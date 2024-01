Ein Journalist der Mainstream-Medien, der den Ausschluss des Tennisstars Novak Djokovic wegen Ungeimpftheit forderte, ist nur wenige Tage nach seiner COVID-Auffrischungsimpfung am 17. Januar an einem massiven Herzinfarkt gestorben.

Mike Dickson, ein Sportjournalist, der in Melbourne war, um über die Australian Open zu berichten, brach zusammen und starb, nachdem er kurz vor seinem 60. Geburtstag einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Nachricht von seinem unerwarteten Tod wurde zuerst von seiner Frau Lucy im Namen ihrer Kinder Sam, Ruby und Joe in den sozialen Medien veröffentlicht:

„Wir sind am Boden zerstört, mitteilen zu müssen, dass unser wunderbarer Ehemann und Vater Mike zusammengebrochen und gestorben ist, während er in Melbourne für die Aus Open war. 38 Jahre lang lebte er seinen Traum und berichtete über Sport auf der ganzen Welt. Er war ein wirklich großartiger Mann und wir werden ihn schrecklich vermissen. Lucy, Sam, Ruby und Joe“, hieß es in dem Statement.

Dickson griff Djokovic regelmäßig an, weil dieser nicht geimpft sei. Er schrieb unter anderem, dass sein Ruf „irreparabel beschädigt“ sei.

In einem anderen Artikel schrieb er, Djokovic habe möglicherweise seine Chance verpasst, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten zu werden, weil er sich geweigert habe, sich impfen zu lassen.

Djokovic sprach Dicksons Familie auf X sein Beileid aus. „Ruhe in Frieden“, schrieb er.

Ich bin dem nachgegangen und es ist zu 100 % wahr. Mike Dickson, ein großer Pharmajournalist, der Djokovic belästigte und versuchte, seine Karriere wegen seiner Weigerung, die Covid-Impfstoffe einzunehmen, zu verunglimpfen, brach bei den Australian Open plötzlich zusammen und starb.

Am Samstag rief jemand aus dem Publikum, er solle sich impfen lassen, und der Tennisspieler schlug ein Ass. (Top-Kardiologe: Herzversagen nimmt zu bei Geimpften (Video))

Er erreichte souverän das Viertelfinale der Australian Open. In einem einseitigen Match gab der serbische Titelverteidiger nur drei Spiele ab.

Djokovic ist in Melbourne auf der Jagd nach seinem elften Titel bei den Australian Open.

Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie Novak Djokovic ein Ass schlägt, nachdem er von der Menge mit den Worten „Lasst euch impfen“ beschimpft wurde. Erinnern wir uns daran, dass er, einer der fittesten Menschen auf dem Planeten, nicht Tennis spielen durfte, weil er sich weigerte, mehrere Dosen einer experimentellen mRNA-Gentherapie gegen ein Virus einzunehmen, das für ihn NULL Bedrohung darstellte – weil Wissenschaft.(Pfizer stuft eigenes mRNA-Produkt als „toxisch“ ein – „alarmierendes Ergebnis“: Impfstoff-Verunreinigungen mit katastrophale Folgen)

