„Menschen zu Sklaven zu machen“: Australien unterzeichnet WEF-Vertrag zur Schließung ALLER großen Banken und zum Übergang zu einer vollständig bargeldlosen Gesellschaft

Australien hat einen Vertrag des Weltwirtschaftsforums (WEF) unterzeichnet, der die Schließung aller großen Banken des Landes vorsieht, da die Bürger gezwungen sind, zu einer völlig bargeldlosen Gesellschaft überzugehen.

Bankwest, eine Tochtergesellschaft der Commonwealth Bank of Australia (CBA), ist die erste Bank, die ihre Filialen schließt und die verbleibenden 15 CBA-Filialen umzieht, um bis Oktober 2024 vollständig digital zu sein .

Naturalnews.com berichtet: Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das in Sydney ansässige Bankensoftwareunternehmen Constantinople, ein Startup, das von zwei ehemaligen Führungskräften der Großbank Westpac gegründet wurde, eine neue App namens Business+ vorstellt.

Sie behaupten, dass es sich bei dieser App um eine All-in-One-Mobile-App handeln wird, die Australiens erste durchgängige digitale Bankplattform für die 2,4 Millionen Unternehmen des Landes mit weniger als 10 Mitarbeitern bieten kann.

CBA und Westpac sind zwei der „Big Four“ Australiens bzw. die vier größten Banken, die traditionell den australischen Bankensektor hinsichtlich Marktanteil, Umsatz und Bilanzsumme dominieren. Die beiden anderen sind ANZ und National Australia Bank.

Im vergangenen Jahr sammelte Konstantinopel 32 Millionen AU$ (21,2 Millionen US-Dollar) von Investoren ein, um seine „Bank-in-a-Box“-Plattform zu entwickeln, die darauf abzielt, mehr Menschen dazu zu bringen, von traditionellen Finanzinstituten weg und hin zum digitalen Banking zu wechseln.

Great Southern Bank, eine der größten Kreditgenossenschaften des Landes, hat sich bereits für die Einführung von Business+ angemeldet. CEO und Geschäftsführer Paul Lewis sagte, das Unternehmen habe „das Beste aus dem Neo-Bank-Angebot übernommen, digital zuerst, mit dem, was wir gut können, nämlich der Banklizenzseite und den regulatorischen Anforderungen.“ Neobanken sind rein digitale Bankplattformen, die ausschließlich online betrieben werden. (Bitcoin bricht Rekorde – wie geht es weiter?)

„Wir haben das Gesamtpaket, was meiner Meinung nach eine Premiere in Australien ist“, sagte er und wies darauf hin, dass andere Neobanken nur mit einer Handvoll Basisprodukten wie Sparkonten, aber ohne Kreditvergabefähigkeit gestartet seien. Kleine Unternehmen könnten sich in weniger als 10 Minuten für ein Konto anmelden, ein Zeitrahmen, den er als „fantastisch“ bezeichnete.

Der Übergang Australiens zur bargeldlosen Gesellschaft stößt auf Hindernisse

Australien wandelt sich schneller als fast jedes andere Land zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Letztes Jahr berichtete die Australian Banking Association, dass die Nutzung digitaler Geldbörsen für Zahlungen auf Smartphones und Uhren von 746 Millionen AU$ (494,28 Millionen US-Dollar) im Jahr 2018 auf über 93 Milliarden AU$ (61,62 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022 gestiegen sei.

Dennoch zeigt die Reaktion auf die Filialschließungen von Bankwest, dass es immer noch starken Widerstand gegen den Übergang Australiens zu einer vollständig bargeldlosen Gesellschaft gibt.

Viele Kunden der Bank sind beispielsweise empört über ihre Entscheidung, Australiens erste große, ausschließlich digitale Bank zu werden.

„Wie können sie es wagen, unseren Zugang zu unserem eigenen Bargeld und ihren Dienstleistungen einzuschränken, die uns allgemein zur Verfügung stehen sollten“, sagte Lyn, die nach über drei Jahrzehnten der Treue zu Bankwest nach dessen Ablauf alle ihre Konten bei der Bank schließen wird. Es sei „respektloses“ Vorgehen, das schutzbedürftigen Kunden den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschwert.

„Mein Hauptanliegen gilt nicht uns selbst, sondern unseren Senioren, für die es sehr schwierig sein kann, sich an die neuen technologischen Möglichkeiten anzupassen, sich körperlich zu bewegen, Auto zu fahren oder große Entfernungen zurückzulegen“, sagte Lyn.

Der australische Senat hat außerdem verlangt, dass Führungskräfte von Bankwest zu einer Untersuchung erscheinen. Der Senator der National Party, Matt Canavan, Vorsitzender des Ausschusses für ländliche und regionale Angelegenheiten und Transportreferenzen, hat darauf hingewiesen, dass die Entscheidung von Bankwest enttäuschend war .

„Diese Schließungen werden sich auf alle Gemeinden auswirken, in denen sie tätig sind, und die Auswahl der Banken sowie die Möglichkeit, eine wichtige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, einschränken“, sagte er.

RFK Jr: „Bei der Verschwörung zur bargeldlosen Gesellschaft geht es darum, Menschen zu Sklaven zu machen“

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat gewarnt, dass die Verschwörung zur Abschaffung des Bargelds ein Vorbote für die Entvölkerung des Planeten und die Verwandlung der verbleibenden Menschen in gedankenlose Sklaven der globalistischen Elite sei.

In einem Interview mit der New York Post diskutierte RFK Jr. das Thema Währung und das kommende Zeitalter des „digitalen Bargelds“.

Wie wir bereits berichteten, plant die globalistische Elite die Einführung eines CBDC, das Bargeld ersetzen und allen Menschen, die an der Gesellschaft teilnehmen möchten, unter die Haut implantiert wird.

RFK Jr. schlägt Alarm wegen der Entstehung eines „digitalen CBDC“, während andere in den Mainstream-Medien die „Bequemlichkeit“ der Technologie loben.

Kennedys Warnung vor den Plänen der Elite für „digitales Bargeld“ ist deutlich: CBDCs seien „Instrumente der Kontrolle und Unterdrückung und werden mit Sicherheit missbraucht.“

Slaynews.com berichtet: An anderer Stelle im Interview äußerte RFK Jr. seine offenen Ansichten zu Bitcoin, äußerte seine Besorgnis über digitale Währungen der Zentralbanken (CBDCs) und warnte in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) zur Vorsicht.

Kennedy plant, „Bitcoin und die Transaktionsfreiheit zu unterstützen“ und es Einzelpersonen zu ermöglichen, die Kontrolle über „Bitcoin-Wallets, Knoten und Passwörter“ auszuüben.

In seiner Welt würden die regulatorischen Fesseln auf das Nötigste reduziert, um die Geldwäsche einzudämmen.

Am Mittwoch kündigte Kennedy seine Pläne an, den US-Dollar schrittweise durch Bitcoin und Edelmetalle zu stützen, falls er zum Präsidenten gewählt wird.

Auf einer PAC- Veranstaltung „Heal-the-Divide“ behauptete Kennedy, dass die Stützung des US-Dollars mit etwas, das er „harte Währung“ nannte, darunter Gold, Silber, Platin oder Bitcoin, dazu beitragen könnte, die amerikanische Wirtschaft wieder zu stabilisieren.

„Die Absicherung des Dollars und der US-Schuldverpflichtungen mit harten Vermögenswerten könnte dazu beitragen, die Stärke des Dollars wiederherzustellen, die Inflation einzudämmen und eine neue Ära der amerikanischen Finanzstabilität, des Friedens und des Wohlstands einzuläuten“, sagte er bei der Veranstaltung.

Kennedy erklärte, dass der Prozess schrittweise erfolgen würde und dass er je nach Erfolg des Plans die Höhe der Unterstützung für den Dollar anpassen würde.

„Mein Plan wäre, ganz, ganz klein anzufangen; vielleicht wäre 1 % der ausgegebenen Schatzwechsel durch harte Währung, durch Gold, Silber, Platin oder Bitcoin gedeckt“, sagte er.

Darüber hinaus erklärte Kennedy, dass er die Umrechnung von Bitcoin in US-Dollar von der Kapitalertragssteuer befreien werde.

Kennedy stimmte auch Bidens vorgeschlagener Kryptosteuer zu, die beachtliche 30 % betrug.

Seine Besorgnis beschränkte sich nicht nur auf die Domäne der Kryptowährung; Künstliche Intelligenz war ebenso in seinem kritischen Blickfeld gefangen.

Kennedy forderte die weltweite Nutzung der KI und verwies auf Persönlichkeiten wie Elon Musk, dessen Eintreten für freie Meinungsäußerung er lobte.

Die Vorzeichen sind, wie er vorhersieht, ernst.

Er warnt davor, dass KI missbraucht und genutzt werden könnte, um „Erzählungen zu kontrollieren, Illusionen zu erzeugen, unsere Aktivitäten zu überwachen, um unser Verhalten zu diktieren und Compliance durchzusetzen und letztendlich die Menschheit zu versklaven“.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.03.2024