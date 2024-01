Ein Sonnensturm könnte in einem Jahr 90 % der Bevölkerung töten – sind Sie bereit zu überleben?

Teile die Wahrheit!

Es ist schwer vorstellbar, wie unser Leben ohne Strom und die vielen Systeme, die auf das Stromnetz angewiesen sind, aussehen würde, aber die Welt muss sich darauf vorbereiten, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Katastrophe eintritt.

Schauspieler Dennis Quaid hat sich kürzlich mit Tucker Carlson zusammengesetzt , um vor dieser sehr realen Möglichkeit zu warnen und über seinen neuen Dokumentarfilm „ Grid Down, Power Up“ zu sprechen .

„Grundsätzlich besteht eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass unsere Sonne, was sie GMD nennen, einen Sonnensturm erzeugt, der hart unsere Erde und das Magnetfeld trifft, das wir um die Erde haben, und wir alles, zum Braten bringen, die gesamte Elektrizität über der Erde , einschließlich unseres gesamten Stromnetzes“, sagte er zu Carlson.

Das kann nicht nur theoretisch passieren, es ist auch schon einmal passiert . Das Carrington-Ereignis war der stärkste geomagnetische Sturm aller Zeiten und wurde durch einen koronalen Massenauswurf der Sonne verursacht, der 1859 mit der Magnetosphäre der Erde kollidierte.

Allerdings verfügten wir damals nur über Telegrafenleitungen und nicht über das ausgedehnte Stromnetz, das wir heute haben. Die Telegrafenleitungen waren völlig kaputt und mussten ersetzt werden, aber das Leben ging weitgehend wie gewohnt weiter, weil die Menschen autark waren; Damals lebten im Grunde alle „vom Stromnetz“.

Heute wäre es jedoch eine ganz andere Geschichte. Obwohl ein solcher Sonnensturm den Menschen nicht direkt schaden würde, wären seine Auswirkungen weitreichend und würden unweigerlich zu einer großen Zahl von Todesopfern führen.

Quaid erklärte, was dieses Szenario für die Menschheit bedeuten würde, und sagte zu Carlson: „In Ihrem Wasserhahn wäre kein Wasser mehr. Sie konnten Ihr Auto nicht mit Benzin versorgen, weil das gesamte System kaputt ist . Alles, worauf wir uns verlassen, wäre weg.“

Digitaler Handel, Transport, das Finanzsystem, Wasseraufbereitungs- und Abwassersysteme, Lebensmittellieferungen, Telefone, Internet und zahlreiche andere Aspekte des modernen Lebens wären nicht verfügbar. (Drosselung der Stromzufuhr: Wie Netzbetreiber künftig Energieengpässe verhindern wollen)

Quaid sagte, dass eine Studie ergab, dass 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb eines Jahres nach einem solch katastrophalen Netzausfall sterben würden. Stadtbewohnern würde es besonders schlecht ergehen, während diejenigen, die in ländlichen Gegenden leben, möglicherweise über mehr Ressourcen zum Überleben verfügen.

Die Behebung solcher Schäden wäre nicht nur unerschwinglich teuer, es gäbe auch keine Möglichkeit, dies zu beheben, da wir auf das Stromnetz angewiesen sind.

Wir sind nicht vorbereitet

Quaid betonte, wie unvorbereitet die USA auf ein solches Szenario seien. Er sagte, dass Präsident Trump und Obama versucht hätten, Maßnahmen zum Schutz des Stromnetzes umzusetzen, ihre Bemühungen jedoch von Regulierungsbehörden aufgehalten wurden, die von Lobbyisten der Energiekonzerne kontrolliert werden.

Die meisten Energieversorger befinden sich in Privatbesitz und sind nicht bereit, die riesigen Geldsummen auszugeben, die für einen angemessenen Schutz erforderlich sind.

Allerdings wäre diese Investition im Vergleich zu den Kosten für die Wiederherstellung nach einem solchen Ereignis relativ kostengünstig. Tatsächlich sagte er, dass 100 Milliarden US-Dollar ausreichen würden, um Schutzrelais zu installieren, die das Durchbrennen von Transformatoren verhindern könnten, ähnlich wie ein Überspannungsschutz – und Quaid weist darauf hin, dass dies ungefähr der gleiche Geldbetrag ist, den die USA bisher an die Ukraine gegeben haben.

Es ist nicht nur wahrscheinlich, dass ein solches Ereignis auf natürlichem Wege geschieht, sondern Terroristen könnten das Stromnetz auch von der Küste der USA aus mit einem Super-EMP-Angriff angreifen, der ähnliche Auswirkungen wie ein geothermisches Ereignis von der Sonne hätte.

Wir würden eine solche Explosion im Vakuum des Weltraums weder sehen noch hören, aber sie würde Gammastrahlen aussenden, die die USA erfassen und das Stromnetz lahmlegen, was zu einem landesweiten Stromausfall führen würde, der Monate, wenn nicht Jahre andauert.

Quaid ist der Meinung, dass dies mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte, als es tatsächlich ist; Er stellte fest, dass Russland und China mehr als die USA getan hätten, um ihre Infrastruktur vor dieser Möglichkeit zu schützen.

Er möchte außerdem, dass mehr Menschen sich dieser Bedrohung bewusst werden und die Regierung unter Druck setzen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist. Alle Wirtschaftszweige sollten sich aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Strom dafür einsetzen.

Quaid sagte, dass die Leute sich das fälschlicherweise so vorstellen, als würde ein Asteroid die Erde treffen, etwas, das sehr weit entfernt ist: „Es ist etwas, worüber wir nicht gerne nachdenken, aber es ist … ob von der Sonne oder einem schlechten Schauspieler, es ist etwas, das eine 100-prozentige Chance hat, dass es passieren wird und wir sind einfach… überhaupt nicht darauf vorbereitet.“

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 29.01.2024