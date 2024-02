WEF stellt „fliegende Mikrochips“ vor, die „Gedankenverbrechen“ erkennen und „Ihr Gehirn lahmlegen“ können

Teile die Wahrheit!

Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat die neueste Technologie vorgestellt, die dazu dient, Bevölkerungsgruppen zu überwachen, auf Gedankenverbrechen zu achten und menschliches Verhalten zu ändern – mit oder ohne Ihre Zustimmung.

Wie NPR berichtet , handelt es sich dabei „weder um einen Vogel noch um ein Flugzeug, sondern um einen geflügelten Mikrochip, so klein wie ein Sandkorn, der vom Wind getragen werden kann, während er Dinge wie den Verschmutzungsgrad oder die Ausbreitung von durch die Luft übertragenen Krankheiten überwacht.“

Wie üblich erzählen die manipulativen Mainstream-Medien ihrem Publikum nur die halbe Wahrheit.

Aber schnallen Sie sich an, denn wir haben die vom WEF finanzierten Wissenschaftler der Northwestern University, die in einem Video zugeben, was die eigentliche Absicht hinter der bahnbrechenden Technologie ist.

Ein Team von Ingenieuren der Northwestern University hat sich von der Natur inspirieren lassen und den ersten fliegenden Mikrochip entwickelt.

Unglücklicherweise für die Menschheit wird diese unglaubliche technische Leistung von der globalen Elite in ihrem Krieg gegen die Menschheit missbraucht.

Hast du das verstanden? Sie geben tatsächlich zu, dass diese fliegenden Mikrochips, die nicht größer als ein Sandkorn sind, zur Krankheitsüberwachung und Bevölkerungsüberwachung eingesetzt werden.

Und Sie dachten, die Elite sei während der Covid-Pandemie autoritär gewesen?

Die Elite ist entschlossen, Gott zu spielen und den menschlichen Körper zu verändern, daher ist es keine Überraschung, dass sie glauben, sie hätten die Biologie besiegt, indem sie funktionelle Überwachungsgeräte entwickelt haben, die so klein sind, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. (WEF fordert ein Verbot demokratischer Wahlen: „Die Elite kann entscheiden, wer die Welt regiert“)

Die Eliten sind fest entschlossen, uns in ihrer technokommunistischen Utopie zu versklaven. Uns durch ein totales Überwachungskontrollnetz mit fliegenden Mikrochips in der Größe eines Sandkorns zu versklaven, ist nur ein Teil des Plans.

Sie wollen auch unter die Haut gehen .

Ein Bill Gates erteiltes Patent gewährte dem selbsternannten Weltgesundheitszaren das „exklusive Recht“ , menschliche Körper zu computerisieren und als lokale drahtlose Netzwerke zu nutzen.

Der menschliche Körper ist ein vibrierendes, pochendes, pulsierendes Tor aus Röhren und Tunneln, gefüllt mit Elektrolyten und alle in der Lage, Informationen zu übertragen, das Lebenselixier des Internets und des 21. Jahrhunderts.

Nun hat sich herausgestellt, dass Gates‘ Microsoft „exklusive Rechte“ an dieser Fähigkeit des Körpers, als Computernetzwerk zu fungieren, eingeräumt wurden.

Wem das zu sehr nach Science-Fiction klingt, der kann sich gerne selbst davon überzeugen. Microsoft erhielt das US-Patent 6.754.472 mit dem Titel „ Methode und Vorrichtung zur Übertragung von Energie und Daten mithilfe des menschlichen Körpers“.

Es sollte wirklich Science-Fiction sein. Hat Sie jemand dazu befragt, ob Sie bereit sind, die exklusiven Rechte an Ihrem Körper an Bill Gates zu übergeben?

Natürlich ist die Antwort nein. Aber Gates ist das egal. Laut Robert F. Kennedy Jr. verfügt Gates über eine „gottähnliche Bereitschaft, mit dem Leben niederer Menschen zu experimentieren“.

Kennedy Jr. warnt weiter , dass Bill Gates mit seinem Geld systematisch „Machtbefugnisse erworben hat , die in mancher Hinsicht über die Befugnisse von Präsidenten hinausgehen “ und diese Machtbefugnisse nutzt, um an Menschen wie „ Versuchskaninchen “ zu experimentieren.

Auch Bürgerrechtsgruppen äußerten ihre Empörung über Gates‘ Versuch, den menschlichen Körper zu patentieren.

„Körperteile, in diesem Fall Haut, sollten in keiner Weise patentierbar sein“, sagte Jim Thomas von der ETC-Gruppe, die technologische Entwicklungen beobachtet.

„Hier stellt sich die große Frage, ob Einzelpersonen diese Technologie ablehnen können, wenn sie beispielsweise in Ortungsgeräten verwendet wird.“

Die Menschen auf der Welt lehnen die Neue Weltordnung in Scharen ab, aber die globalistische Elite, mit der er Hand in Hand arbeitet, unterstützt Gates.

Der Prophet von Davos, Yuval Noah Harari, sagt, es stehe außer Frage, dass Einzelpersonen überhaupt kein Mitspracherecht darüber hätten , ob ihr Körper für diese Technologie verwendet werde.

Laut Harari wird „der Gestalter des Lebens nicht länger Gott sein, sondern das WEF wird der Gestalter der Zukunft des Lebens sein.“

Es ist bekannt, dass Harari die Blasphemie fließend spricht, aber selbst für seine niedrigen Standards ist das schockierend.

Harari erklärt auch, warum Gates‘ Patent auf den menschlichen Körper so wichtig ist. Laut Harari stand Gates an der Spitze der Revolution in der Informatik, und er steht auch an der Spitze der „Revolution in den Biowissenschaften“.

Und rate was? Laut Harari stehen die beiden Revolutionen von Bill Gates kurz davor, in einem großen wissenschaftlichen Experiment zu verschmelzen.

Du hast es aus dem Maul des Pferdes gehört. Das WEF ist entschlossen, gemeinsam mit Bill Gates an Ihnen und Ihrer Familie zu experimentieren.

Praktischerweise hat die FDA erst diese Woche das Gesetz geändert , sodass für klinische Studien keine Einwilligung nach Aufklärung mehr erforderlich ist.

Könnten sie ihre Absichten noch deutlicher machen?

Es ist an der Zeit, uns von den Fesseln zu befreien, die uns die globale Elite auferlegt hat, und ihre Pläne für einen technokommunistischen Transhumanismus zu vereiteln, bevor es zu spät ist.

