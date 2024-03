Bibelexperte warnt vor bevorstehenden „Blutmonden“

Teile die Wahrheit!

Später in diesem Monat, am 25. März 2024, werden Sonne, Erde und Mond perfekt ausgerichtet sein und zwei Wochen, nachdem eine totale Sonnenfinsternis das amerikanische Festland durchquert hat, eine Halbschatten-Mondfinsternis erzeugen.

In einem Interview mit WND sprach Pastor Mark Biltz von El Shaddai Ministries über die himmlischen Ereignisse. Biltz versteht den wichtigen Zusammenhang zwischen Sonnenfinsternissen und biblischen Feiertagen.

Basedunderground.com berichtet: Die wissenschaftliche Erklärung einer Mondfinsternis ist, dass sie stattfindet, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond wandert und der Mond durch den Erdschatten geht.

Eine Halbschattenfinsternis entsteht, wenn der äußere Teil des Erdschattens den Mond verdeckt. Etwa 35 % aller Finsternisse sind Halbschattenfinsternisse, die selbst mit einem Teleskop schwer zu erkennen sein können. Weitere 30 % sind partielle Finsternisse, die mit bloßem Auge leicht zu erkennen sind. Die etwa 35 % letzten sind totale Finsternisse.

Bei der bevorstehenden Mondfinsternis wird der Erdschatten 97 % der Mondoberfläche verdecken. Diese Sonnenfinsternis wird ein „Blutmond“ sein, das Ergebnis atmosphärischer Bedingungen, die dem Mond einen rötlichen statt schwarzen Farbton verleihen, wenn er in den Schatten wandert.

Die rote Farbe stammt von einem Teil des Sonnenlichts, das durch die Erdatmosphäre dringt, wo es gebogen wird und Farben wie Blau und Grün herausgefiltert werden, sodass längere Wellenlängen wie die Farbe Rot zurückbleiben.

Obwohl die Wissenschaft klar ist, betont Biltz, dass die tiefere Bedeutung dieser Phänomene biblisch ist.

„Aus biblischer Sicht soll eine Sonnenfinsternis ein Zeichen Gottes sein“, sagte Biltz und zitierte Genesis 1:14: „Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen“

„Der Hauptgrund für eine Sonnenfinsternis besteht darin, ein Zeichen zu sein“, erklärte er. „Es ist ein Zeichen, das außerhalb der Kontrolle des Menschen liegt, etwas, das er nicht manipulieren kann.“

Pastor Biltz betonte, dass man den hebräischen Kalender studieren müsse, um die Bedeutung dieser Himmelszeichen zu verstehen.

„Unser gregorianischer Kalender basiert nur auf der Sonne. Es ist ein großartiger Kalender, sehr wissenschaftlich, aber es ist nicht der, den Gott verwendet“, betonte er.

„Gott hat gesagt, dass sowohl die Sonne als auch der Mond die Zeiten bestimmen sollen. Und wir können nur bei Vollmond eine totale Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis erleben. Was nützen Finsternisse, wenn man nicht erkennt, wann sie auftreten können?

Pessach und Sukkot fallen auf den Vollmond, aber der hebräische Kalender hat ein Sonnenelement. Es ist so angepasst, dass die Feiertage jedes Jahr zur gleichen Jahreszeit fallen. Der Monat beginnt mit einem Neumond, die Jahreszahlen werden jedoch durch ein Schaltjahr angepasst. So fällt beispielsweise Pessach immer im Frühling und wir haben uns durch die Verwendung eines Schaltmonats angepasst.“

„Der Prediger sagt uns, dass es für alles eine Zeit gibt, aber durch die Verwendung eines Sonnenkalenders pflücken die meisten Christen zur Pflanzzeit und pflanzen zur Pflückzeit, weil sie nicht wissen, wie spät es ist“, sagte Biltz. „Sie wissen nicht, was die Jahreszeit ist.“

Er erklärte, dass in einem 19-Jahres-Zyklus siebenmal ein Schaltmonat hinzugefügt wird, da Mond- und Sonnenzyklus alle 19 Jahre wieder zusammenkommen.

„Deshalb muss man im Sonnenkalender auch alle vier Jahre einen Tag hinzufügen“, fügte Biltz hinzu.

Während Mondfinsternisse im Durchschnitt ein- oder zweimal im Jahr auftreten, erklärt Pastor Biltz, dass sie bedeutsam sind, wenn sie auf die biblischen Feiertage fallen. Diese Konvergenz bezeichnet Biltz als „Blutmond-Tetrade“, ein Phänomen, das er erstmals 2008 identifizierte.

Seine Prophezeiung der Blutmonde basiert auf einer Reihe von vier aufeinanderfolgenden totalen Mondfinsternissen, die mit jüdischen Feiertagen zusammenfallen, mit sechs Vollmonden dazwischen, die keine partiellen Mondfinsternisse dazwischen haben. Diese Reihe wird als Tetrade bezeichnet.

Die jüngste Tetrade begann mit einer totalen Mondfinsternis am 15. April 2014, der ersten Nacht von Pessach (Pessach). Dies war die erste von vier aufeinanderfolgenden Sonnenfinsternissen.

Die zweite Mondfinsternis fand am 8. Oktober 2014 statt und markierte die zweite Nacht von Sukkot. Die dritte Mondfinsternis ereignete sich am 4. April 2015, der zweiten Nacht von Pessach, und die vierte ereignete sich am 28. September 2015, der zweiten Nacht von Sukkot.

„Die NASA erklärt, dass es mathematisch gesehen nur eine totale Mondfinsternis in anderthalb Jahren geben kann“, sagte Pastor Biltz. „Aber hier gab es in anderthalb Jahren vier totale Mondfinsternisse. Das ist wie ein Lottogewinn.“

Tatsächlich kam es in den letzten 2.000 Jahren an den jüdischen Feiertagen Pessach und Sukkot nur acht Mal zu einer Blutmondtetrade (vier aufeinanderfolgende Mondfinsternisse ohne dazwischen liegende partielle Finsternisse), zuletzt in den Jahren 2014 und 2015.

Allerdings war die Tetrade im Jahr 2014 die zweite von acht Tetraden im 21. Jahrhundert. Dies ist bemerkenswert, da im vergangenen Jahrtausend nur vier dokumentierte Tetraden an oder um die jüdischen Feiertage Pessach und Sukkot aufgetreten sind und auf jede dieser Tetraden ein großes Ereignis folgte, das die jüdische und globale Geschichte veränderte.

Diese Tetraden entstanden in den Jahren 1428–1429, 1493–1494, 1949–1950 und 1967–1968.

Beispielsweise markierte die Tetrade in den Jahren 1428–1429 das Ende einer großen Welle von Zwangskonvertierungen für die Juden in Spanien, und die Tetrade in den Jahren 1493–1494 markierte das Ende der spanischen Inquisition, die mit der Vertreibung der Juden aus Spanien endete im Jahr 1492.

Dann gab es die Blutmond-Tetraden von 1949–1950 (entsprechend der Gründung Israels als Nation im Jahr 1948) und 1967–1968 (mit der Vereinigung Jerusalems im Jahr 1967).

Die bemerkenswerte Ausnahme war die Blutmondtetrade, die 2014–2015 auftrat. In diesem Jahr kam es zu keinem größeren Krieg oder bedeutenden Ereignis.

„Ich habe versucht herauszufinden, was es war, aber erst am 7. Oktober wurde mir klar, was diese Tetrade bedeutete“, sagte Pastor Biltz.

„Die Tetrade der Blutmonde von 1967–1968 war eine siebenjährige Warnung vor dem Jom-Kippur-Krieg im Jahr 1973. Jom Kippur im Jahr 1073 war der allererste Tag des Jubiläumszyklus.

Und dann waren der Einfall von Protective Edge in Gaza 2014-2015 und der damit einhergehende Blutmond eine siebenjährige Warnung vor dem Krieg am 7. Oktober, der an Simchat Tora stattfand, dem allerletzten Tag desselben 50-jährigen Jubiläumszyklus. Der letzte Jubilee-Zyklus war also von Kriegen und Blutmonden geprägt.“

Pastor Biltz betonte, dass am Montag, dem 8. April 2024, nicht nur eine totale Sonnenfinsternis Nordamerika durchqueren wird, sondern dass ihr auch eine „fast“ Blutmondtetrade folgen wird.

„Die erste Sonnenfinsternis wird eine partielle Mondfinsternis sein“, bemerkte Biltz, „aber dann gibt es drei totale Mondfinsternisse hintereinander.“ Es gibt vier Mondfinsternisse hintereinander, was phänomenal ist, aber nur drei sind total.“

„Aber sie finden alle auf den Festen statt, zwei Jahre hintereinander“, sagte Biltz. „Das sollte ein Weckruf für Israel sein.“

Die erste Mondfinsternis am 25. März fällt mit dem jüdischen Feiertag Purim zusammen. Biltz bemerkte, dass es angemessen sei, dass der Mond an Purim verfinstert werde, da Esther wörtlich „verborgen“ bedeutet.

„Purim steht nicht in der Thora, aber es ist wichtig für die Juden, denn in der Geschichte von Esther geht es um die Gefahren der Assimilation“, sagte Biltz.

„Niemand wusste, dass Esther Jüdin war. Die Juden wollten sich assimilieren, aber Gott befreite sie auf wundersame Weise. Die Juden haben Feinde, aber sie müssen auch die Assimilation bekämpfen.“

Pastor Biltz bezog sich in seiner Diskussion über Sonnenfinsternisse (Sukkot 29a) auf den Talmud, in dem Sonnenfinsternisse ausdrücklich als schlechtes Omen für die Nationen beschrieben wurden, die ihre Kalender auf dem Sonnenzyklus basieren. Er stellte fest, dass seit der Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 nur acht totale Sonnenfinsternisse den Kontinent vollständig überquert haben.

„Und wann sind sie aufgetreten?“ fragte Biltz rhetorisch. „Der Unabhängigkeitskrieg, der Bürgerkrieg und der Vietnamkrieg.“

Er bemerkte, dass die bevorstehende totale Sonnenfinsternis die Grenze nach Kanada überschreiten und am Ende eine Stadt namens Economy überqueren wird.

„Ich denke, das ist eine Warnung, dass die ganze Welt von einer wirtschaftlichen Tragödie heimgesucht wird“, sagte Biltz. „Es wird in den Vereinigten Staaten beginnen, aber es wird in der ganzen Welt nachhallen.“

Zum Glück wird die nächste Blutmond-Tetrade, die auf die biblischen Feste fällt, erst in 500 Jahren stattfinden. Es sollte beachtet werden, dass eine Prophezeiung im Buch Joel darauf hinweist, dass dem Kommen des Messias ein Blutmond vorausgehen wird.

„Bevor der große und schreckliche Tag Gottes kommt, werde ich Zeichen am Himmel und auf der Erde setzen: Blut und Feuer und Rauchsäulen; Die Sonne wird sich in Dunkelheit verwandeln und der Mond in Blut. Aber jeder, der den Namen Haschem anruft, wird entkommen; denn es wird einen Überrest auf dem Berg Zion und in Jerusalem geben, wie Gott es versprochen hat. Jeder, der Gott anruft, wird zu den Überlebenden gehören.“ (Joel 3:3-5)

Dies wird auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 2:20 und Offenbarung 6:12 angegeben.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.03.2024