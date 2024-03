General Mike Flynn sagt, der Brückeneinsturz in Baltimore sei ein Black Swan-Ereignis und viel größer, als wir wissen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der Einsturz der Baltimore Bridge: Die Klauen des Schwarzen Schwans werden enthüllt!

In einer donnernden Enthüllung hat General Mike Flynn den katastrophalen Brückeneinsturz in Baltimore nicht nur zu einem Unfall, sondern zu einem erschreckenden „Black Swan“-Ereignis erklärt, das bedrohlich unter der Oberfläche lauert.

Boom! Der ohrenbetäubende Lärm der Zerstörung hallt durch die Straßen von Baltimore und erschüttert die Ruhe des Alltags. Doch was sich unter den Trümmern verbirgt, geht über bloßen Zufall oder Zufall hinaus. Es ist ein finsteres Omen, ein Black Swan-Ereignis, wie es niemand Geringeres als General Mike Flynn selbst verkündet hat.

Die Anatomie des Chaos: Eine geschäftige Stadtlandschaft, lebendig und wuselig, die durch den Einsturz einer lebenswichtigen Brücke plötzlich ins Chaos gestürzt wird. (Jesuiten- und Freimaurerritual: Die kontrollierte Abriss-Psy-Op der Baltimore Key Bridge (Videos))

Fahrzeuge stürzen in den Abgrund, Leben hängen auf dem Spiel und das Gefüge der Gesellschaft wird auseinandergerissen. Es ist eine Szene direkt aus einem Albtraum, aber es ist auch die harte Realität, mit der die Bewohner Baltimores nach dieser Katastrophe konfrontiert sind.

Aber was unterscheidet diese Katastrophe von den anderen? Es ist das Element der Unvorhersehbarkeit, das Markenzeichen eines Black Swan-Events. Die Behauptung von General Flynn trifft zu: Dies ist nicht nur ein tragischer Unfall; Es ist ein Weckruf, ein Vorbote düstererer Tage, die vor uns liegen.

Die Auswirkungen reichen weit über die physischen Trümmer hinaus und dringen in das Reich des Unsichtbaren und Unbekannten vor.

Enthüllung des Schwarzen Schwans: Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Ein Black Swan-Ereignis widerspricht der herkömmlichen Meinung und überrascht uns mit seinem schieren Ausmaß und seinen Auswirkungen.

Es ist das sprichwörtliche schwarze Schaf, das im Schatten lauert, bis es mit aller Macht zuschlägt. Und täuschen Sie sich nicht, der Einsturz der Baltimore-Brücke ist genau das Richtige. (Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?)

Brückeneinsturz unterbricht Lieferketten

Der Einsturz der Francis-Scott-Key-Brücke in Baltimore führt dazu, dass Autos, Baumaschinen und Kohle nicht mehr transportiert werden können.

Der Brückeneinsturz in Baltimore hat den Zugang zum Hafen der Stadt weitgehend unmöglich gemacht. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt. Laut einem Bericht der Washington Post wird erwartet, dass weitreichende Auswirkungen auf den Warenverkehr die Folge sind, insbesondere auf Autos, Baumaschinen und Kohle.

Der Hafen von Baltimore, der nach der Gesamttonnage im Jahr 2021 auf Platz 17 der größten Häfen der USA rangiert, habe im Jahr 2023 52,3 Millionen Tonnen Fracht im Wert von fast 81 Milliarden US-Dollar umgeschlagen, berichtete die Zeitung. Von dem Hafen hingen mehr als 15.000 Arbeitsplätze ab. Autoindustrie bereitet sich auf Folgen vor

Bei der Verschiffung von Autos steht der Hafen laut Washington Post US-weit an erster Stelle. Im Jahr 2022 wurden dort mehr als 750.000 Fahrzeuge ein- und ausgeführt. Vor allem Mazda und Mercedes-Benz sind bisher auf den Hafen angewiesen. Auch Baumaschinen werden dort verladen. Unmittelbare Lieferprobleme werde es zwar nicht geben, aber Experten befürchten dem Bericht zufolge langfristige Auswirkungen.

Die Sperrung des Hafens ist eine weitere Störung in einem bereits angespannten globalen Lieferkettensystem. Da die Fracht zu anderen Häfen umgeleitet wird, ergeben sich logistische Herausforderungen für einen effizienten Weitertransport.

Viele Schiffe, die im Hafen festsitzen, sollten eigentlich in anderen US-Häfen zum Be- und Entladen von Gütern vor der Weiterfahrt nach Übersee Halt machen. Daraus wird nun nichts.

Der Einsturz der Brücke wird derzeit vom National Transportation Safety Board ( NTSB ) mit Unterstützung des Federal Bureau of Investigation ( FBI ) untersucht. In einem vom Wall Street Journal veröffentlichten Bericht wurde „kontaminierter Treibstoff“ als mögliche Ursache des Unfalls genannt, obwohl dies von den Ermittlern noch bestätigt werden muss. Unterdessen beschwor der pensionierte General und ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn , das Gespenst eines Verbrechens und sagte : „Wir können die Idee, dass es sich um einen Terroranschlag handelte, nicht vom Tisch nehmen.“

Flynn bezeichnete den Vorfall als „schwarzen Schwan“ – oder als eine unvorhergesehene, extreme Entwicklung mit tiefgreifenden Auswirkungen, die rückwirkend rationalisiert wird.

Aber warum jetzt? Warum hier ? Diese Fragen beschäftigen alle, die Zeugen dieser Katastrophe sind. Doch vielleicht liegen die Antworten nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit.

Könnten dort unsichtbare Kräfte im Spiel sein, die die Fäden des Schicksals für ihre eigenen finsteren Zwecke manipulieren? General Flynn scheint das zu glauben, und seine Worte haben Gewicht in einer Welt, die am Rande des Chaos steht.

Während sich der Staub legt und die Welt entsetzt zuschaut, sind die Auswirkungen des Einsturzes der Baltimore-Brücke weithin zu spüren. Von den Hallen der Macht bis hin zu den Straßen des Alltags – niemand ist vor seinem erschreckenden Einfluss gefeit. Der Verkehr kommt zum Stillstand, der Handel kommt zum Erliegen und Angst erfasst die Herzen der Zurückgebliebenen.

Nach einer Tragödie bleiben uns mehr Fragen als Antworten. Was verbirgt sich unter der Oberfläche dieses Black Swan- Ereignisses? Wer kann von unserem Leid profitieren und wer wird am Ende als Sieger hervorgehen?

Die Warnung von General Mike Flynn löst eine Debatte über das Schicksal der Wahlen 2024 inmitten drohender Black-Swan-Ereignisse aus.

In einer atemberaubenden Erklärung, die Schockwellen durch die politische Landschaft ausgelöst hat , hat General Mike Flynn vor einem drohenden Black Swan-Ereignis gewarnt , das alle Hoffnungen auf eine Wahl im Jahr 2024 zunichte machen könnte.

Während sich das Gespenst eines Bankenzusammenbruchs abzeichnet und gleichzeitig unvorhergesehene Störungen auf den Finanzmärkten auftreten, steht die Struktur unseres Wahlprozesses auf dem Spiel. Schnall dich an, während wir in die kryptische Ankündigung eintauchen, ihre Implikationen aufdecken und das turbulente Terrain der wirtschaftlichen Unsicherheit erkunden.

In der turbulenten Arena der Geopolitik und der globalen Finanzen gibt es Momente, die sich jeder Vorhersage entziehen, Ereignisse, die so katastrophal sind, dass sie die herkömmliche Meinung erschüttern und uns in unbekannte Gewässer stürzen.

Heute stehen wir am Abgrund eines solch epochalen Augenblicks, da General Mike Flynn, eine Persönlichkeit mit erheblichem Einfluss und Kontroversen, eine erschreckende Prophezeiung ausgesprochen hat: Im Jahr 2024 wird es möglicherweise keine Wahlen geben.

Der Ausdruck „Black Swan-Ereignis“ ist zum Synonym für das Unvorhergesehene und Beispiellose geworden, und genau dieses Konzept beruft sich General Flynn mit bedrohlicher Ernsthaftigkeit. Aber was genau meint er damit? Und wie konnte so etwas passieren?

Um die Schwere der Erklärung von General Flynn zu verstehen, müssen wir zunächst den prekären Zustand des globalen Finanzsystems begreifen. Das Gespenst eines Bankenzusammenbruchs ist allgegenwärtig, und Experten warnen vor einer systemischen Fragilität und einer untragbaren Schuldenlast.

Während sich die Nationen mit den Folgen der COVID-19-Pandemie auseinandersetzen, werden die Risse im Wirtschaftsgebäude immer größer und drohen in einem seismischen Bruch zu gipfeln, der sich auf der ganzen Welt auswirken könnte.

Aber es ist nicht nur die Gefahr eines Bankenzusammenbruchs, auf die General Flynn anspielt. Nein, die Leinwand, auf der diese prophetische Vision gemalt wird, ist viel umfassender und umfasst eine Vielzahl miteinander verbundener Faktoren, die zusammenwirken, um den Status quo zu destabilisieren.

Von geopolitischen Spannungen bis hin zu technologischen Störungen, vom kometenhaften Aufstieg der Kryptowährungen bis zur immerwährenden Anziehungskraft von Edelmetallen – die Bühne ist bereitet für eine Konvergenz der Kräfte, die die Grundfesten unserer Gesellschaft neu gestalten könnte.

Im Mittelpunkt von General Flynns Warnung steht die Vorstellung eines „Flare-Netzwerks“, das aus der Asche der alten Ordnung entstehen könnte. Er lässt sich vom Protokoll 19 der ISO-Währungsfamilie inspirieren und stellt sich ein neues Paradigma vor, in dem traditionelle Fiat-Währungen durch dezentralisierte Alternativen ersetzt werden, frei von den Fesseln staatlicher Kontrolle und Zentralbankmanipulation. In dieser schönen neuen Welt herrschen Gold, Silber und Bitcoin an erster Stelle und dienen als Leuchttürme der Stabilität in einem Meer der Unsicherheit.

Doch inmitten dieser Umwälzungen drängt eine Frage auf: Was ist mit der Wahl 2024? Die Erklärung von General Flynn lässt wenig Raum für Optimismus und deutet darauf hin, dass das Gefüge unseres demokratischen Prozesses durch den Tumult der Zeit auseinandergerissen werden könnte.

Ob durch völlige Absage oder die Verhängung von Notmaßnahmen: Die Aussicht auf freie und faire Wahlen rückt immer weiter in die Ferne und wird vom Gespenst des Autoritarismus und der Tyrannei abgelöst.

Angesichts solch existenzieller Bedrohungen ist es leicht, der Verzweiflung zu erliegen und sich den Launen des Schicksals und den Launen der Macht hinzugeben. Aber wie General Flynn selbst sicherlich bestätigen würde, ist jetzt nicht die Zeit für Selbstgefälligkeit oder Kapitulation. Jetzt ist die Zeit für Wachsamkeit, für Solidarität und für ein unerschütterliches Bekenntnis zu den Prinzipien der Freiheit und Demokratie, die uns durch die dunkelsten Stunden der Geschichte geführt haben.

Wagen wir es, uns eine Zukunft jenseits der Grenzen unserer gegenwärtigen Realität vorzustellen, eine Zukunft, in der der Phönix der Freiheit aus der Asche der Unterdrückung aufersteht und sein strahlendes Licht auf eine wiedergeborene Welt wirft.

Der Weg, der vor uns liegt, mag voller Gefahren sein, aber er birgt auch viele Möglichkeiten. Nutzen wir diesen Moment, diese flüchtige Gelegenheit, den Lauf der Geschichte zu gestalten und ein Schicksal zu gestalten, das noch ungeborener Generationen würdig ist.

Denn im Schmelztiegel der Krise wird wahre Führung geschmiedet, und es ist unsere feierliche Pflicht, uns der Herausforderung zu stellen und standhaft für die Verteidigung all dessen zu stehen, was uns am Herzen liegt.

Beachten Sie also die Worte von General Mike Flynn, denn sie sind ein klarer Aufruf zum Handeln in einer Zeit der Unsicherheit und des Umbruchs. Machen Sie sich auf den Aufprall gefasst, lieber Leser, denn die Gewitterwolken ziehen am Horizont zusammen, und nur wenn wir uns dem Unwetter frontal stellen, können wir hoffen, unversehrt daraus hervorzugehen.

„Baltimore ist ein riesiger Hafen und die Auswirkungen werden noch lange zu spüren sein“, sagte mir ein Branchenexperte aus Palmetto State. „Dort wird es bald richtig hart.“

Über die Auswirkungen des Zusammenbruchs selbst hinaus geht es um das globale Klima, in dem er stattfand. Zunehmende Spannungen im Roten Meer – insbesondere Angriffe radikalislamischer Houthi-Kämpfer auf Seeschiffe – haben einen erheblichen Verkehr durch den Suezkanal zum Erliegen gebracht.

Unterdessen nutzten somalische Piraten kürzlich die durch die Houthis verursachte Ablenkung, um erneut Angriffe auf Schiffe vor dem Horn von Afrika zu starten.

Auf der anderen Seite der Welt hat ein weiterer kritischer globaler Engpass seine eigenen Probleme.

Der Lago Gatún – der riesige Stausee in der Mitte des Panamakanals – verzeichnet derzeit historisch niedrige Wasserstände. Eine anhaltende Dürre hat dazu geführt, dass der Oberflächenspiegel des Sees fast einen Meter unter den saisonalen Normalwert gesunken ist – was die Anzahl der Schiffe, die sicher passieren können, begrenzt hat.

Das letzte Jahr war das zweittrockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in der Kanalzone, und es wird nicht erwartet, dass die aktuelle Dürre in den nächsten zwei Monaten nachlässt – was bedeutet, dass der Kanalverkehr auf absehbare Zeit voraussichtlich weiterhin eingeschränkt sein wird.

Das Schicksal unserer Nation, tatsächlich das Schicksal der Menschheit selbst, hängt in der Schwebe. Werden wir der Herausforderung gewachsen sein oder landen wir im Mülleimer der Geschichte?

..

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 28.03.2024