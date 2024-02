Impftote: Übersterblichkeit mit gefälschter Statistik wegmanipuliert

Teile die Wahrheit!

Im Rahmen unserer Serie „So geht Manipulation“ zeigen wir unseren Lesern heute ein Beispiel, wie die Übersterblichkeit, bedingt durch Impfungen, weggelogen wird.

Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen, die Verantwortlichen für dieses Jahrhundertverbrechen, das massenhaft Tote und Kranke produziert hat und immer noch produziert.

Und sie lügen weiter! Sie wissen, solange sie die Politik und die Medien hinter sich haben, kann ihnen nichts passieren. Aufarbeitung? Fehlanzeige! Das Gegenteil ist der Fall: Man unternimmt alles, um anständige Politiker zu diffamieren, die hier durchgreifen würden, wären sie in der Regierung.

In Deutschland ist es die AfD und in Österreich die FPÖ vor denen die Drahtzieher der Covid-Maßnahmen die Hose voll haben.

Um die betroffene und betrogene Bevölkerung weiterhin für dumm zu verkaufen, wird weiter gelogen, dass sich die Balken biegen. Oder, wenn im wahrsten Sinne des Wortes von „Balken“ die Rede ist, dass diese eben falsch dargestellt werden. Hier ein Beispiel:

Die APA, die österreichische Presseagentur, hat eine Grafik in Umlauf gebracht, die uns glauben machen soll, die Übersterblichkeit sei wieder auf das „Vor-Corona-Niveau“ zurückgegangen. Kurz: Alles wieder gut – und die vielen Toten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 seien eben Opfer der „Pandemie“! (Geimpft, geschädigt, geleugnet: Vertuschung im Endspurt – EMA löscht Impfnebenwirkungen aus Datenbank)

Mit der Impfung hat das natürlich nichts zu tun, im Gegenteil, ohne die „Impfung“ wären wir laut Lauterbach schon alle tot.

Hier die Statistik der APA, die von den österreichischen Mainstream-Medien weitgehend übernommen wurde: Finde den Fehler!

Wennman diese Grafik kurz überfliegt, glaubt man in der Tat, die drei Corona-Jahre haben die Sterblichkeit nach oben schnellen lassen und jetzt ist es so wie zuvor.

Nehmen Sie ein Lineal und legen es auf die Balken aus 2019 und 2023: Sie werden keinen Unterschied in der Höhe der Balken bemerken. Zwichen 83.000 und 88.000 Toten ist somit kein Unterschied optisch dargestellt erkennbar.

Hier die Statistik unserer UME-Faktenchecker:

In dieser Statistik sind auch die 2.000 Toten [2] enthalten, über die in den Zeitungen berichtet wurde, die aber in der Fake-Statistik bewusst nicht berücksichtigt wurden.

[1] Salzburger Nachrichten (leider wurde auch dort die Fake-Statistik übernommen)

…..Kurier (auch da zeigte man die getürkte Grafik)

Joachim Kuhs (AfD): Impfnebenwirkungen aus Datenbank verschwunden? EU-Abgeordnete fordern Aufklärung

Mehrere zehntausend Fälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Covid-Impfung wurden mutmaßlich aus der Datenbank der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) entfernt.

Dies ergab die Recherche einer ehemaligen Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Paris. Drei EU-Abgeordnete fordern von der EU-Kommission und der EMA nun detaillierte Auskunft über diesen ungewöhnlichen Vorgang.

“Lebendige” Datenbank gelöscht

Ein Vergleich der Eintragungen in der EMA-Datenbank aus den Jahren 2021 bis 2023 mit der aktuellen Version vom 1. Januar 2024 zeigt mehrere auffällige Veränderungen.

Es tauchen nicht mehr auf: 4.241 Todesfälle, 14.969 Fälle von Myokarditis (Herzmuskelentzündung), 11.424 Fälle von Perikarditis (Herzbeutelentzündung), 7.295 Embolie- und 7.079 Thrombosefälle, 22.107 Fälle von Amenorrhoe (Ausbleiben der Regelblutung) bzw. Dysmenorrhoe (Menstruationsschmerzen) sowie 2.827 Fälle von Taubheit und 2.282 Fälle von Blindheit.

Entdeckt hatte diese Streichung Catherine Theilhet, Programmiererin und pensionierte Mitarbeiterin der Pariser Stadtverwaltung. Auf Nachfrage wurde Frau Theilhet beschieden, die Datenbank sei lebendig (“vivante”) und Änderungen daher normal.

EU-Beamte verlangen Aufklärung

Die EU-Abgeordneten Marcel de Graaff (Forum voor Democratie, fraktionslos), Bernhard Zimniok und Joachim Kuhs (beide AfD, ID-Fraktion) geben sich damit nicht zufrieden. Sie haben die EU-Kommission und die EMA aufgefordert, jeweils getrennt zu diesem Vorgang Stellung zu nehmen.

Die Parlamentarier wollen wissen, ob die Streichung tatsächlich erfolgt sei, wer dies veranlasste und aus welchen Gründen.

“Die Behörden sind den Bürgern volle Transparenz schuldig”, sagt der deutsche Abgeordnete Joachim Kuhs. Und weiter: “Die Regierungen haben die Menschen regelrecht zur Corona-Impfung genötigt, teils durch repressive Maßnahmen gegen Ungeimpfte, teils sogar durch partiellen Impfzwang – z.B. für Pflegepersonal – und die Drohung einer allgemeinen Impfpflicht.

Darüber hinaus wurde von Regierungspolitikern und Massenmedien ein enormer psychischer Druck auf die Menschen ausgeübt”, so Kuhs.

Der tatsächliche Schutz vor einem schweren Covid-Verlauf durch die Impfung sei überzogen dargestellt worden, ebenso wie das Risiko von Nebenwirkungen heruntergespielt worden sei.

“Mittlerweile wird das Ausmaß der unerwünschten Nebenwirkungen der Covid-Vakzine immer deutlicher. Selbst offizielle Stellen müssen nun zugeben, dass die Impfung nicht so harmlos war, wie uns stets eingeredet wurde”, so Joachim Kuhs.

“Wenn in dieser Situation, zehntausende von Fällen mit teils schweren Nebenwirkungen, einfach aus der EMA-Datenbank verschwinden, so stellt dies einen schweren Glaubwürdigkeitsverlust dieser Behörde dar. Wir brauchen nun volle Aufklärung und Transparenz”, fordert Kuhs.

Die drei Abgeordneten haben angekündigt, diesen Vorgang weiter sorgfältig zu beobachten und die Antworten von EMA und EU-Kommission gründlich zu überprüfen.

Gegebenenfalls behalten sie sich weitere Schritte vor.

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 10.02.2024