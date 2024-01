Ein Zeitreisender packt aus: „Es tut mir so leid, was auf Euch zukommt!“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Ist die Zukunft ein grausamer Ort? Wird die Menschheit an ihrem eigenen Hochmut scheitern und sich selbst zugrunde richten? Immer wieder behaupten Personen, weit entfernte Jahrhunderte besucht zu haben. Jedoch könnte das, was sie auf ihren Zeitreisen gesehen haben wollen, auch direkt aus einem Horror-Science-Fiction-Film stammen. In einem dieser Fälle gab eine Person an, während eines Militärexperiments ins Jahr 2137 katapultiert worden zu sein.

Doch wer war der mysteriöse Mann, der das Gefüge von Raum und Zeit sprengte? Wie glaubhaft erscheint seine Geschichte – und welche unfassbaren Dinge will er erlebt haben?

Geheime Geschichte: Zeitreisender Al Bielek warf einen Blick auf das Jahr 2137 und war schockiert

Laut einer Legende fand im Jahr 1943 im Hafen von Philadelphia ein unglaubliches Experiment statt, dass später als Philadelphia-Experiment weltweite Berühmtheit erlangte.

Mit an Bord des US Kriegsschiffs USS Eldridge sollen ein gewisser Al Bielek und sein Bruder Duncan Cameron gewesen. Beide brachten sich in Sicherheit und sprangen von Bord. Doch statt im Ozean landete sie im Jahr 2137. Lesen Sie hier, was sie in der Zukunft erlebt haben. Von Frank Schwede

Al Bielek, Jahrgang 1927, machte sich schon früh einen Namen. Er behauptet, im Jahr 1943 an dem berühmt berüchtigten Philadelphia Experiment beteiligt gewesen zu sein. Über das Experiment wurde im Laufe der Zeit viel geschrieben. Im Jahr 1984 wurde die Geschichte sogar verfilmt.

Bei dem Experiment soll ein US Kriegsschiff namens „USS Eldrigde“ mit samt seiner Besatzung durch Raum und Zeit geschickt worden sein. Beim ersten Test soll sich das Schiff in Luft aufgelöst haben.

Im Verlauf des zweiten Tests soll es zu einer Katastrophe gekommen sein, die vielen Besatzungsmitgliedern das Leben gekostet hat. Die US Navy behauptet heute noch, dass es ein solches Experiment niemals gab und dass die Augenzeugen nichts anderes seien als Lügner und Schwindler, die aus reiner Profitgier Geld aus der erfundenen Geschichte schlugen.

Al Bielek und seinem Bruder Duncan Cameron soll es gelungen sein, in der Panik noch rechtzeitig vom Schiff zu springen. Doch anstatt im Ozean landeten beide im Jahr 2137.

Bielek berichtet, dass er kurz nach seiner Ankunft im Jahr 2137 aufgrund massiver Strahlenschäden in einem Krankenhaus mit seltsamen Licht- und Vibrationsverfahren behandelt wurde und dass sich die Erde im Jahr 2137 dramatisch verändern wird.

Die Küstenlinien sämtlicher Kontinente werden sich verschieben. Vom US Bundesstaat Florida bleibt nur der nordwestlichen Zipfel übrig, Atlanta rückt bis auf 5 Kilometer an die atlantische Küste und größere Seen werden zu einem Meer verschmelzen.

Auch der Alltag der Menschen wird sich verändern. Die gesamte Infrastruktur der USA wird zusammengebrechen und die Regierung der Vereinigten Staaten aufhören zu existieren.

Dort, wo einst die USA und Kanada zuhause waren, wird lokales Kriegsrecht herrschen. Der Grund wird laut Bieleks Aussage sein, dass sich Europa und die USA zusammenschließen werden, um gemeinsam der Bedrohung durch China und Russland entgegenzuwirken.

Ein Atomkrieg wird das Leben von Milliarden Menschen kosten, was zur Folge haben wird, dass die Gesamtbevölkerung der Erde auf nur noch dreihundert Millionen Menschen schrumpfen wird.

Die futuristische Welt des 28. Jahrhunderts

Anschließend wurde Al Bielek um weitere 612 Jahre in die Zukunft geschickt. Als er im Jahr 2749 ankam, stellte der zu seinem Erstaunen fest, dass sich die gesamte Umwelt und die Infrastruktur an die neuen technologischen Möglichkeiten angepasst hatten. Der Fortschritt erlaubte es bereits, mobile schwimmende oder fliegende Städte zu bauen. Bielek sagte:

„Die Städte waren alle irgendwie rund geformt. Es waren schwebende Städte, die dank Gravitationstechnologie sowohl über Land als auch über Wasser einfach schweben konnten. Dies war notwendig wegen der enorm gesteigerten Erdbebengefahr zu dieser Zeit.

Diese Technologie erlaubte es die Städte an jedem Ort flexibel zu schweben und zu verschieben. Die Städte trieben sogar in sagenhaften Höhen von bis zu 2000 Meter Höhe.“

Es gab weiterhin keine Regierung, stattdessen lag die Kontrolle in den Händen einer künstlichen Intelligenz, die von Bielek als synthetisches Intelligenzcomputersystem beschrieben wurde, das auf telepathischer Ebene arbeitet. Bielek:

„Diese Supercomputer stellen die Regeln auf für die Menschen im 28. Jahrhundert. Sie machen Gesetze, aber es gibt keine Gerichte mehr. Sie schreiben aber vor, wie man sich verhalten muss.

Alles, was nicht dem Verhaltenscodex des Zentralcomputers entspricht, bezeichnet man als gelbe Zone, die man besser nicht betritt, sonst passierte Schreckliches oder man bekam die Einladung zu einem Gespräch mit dem Supercomputer.“

Vor einem weiteren Krieg brauche sich die Menschheit in dieser Zeit nicht mehr zu fürchten, weil es nämlich kein Militär mehr geben wird. Auch Geld wird kein Thema mehr sein – stattdessen wird es Credits geben. Das ist ein persönliches Guthaben, das jede Person individuell erwerben kann, um sich damit etwa schöne Dinge leisten zu können.

Nach seinem Abstecher ins 28. Jahrhundert kehrte Bielek zurück ins Jahr 2137 zurück, wo sich sein Bruder noch immer befunden haben soll. Anschließend sollen beide gemeinsam zurück in das Jahr 1984 gereist sein, wo sie einen gewissen John von Neumann trafen.

Neumann soll das Schicksal der Brüder bekannt gewesen sein, weshalb er sie dazu gedrängt haben soll, noch einmal in das Jahr 1943 zurückzukehren, um das Philadelphia-Experiment zu verhindern. Bielek und sein Bruder stimmten dem Drängen Neumanns zu und zerstörten nach ihrer Rückkehr die Technik an Bord der USS Eldridge.

Wer war Al Bielek wirklich?

Nach Ende seiner Militärzeit wurde Al Bielek von verschiedenen militärischen Auftraggebern engagiert, die ihm die Möglichkeit gaben, an verschiedenen Geheimprojekten mitzuwirken, unter anderem am Montauk-Projekt, dass auf dem früheren Luftwaffenstützpunkt Fort Hero auf Long Island durchgeführt worden sein soll.

Bielek sagt, dass er der Leiter des Programms war und die komplette Kontrolle über das Projekt hatte.

In dem 1992 erschienenen Buch Das Montauk Projekt behaupten die Autoren Preston Nichols und Peter Moon, dass mithilfe einer Radaranlage die Gedanken von Millionen US Bürgern manipuliert worden seien.

Nichols und Moon schreiben, dass das Montauk Projekt eine konsequente Weiterentwicklung des Philadelphia-Experiments war. Bis heute aber konnte nichts von dem, was die Autoren behaupten beweisen werden.

Während seiner Zeit in Montauk will Bielek mehrmals zum Mars, in das Jahr 1000.000 v. Chr. und zu anderen Planeten gereist sein, um dort unter anderem Proben dunkler Energie zu sammeln.

Später will Al Bielek auch erfahren haben, dass das US Militär an der Rückentwicklung außerirdischer Technologie arbeitet.

Auch wenn die Geschichten verrückt klingen, hat Bielek damit ein breites Publikum ins Staunen versetzt. Und das tun sie auch heute noch, obwohl Bielek bereits am 10. Oktober 2011 verstarb.

Interessant ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten nie etwas gegen Al, wie er von Freunden gerne genannt wurde, unternommen hat. Die Regierung ließ ihn nicht beschatten, bedrohte ihn nicht, stattdessen ließ man ihn sogar Vorträge halten.

War das möglicherweise eine clevere Strategie? Bielek selbst sah das anders. Er glaubte, dass seine Zeitreiseerfahrungen ihn auf einer dieser Zeitlinien in der Zukunft festhielten.

Das habe seinen Worten nach dazu geführt, die Auswirkungen früherer Zeitreiseexperimente auszugleichen.

Vielfach wird sogar angezweifelt, dass Bielek überhaupt etwas mit dem Philadelphia-Experiment zu tun hatte, dass er stattdessen nur eine Rolle aus dem gleichnamigen Film im richtigen Leben gespielt hat.

Ein Augenzeuge namens Carl Allen behauptet, dass das Philadelphia-Experiment tatsächlich stattgefunden hat, allerdings unter dem Codename Rainbow. Allen hat sich laut eigenen Angaben zwar nicht an Bord der Eldridge befunden, sondern auf dem Schiff der Handelsmarine im gleichen Konvoy, aber er will das Experiment aus sicherer Entfernung beobachtet haben.

Bis heute wirft es zahlreiche wissenschaftliche Fragen auf. Unter anderem wie ein starkes Magnetfeld optische Unsichtbarkeit zu erzeugen. Und noch eine weitere Ungereimtheit kommt hinzu. Laut Logbuch befand die USS Eldrigde im Jahr 1943 zu keiner Zeit im Hafen von Philadelphia.

Laut zahlreichen Untersuchungen soll Bielek jedenfalls kein Überlebender des Philadelphia-Experiments sein, weil seine Biographie, die er zu Lebzeiten über viele Jahre hinweg erzählt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit gestohlen ist. Aber auch das konnte bis heute nicht mit Sicherheit bestätigt werden.

Wer auch immer dieser Mann wirklich war, seine Geschichten haben ihn zu einer Legende gemacht.

