Umfrage unter Einbalsamierern zeigt, wie viele von ihnen gummiartige Gerinnsel finden

Der ehemalige Luftwaffenmajor Thomas Haviland befragte 2022 Einbalsamierer über ungewöhnliche Gerinnsel, die in den Körpern geimpfter Verstorbener gefunden wurden. Haviland führte 2023 eine zweite Umfrage durch.

Bei der Überprüfung und Kommentierung der jüngsten Umfrageergebnisse nennt A Midwestern Doctor mögliche Mechanismen für die Bildung dieser Gerinnsel und erörtert, warum die Medien und „die Wissenschaft“ schweigen.

„Wenn man bedenkt, wie viele Menschen diese Gerinnsel sehen und wie groß die Besorgnis darüber ist, ist es bemerkenswert, dass unser gesamter wissenschaftlicher Apparat jegliche Forschung darüber auf die schwarze Liste gesetzt hat“, schreibt A Midwestern Doctor.

Und ähnlich wie die Konzernmedien „wird die wissenschaftliche Presse … niemals über Geschichten berichten, die die pharmazeutischen Sponsoren bedrohen, die die medizinischen Fachzeitschriften finanzieren.“

Im November 2022 veröffentlichte ein Arzt aus dem Mittleren Westen („AMD“) einen Artikel über die unerklärlichen Blutgerinnsel, die von Einbalsamierern auf der ganzen Welt bei den Geimpften gefunden wurden. Diese Blutgerinnsel erregten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, weil ihre langanhaltende, elastische Qualität sich stark von dem unterschied, was normalerweise im Körper zu beobachten ist.

Im Dezember 2022 lieferte Ryan Cole in The Highwire den Beweis, dass diese Gerinnsel tatsächlich existieren, und erörterte, was genau sich darin befindet.

Eines der umfassendsten Videos, die AMD zu diesem Thema gesehen hat, war ein Peak-Podcast, in dem Moderator Chris Martenson Einbalsamierer interviewte und die Ergebnisse einer Umfrage diskutierte, die an 30 staatliche Bestattungsunternehmen und Einbalsamiererverbände in den USA sowie an etwa 800 Bestattungsunternehmen verschickt worden war.

Die Umfrage wurde vom ehemaligen Air Force Major Thomas Haviland durchgeführt. Er verlor 2021 seinen lukrativen Job im Verteidigungsbereich, weil er sich weigerte, den vorgeschriebenen Impfstoff zu nehmen. (Top-Kardiologe meldet einen 47-fachen Anstieg schwerer Myokarditis nach Covid-Impfungen und fordert eine Untersuchung)

Haviland machte sich daraufhin daran, die Behauptungen über ungewöhnliche Blutgerinnsel zu überprüfen, indem er Einbalsamierer auf der ganzen Welt befragte, was sie bei ihrer Arbeit beobachteten, damit er quantifizieren konnte, wie verbreitet dieses Phänomen ist.

(Verwandt: 70% der Einbalsamierer berichten, dass sie ab Mitte 2021 seltsame Blutgerinnsel finden)

Spitzen-Wohlstand: Verursachen Covid-19-Impfstoffe ungewöhnliche Blutgerinnsel? – Expertengespräch, 18. Januar 2023 (46 Min.)

Letzte Woche teilte Richard Hirschmann, der Einbalsamierer, der eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Öffentlichkeit auf diese Gerinnsel aufmerksam zu machen, ein Video auf Twitter. Sein Tweet wurde zensiert und kann außerhalb von Twitter nicht angesehen werden.

Twitter hat ihn als „altersbeschränkten Inhalt für Erwachsene“ gekennzeichnet, und um ihn zu sehen, müssen die Nutzer ein Geburtsdatum zu ihrem Profil hinzufügen, falls sie dies nicht bereits getan haben. In einem gestern veröffentlichten Artikel, der an den Artikel vom November 2022 anknüpft, hat AMD jedoch das Video eingebettet, das Hirschmanns Tweet begleitete.

Im Artikel vom November 2022 argumentierte AMD, dass bei der Bildung dieser Gerinnsel zwei getrennte Prozesse am Werk sind: fehlgefaltete Proteine, die durch Spike-Proteine verursacht werden, und das Zeta-Potenzial. In dem jüngsten Artikel fasste AMD den ersten Artikel zusammen:

Normalerweise bildet der Körper kontinuierlich Fibrinklümpchen und baut sie wieder ab. Sobald sie jedoch fehlgefaltet sind, „passen“ die Enzyme, die der Körper zum Abbau der Klümpchen verwendet, nicht mehr und können sie daher nicht mehr auflösen.

Da das Spike-Protein Proteine zur Fehlfaltung bringt (entweder aufgrund seiner Prion-Domäne oder seiner Wirkung auf das physiologische Zeta-Potenzial), hatten Forscher entdeckt, dass die Anwesenheit des Spike-Proteins zur Bildung von fehlgefalteten Fibrin-Klumpen führt, die sich allmählich an den Wänden von Behältern ansammeln, die zur Stimulation der Blutgefäße dienen.

Ich schlussfolgerte daraus, dass dieser Prozess, wenn er sich fortsetzt, dazu führen würde, dass sich immer größere Klumpen bilden, die schließlich die Form der Blutgefäße annehmen würden, die sie umschließen. Dieses Modell ist inzwischen die anerkannte Erklärung für diese Amyloidgerinnsel.

Das Zeta-Potenzial bestimmt, ob in einer Flüssigkeit suspendierte Stoffe auseinander bleiben oder verklumpen. Eine der folgenreichsten Auswirkungen des Zetapotenzials ist die Wirkung auf die Blutzellen im Körper, denn sobald das Zetapotenzial beeinträchtigt wird, verklumpen sie. Da sowohl das Spike-Protein als auch die Lipid-Nanopartikel des Impfstoffs eine positive Ladung enthalten, die das Zetapotenzial beeinträchtigt, gibt es viele Videos, in denen das Blut durch den Impfstoff schnell verklumpt.

Dies ist meines Erachtens der Grund für die Mikroklumpen, die wiederholt im Blut nach der Impfung und nach der Einbalsamierung von Leichen beobachtet wurden.

Einbalsamierer finden immer noch rätselhafte Gerinnsel bei Geimpften, A Midwestern Doctor, 22. Februar 2024

Der Rest unseres Artikels ist eine gekürzte Version des jüngsten AMD-Artikels „Embalmers are Still Finding Mysterious Clots in the Vaccinated„. Haviland hat eine zweite Umfrage unter Einbalsamierern für das Jahr 2023 durchgeführt – die erste, für das Jahr 2022, wurde oben im Peak-Podcast besprochen. Der gestrige AMD-Artikel ist eine Fortsetzung des AMD-Artikels über die Umfrageergebnisse von 2022, in den alle seither gewonnenen Erkenntnisse eingeflossen sind.

Warum die Vertuschung von Blutgerinnseln?

Eine der gängigsten Strategien der herrschenden Klasse zur Kontrolle der Bevölkerung besteht darin, eine starre Reihe von Hierarchien in der Gesellschaft zu etablieren und dann jede Partei an der Spitze der Hierarchie aufzukaufen, da dies eine recht kosteneffiziente Möglichkeit darstellt, die Wahrheit innerhalb der Gesellschaft zu monopolisieren (z. B. kann man nur dann Medizin praktizieren, wenn man eine ärztliche Zulassung hat, der Öffentlichkeit wird beigebracht, in hohem Maße dem zu vertrauen, was Ärzte ihnen sagen, und es wird viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass Ärzte dem Diktat der medizinischen Industrie folgen).

So wurden wir beispielsweise darauf konditioniert, dass Nachrichten nur dann glaubwürdig sind, wenn sie von einer maßgeblichen Quelle (z. B. einer großen Nachrichtenagentur) stammen. Wie zu erwarten, sind fast alle Medienunternehmen in den USA im Besitz von sechs Konzernen, ihre CEOs gehören alle ähnlichen Gruppen an (z. B. dem Weltwirtschaftsforum), und sie verbreiten durchweg nur das Narrativ der herrschenden Klasse, egal wie sehr es der Realität widerspricht.

In ähnlicher Weise wurden wir darauf konditioniert zu glauben, dass Wissenschaft nur dann gültig ist, wenn sie von einer glaubwürdigen wissenschaftlichen Publikation bestätigt wird, aber da diese Publikationen von der Industrie finanziert werden, berichten sie nur über Ergebnisse, die ihre Sponsoren unterstützen. Dies wiederum führte dazu, dass die Schäden des Covid [Impfstoffs] in der wissenschaftlichen Literatur fast vollständig zensiert wurden und lächerliche, manchmal sogar offen betrügerische Artikel veröffentlicht wurden, die die Verwendung konkurrierender Behandlungsmethoden für Covid (z. B. Ivermectin und Hydroxychloroquin) entlarvten.

Aufgrund der übertriebenen Zensur während der Covid-Krise erkannte die Öffentlichkeit, wie sehr wir von diesen Monopolen ausgebeutet wurden, und versuchte, Wege zur Wahrheit zu finden, die außerhalb dieser starren Hierarchie lagen.

Das ist zum Beispiel der Grund, warum die alternativen Medien während der Pandemie einen Aufschwung erlebten – und warum umgekehrt viele „professionelle“ Journalisten jetzt entlassen werden. Ebenso blühte die unabhängige Wissenschaft auf, als viele Bürger erkannten, dass die Daten über die Gefahren der Impfstoffe nur dann an die Öffentlichkeit gelangen konnten, wenn die medizinischen Fachzeitschriften völlig umgangen wurden.

Da das Eingeständnis der Existenz dieser faserigen Gerinnsel auch für die Darstellung der Impfstoffe äußerst schädlich wäre, war es eine ausgemachte Sache, dass keine medizinische Zeitschrift etwas zu diesem Thema veröffentlichen würde.

Glücklicherweise beschloss eine Gruppe von Bürgerwissenschaftlern unter der Leitung des ehemaligen USAF-Majors Tom Haviland – der nach 16 Jahren nachmilitärischer Tätigkeit als Elektroingenieur bei einem Rüstungsunternehmen wegen Bidens Impfmandat in den Ruhestand versetzt wurde -, das Projekt selbst in die Hand zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass die alternativen Medien ihre Ergebnisse veröffentlichen würden.

Die Umfrage des Einbalsamierers

Die Idee war relativ einfach: Man stellte eine detaillierte Umfrage über Blutgerinnsel zusammen, schickte sie an Einbalsamierer im ganzen Land – und auch an Menschen außerhalb der Vereinigten Staaten – und wollte wissen, was sie sagten.

In einem ersten Durchgang wurden im vergangenen Jahr 800 Bestattungsunternehmen und 30 Landesverbände von Bestattungsunternehmen angeschrieben, die gebeten wurden, die Umfrage an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Im zweiten Durchgang wurden 1.700 Bestattungsunternehmen und 50 staatliche oder nationale Verbände angeschrieben. Es überrascht nicht, dass mehr Antworten aus dem Mittleren Westen kamen, da sich die Menschen dort nicht so sehr ideologisch für den Schutz der Impfstoffe einsetzen.

Da die Ergebnisse überzeugend waren (und, wie Hirschman oben gezeigt hat, die Blutgerinnsel nicht verschwunden sind), veranlasste dies das Team von Haviland, die Umfrage in diesem Jahr zu wiederholen und die Ergebnisse erneut zu veröffentlichen.

Dies war ein wichtiger Schritt, denn einer der wichtigsten Standards für die Bestimmung des Wahrheitsgehalts in der Wissenschaft ist die „Reproduzierbarkeit“, und wenn die Ergebnisse übereinstimmen, würde das die These untermauern, dass es sich tatsächlich um ein reales Phänomen handelt.

2022 vs. 2023

Wie Sie sehen können, sind diese Ergebnisse relativ konsistent, was darauf hindeutet, dass dies wirklich geschieht. Außerdem scheinen die Gerinnsel etwas seltener geworden zu sein, was zu erwarten wäre, da die Impfrate sinkt und einige derjenigen, die die Gerinnsel hatten, inzwischen verstorben sind.

Schauen wir uns nun die anderen Ergebnisse an.

Die Umfrage 2022

Die obigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gerinnsel auf das Spike-Protein zurückzuführen sind und eher durch die Impfstoffe verursacht werden, da diese mehr Spike-Protein in den Körper einbringen als Covid.

Die Jugular- und Oberschenkelvenen sind die häufigsten Zugänge, die Einbalsamierer für den Körper verwenden, weshalb die faserigen Gerinnsel wahrscheinlich hauptsächlich dort zu beobachten sind.

Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass eine Kompression der Jugular- und der Iliaca-Vene (in die die Femoralvene mündet) zu einer Reihe von chronischen Krankheiten führt (z. B. wird in dem Dokumentarfilm in DIESEM Artikel erörtert, wie eine Obstruktion der Jugularvene zu Multipler Sklerose führen kann, während in DIESEM Artikel erörtert wird, dass eine Kompression der Iliaca-Vene häufig bei Impfverletzungen auftritt).

Obwohl es sich nicht ganz um dieselbe Frage handelt, stimmen die obigen Antworten in gewisser Weise miteinander überein und lassen vermuten, dass die Zunahme der traditionellen Blutgerinnsel zumindest teilweise auf Covid-Infektionen zurückzuführen ist.

Hinweis: Die obige Frage enthielt leider keinen Vergleich zu 2019 und früher.

Es gibt einige Beweise dafür, dass jede der aufgeführten Todesursachen bei Säuglingen mit den Covid-Impfstoffen zusammenhängt. Umgekehrt gibt es viele Beweise aus einem Jahrhundert, die das plötzliche Kindstodsyndrom („SIDS“) mit den Routineimpfungen für Kinder in Verbindung bringen, was viele dazu veranlasste, korrekt vorherzusagen, dass die Covid-Sperrungen im Jahr 2020 zu einem noch nie dagewesenen Rückgang von SIDS führen würden.

Dies wurde dann auch durch den Rückgang der Säuglingssterblichkeitsrate in Florida im Jahr 2021 bestätigt – das Misstrauen gegenüber den Covid-Impfstoffen veranlasste die Eltern in Florida dazu, Routineimpfungen im Kindesalter auszulassen.

Aufgrund dieser beiden konkurrierenden Trends und der Tatsache, dass alle Säuglingssterbefälle zwischen 2019 und 2023 verglichen werden, sind diese Daten schwer zu interpretieren. Dennoch scheint die Covid-Impfung insgesamt zu einem Anstieg der Todesfälle geführt zu haben.

Die letzte Frage aus der Umfrage von 2023 (siehe unten) ist wahrscheinlich eine der interessantesten, da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, sie zu interpretieren.

Schlussfolgerung

Wenn man bedenkt, wie viele Menschen diese Gerinnsel sehen und wie groß die Besorgnis darüber noch immer ist, ist es bemerkenswert, dass unser gesamter wissenschaftlicher Apparat jegliche Forschung darüber auf eine schwarze Liste gesetzt hat:

Einerseits halte ich dieses Ausmaß an Zensur für tragisch, andererseits sehe ich es aber auch als eine gute Sache an, da das Fehlverhalten des wissenschaftlichen Establishments so ungeheuerlich war, dass es die Öffentlichkeit ermutigt hat, sich von ihrem Informationsmonopol zu befreien.

…

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 04.03.2024