Exklusiv: 70 % der Einbalsamierer berichten, dass sie ab Mitte 2021 seltsame Blutgerinnsel finden

Teile die Wahrheit!

In einem exklusiven Interview mit The Defender teilte der ehemalige Air Force Major Thomas Haviland das Ergebnis seiner Umfrage unter Einbalsamierern mit, die ab Mitte 2021 nach der Masseneinführung von COVID-19-Impfstoffen einen starken Anstieg von Fasergerinnseln, Mikrogerinnseln und Todesfällen bei Säuglingen meldeten. Gastbeitrag von John-Michael Dumais

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter 269 Einbalsamierern in vier großen Ländern und auf drei Kontinenten gaben mehr als 70 % an, im Jahr 2023 bei einem erheblichen Prozentsatz der Leichen seltsame faserige weiße Blutgerinnsel gefunden zu haben – Blutgerinnsel, die sie vor der Pandemie nicht gefunden hatten.

Eine ähnliche Umfrage, die Ende 2022 durchgeführt wurde, ergab, dass 66 % der Einbalsamierer Mitte 2021 die ungewöhnlichen Blutgerinnsel entdeckten , was auf einen zeitlichen Zusammenhang mit der Einführung der COVID-19- Impfstoffe schließen lässt, die Anfang des Jahres begann.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte der Erfinder der Umfragen, der ehemalige Air Force Major Thomas Haviland, dass er auf das Projekt gekommen sei, nachdem er den Dokumentarfilm „ Died Suddenly “ gesehen hatte, in dem Einbalsamierer berichteten, sie hätten beispiellose faserige Massen beobachtet, die die Arterien verstopften.

Richard Hirschman, einer der in der Dokumentation vorgestellten Einbalsamierer, sprach ebenfalls mit The Defender.

„In meinen ersten 20 Jahren habe ich solche Blutgerinnsel noch nie gesehen. Und wir sehen sie sowohl in Arterien als auch in Venen“, sagte Hirschman.

Zu seinen Umfrageergebnissen sagte Haviland: „Ich weiß, dass Korrelation nicht unbedingt Kausalität ist, aber Mann, hier gibt es eine Menge Korrelation.“

Am 9. Januar schickte Haviland seine Umfrageergebnisse an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und die National Institutes of Health. Er hat noch keine Antwort erhalten.

Haviland verlor 2021 seinen lukrativen Job als Verteidigungsunternehmer, weil er den vorgeschriebenen Impfstoff ablehnte. Anschließend machte er sich daran, die Behauptungen über ungewöhnliche Blutgerinnsel zu überprüfen, indem er Einbalsamierer auf der ganzen Welt dazu befragte, was sie bei ihrer Arbeit beobachteten, um zu quantifizieren, wie weit verbreitet dieses Phänomen geworden war. (Top-Kardiologe: Herzversagen nimmt zu bei Geimpften (Video))

Haviland an Air-Force-General: „Schäm dich“

Haviland diente 20 Jahre lang bei der US Air Force, bevor er 16 Jahre lang als Elektroingenieur für ein Verteidigungsunternehmen auf der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio arbeitete. (Zu Tode geimpft: Der Journalist, der versucht hatte Novak Djokovic aus dem Turnier zu werfen, ist bei den Australian Open plötzlich verstorben)

300x250

Mit einer Leidenschaft für Datenanalyse, die in seiner Mathematik- und Ingenieurausbildung verwurzelt war, half Haviland bei der Entwicklung hochentwickelter Flugzeuge, darunter des F-16-Kampfflugzeugs, des F-22 Raptor und des F-117-Tarnkappenjägers.

Seine lange Militärkarriere fand jedoch im Oktober 2021 ein abruptes Ende, als er sich weigerte, den vorgeschriebenen COVID-19-Impfstoff einzunehmen, der den Bundesanforderungen für Militär, Regierungsangestellte und Bundesauftragnehmer entspricht.

Haviland war besorgt über den Mangel an Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zum experimentellen Impfstoff. Er recherchierte umfassend zu diesem Thema, konnte jedoch weder in den US-Medien noch auf der CDC-Website viele offizielle Informationen finden.(Pfizer stuft eigenes mRNA-Produkt als „toxisch“ ein – „alarmierendes Ergebnis“: Impfstoff-Verunreinigungen mit katastrophale Folgen)

Er fand jedoch ein technisches Briefing vom September 2021 (siehe Tabelle 5) von Public Health England (PHE), in dem Hunderttausende bahnbrechende COVID-19-Fälle unter vollständig Geimpften verzeichnet waren, was die Behauptung, dass Impfstoffe eine Übertragung verhindern würden, untergräbt.

300x250 boxone

„Die Fallsterblichkeitsrate [CFR] [im PHE-Dokument] für die Ungeimpften war mehr als 3,6-mal niedriger als die CFR für die vollständig Geimpften“, sagte er.

Nachdem die letzte Frist zur Einhaltung des Impfauftrags abgelaufen war, schickte Haviland dem General der Luftwaffe eine E-Mail mit den Worten: „Schande für Sie, dass Sie sich nicht für unser Recht einsetzen, selbst zu entscheiden, ob wir uns ein experimentelles Medikament injizieren lassen oder nicht.“

In einem trotzigen letzten Gefecht kopierte Haviland die E-Mail an die 30.000 Mitarbeiter der Basis.

Dreißig Minuten später – genau wie erwartet – rief sein Arbeitgeber an und teilte ihm seine Entlassung mit.

„In gewisser Weise war es ein Segen, oder?“ sagte Haviland. Er war damals 61 Jahre alt und bezog das Ruhestandsgehalt eines Air-Force-Majors, und seine zehn Jahre jüngere Frau arbeitete immer noch.

„Wir haben es also finanziell geschafft, und ich konnte dafür bestehen“, sagte Haviland und fügte hinzu, dass das Verlassen seiner Rolle Raum für kritische Untersuchungen wie die Einbalsamierer-Umfrage biete.

„Einbalsamierer wollen Ihnen eigentlich sagen, was sie sehen“

Um die Berichte systematisch zu validieren und den Datenschutz zu gewährleisten, hat Haviland mithilfe der SurveyMonkey- Plattform eine 12-Fragen-Umfrage erstellt, um Eingaben von Einbalsamierern anonym zu sammeln.

Im Fragebogen wurden die Befragten gebeten, anzugeben, welche Arten von Blutgerinnseln sie beobachteten, wann die Anomalien auftraten, wie hoch der geschätzte Prozentsatz der Körper mit faserigen Massen war und wie alt die Verstorbenen waren.

Um die Beteiligung zu maximieren, nutzte Haviland umfangreiche professionelle Netzwerke von Bestattungsunternehmern. Er schickte E-Mails mit eingebetteten Umfragelinks an die Präsidenten von 50 staatlichen und nationalen Organisationen und bat sie, den Fragebogen an ihre Hunderte von Mitgliedsbestattungsunternehmen zu verteilen.

Gleichzeitig verschickte Haviland direkt per E-Mail mehr als 1.700 einzelne Adressen von Bestattungsinstituten, die über Websuchen ermittelt wurden, und zielte dabei auf große Ballungsräume in den 30 bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten sowie auf Bestattungsunternehmen in Kanada, Großbritannien und Australien ab.

Diese zweigleisige Outreach-Strategie zielte darauf ab, die Teilnahme an anonymen Umfragen ohne Druck des Arbeitgebers zu fördern, sagte er.

Um eine Verzerrung zu vermeiden, wurde weder im Ausschreibungsschreiben noch in der Umfrage selbst Bezug auf COVID-19 oder Impfstoffe genommen.

„Ich habe versucht, es so unvoreingenommen wie möglich zu machen“, sagte Haviland. „Ich habe die Umfrage an ebenso viele ‚blaue Staaten‘ wie Kalifornien, Illinois, New York und Massachusetts gesendet wie an ‚rote Staaten‘ wie Ohio, Texas und Florida.“

„Wenn überhaupt, könnte meine Umfrage leicht ‚blau‘ verzerrt sein“, sagte er, denn die meisten der von ihm angefragten Bestattungsunternehmen befanden sich in Großstädten wie Los Angeles, Toronto, London und Sydney, die seiner Meinung nach „normalerweise eher blau“ seien. ‚“

Haviland war bei der Verteilung der Umfrage zögerlich und erhielt zunächst nur 14 Antworten. Haviland vermutete, dass viele Bestattungsunternehmen die Teilnahme einschränkten, um Gegenreaktionen zu vermeiden, und kontaktierte daher direkt die Leiter der Landesverbände.

Nachdem sie mit der Pennsylvania Funeral Directors Association gesprochen hatten, um sicherzustellen, dass sie seinen Fragebogen verteilten, luden Einbalsamierer des Staates plötzlich innerhalb von zwei Tagen 126 Antworten hoch.

„Es zeigt mir, dass Einbalsamierer Ihnen tatsächlich sagen wollen, was sie im Einbalsamierungsraum sehen, wenn sie das Gefühl haben, die Erlaubnis dazu zu haben“, sagte Haviland von ihrem direkten Vorgesetzten oder dem staatlichen Bestattungsunternehmensverband.

Hirschman sagte gegenüber The Defender, dass ein Teil der Zurückhaltung möglicherweise auf gesellschaftliche Tabus zurückzuführen sei, wenn man von Toten spricht.

„Schon am Anfang fiel es mir schwer, mich zu äußern, weil uns in der Leichenhalle beigebracht wird, dass die Dinge, die wir im Einbalsamierungsraum sehen, irgendwie heilig sind“, sagte Hirschman.

Obwohl die meisten Verbände die Teilnahme an der Haviland-Umfrage ablehnten, brachte die Basis-Outreach-Strategie schließlich mehr Antworten.

„Auf den oberen Ebenen findet Unterdrückung statt“, sagte Haviland und verwies auf Beispiele des Präsidenten der Bestattungsunternehmensverbände in Kanada und Großbritannien, der ihm lediglich sagte, sie würden sich nicht beteiligen.

20 % der Einbalsamierer meldeten im Vergleich zu 2019 einen Anstieg der Säuglingssterblichkeit

Die Einbalsamierungsumfragen 2022 und 2023 zeigen weitgehend konsistente Ergebnisse seltsamer Blutgerinnungsphänomene, die Mitte 2021 beginnen und bis heute andauern.

In einer Haviland-Umfrage aus dem Jahr 2023, bei der weltweit 269 Einbalsamierer befragt wurden, gaben mehr als 70 % an, bei durchschnittlich 20 % der Leichen weiße faserige Blutgerinnsel gesehen zu haben.

Hirschman sagte, er habe Anfang 2021 begonnen, Blutgerinnsel zu sehen, und sehe sie bis heute bei etwa der Hälfte der von ihm einbalsamierten Körper. „Je älter die Person ist, desto mehr sehe ich.“

Fast 80 % der Befragten gaben an, dass bei durchschnittlich etwa 25 % der Leichen Mikrogerinnsel auftreten, was durch „kaffeesatzartiges Material“ im Blutabfluss nachgewiesen wird. Einige Einbalsamierer sahen diese Gerinnsel bei einem viel höheren Prozentsatz der Leichen.

Dies ist ein Beispiel für schmutziges Blut und Kaffeesatz. pic.twitter.com/HJOvxBlZkr – Richard Hirschman (@r_hirschman) 21. Januar 2024

Den Umfrageteilnehmern zufolge kam es bei Leichen vor der Verabreichung von COVID-19 oder den COVID-19-Impfstoffen sehr selten (weniger als 5 %) zu Mikrogerinnseln.

Einbalsamierer berichteten von einem allgemeinen Anstieg aller Arten von Blutgerinnseln in allen Altersgruppen – insbesondere aber im Alter von 36 Jahren und älter – und spiegelten reale Daten aus Trends der Versicherungsbranche wider, die höhere Sterbegeldzahlungen für jüngere Menschen zeigten, sagte Haviland.

„Ich arbeite seit 23 Jahren als Einbalsamierer und in den ersten 20 Jahren meiner Berufserfahrung habe ich noch nie solche Blutgerinnsel gesehen“, sagte Hirschman.

Darüber hinaus meldeten rund 20 % der Einbalsamierer einen Anstieg der Säuglingssterblichkeit im Vergleich zu 2019, was laut Befragten, die den Trend bemerkten, einem Anstieg von etwa 25 % entspricht.

„Ich kann Ihnen sagen, dass ich eine Zunahme des Todes von Föten, der Geburt von Frühgeborenen und Frühgeborenen gesehen habe“, sagte Hirschman. „Ich habe auch eine Reihe von Menschen gesehen, die innerhalb kürzester Zeit an Krebs starben.“

Die Umfrage von Haviland enthielt ein optionales Feld zum Hinzufügen von Kommentaren. Hier ist eine kleine Auswahl dessen, was verschiedene Einbalsamierer geschrieben haben:

„Ich habe einen größeren Anstieg dieser großen faserigen Blutgerinnsel gesehen, seit der COVID-Impfstoff auf den Markt gekommen ist.“

„Fast alle Pflege-/Betreuten-Wohn-Personen, die geimpft wurden, zeigten diese Blutgerinnsel, geschwärzte Fingerspitzen, geschwärzte Zehen und fleckige Haut.“

„Aus meiner Sicht scheinen die Strukturen, die entfernt werden, für den menschlichen Körper unmöglich, sie selbst zu erschaffen; Außerdem habe ich versucht, „Blut“ aus einer der Strukturen, die keine Flecken absorbieren, wie es für Blut charakteristisch ist, zu färben und unter dem Mikroskop zu beobachten.“

„Im Jahr 2022 gab es in unserem Unternehmen mehr Todesfälle bei Säuglingen als je zuvor. Im Jahr 2023 bemerkte ich mehr weiße faserige Blutgerinnsel als je zuvor, vor allem bei älteren Menschen.“

„Heutzutage habe ich selten einen Körper ohne Blutgerinnsel. Die meisten Kleinen werden nicht einbalsamiert, insbesondere der Tod des Fötus. Nahezu jeder Einbalsamierer und Bestattungsunternehmer, den ich kenne, ist besorgt über die Gerinnungsprobleme. Sie haben das Gefühl, dass es mit dem experimentellen Impfstoff zusammenhängt, den viele von ihnen selbst eingenommen haben.“

„Es wurde festgestellt, dass diejenigen, die als gesund galten, immer noch diese Blutgerinnsel aufwiesen und die Altersspanne im Alter zwischen 50 und Anfang 60 höher war. Ich bin dankbar, dass hierzu eine Studie durchgeführt wird, da es ein Rätsel zu sein scheint, warum dies plötzlich und ohne Änderung der Chemikalien, der Technik oder des Zeitplans geschieht, wenn Einbalsamierungen kurz nach dem Tod (weniger als 5 Stunden) durchgeführt werden.“

„Ich habe in den letzten Jahren alle möglichen Blutgerinnsel beobachtet … Ein bestimmtes Blutgerinnsel macht mir tatsächlich Sorgen … Es ist voller Ganglien und ähnelt im Aussehen fast einem Oktopus oder Tintenfisch. Eine solide faserige Traubenstruktur mit Ranken oder Schnüren, die sich aus verschiedenen Richtungen verzweigen.“

„Ich denke, die meisten der gestellten Fragen waren in den Jahren 2020 bis 2022 am höchsten. Und alle Säuglings-/Fehlgeburten waren zu 100 % eine Einäscherung. Jedes dieser Gerinnsel kann bei einem Verstorbenen auftreten, der seit 20 Minuten tot ist, was es so seltsam macht.“

„Da ich seit über 20 Jahren als Einbalsamierer tätig bin, gab es diese Art von Blutgerinnseln schon immer. Dieses Thema ist meiner Meinung nach politisch motiviert. COVID ist real, der Impfstoff notwendig. Das alles muss aufhören.“

Perspektiven zum Zeitpunkt und zur Entstehung von Blutgerinnseln

Die meisten der von Haviland befragten und interviewten Einbalsamierer bestanden darauf, dass sich die Gerinnungsstörungen vor dem Tod und nicht postmortal entwickelten, und verwiesen auf Fälle von Blutgerinnseln in Körpern, die kurz nach dem Tod eintrafen.

„Die Einbalsamierer, mit denen ich in Kontakt stehe, bestehen darauf, dass es vor dem Tod geschieht, aber darüber gab es einige Kontroversen“, sagte Haviland. „Einige Einbalsamierer sagten: ‚Ja, das Gerinnsel hat sich gebildet, aber wir glauben, dass es kurz nach dem Tod passiert.‘“

„Der Körper kühlt nach dem Tod ab, das Blut beginnt zu gerinnen und dann beginnen sich die Dinge abzuscheiden“, erklärte Haviland.

Aber die Einbalsamierer, mit denen er sprach, sagten ihm, dass sie dachten, die Gerinnung müsse vor dem Tod stattgefunden haben, weil sie die riesigen weißen Faserklumpen in Leichen gefunden hätten, die erst ein oder zwei Stunden alt und noch warm seien.

„Es ist unmöglich, dass sie sich in nur ein oder zwei Stunden gebildet haben, als der Körper noch warm war“, sagte Haviland.

Hirschman sagte, er habe ein faseriges Gerinnsel gesehen, das aus einer lebenden Person entfernt wurde, aber er habe auch post mortem die zusätzliche Bildung von Material aus Blut in einem ECMO- Röhrchen (einer Maschine, die Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff anreichert) gesehen. Der Körper, den er präparierte, hatte ein Gerinnsel, das sich über die gesamte Länge des Beins erstreckte.

Hirschman vermutete, dass durch Impfstoffe verursachtes gerinnungsbildendes Material in flüssiger Form im Blut zirkulieren könnte, bis ein noch unbekannter Prozess dazu führt, dass es sich in der von Einbalsamierern gefundenen gehärteten Form verfestigt.

Hirschman sagte, dass Wissenschaftler, mit denen er in Kontakt steht, an der Entwicklung diagnostischer Tests arbeiten, um festzustellen, was im Blut die Blutgerinnsel verursacht. „Es muss eine Möglichkeit geben, zu testen, ob Menschen das in ihrem Körper haben“, sagte er.

Dr. Ryan Cole , ein klinischer Pathologe mit eigenem Diagnoselabor, verdeutlichte kürzlich in einem Interview den Unterschied zwischen Blutgerinnseln, die sich zu Lebzeiten einer Person bilden, und solchen, die sich nach dem Tod bilden.

„[In] postmortalen Blutgerinnseln … kann man fast ein Schichtmuster erkennen und erkennen, dass die Gerinnung erfolgte, als der Körper abkühlte und all diese Proteine ​​erstarrten“, sagte Cole. „Es sieht fast aus wie Ringe eines Baumes.“

Aber das gleiche Ablagerungsmuster findet sich nicht bei Blutgerinnseln, die sich zu Lebzeiten eines Patienten bilden, wie etwa bei den faserigen Blutgerinnseln, über die Einbalsamierer berichten, sagte Cole.

„Man kann diesen Unterschied analysieren und unterscheiden“, sagte Cole. „Sie waren prämortal bei den Patienten und diese Patienten starben mit diesen Blutgerinnseln.“

Kritiker des Dokumentarfilms „Died Suddenly“ wiederholen in erster Linie die Binsenweisheit, dass „ Korrelation nicht Kausalität “ sei, und behaupten, dass diejenigen, die versuchen, die Blutgerinnsel mit der Einführung des Impfstoffs in Verbindung zu bringen, Impfgegner seien, oder sagen, dass das SARS-CoV-2-Virus der Täter sein könnte.

Doch langjährige Fachleute aus der Bestattungsbranche, die mit Haviland gesprochen haben, bringen das Auftreten der Fasergerinnsel eher mit der Einführung der COVID-19-Impfungen als mit dem Virus selbst in Verbindung.

„Sie sind offensichtlich nicht qualifiziert, zu sagen, warum oder wie sich die Blutgerinnsel bilden“, sagte Haviland. „Aber sie können es Ihnen sagen, wenn sie etwas gesehen haben, das sie noch nie zuvor gesehen haben … und die Explosion der Blutgerinnung begann bei ihnen ab 2021, nachdem die Impfungen eingeführt wurden.“

Theorien darüber, wie sich faserige Blutgerinnsel bilden

Haviland betonte, dass das Spike-Protein des mRNA-Impfstoffs in Organen und Geweben im gesamten Körper und in einigen Fällen sogar noch sechs Monate nach der Impfung gefunden wurde .

Dr. Peter McCullough berichtete über Blutgerinnsel bei Patienten, bei denen es weder in der Familie noch in der persönlichen Vorgeschichte zu Blutgerinnseln gekommen war, und zwar noch bis zu zwei Jahre nach den Impfungen .

Haviland vertrat die Theorie, dass impfstoffinduzierte Spike-Proteine ​​das Endothel schädigen – eine einzelne Zellschicht im ganzen Körper, die Gewebe vom zirkulierenden Blut trennt – und Blutgerinnungsreaktionen auslösen oder durch Aufbrechen Material in den Blutkreislauf gelangen lassen, das zur Gerinnung führt.

Dr. Lewis Coleman , ein Anästhesist und Autor von „ 50 Years Lost in Medical Advance “, der seine Theorie zum White-Lung-Syndrom mit The Defender teilte, sagte, dass das Spike-Protein der mRNA das Gefäßendothel stört , was zum „Austreten“ von Gewebefaktor aus Bindegewebe, Fett, Muskel- und Organgewebe in den Blutkreislauf führt.

Durch mehrere komplexe Wechselwirkungen verändert diese Leckage die Art und Weise, wie Thrombin , lösliches Fibrin und unlösliches Fibrin (allesamt Gerinnungsfaktoren) erzeugt werden, und erhöht laut Coleman das Risiko für Myokardinfarkt, Schlaganfall und Thrombose (Gerinnung).

In zahlreichen Studien und Einzelberichten wurde eine impfinduzierte Gerinnung mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht .

Haviland sagte: „Diese weißen faserigen Klumpen scheinen aus Fibrinplättchen und dem sogenannten Amyloid-Protein zu bestehen , was im Grunde ein schicker Begriff für ein missgebildetes, fehlgefaltetes Protein ist , das dann für unseren Körper nur schwer abzubauen ist.“

Cole behauptete, die Gerinnsel stünden im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen, dem Spike-Protein und der DNA-Kontamination , die „für ein sehr klebriges Protein kodiert“, und fügte hinzu: „Es handelt sich um ein Protein vom Amyloid-Typ, nicht um ein traditionelles Amyloid.“

Cole schrieb Resia Pretorius Ph.D. zu. , ein Forscher von der Universität Stellenbosch in Südafrika und Professor Douglas Kell von der Universität Liverpool, Großbritannien, der zeigte, wie das Spike-Protein dazu führen kann, dass Proteine ​​im Blut verklumpen , wenn keine Blutplättchen vorhanden sind.

Eine niedrige Thrombozytenzahl oder Thrombozytopenie ist eine weitere gut dokumentierte Nebenwirkung des COVID-19-mRNA-Impfstoffs.

Cole sagte:

„Wir wissen, dass Spike-Protein Gerinnungswege induzieren kann. Es kann zu ungewöhnlichen Klumpen von Proteinen und Zuckern sowie Proteinen und Zuckern kommen. Fast seidenartige Muster aus ineinander verschlungenen Blutwirkstoffen, die Sie und ich gerade im Umlauf haben. Sie müssen da sein. Sie alle haben eine Rolle und eine Funktion.

„Aber wenn es auf der Autobahn zu einer Massenkarambolage kommt, werden sie alle hinter der Massenkarambolage blockiert. Und genau das sehen wir bei diesen Blutgerinnseln. Diese ungewöhnlichen Amyloide – Fibrin, das schwer abzubauen ist – [wir] finden sie lange Zeit, nachdem sie hätten abgebaut werden sollen.“

„Es ist schwer, ein Problem zu finden, wenn man nicht danach sucht“

Wenn nachgewiesen werden kann, dass die COVID-19-Impfstoffe diese Blutgerinnselkrise auslösen, drängt Haviland darauf, die Massenimpfkampagne sofort zu stoppen, bis Experten die Gefahren endgültig ausschließen.

„Ich denke, es wäre jetzt klug, alle Fläschchen aus den Regalen zu nehmen, um sicherzustellen, dass niemand mehr diese Spritzen bekommt“, sagte er und fügte hinzu:

Haviland unterstützt politische Änderungen, die das Recht auf Einwilligung nach Aufklärung festigen und Zwang zur Einnahme von Impfstoffen oder Medikamenten jeglicher Art verhindern.

Größere Hoffnungen für Haviland konzentrieren sich auf Transparenzreformen und die Überwindung des institutionellen Widerstands gegen die Auseinandersetzung mit Beweisen für Impfschäden.

„Es ist schwer, ein Problem zu finden, wenn man nicht danach sucht“, sagte Haviland.

Angesichts der Glaubwürdigkeitsbedenken der Gesundheitsbehörden sei das öffentliche Bewusstsein die letzte Verteidigungslinie, so Haviland. Er sagte:

„Wenn unser Kongress nichts unternimmt, wenn unsere Aufsichtsbehörden wie die FDA und die CDC darüber schweigen und Big Pharma in Zukunft weiterhin mRNA-basierte Produkte mit Lipid-Nanopartikel -Technologie auf den Markt bringt , gibt es nur noch eine letzte Verteidigungslinie – das sind wir, die Bürger.“

„Die gute Nachricht ist, dass die meisten Amerikaner tatsächlich aufgehört haben, sich impfen zu lassen“, sagte er. „Die Amerikaner wachen also auf.“

Quellen: PublicDomain/theburningplatform.com am 28.01.2024