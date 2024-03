Hat die Bankenkrise von 2024 bereits begonnen?

Teile die Wahrheit!

Wir wurden gewarnt, dass bald weitere Banken in große Schwierigkeiten geraten würden. Tatsächlich habe ich meinen Lesern erst gestern gesagt, sie sollen den 11. März einkreisen, weil dann ein sehr wichtiges Programm der Federal Reserve, das unsere Banken gestützt hat, auslaufen darf. Von Michael Snyder

Leider mussten wir nicht einmal bis zum 11. März warten, bis die Aktion begann. Am Mittwochmorgen erlebten die Aktien der New York Community Bank einen absoluten Absturz. Zero Hedge berichtete über das Drama, während es sich abspielte …

Einst der Liebling des Comebacks der Kleinbankenkrise, ist die New York Community Bancorp um 45 % auf ein neues 30-Jahres-Tief abgestürzt, nachdem das Wall Street Journal berichtet, dass die Bank versucht, Eigenkapital zu beschaffen, um das Vertrauen in den in Schwierigkeiten geratenen regionalen Kreditgeber zu stärken.

Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat NYCB Banker entsandt, um das Interesse der Anleger am Kauf von Aktien des Unternehmens zu ermitteln.

Es gibt keine Garantie dafür, dass es zu einem Deal kommt oder dass es gelingt, die Herausforderungen der Bank zu meistern, die am Mittwochmorgen zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa 80 % seit Januar geführt hatten.

Mit anderen Worten: Die New York Community Bank sitzt auf einem Berg notleidender Gewerbeimmobilienkredite.

Ich sage meinen Lesern schon seit langem, dass wir die größte Gewerbeimmobilienkrise in der Geschichte der USA erleben werden. (Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?)

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem niemand mehr leugnen kann, was geschieht. Tatsächlich sagt der milliardenschwere Immobilieninvestor Barry Sternlicht, dass es bei US-Büroimmobilien zu Verlusten in Höhe von einer Billion Dollar kommen wird …

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass Gewerbeimmobilien in ernsthaften Schwierigkeiten stecken.

Barry Sternlicht, ein milliardenschwerer Immobilieninvestor und CEO von Starwood Capital, prognostizierte kürzlich Verluste in Höhe von einer Billion US-Dollar allein für Büroimmobilien.

Wie Bloomberg diese Woche berichtete, werden in diesem Jahr mehr als 900 Milliarden US-Dollar oder mehr als 20 % der Gesamtschulden für Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien in den USA fällig. Kreditnehmer haben möglicherweise keine andere Wahl, als sich zu deutlich höheren Zinssätzen zu refinanzieren oder ihre Immobilien mit einem großen Abschlag zu verkaufen.

So etwas haben wir noch nie gesehen.

Und es wird enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.

Laut Bloomberg haben Anleiheinvestoren in den letzten Wochen „Banken mit starkem Engagement in Gewerbeimmobilien bestraft“ …

Anleiheinvestoren haben Banken mit einem hohen Engagement in Gewerbeimmobilien bestraft, was möglicherweise noch mehr Druck auf die Gewinne der Kreditgeber ausübt, da die Wall Street sich darum bemüht, einzuschätzen, wie weit sich die Belastung durch Immobilienschulden im Finanzsystem ausbreiten wird.

Leider ist das, was wir bisher gesehen haben, nur der Anfang.

Hunderte Banken im ganzen Land ertrinken in faulen Gewerbeimmobilienkrediten, und das Blutbad wird immens sein.

Aber im Moment gibt es einige gute Nachrichten.

Irgendwie ist es der New York Community Bank gelungen, Schurken ausfindig zu machen, die bereit sind, dem angeschlagenen Finanzinstitut eine Milliarde Dollar zuzuführen …

Die Aktien der New York Community Bank stiegen heute Nachmittag sprunghaft an, nachdem der in Schwierigkeiten geratene Kreditgeber eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und eine neue Führung angekündigt hatte.

NYCB stimmte einem Deal mit mehreren Investmentfirmen im Austausch für Anteile an der Regionalbank zu, gab es am Mittwochnachmittag bekannt.

Zu diesen Firmen gehören Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners und Liberty Strategic Capital unter der Leitung des ehemaligen US-Finanzministers Steven Mnuchin.

Wird das ausreichen, um die New York Community Bank zu retten?

Kurzfristig denke ich, dass es helfen wird.

Aber auf lange Sicht glaube ich nicht, dass die New York Community Bank überleben wird.

Das Gleiche gilt natürlich auch für Hunderte anderer US-Banken.

Tatsächlich ist Kevin O’Leary aus „Shark Tank“, wie ich gestern besprochen habe, davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren Tausende von US-Banken scheitern werden.

Unterdessen gibt es weiterhin Anzeichen für Probleme in der gesamten Wirtschaft.

Laut einer kürzlich von ResumeBuilder durchgeführten Umfrage erwarten 38 Prozent der US-Wirtschaftsführer, dass ihre Unternehmen im Jahr 2024 Entlassungen vornehmen werden …

2024 sieht bereits düster aus. Und es ist erst Februar.

38 Prozent der von ResumeBuilder befragten Unternehmensleiter halten Entlassungen in ihren Unternehmen in diesem Jahr für wahrscheinlich, und etwa die Hälfte gibt an, dass ihre Unternehmen einen Einstellungsstopp einführen werden. ResumeBuilder hat mit rund 900 Führungskräften in Organisationen mit mehr als 10 Mitarbeitern gesprochen. Als Grund nannte die Hälfte der Befragten die Sorge vor einer Rezession.

Ein weiterer wichtiger Faktor: Künstliche Intelligenz. Rund vier von zehn Befragten gaben an, dass sie Entlassungen durchführen werden, wenn sie Arbeitskräfte durch KI ersetzen. Dropbox, Google und IBM haben aus genau diesem Grund bereits Stellenstreichungen angekündigt.

Indem sie Billionen über Billionen Dollar in das System pumpten, konnten die Verantwortlichen die Wirtschaft eine Zeit lang am Laufen halten.

Aber sie haben dabei eine enorme Inflation verursacht , und jetzt kommt es ohnehin zur unvermeidlichen Implosion.

Die US-Wirtschaft steckt in weit größeren Schwierigkeiten, als den meisten Menschen bewusst ist.

Wir werden in eine Zeit großer wirtschaftlicher Turbulenzen eintreten, während die chaotischste Wahlsaison in der Geschichte der USA die Grundfesten unserer Gesellschaft erschüttert.

Ich hoffe also, dass Sie die „Flaute“, die wir zu Beginn dieses Jahres erlebt haben, genossen haben, denn in den kommenden Monaten wird es sicherlich sehr „interessant“ werden.

Anm. d. Red.:

Finanzmarkwelt schreibt:

Eine Krise nach der anderen

In Zeiten der parallelen Multikrisen, die höhere Ausgaben für Verteidigung und Investitionen erfordern, einhergehend mit höheren Kreditkosten, sind finanziell schwach aufgestellte Staaten, Banken und Unternehmen in der Euro-Zone besonders gefährdet. Die jüngste Insolvenz der Signa Holding ist dafür ein mahnendes Beispiel und könnte den Abschreibungsbedarf bei den involvierten Banken zusätzlich erhöhen.

Viele Unternehmen im Euroraum haben sich gerade erst von der Pandemie und den unterbrochenen Lieferketten erholt und den Inflationsschub gemeistert. Aber Firmen aus bestimmten Sektoren könnten mit einer nun folgenden Rezession überfordert sein und gänzlich vom Markt verschwinden.

Andere Unternehmen werden durch tiefgreifendere technologische Veränderungen und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft vorangetrieben, was ihnen zu einem schnelleren Wachstum verhelfen wird.

Diese ungleichmäßige und schwache Erholung, kombiniert mit der Aushebelung von Marktsignalen in Sektoren mit starken Interventionen durch die Zentralbanken, v. a. im Bankensektor, schafft nicht nur ein schwieriges Umfeld für die Bewertung des spezifischen Kreditrisikos in den Büchern der Banken, sondern auch Eventualverbindlichkeiten für die öffentlichen Haushalte als Alt- und Neukosten zur Krisenunterstützung. Und das bei ohnehin klammen Kassen.

FMW: „Eine nicht zu unterschätzende Gemengelage in Sachen neuer Euro-Krise in 2024.“

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 07.032.204