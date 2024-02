Norwegischer Sexologe mit Verbindungen zu führender Transgender-Gesundheitsbehörde, arbeitete zuvor mit Pro-Pädophilie-Lobbygruppe zusammen

Teile die Wahrheit!

Ein prominenter norwegischer Psychologe mit Verbindungen zur World Professional Association for Transgender Health (WPATH) war zuvor mit multinationalen pro-pädophilen Gruppen verbunden, die sich für eine Senkung des Schutzalters einsetzten. Thore Langfeldt war an der Organisation einer WPATH-Konferenz 2009 in Oslo beteiligt , die sich auf Geschlechtsidentität und Kinder konzentrierte.

Reduxx kann aufdecken, dass Langfeldt in den 1970er und 1980er Jahren ausführlich über „Kindersexualität“ schrieb und Fallstudien über pädophile Beziehungen positiv vermittelte.

Seine Versuche zielten darauf ab, den sexuellen Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern als normal und nicht pathologisch darzustellen.

Der Psychologe und Sexualforscher arbeitete wiederholt mit pädophilen Befürwortern von Akademikern zusammen, die ebenfalls die Ansicht vertraten, dass Kinder schon in jungen Jahren sexuell sind, und behaupteten, dass die Stigmatisierung der kindlichen Sexualität ihrer Entwicklung schaden könne.

Thore Langfeldt, abgebildet in einem norwegischen Pro-Pädophilie-Newsletter, bei der Teilnahme an einer von der NAFP im Juni 1978 veranstalteten Konferenz.

Berichten zufolge nahm Langfeldt 1977 an einem Symposium zum Thema Pädophilie in Swansea, Wales, teil. Die Veranstaltung mit dem Titel „ The International Conference on Love and Attraction“ , die eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Sexualität abdeckte, wurde von der British Psychological Society ausgerichtet und fand vom 5. bis 9. September desselben Jahres statt.

Prominente Wissenschaftler aus Amerika und verschiedenen europäischen Ländern waren beim Love and Attraction- Symposium anwesend. Unter den Teilnehmern waren mehrere Männer, die sich in den Vereinigten Staaten, England und den Niederlanden für Pädophilie einsetzten.

Einer dieser Akademiker war Tom O’Carroll, Gründer des berüchtigten Pädophilen-Informationsaustauschs (PIE) in England, der ein Jahrzehnt lang öffentlich betrieben wurde, bevor er diskreditiert und aufgelöst wurde. (Die Geburt und Entstehung der „Pädophilen-Bruderschaft“ in den USA)

Zwei Jahre später, 1979, wurde ein Buch veröffentlicht, das eine Zusammenstellung von Schriften von Rednern enthielt, die auf der Sexualitätskonferenz in Swansea Vorträge gehalten hatten.

„ Love and Attraction ist eine Sammlung von Vorträgen, die auf der Internationalen Konferenz über Liebe und Anziehung vorgestellt wurden. Teile sind … Sexualtherapie, Erotik, Erregung, Kindersexualität und Pädophilie gewidmet.

Dieses Buch wird sich für Psychologen, Soziologen, Psychiater, Berater und andere akademische und klinische Mitarbeiter als nützlich erweisen“, heißt es in der Beschreibung des Buches.(Google-Bilder zeigen Massengräber auf Epsteins Insel – Bidens mit Insel und U-Boot-Festung unweit Epsteins Pädo-Insel – 13-jähriges Mädchen nackt in Clooneys Villa fotografiert)

Langfeldts Beitrag „Prozesse in der sexuellen Entwicklung“ untersuchte „die Bedeutung“ der kindlichen Sexualität.

Das Cover von Langfeldts Buch „Wenn du willst, darfst du: Über Kindersexualität“ aus dem Jahr 1986

„Die jüngste Betonung der kindlichen Sexualität lässt sich in Bildung, Filmen und Literatur sowie in der Pornografie beobachten“, schreibt Langfeldt.

Der Artikel befasst sich weiterhin ausführlich mit der Sexualforschung an Kindern, denen ein „hohes Maß an spontaner sexueller Erregung“ nachgesagt wird, und schließt mit der Feststellung: „Wenn wir den Gefühlen und Emotionen der Kinder Respekt zollen wollen, dann tun wir das. Sexuelle Interaktionen mit Kindern können nicht als Straftat betrachtet werden.“

Obwohl PIE-Führer O’Carroll aufgrund der von einer Gruppe wütender Mütter angezettelten Gegenreaktion daran gehindert wurde, auf der Konferenz zu sprechen, zitierte er Langfeldts Artikel in seiner Veröffentlichung „Paedophilia: The Radical Case“ von 1980, in der er sich für die Normalisierung von Erwachsenen- Sexuelle Beziehungen zwischen Kindern.

Bezeichnenderweise hatte Langfeldt zum Zeitpunkt seiner Teilnahme an der Konferenz bereits mit der norwegischen Pro-Pädophilen-Organisation namens Pedophile Working Group ( Pedofil Arbeidsgruppe – NAFP) zusammengearbeitet .

NAFP wurde 1975 an der Universität Oslo gegründet, wo die Gruppe ein Postfach registriert hatte – und Langfeldt sich auf Psychologie spezialisierte. Der mysteriöse Präsident der NAFP, ein Mann, der in der Presse nur als „Dozent E“ identifiziert wurde, schrieb 1975 in Zusammenarbeit mit Langfeldt an das Justizministerium und forderte eine Änderung des Strafgesetzbuchs, die das gesetzliche Schutzalter von 16 Jahren herabsetzen würde bis 14 Jahre alt, und argumentierte, dass die Verurteilung von Sexualstraftätern auf dem Grad der missbräuchlichen Gewalt und nicht auf Altersunterschieden basieren sollte.

1978 veranstaltete die NAFP ihre erste große Konferenz, und Langfeldt war einer der Moderatoren.

Der von Langfeldt mitverfasste Brief des Präsidenten der NAFP aus dem Jahr 1975, in dem eine Herabsetzung des Schutzalters gefordert wird.

Während unklar ist, ob Langfeldt und O’Carroll auf der Swansea Love and Attraction-Konferenz interagierten, wurde der PIE-Gründer zwei Jahre später eingeladen, auf einer viel kleineren Podiumsveranstaltung in Oslo zu sprechen, als die NAFP O’Carroll zu einem Vortrag zur Amnesty for Love and Affection-Konferenz im Hotel Viking im Juni 1979 einlud.

Während dieser Zeit setzte Langfeldt seine positive Darstellung der Pädophilie fort.

Im Oktober 1978 veröffentlichte das Kontakt- Magazin einen Artikel von Langfeldt, der Sexbeziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern verteidigte und Fallstudien von selbsternannten Pädophilen als Beweis dafür präsentierte, dass diese Vorfälle „oft von gegenseitiger Liebe und Zuneigung erfüllt waren“.

Langfeldt schrieb: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder erotische Beziehungen mit Erwachsenen eingehen … Ab dem Alter von 2 – 3 Jahren beginnen Kinder, sexuell aktiv zu werden.“

Er fuhr fort: „Viele Menschen glauben, dass Pädophile furchterregende und gefährliche Menschen sind, die Kinder in dunkle Ecken locken und sie dann zwingen, ihre Genitalien zu berühren, aber das ist nicht richtig. Pädophile sind [ähnlich] Homosexuellen und Heterosexuellen.“

In seiner Rolle als Psychologe, Therapeut für Sexualstraftäter und anerkannter Akademiker hat Langfeldt mindestens zweimal Männer verteidigt, denen pädophile Wünsche und Handlungen vorgeworfen wurden.

Während eines vielbeachteten Prozesses gegen einen Mann, der in über 60 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Jungen angeklagt war, wurde Langfeldt als Sachverständiger zu seiner Verteidigung aufgerufen .

Auszug aus der pro-pädophilen Publikation PAN (Paedo Alert News)

Die Polizei verhaftete Erik Andersen 2008 nach einer langwierigen Untersuchung seiner Missbräuche. Insgesamt geht man davon aus, dass er im Laufe von fast drei Jahrzehnten in ganz Norwegen etwa 160 Jungen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sexuell belästigt hat.

Die gegen Andersen erhobenen Anklagen umfassten 68 Körperverletzungen, die von Vergewaltigung bis hin zu versuchter Belästigung reichten. Andersen wurde in den norwegischen Medien als „Der Taschenmann“ bezeichnet, da er dazu neigte, ahnungslose Kinder dazu zu verleiten, seine Genitalien zu berühren, indem er sie aufforderte, in seiner Tasche nach einem Schlüssel zu suchen.

Als sein Therapeut forderte Langfeldt Nachsicht und verteidigte Andersen. Er teilte dem Gericht mit, dass er glaube, dass der Serientäter bald vollständig genesen werde.

Dies war jedoch nicht das einzige Mal, dass Langfeldt einen Pädophilen verteidigte.

Kontakt-Magazin, Ausgabe Oktober/November 1978

Im Jahr 2018 brach in Norwegen ein gewaltiger Skandal aus, nachdem eine prominente Persönlichkeit der Kinderschutzbehörden des Landes, die Expertenkommission für Kinder (ECC), wegen des Besitzes von über 200.000 Materialen über sexuellen Kindesmissbrauch zu weniger als zwei Jahren Haft verurteilt wurde.

Außerdem wurde festgestellt, dass der Kinderpsychiater Jo Erik Brøyn über 4.000 Stunden Videomaterial gehortet hatte, das zeigt, wie Kinder brutalem sexuellen Missbrauch ausgesetzt sind.

In der Anklageschrift gegen Jo Erik Brøyn heißt es: „Bilder und Videos zeigen sexuellen Missbrauch von Erwachsenen an Kindern, sexuelle Handlungen zwischen Kindern und sexuelle Handlungen von Kindern an sich selbst.“

Aufgrund seiner einflussreichen Position innerhalb des ECC war Brøyn an der Auswertung von Berichten beteiligt, die zur Entfernung von Kindern aus ihren Familien führten.

Die Kinder wurden dann aus falschen Gründen in eine „Notfallbetreuung“ gebracht und anschließend in Pflegeheime umgesiedelt, deren Standorte vor ihren Eltern geheim gehalten wurden.

Bevor Brøyn seine Rolle in der Expertenkommission für Kinder übernahm, beriet er als leitender Arzt an der Universität Oslo, wo er von 2005 bis 2012 arbeitete, gefährdete Kinder mit „schwerwiegenden psychischen Erkrankungen“.

Als sachverständiger Zeuge, der während seines Prozesses zugunsten von Brøyn aussagte, wandte sich die BBC während der Dreharbeiten zu einer kurzen Dokumentation über den Fall an Langfeldt mit der Bitte um Kommentare. Reporter Tim Whewell gibt an, dass Langfeldt vor einer moralischen Panik gewarnt habe.

„Wir haben viele Daten, die zeigen, dass nur ein kleiner Teil derjenigen, die Bilder von Kindern herunterladen, Kinder wirklich beleidigt. Wir können nicht verallgemeinern“, sagte Langfeldt. „Manchmal ist es besser zu sagen: ‚Lass den schlafenden Hund schlafen.‘“

Nachdem er sich für einen lockeren Umgang mit Pädophilie eingesetzt hatte, begann Langfeldt, sich für das Thema „Geschlechtsidentität“ zu interessieren.

1982 war Langfeldt zusammen mit Elsa Almås, der Frau von Esben „Esther Pirelli“ Benestad, der bekanntesten Transaktivistin des Landes, Mitbegründer der Norwegischen Vereinigung für klinische Sexologie (NFKS – Norsk forening for klinisk sexologi) .

Benestad wurde bis vor Kurzem auf der Website der Organisation als WPATH-Gender-Kliniker aufgeführt, nachdem seine ärztliche Zulassung von der norwegischen Gesundheitsbehörde (NHA) aufgrund von Bedenken, dass er privat pubertätshemmende Medikamente und Hormone an Minderjährige verteilte, ausgesetzt wurde.

Langfeldt fungierte als Präsident des Harry Benjamin Resource Center Europe ( Harry Benjamin Resursseter – HBRS), einem deutsch-amerikanischen Sexologen, nach dem WPATH ursprünglich benannt wurde. Laut seiner Website wurde das HBRS im Jahr 2000 gegründet, als Norwegens einzige Klinik für „Geschlechtsidentität“ im Rikshospitalet geschlossen werden sollte.

„Durch unser Aufstehen ist es uns gelungen, das Rikshospitalet und die Regierung nach einem aktiven politischen Kampf zu einer Kehrtwende zu bewegen. „Das zeigt, was passieren kann, wenn Menschen, die einer stigmatisierten und diskriminierten Minderheit angehören, aufstehen, sich sichtbar machen und den Kampf für die Befreiung der Gruppe, der sie angehören, aufnehmen“, heißt es auf der HBRS-Website.

Im Jahr 2009 organisierte Langfeldt zusammen mit anderen führenden Persönlichkeiten des HBRS eine WPATH-Konferenz in Oslo.

Am 18. Juni desselben Jahres hielt er einen Vortrag zum Thema „Das Kind im Diskurs der Transsexualität“. Der Zusammenfassung zufolge nutzte Langfeldts Vortrag „Fälle aus der Shemale-Bewegung und der Pornografie, um den medizinischen Diskurs und seine Macht, das Kind in eine geeignete medizinische Diagnose zu verwandeln, in Frage zu stellen.“

An der Konferenz in Oslo nahmen auch Akademiker teil, die an einem pädophilen Kinderkastrationsfetisch-Forum namens „Eunuch Archive“ beteiligt sind, das von anonymen Teilnehmern eingereichte Geschichten über die Sexualisierung der Genitalentfernung oder -verstümmelung von Minderjährigen enthält.

Die beliebtesten Geschichten im Eunuch-Archiv stellen die Zwangskastration von Kindern dar, und wie Reduxx zuvor enthüllte , handelte es sich bei über einem Drittel der etwa 10.000 pornografischen Geschichten auf der Website um Minderjährige.

Akademiker, die seit über einem Jahrzehnt die Meinungen anonymer Website-Mitglieder eingeholt hatten, wurden von WPATH-Leitern „persönlich eingeladen“, an Konferenzen teilzunehmen, die von der Transgender-Interessengruppe organisiert wurden.

Von WPATH veröffentlichte Protokolle, die die medizinische „Umstellung“ von Kindern durch den Einsatz von Medikamenten, die die Pubertät stoppen, empfehlen, wurden inzwischen international umgesetzt, und letztes Jahr hat die Transgender-Gesundheitsbehörde alle objektiven Altersbeschränkungen für diese Praxis aufgehoben.

Quellen: PublicDomain/reduxx.info am 31.01.2024