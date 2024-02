2024: Die energetische Situation in Deutschland, Österreich, Schweiz und in der Welt

Teile die Wahrheit!

Guten Tag,

in den letzten Wochen habe ich und die Wasserfrau weitere interessante Infos aus der geistigen Welt bekommen. Von Egon Fischer

Die Ukraine ist energetisch bereits tot

Vor ungefähr zwei Wochen hatte ich eine Vision. Ich sah die Ukraine von oben. Ich sah nur eine schwarze Fläche. Die geistigen Kollegen meinten dazu: Die Ukraine ist bereits energetisch tot.

In der schwarzen Fläche sah ich ein paar weiße Haarrisse, die ich aber nicht beachtete. In den folgenden Tagen las ich, dass einige Experten vermuten, dass die Ukraine unter Umständen aufgelöst wird und einige Gebiete an die Nachbarländer (Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien) wandern und natürlich der größte Teil dann zu Russland gehört. Vor ein paar Tagen habe ich nochmals die energetische Situation der Ukraine analysiert.

Die weißen Haarrisse haben sich zu gut sichtbaren Linien entwickelt. Als ich dann die Landkarte der Ukraine betrachtete, fiel mir auf, dass die weißen Linien zukünftige Grenzen zwischen der Ukraine und den Nachbarländern sein könnten. Wenn diese Linien tatsächlich künftige Staatsgrenzen sind, wird von der Ukraine nicht viel übrigbleiben. Ich wollten von meinen geistigen Kollegen eine Einschätzung haben.

Diese meinten: Die Ukraine ist bereits energetisch tot. Nachdem jede Energie sich eine Form sucht, wird es spätestens in einigen Jahren die Ukraine auch rechtlich in der heutigen Form nicht mehr gegeben. Aus energetischer Sicht wird im Vergleich zu heute künftig nur mehr ein kleiner Rumpfstaat übrigbleiben. Wie groß dieser Rumpfstaat sein wird, steht noch nicht fest.

Aber dies wird sich zum Großteil bis Ende Januar 2024, maximal bis Ende Februar 2024 entscheiden. Dies heißt nicht, dass bis dann der militärische Konflikt beendet ist, der kann noch einige Zeit andauern. Aber auf geistiger und energetischer Ebene ist dann die künftige Entwicklung der Ukraine mehr oder weniger fixiert. Bis die neuen Staatsgrenzen offiziell anerkannt und akzeptiert werden, kann es Jahre dauern.

Bis Ende Jänner 2024 bzw. spätestens Ende Februar 2024 haben die handelnden Menschen noch die Möglichkeit, die künftige Größe des Rumpfstaates Ukraine zu verhandeln. Dann ist die energetische Situation bereits so intensiv und festgefahren, dass eine Änderung sehr unwahrscheinlich ist. Dann ist es extrem wahrscheinlich, dass die Linien, die ich in der Vision gesehen haben, tatsächlich zu künftigen Staatsgrenzen werden.

Der Zerfall der Ukraine wird massive negative Auswirkungen auf die USA, die EU und die Nato haben. Mit dem Zerfall der Ukraine werden die Spannungen innerhalb der Nato und der EU rasant zunehmen und der Zerfallsprozess der Nato und der EU wird starten.

Der Zerfallsprozess der Nato und der EU wird zwar einige Jahre dauern, ist aber nach den Infos aus der geistigen Welt nicht mehr zu stoppen. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit und es ist nur noch offen, wie man die Auflösung von Nato und EU konkret gestaltet. (2024: Früher Frühling – Verwirrung & Chaos)

Israel – Palästina: Eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht mehr verhinderbar

300x250

Ich wollte von den geistigen Kollegen wissen, wie es im Nahost-Konflikt weitergeht. Zur nahen Zukunft wollten die Kollegen nichts sagen. Sie meinten nur: Eine Zwei-Staaten-Lösung ist nun unausweichlich.

Bis eine Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt wird, kann es noch Jahre dauern und dieser Lösungsprozess wird für alle beteiligten Staaten sehr schmerzhaft sein. Aber eine andere Lösung ist bei der gegenwärtigen energetischen Situation nicht mehr möglich und die aktuelle energetische Situation ist praktisch nicht mehr änderbar.(2024: Der Feuerkreis, die Schattenspiele und die Rettung)

Jemen, die Houthis und die Schießbuden-Show

Die Houthis in Jemen haben ein paar Transportschiffe beschossen und dadurch mehr oder weniger eine Schifffahrtsblockade im Roten Meer zum Suez-Kanal verursacht. Daraufhin haben die USA zwei Flugzeugträger in die Gegend verlegt und eine Allianz aus westlichen Ländern gebildet, die weitere Kriegsschiffe in das Rote Meer entsandten. Teilnehmer der Allianz sind Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien und die Seychellen. Ich habe die Kollegen befragt, wie sie die Situation einschätzen.

300x250 boxone

Ich erntete ein schallendes Gelächter. Die Kollegen meinten: Die Allianz hat ihre Schiffe wie Schießbuden-Figuren im Roten Meer aufgestellt. Wenn die westliche Allianz die Houthis militärisch angreifen, werden sie ein Desaster erleben. Es reicht, wenn die Houthis auch nur ein einziges dieser Kriegsschiffe treffen und dabei reicht es, wenn nur ein kleiner Schaden am Schiff entsteht.

Denn dann ist der Mythos, dass die westlichen Kriegsschiffe „unverletzbar“ sind, für alle Zeiten entzaubert. Wenn nämlich sogar die Houthis die Abwehrsysteme von westlichen Kriegsschiffen überwinden können, wie wollen sich dann die Kriegsschiffe bei Angriffen von Staaten schützen, die über wesentlich fortgeschrittenere Militärtechnologien verfügen?

Ein weiterer wichtiger Faktor ist: Wenn die westliche Allianz die Houthis in einen größeren militärischen Konflikt verwickeln, wird der Ölpreis stark steigen. Und das ist das Letzte, was sich die Biden Administration in einem Wahljahr wünscht.

Der Aufmarsch westlicher Kriegsschiffe im Roten Meer ist eine wirkungslose Drohkulisse und die Schiffe werden irgendwann unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Eine Lösung kann nur über Diplomatie und nicht über einen heißen Krieg herbeigeführt werden. Die ganze Aktion führt nur zu einem weiteren Reputationsverlust der USA und des Westens.

USA – das Grauen kehrt zurück

Die energetische Situation in den USA verschlimmert sich immer mehr. In einem früheren Beitrag habe ich geschildert, dass ich einen riesigen, dunklen Tornado über den USA sehe. In der Zwischenzeit ist dieser Tornado visuell etwas in den Hintergrund gerückt, jetzt ist er für mich wieder sehr gut wahrnehmbar. Aber jetzt hat sich der energetische Tornado bereits an einigen Stellen mit der 3D Ebene verbunden und ein grausiges Grau verbreitet sich dort. Ich wollte von den geistigen Kollegen wissen, was dies bedeutet.

Die Kollegen meinte: Die USA haben in den letzten Jahrzehnten im Rest der Welt Angst, Schrecken und Tod verbreitet. Dieses Grauen kehrt jetzt langsam zum Verursacher zurück. Es wird einige Zeit dauern, bis sich diese Energie konkret auf der 3D Ebene auswirkt. Aber bereits 2024 werden die ersten Auswirkungen bemerkbar sein. Die Manifestation des Grauens wird sich in den nächsten Jahren verstärken.

Die USA ernten in den nächsten Jahren, was sie in den letzten Jahrzehnten gesät haben.

Auf der Website www.solar-eclipse.info liest man: Die nächste Sonnenfinsternis findet am 08.04.2024 statt und kann in 43 Ländern als partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden. Der Finsternispfad verläuft durch 3 Länder. Nur in diesen Ländern ist sie als totale Sonnenfinsternis zu sehen. Und diese Länder sind: USA, Kanada und Mexiko.

Allgemein sagt man, dass in Ländern, die direkt auf dem Finsternispfad einer Sonnenfinsternis liegen, etwas Gröberes passiert. Wie immer muss man jedoch berücksichtigen, dass sich die Auswirkungen meist erst etwas später (oft erst in einigen Monaten) manifestieren. Wir werden sehen.

Brennende Psychen – geerntete Luftballons

Wie ich im letzten Beitrag “2024: Früher Frühling – Verwirrung & Chaos” schrieb, hat die Wasserfrau von der geistigen Welt die Info bekommen, das 2024 viele Psychen zu brennen anfangen werden. Inhaltlich bedeutet das, dass viele Menschen im Westen psychisch überfordert und seltsam werden. Vor einer Woche hatte die Wasserfrau eine Vision: Sie sah Luftballons aufsteigen, die aber mit einer Schnur am Boden befestigt waren.

Dann wurde plötzlich die Schnur durchschnitten und die Luftballons wurden vom Wind verweht. Dazu hat sie die Info aus der geistigen Welt bekommen: Die Luftballons werden geerntet, wenn die Erdung/Verbindung nach unten zu schwach ist.

Was bedeutet dies? Es gibt viele Menschen, die sehr mental orientiert sind oder sich sehr intensiv mit „geistigen und energetischen Dingen und Zuständen“ beschäftigen. Manche dieser Menschen gehen davon aus, dass sie schon erwacht oder teilweise erwacht sind. Viele dieser Menschen haben aber das Problem, dass sie gar nicht gut geerdet sind.

Nun verstärkt sich aber die kosmische Einstrahlung enorm und dies hat immense Auswirkungen auf die Psyche und den Verstand. Viele glauben, dass die Menschen, die nicht offen für geistige und energetische Dinge sind, zuerst unter den energetischen Einwirkungen leiden werden. Aber dies ist nicht so. Nachdem hoch schwingende Energien einströmen, hat dies zuerst auf die höherschwingenden Energieebenen des Menschen Auswirkungen.

Wenn ein grundsätzlich „höherschwingender“ Mensch nicht ausreichend geerdet ist, wird seine Psyche und sein mentales System von den einströmenden Energien „verweht“. Die Gefahr, dass er dann realitätsfremd und seltsam wird, ist sehr hoch, im Extremfall kann es zu „sektenartigen“ Einstellungen, Vorstellungen und Verhalten kommen.

Mit „die Luftballons werden geerntet“ ist gemeint, dass zu wenig geerdete „höher schwingende“ Menschen die Kontrolle über ihr mentales und psychisches System verlieren können und dadurch für den Erwachungsprozess „ausfallen“. Aus Sicht der dunklen Kräfte ist das eine Ernte. Sie können weitere Menschen vom Erwachen und vom „Aufstieg“ abhalten und „einkassieren“.

Eine gute und ausreichende Erdung ist daher 2024 von besonderer Bedeutung. Die Verbindung zur 3D Welt muss aufrechterhalten werden. In den nächsten Jahren wird sich die „westliche Welt“ auflösen, aber gleichzeitig müssen alternative Lösungen ausgedacht, geschaffen und umgesetzt werden. Ohne einen gesunden Realitätssinn wird das aber nicht funktionieren. Was nötig ist, dass man eine ausgewogene Beziehung zur geistigen Welt und zur 3D Welt hat. Es gilt: nicht entweder – oder, sondern sowohl – als auch.

Ab 2024 wird es Enthüllungen geben, wodurch bei vielen Menschen das Weltbild auf den Kopf gestellt wird. Die Systeme (Wirtschaft, Politik, usw.) werden weiter erodieren. Wenn man die Möglichkeit hat, in „geistige und energetische“ Welten zu entfliehen, hilft das kurzfristig. Langfristig verliert man jedoch den Bezug zur 3D Realität und wird unter Umständen zu einem seltsamen Kautz, im schlimmsten Fall zu einem „3D Opfer“, das hilflos und ohnmächtig in der 3D Welt herumirrt.

Die energetische Situation in Deutschland, Österreich und Schweiz

Wenn ich die energetische „Großwetterlage“ von Deutschland in 2024 betrachte, wirkt das Energiefeld wie eine Wiese, auf der man nur Maulwurfshügel sieht, wobei die Wiese jedoch schwankt. Die Kollegen haben ein anderes Gleichnis gebracht: Du stehst in der Steppe, die Erde fangt zu beben an und du hörst in der Ferne Lärm.

Eine Herde Bisons nähert sich (siehe Youtube-Video „Wild Bison Stampede in Yellowstone National Park“). Aber du siehst noch nichts. Das ist 2024. Der Boden fängt zu beben an, man hört schon etwas. Aber das ganze Geschehen, die Ursachen und die Verursacher, sind noch nicht wahrzunehmen. Das kommt erst noch. Die Bison-Herde wird aus heutiger Sicht erst 2025 auf der Bühne auftauchen. 2024 wird es nur Beben und Lärm geben.

Was nicht heißt, dass es politische Änderungen gibt. Aber bis dass sich politische Änderungen in konkrete Änderungen und Erleichterungen manifestieren, vergeht meist einige Zeit.

In Österreich und in der Schweiz wird die Bison-Stampede harmloser ausfallen. Österreich ist allgemein für seine Gemütlichkeit bekannt. Wir in Österreich gehen es langsamer und sanfter an. In der Schweiz ist es ähnlich wie in Österreich. In den beiden Ländern wird es auch Enthüllungen und Aufregungen geben. Aber die Auswirkungen werden milder sein als in Deutschland. 2024 gibt es in Österreich Nationalratswahlen und in der EU die EU Wahl.

Die Mainstream-Medien werden zur Höchstform auflaufen und immer mehr Bürgerinnen und Bürger werden sich fragen, was das Ganze eigentlich soll. Wichtige und nachhaltige Änderungen sind aber 2024 noch nicht zu erwarten. Nur der allgemeine wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Zerfallsprozess wird sich fortsetzen.

Die Zeitlinie wurde neu gezeichnet

Im Oktober 2023 hat die Wasserfrau von der geistigen Welt die Info bekommen, dass die Zeitlinie für die Menschheit und die Erde neu gezeichnet wird. Leider hat sie nicht mehr Infos dazu bekommen. Ich hatte damals bei den Kollegen nachgefragt. Als Erstes fragte ich meine Kollegen, ob die Wortwahl „die Zeitlinie wird neu gezeichnet“ zufällig war oder eine Bedeutung hat.

Die Kollegen meinten: Die gewählten Worte sind nicht zufällig. Die Zeitlinie wird nicht geändert, sie wird völlig neu gezeichnet. Weitere Fragen zu dem Thema beantworteten die Kollegen nur mit: Es ist zu früh, wir wissen selbst noch nicht, welche Auswirkungen dies haben wird. Ich durfte auch nicht öffentlich darüber berichten. In den letzten beiden Wochen habe ich ein paar Zusatzinfos bekommen. Auf der obersten energetischen Ebene gibt es die neue Zeitlinie schon.

Es wird jedoch Jahre dauern, bis es sich direkt auf der 3D Ebene auswirkt, aber energetisch wirkt sie schon wie eine Art „Attraktor“.

Ein Attraktor ist ein Begriff aus der Theorie dynamischer Systeme. Man könnte sehr vereinfacht sagen, dass ein Attraktor ein Zustand ist, auf den sich ein System hinbewegt, aber die einzelnen Bewegungen und zwischenzeitlichen Zustände können nicht genau vorhergesagt werden.

Die geistige Welt sagt in diesem Fällen meistens: Der Endzustand ist definiert, der Weg dorthin aber noch nicht. Die Menschen können auf der 3D Ebene bis zu einem bestimmten Grad den Weg zum Ziel selbst wählen.

Die Änderung der Zeitlinie ist nicht nur für die Menschheit und die Erde sehr positiv, sie ist auf für das Sonnensystem sehr positiv und dies wird auch Auswirkungen auf das restliche Universum haben.

Frieden auf Erden – es wird noch dauern

Eine der konkreten Auswirkungen der neuen Zeitlinien wird sein, dass es auf der Erde in fünf bis zehn Jahren friedlich zugehen wird. Nach den Infos aus der geistigen Welt wird es dann keine Kriege mehr geben. Wie schnell diese friedliche Zeit erreicht wird, hängt von den konkreten Handlungen der Menschen ab, aber das Ergebnis steht energetisch schon fest.

Meine persönlichen Aussichten und Pläne für 2024

2024 muss ich einige wichtige persönliche Entscheidungen treffen. Aber wenn es um konkrete persönliche Angelegenheiten geht, sagen die Kollegen meist: Dazu dürfen wir nichts sagen, weil dies deinen freien Willen beeinträchtigen würde. Meist fügen sie dann noch an: Wenn du die richtige innere Haltung und Einstellung hast, wirst du gute Entscheidungen treffen. Also achte auf deine innere Haltung.

Für 2024 haben sie mir empfohlen, ich möge mich immer gut erden, also meinen Körper im Gewahrsein haben und viel Zeit in der Natur verbringen. Sie meinten, besonders günstig wäre, wenn ich konkrete Dinge in der Natur mache, wie zum Beispiel im Garten arbeite, und gleichzeitig einen guten Kontakt zu meiner Seele aufrechterhalte. Da ich einen sehr neugierigen Verstand habe und es 2024 vermutlich viele Enthüllungen und Aufdeckungen geben wird, meinten die Kollegen noch: Egal welche Infos du bekommst:

Bleibe ruhig und gelassen, rege dich nicht auf, erde dich gut, verbinde dich mit deiner Seele und lege die Infos möglichst rasch in der „Schublade des Nicht-Verstehens“ oder der „Schublade des Nicht-Prüfbaren“ ab.

Zum Abschluss wünsche ich allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Egal, was das Jahr 2024 auch bringt, bleibt ruhig und gelassen, erdet euch gut und wie immer – bleibt im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

…

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 04.02.2024