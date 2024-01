Pädo-Eliten: FBI – schreckliche Kindersexvideos von „Spitzenpolitikern“ im Epstein-Fall versteckt (Video)

Ein Opfer von Jeffrey Epstein hat behauptet, dass Sexvideos vom Herzog von York, dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und dem milliardenschweren Geschäftsmann Sir Richard Branson gemacht wurden, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Sarah Ransome sagte, dass Prinz Andrew, Bill Clinton und Richard Branson von dem pädophilen Finanzier gefilmt wurden.

Anscheinend ist auf dem Sexvideo von Bill Clinton auch sein Gesicht eindeutig zu erkennen …

Sky News berichtet: Eine Firma, die Epsteins Anwalt Alan Dershowitz vertritt, hob die Vorwürfe hervor, um zu zeigen, dass es Frau Ransome „offensichtlich an Glaubwürdigkeit mangelt“.

Frau Ransome gab eine Opfererklärung ab, bevor die britische Prominente Ghislaine Maxwell wegen Sexhandels verurteilt wurde.

Andrew hat jegliches Fehlverhalten energisch bestritten.

Im Namen von Sir Richard sagte eine Sprecherin der Virgin Group: „In einem 2019 veröffentlichten New Yorker-Bericht gab Ransome zu, dass sie die Bänder ‚erfunden‘ hatte.“

„Wir können bestätigen, dass die Behauptungen von Sarah Ransome unbegründet und erfunden sind.“

Die Vertreter von Herrn Clinton äußerten sich nicht, nachdem sie von Sky News kontaktiert wurden.

Die Enthüllungen gehen auf eine wichtige Zeugin zurück, die 2021 im Prozess gegen Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell ausgesagt hatte. Der Name der Zeugin ist Sarah Ransome, sie ist nach eigenen Angaben eines der Opfer des Finanziers Epstein, der seinen Promi-Freunden über Jahre Mädchen zugeführt haben soll. (Wir werden „direkt“ vom „verstorbenen“ Pädophilen Jeffrey Epstein hören: Das Schweigen zu Bill Gates, Sex-Orgien mit Minderjährigen)

Laut der nun entsiegelten Unterlagen gab Ransome bei Gericht zu Protokoll: „Wenn meine Freundin Sex mit Clinton, Prinz Andrew oder Richard Branson hatte, wurden von Jeffrey [Epstein] bei jeder einzelnen Gelegenheit Sex-Videos gefilmt.“ Das berichtet die „ Daily Mail “.

„Eindeutig Gesichter von Clinton zu erkennen“

Bei der Freundin, die Ransome nennt, handelt es sich um Virginia Giuffre. Giuffre wurde als 17-Jährige von Epstein durch Sexhandel ausgebeutet. Unter anderem habe sie Prinz Andrew als Minderjährige sexuell missbraucht.(Erotik-Star: Pädophile, die „Kinder opfern und foltern“, regieren Hollywood – Tom Hanks und Oprah Winfrey fliehen aus den sozialen Medien nach Epstein-Enthüllungen)

Prinz Andrew wies diese Anschuldigungen stets zurück, zahlte jedoch Millionen um einen Zivilprozess zu vermeiden und zog sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe aus dem öffentlichen Leben zurück und wurde aus der britischen Königsfamilie ausgeschlossen.

Giuffres Freundin Ransome sagte vor Gericht jedoch, dass es Beweise für die sexuellen Übergriffe gibt: „Gott sei Dank ist es ihr [Giuffre] gelungen, an einige Aufnahmen der gefilmten Sexvideos zu kommen, auf denen eindeutig die Gesichter von Clinton, Prinz Andrew und Branson beim Geschlechtsverkehr mit ihr zu erkennen sind.“ Nur Epstein wäre stets zu schlau gewesen, sich selbst in den Videos festzuhalten.

Trump soll Sex „mit vielen Mädchen“ gehabt haben

Die Kanzlei von Jeffrey Epstein hat die Behauptungen um Sex-Videos als „kategorisch falsch“ zurückgewiesen, es fehle der Zeugin an Glaubwürdigkeit.

Das würden auch andere Behauptungen Ransomes zeigen: „Die Aussage von Frau Ransome enthält auch eine Reihe anderer aufrührerischer Behauptungen über die sexuellen Neigungen von Donald Trump, Bill Clinton und anderen prominenten Personen.“

Ransome hatte vor Gericht berichet, dass Trump mit „vielen Mädchen“ von Epstein Sex gehabt habe.

Neu ist der Name des britischen Unternehmers Richard Branson, der laut der entsiegelten Dokumente ebenfalls von Epstein beim Sex gefilmt worden sei. Bransom ist durch sein „Virgin“-Unternehmensimperium bekannt, zudem diverse Firmen gehören, darunter eine Fluglinie und ein kommerzielles Raumfahrtunternehmen.

Im Namen von Herrn Branson sagte eine Sprecherin der Virgin Group: „In einem 2019 veröffentlichten New Yorker-Bericht gab Ransome zu, dass sie die Bänder ‚erfunden‘ hatte.“

Richard Branson and Bill Clinton named in the latest Jeffrey Epstein documents – Allegedly there are tapes. Allegedly. „When my friend had sexual intercourse with Clinton, Prince Andrew and Richard Branson, sex tapes were in fact filed on each separate occasion by Jeffery.“ pic.twitter.com/gv4kpJsat3 — Techno Fog (@Techno_Fog) January 8, 2024

FBI: Schreckliche Kindersexvideos von „Spitzenpolitikern“ im Epstein-Fall versteckt

Laut einer FBI-Quelle verstecken das Justizministerium und das Federal Bureau of Investigations von Biden Festplatten, Videos und Fotomaterial von Jeffrey Epstein und Geheimdiensten, die den Missbrauch von Kindern dokumentieren.

Die Beweise sind vernichtend und belasten eine Reihe extrem mächtiger Weltführer, doch die Mainstream-Medien vertuschen die wahre Geschichte, um die Massen mit Nichtsnutzen über sinnlose Details aus den neu veröffentlichten Epstein-Gerichtsdokumenten in die Irre zu führen.

Was ist die wahre Geschichte? Es geht um korrupte Strafverfolgungsbehörden und kompromittierte pädophile Politiker, und es legt das dunkle Herz und die satanische Agenda der globalen Elite offen.

Die große Neuigkeit aus der Veröffentlichung des Epstein-Gerichtsdokuments ist, dass Bill Clinton seine Mädchen jung mag.

Seien wir ehrlich, das sind keine wirklichen Neuigkeiten.

Wir wissen seit Jahren, dass die Clintons sündig sind – und zutiefst kompromittiert sind.

Bill Clinton, der Mann, der bekanntermaßen „sie jung mag“, hat tatsächlich viele Probleme, die durch Epsteins berühmte Insel verursacht werden.

Das war Sarah Ransome, eines von Jeffrey Epsteins Opfern des Kinderhandels, die einem Gericht erzählte, dass sie Kopien von Bändern angefertigt habe, die zeigen, wie VIP-Eliten Kinder vergewaltigen und töten und andere abscheuliche Verbrechen begehen.

Sarah Ransomes Aussage hat ergeben, dass Epstein mehrere Tonbänder von einigen seiner mächtigsten und wohlhabendsten Freunde angefertigt hat – und aufgrund ihrer äußerst sensiblen Natur hat sie Kopien angefertigt und diese an sicheren Orten auf der ganzen Welt aufbewahrt.

Ransome behauptet weiter, dass das Filmmaterial, das sie gesehen hat, „mich für den Rest meines Lebens verfolgen wird“ und dass die Gesichter der beiden Männer deutlich zu erkennen sind. Sie nannte diese Männer vor Gericht nicht und erklärte, dass sie „innerhalb einer Woche tot“ wäre, wenn sie vor Gericht die bekannten „Super-VIP“-Namen nennen würde.

Allerdings können Geheimnisse nicht für immer bewahrt werden. Die Wahrheit findet immer einen Ausweg.

Berichte aus Tech-Foren zeigen, dass die Videos von Sarah Ransome im Darknet kursieren. Berichten zufolge sind in diesen Videos prominente Eliten zu sehen, die Kinderblut trinken und sich an satanischen Opferritualen beteiligen.

Bevor wir weitermachen, müssen wir uns fragen: Warum verbreiten die Regierung und die Mainstream-Medien die Veröffentlichung von „Nothingburgers“ im Zusammenhang mit Epstein an die Öffentlichkeit?

Es ist wichtig anzumerken, dass das DC-Establishment große Angst vor Epstein hat. Woher wissen wir? Sie haben es selbst zugegeben. Hier lässt John McCains Frau Cyndi nach dem Tod ihres Mannes die Katze aus dem Sack.

Und dank Project Veritas wissen wir, dass die Mainstream-Medien Epstein und Clinton schon Jahre früher hätten stürzen können.

Der nächste wichtige Punkt im Epstein-Kaninchenbau ist die Erkenntnis, dass er ein Geheimdienstmitarbeiter war. Die Mainstream-Medien, die selbst mit den Geheimdiensten im Bunde sind, werden diese Tatsache dem Schäfchen gegenüber niemals zugeben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein offenes Geheimnis.

Hier ist Epsteins ehemaliger Kollege, der Mossad-Agent Ari Ben-Menashe, der sagt, Epstein sei von Ghislaines Vater Robert Maxwell ins Spiel gebracht worden, der ebenfalls für die Regierungsbehörde arbeitete.

Epstein wurde viele Male vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak besucht. Viele, viele Male. Den Gerichtsunterlagen zufolge mindestens 36 Mal.

Ehud Barak’s, fmr Prime Minister of Israel, trying to hide his face as he enter Epstein’s NY home. pic.twitter.com/BZp1JQVd0t — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) January 4, 2024

Und die Israelis haben ein Talent dafür, unbezahlbares Erpressungsmaterial gegen die mächtigsten Menschen der Welt zu finden.

Wie hatte Netanjahu Zugang zu den Tonbändern von Bill Clinton und Monica Lewinsky?

Weil Jeffrey Epstein ein Mitarbeiter des Mossad war, der Videobeweise gegen Politiker sammelte und diese Erpressungsvideos nutzte, um Israel dabei zu helfen, die von Israel gewünschte amerikanische Politik durchzusetzen.

Epstein hat seine Villen in jeder Ecke und jedem Zimmer mit Überwachungskameras ausgestattet.

Er hatte einen geheimen Kontrollraum im Keller seiner Villa in der Upper East Side, wo er jede Kamera persönlich überwachen konnte.

Als Bundesbeamte bei einer Razzia im Jahr 2019 einen Safe von Epstein aufbrachen, fanden sie Video- und Fotobeweise für den Missbrauch von Minderjährigen. Die Videos und Fotos wurden sorgfältig mit den Namen sowohl des erwachsenen Täters als auch des kindlichen Opfers versehen.

Doch diese Beweise wurden vom FBI „nicht als Beweismittel erfasst“ und sind nach Angaben der Behörden seitdem verloren gegangen.

Wie praktisch.

Und Sie wissen, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Der Mossad erpresst die Mehrheit der Politiker der US-Regierung.

Wenn Sie immer noch nicht davon überzeugt sind, dass es sich bei führenden Persönlichkeiten und Politikern der Welt um Pädophile handelt, die von der globalen Elite erpresst werden, um ihr eigenes Volk zugunsten der globalen Agenda zu verkaufen, wie wäre es dann mit der Tatsache, dass Ghislaine Maxwells Schwester als enge Beraterin von Klaus Schwab und den WEF fungiert?

Just a reminder: Ghislaine Maxwell’s sister is on the Board of WEF Their father, Robert, was apparently a triple agent for MI6, Mossad and CIA. Robert’s corpse was found floating in the Atlantic in 1991. pic.twitter.com/ZFfSMu1P0p — Anti WEF (@ANTlWEF) January 3, 2024

Nur ein weiterer Zufall?

…

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 09.01.2024