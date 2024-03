Die Bibel über Pädo-Netzwerke der Elite: „die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt.“

Was ist aus unseren Führern geworden? Was ist aus uns selbst geworden? Immer mehr Fakten kommen über das heutige Amerika ans Licht, und die Fakten sind hässlich. Unsere Gesellschaft wird nicht mehr von sexueller Ignoranz oder sexueller Verwirrung oder sexueller Schwäche oder sexueller „Befreiung“ beherrscht. Wir werden jetzt von sexueller Perversion beherrscht. Von Die Posaune

Die Beispiele sind endlos, ein Merkmal der täglichen Nachrichten. Der Mann im Weißen Haus hat einen Sohn, von dem bekannt ist, dass er Hunderttausende von Dollar für Drogen, Prostituierte und Mitgliedschaften in Sexclubs ausgegeben hat, durch die er mindestens ein Kind gezeugt hat, und dass er Drogen mit ins Weiße Haus gebracht hat. Es wurden Videoaufnahmen von homosexuellen Handlungen im Kapitol der Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Dutzende von hochrangigen Politikern, Militärs und Geschäftsleuten sind in Elitebordelle rund um Boston verwickelt. Eine Kandidatin für ein Amt in Virginia hat offen Pornographie von sich selbst verkauft. Unternehmen wie Walt Disney sexualisieren Kinder in industriellem Maßstab.

Wie tief geht die Perversion in Amerika? Perversion, Schlechtigkeit und Sünde haben diese Gesellschaft und die von ihr hervorgebrachten Führer infiziert. Amerika ist moralisch und geistig krank.

Jetzt sind Kinder die Opfer – und trotzdem ziehen wir keine Grenze! Gibt es denn nichts, was unaussprechlich, unvorstellbar ist?

Ein Blick ins Innere

Am 3. Januar wurden Gerichtsdokumente im Zusammenhang mit Mitarbeitern des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht, mehr als sechs Jahre nachdem sie in einer außergerichtlichen Einigung von 2017 versiegelt wurden. Warum hat das US-Rechtssystem so lange gebraucht, um sie zu veröffentlichen? Warum wollen die US-Eliten nicht, dass die Menschen von Epsteins Verbrechen erfahren? Ihr Schweigen ist absolut ohrenbetäubend.

Wir wissen seit Jahren, dass Epsteins „Geburtstagsgeschenk“ einmal drei 12-jährige Mädchen waren, die er aus Frankreich einfliegen ließ, um sie sexuell zu missbrauchen, und die er am nächsten Tag zurückbrachte.

Das ist die übelste Perversion, die man sich vorstellen kann. Es ist seit zwei Jahrzehnten bekannt, dass der Finanzier in großem Umfang Frauen und Kinder für die Vergewaltigung durch die Eliten lieferte. Dennoch machten Geschäftsleute, Politiker, Prominente, Adelige und Wissenschaftler weiterhin Geschäfte mit Epstein und seinem Financial Trust Co. (Opfer sagt über Pädophilienkult aus: „Michelle Obama hat mich vergewaltigt, als sie ein Mann war“ (Video))

Obwohl Epstein inzwischen tot ist, tauchen immer wieder Enthüllungen darüber auf, wie viele extrem reiche, extrem mächtige und extrem bekannte Menschen auch nach seiner Verurteilung im Jahr 2005 noch mit ihm zu tun hatten. Sie müssen diese Enthüllungen verstehen. Es ist ein erschütterndes Thema, aber die Amerikaner müssen die geistliche Krankheit erkennen, die ihre Nation befallen hat, wenn sie eine Chance haben wollen, sie umzukehren.

Wegen Leuten wie Hunter Biden, Aidan Maese-Czeropski, Susanna Gibson, Jeffrey Epstein und seiner Partnerin Ghislaine Maxwell glauben etwa 15 Prozent der Amerikaner, dass „die Regierung, die Medien und die Finanzwelt in den USA von einer Gruppe von Satansanbetern kontrolliert werden, die einen weltweiten Kindersexhandel betreiben“ – so die Worte einer prri-Umfrage vom Mai 2021. Das scheint unmöglich. Aber es gibt genug unbestreitbare Fakten, die beweisen, dass viele unserer Eliten tatsächlich pervers sind, um einer solch abwegigen Vorstellung Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Wie konnte jemand wie Epstein seit den 1980er Jahren monströse Verbrechen an kaum pubertierenden Mädchen begehen – und dennoch vermeiden, öffentlich als Pädophiler erkannt zu werden, bis 2005 eine Mutter ihn glaubhaft beschuldigte, ihre 14-jährige Tochter vergewaltigt zu haben? Als die Wahrheit ans Licht kam, bekannte sich Epstein schuldig, wurde verurteilt und erhielt eine minimale und kurze Strafe.

Zumindest wurde er bis zu einem gewissen Grad als das erkannt, was er war: ein Kindervergewaltiger. Die Ermittler fanden heraus, dass er Dutzende von jungen Mädchen vergewaltigt und missbraucht hatte, und die Liste seiner Opfer könnte über die Jahrzehnte in die Hunderte oder Tausende gehen.

Dennoch verkehrten viele Eliten weiterhin mit diesem Mann.

Epstein wurde 2019 erneut wegen Sexhandels mit Kindern verhaftet. Etwa einen Monat später starb er in seiner Gefängniszelle. Die offizielle Version lautet, dass er sich selbst umgebracht hat. Zufälligerweise fielen zu diesem Zeitpunkt die beiden Sicherheitskameras in seiner Zelle aus, die Wärter schliefen ein und seine Leiche wurde entgegen den Protokollen bewegt: „ein perfekter Sturm von Fehlern“, wie Generalstaatsanwalt Bill Barr mehr oder weniger offiziell erklärte. Aber eine Reihe von mächtigen Leuten hätte seinen Tod gewollt.

Epsteins berüchtigtster Partner ist Bill Clinton, ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Epstein besuchte das Weiße Haus während Clintons Präsidentschaft 17 Mal und Clinton flog in Epsteins Flugzeug.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Epstein auch mit mehr als 150 einflussreichen Personen verkehrte, darunter Prinz Andrew, die Schweizer Finanzfrau Ariane de Rothschild, Microsoft-Gründer Bill Gates, der israelische Premierminister Ehud Barak, die Beraterin des Weißen Hauses Kathryn Ruemmler, der Unternehmensberater Joshua Cooper Ramo, der Private-Equity-Berater Leon Black, der Präsident des Bard College Leon Botstein, der Einzelhandelsmilliardär Leslie Wexner, der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky, der Milliardär Reid Hoffman, der Direktor der Central Intelligence Agency William Burns, der Hollywood-Regisseur Woody Allen und viele andere.

Warum haben sich diese hochrangigen Persönlichkeiten so oft mit einem verurteilten Sexualstraftäter getroffen? Nachdem er 2009 aus seiner 13-monatigen Haftstrafe entlassen wurde, nahmen Akademiker, Medienmogule, Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens den Kontakt zu ihm wieder auf und verbrachten Zeit mit ihm. Es gab andere Finanziers, zu denen sie hätten gehen können. Aber sie gingen zu ihm.

Epstein Kundenliste

Nachdem die Epstein-Akten am 3. Januar veröffentlicht wurden, schrieb der konservative Treehouse-Autor Mark Bradman: „Ich schreibe nicht viel über die unzähligen kranken und verdrehten Geschichten, die sich um Jeffrey Epstein ranken, denn alles in diesem Labyrinth ist eine Matrix der Perversion und Manipulation durch kranke Menschen, kranke Regierungsbeamte und Erpressungsmaterial in einer Welt der Dunkelheit und des Bösen. Außerdem sind alle früheren Behauptungen, Donald Trump sei mit dieser perversen Industrie und Versammlung verbunden, falsch.

Ich kann jedoch verstehen, wie die Verschmelzung von Ausbeutung, Sexhandel mit jungen Frauen, sexueller Erpressung und Politik Auswirkungen auf unsere aktuelle Lage haben kann.“

Dann fuhr Bradman fort, die gerichtlichen Anschuldigungen hervorzuheben, dass Epstein Kinder an einflussreiche Leute für Sex verkauft hat, um sie zu erpressen. Dieser Paukenschlag erklärt, warum die amerikanische Bevölkerung so wenig über Epsteins Aktivitäten erfahren hat: Er war in der Lage, viele der Personen zu erpressen, die den Informationsfluss kontrollieren.

Im Jahr 2019 wurde die abc-Nachrichtensprecherin Amy Robach dabei erwischt, wie sie am angeschalteten Mikrofon behauptete, dass höhere Stellen bei ihrem Sender eine Enthüllungsgeschichte über Epstein verhindert hätten.

Eine frustrierte Robach sagte: „Ich habe drei Jahre lang vergeblich versucht, es zu senden. … Es wird der Tag kommen, an dem wir erkennen werden, dass Jeffrey Epstein der produktivste Pädophile war, den dieses Land je gesehen hat. Ich hatte alles, vor drei Jahren.“ Robach sagte, abc News würde ihr Interview mit Virginia Giuffre nicht ausstrahlen, weil das britische Königshaus die Publicity nicht wolle.

In diesen entsiegelten Dokumenten tauchen mehr als 150 Namen von Personen auf, die mit Epstein in Verbindung stehen. (Natürlich ist nicht jede erwähnte Person ein Epstein-Kunde. Einige sind ehemalige Epstein-Mitarbeiter, Epstein-Opfer und Strafverfolgungsbeamte.) Unter den Namen der Epstein-Kunden befinden sich vor allem Bill Clinton und Prinz Andrew. Clinton wird 73 Mal erwähnt, wobei Epstein gesagt haben soll, dass Clinton „sie jung mag“. Was soll das bedeuten? Wir wissen, dass Clinton 1995 49 Jahre alt war, als er eine sexuelle Beziehung mit einer 22-jährigen Praktikantin im Weißen Haus begann.

Aber Epstein war auf den Handel mit Teenagern spezialisiert und lebte in einem Haus, das mit Bildern von vorpubertären Mädchen dekoriert war. Er hätte eine 22-Jährige nicht als „jung“ betrachtet. Aus alten Flugprotokollen geht hervor, dass Clinton ein Vielflieger in Epsteins berühmtem „Lolita Express“ war und dass er Epstein Island in Little Saint James mehr als einmal besuchte.

Die Anschuldigungen gegen Prinz Andrew sind ebenso alarmierend. Obwohl abc News das Interview von Robach mit Virginia Giuffre nicht ausstrahlen wollte, enthalten die neu veröffentlichten Dokumente Anschuldigungen, die in Giuffres Verleumdungsklage von 2015 gegen Ghislaine Maxwell erhoben wurden. Diese Anschuldigungen lauten, dass Giuffre im Alter von nur 17 Jahren zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen wurde. Ein anderes Opfer, das nur als Jane Doe identifiziert wurde, sagte aus, dass Epstein sie ebenfalls dreimal zum Sex mit dem in Ungnade gefallenen König gezwungen hat, als sie noch minderjährig war.

Obwohl die königliche Familie diese Behauptungen bestreitet, hat sie Prinz Andrew dennoch aller königlichen Pflichten enthoben. Sie wollen auf keinen Fall, dass die Beziehung zwischen Prinz Andrew und Jeffrey Epstein öffentlich gemacht wird.

Verschwörungstheorien?

Viele der Anschuldigungen gegen Epstein klingen wie eine aus den Fugen geratene Verschwörungstheorie oder ein schlechter Scherz. Aber der Mann war eigentlich ziemlich offen über seine Aktivitäten. Einem Reporter der New York Times sagte er einmal, dass die Kriminalisierung von Sex mit Mädchen im Teenageralter ein kultureller Irrweg sei und dass dies zu bestimmten Zeiten in der Geschichte durchaus akzeptabel gewesen sei.

Obwohl seine Aktivitäten angeblich tabu waren, machten Hunderte von Regierungs-, Medien- und Finanzeliten weiterhin Geschäfte mit ihm – selbst als sie daran arbeiteten, Millionen von Amerikanern davon zu überzeugen, dass Pornografie, Ehebruch, Bestialität, Unzucht, Homosexualität, Transgenderismus und andere Perversionen normal sind. Zugegeben, es gibt einige Verschwörungstheorien im Stil von Q-Anon, wie PizzaGate (die Idee, dass John Podesta, der Vorsitzende von Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne, in Sexhandel verwickelt war), die nicht bewiesen sind.

Doch der Epstein-Skandal zeigt uns, wie sich reiche und mächtige Raubtiere im Verborgenen verstecken können, wenn die Mächtigen sich nicht wirklich um die Gerechtigkeit kümmern.

Um das klarzustellen: Die WikiLeaks-E-Mails von Podestas persönlichem Gmail-Konto zeigen, dass er und sein Bruder zu einem von Marina Abramovics „Spirituskoch“-Ritualen eingeladen waren, bei denen die Teilnehmer Schweineblut verwenden, um menschliches Blut in einer okkulten Zeremonie zu simulieren. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob Podesta tatsächlich teilgenommen hat, aber er hat mit Sicherheit E-Mails mit Abramovic ausgetauscht.

Diese Art von Aktivitäten hat zu der Vorstellung beigetragen, dass die US-Regierung von kannibalistischen Satansanbetern geführt wird. So übertrieben diese Charakterisierung auch erscheinen mag, sie basiert auf einigen wirklich bösen Aktivitäten im wirklichen Leben. Gab es in Washington, D.C., keine Wahlkampfberater der Demokraten, die nicht so taten, als würden sie den Teufel anbeten, die Hillary Clinton hätte anheuern können?

Doch selbst wenn Leute wie Podesta und Abramovic nicht glauben, dass sie den Teufel anbeten, zeigen ihre abscheulichen Taten, dass der Teufel mehr in ihre Aktivitäten verwickelt ist, als ihnen wahrscheinlich selbst bewusst ist.

Beachten Sie diese verblüffende Aussage in Offenbarung 12, 9: „die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt.“ Ein verführter Mensch weiß nicht, dass er verführt wird. Weit mehr Menschen arbeiten unter Satans Täuschungen, als es ihnen bewusst ist.

In Amerika unter Beschuss schrieb mein Vater, der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry: „Die Beweise für den Erfolg des Teufels sind überall um uns herum zu sehen. Das ist die wahre Geschichte des politischen, sozialen und moralischen Wandels in Amerika. Satan hat vor allem das Denken der Eliten beeinflusst und lenkt zunehmend die Politik und prägt den öffentlichen Diskurs.

Die Mainstream-Medien sind vom Teufel erobert worden. Dies hat Millionen von Menschen beeinflusst. Nie zuvor ist so etwas geschehen. Noch nie haben die Amerikaner eine solche satanische Verirrung in ihrer Präsidentenpolitik erlebt.“

„2. Korinther 11, 14 offenbart, dass ‚er selbst, der Satan, sich als Engel des Lichts [verstellt].‘ Er ist geschickt in der Täuschung und Einschüchterung, und er nutzt diese Kräfte, um diese Nation zu erobern.“

Die perverse herrschende Klasse tut so, als ob sie große Verfechter der Gerechtigkeit wären und Amerika tapfer gegen Donald Trump verteidigen würde. Doch man muss nicht sehr weit unter die Oberfläche blicken, um die bösen Gräuel zu sehen, die sie in der Dunkelheit begehen. Und in einigen extremen Fällen umfassen diese Abscheulichkeiten Kindervergewaltigung, Sexhandel und okkulte Aktivitäten!

Niederträchtige Abscheulichkeiten

Gott möchte, dass diese schmutzige Welt der Perversionen aufgedeckt wird, damit das amerikanische Volk erkennen kann, wie weit es von dem reinen Standard, den Er für uns in der Bibel festgelegt hat, abgefallen ist. Der Prophet Hesekiel schrieb, dass die Führer des geistlichen Israels der Endzeit, der Kirche Gottes, in „schlimmen Gräuel,“ verwickelt sind, die „in der Finsternis“ stattfinden, wo sie glauben, „der Herr sieht uns nicht“.

Es liegt auf der Hand, dass ähnliche Sünden die Eliten des physischen Israel der Endzeit (vor allem Amerika, Großbritannien und die jüdische Nation im Nahen Osten) befallen. Die in Washington, D.C., florierenden Sexringe erfüllen diese Prophezeiung wie nur wenige andere Sünden.

In einer Vision befahl Gott dem Propheten, einen Blick auf das zu werfen, was die Eliten seiner Zeit in den Hallen der Macht taten. „Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und Getier, Scheusale, und alle Götzen des Hauses Israel, ringsherum an den Wänden eingemeißelt. Davor standen siebzig Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und Jaasanja, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen.

Und ein jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen“ (Hesekiel 8, 10-12).

In dieser Passage geht es darum, dass die Alten oder Ältesten „des Hauses Israel“ falsche Götter anbeteten und abscheuliche Praktiken „in der Finsternis“ ausübten, wo das Volk sie nicht sehen konnte. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um sexuelle Perversionen handelt, auch wenn viele der führenden Politiker Amerikas außerordentliche Anstrengungen unternommen haben, um ihre sexuellen Perversionen zu verbergen.

Amerikas Führer begehen in den dunklen Korridoren der Macht abscheuliche Taten, während sie den Menschen ihren Willen aufzwingen. Gott wird sie entlarven, damit die Menschen eine letzte Chance haben, zu bereuen.

Normalerweise würde diese Art der Säuberung einen Bürgerkrieg erfordern, aber Gott verspricht in 2. Könige 14, 26-28 und Amos 7, 8, dass Er Amerika durch eine Art Endzeit-König Jerobeam II. retten wird, um den Menschen eine Chance zu geben, auf dem leichteren Weg zu Ihm zurückzukehren. Aber dies wird das letzte Mal sein, dass Gott Amerika verschont, bevor unsere Sünden uns in große Bedrängnis stürzen!

Erinnern Sie sich an die Warnung Gottes in Offenbarung 18, 4-5: „… Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt!

Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott gedachte ihrer Frevel.“ Erkennen Sie die Sünden, die Gottes Zorn über unsere Nationen bringen, und halten Sie sich und Ihre Familie völlig frei davon, damit Sie vor dem kommenden Unheil geschützt sind!

…

