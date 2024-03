Weltbühne und Numerologie: Atompropaganda und Täuschung am 9. März

Während mehrere Nachrichtenagenturen Artikel über „Ideale Bedingungen für einen Atomangriff auf die NATO“ und „Atomkrieg: Das steigende Risiko und wie wir ihn stoppen“ veröffentlichten, publizierte CNN einen „exklusiven“ Artikel mit der Aussage, dass „die USA auf einen möglichen russischen Atomangriff im Jahr 2022 auf die Ukraine vorbereitet waren.“

Natürlich hat es diesen „potenziellen“ russischen „Atomangriff“ im Jahr 2022 nie gegeben, denn so etwas wie eine „Atomwaffe“ oder eine „Atombombe“ gibt es nicht.

Das ist alles pseudowissenschaftlicher Blödsinn und angstmachende Propaganda , um die Kriegsindustrie und die Illusion einer „Ein-Knopf-Druck“-Bedrohung am Leben zu erhalten.

Warum verbreiteten die Medien am 9. März mehrere gefälschte Nukleargeschichten, nachdem sie den Nuklearschwindel wochen- oder sogar monatelang nicht einmal erwähnt hatten?

Weil sie es mussten, weil alles, was sie tun, durch die Zahlen mithilfe von Gematria geschrieben und codiert wird. (Hollywood pervers: Oppenheimers 7 Oscar-Awards und John Cenas „Nackt“-Ritual am 70. Tag des Jahres)

Obwohl wir uns in einem Schaltjahr befinden, ist der 9. März normalerweise der 68. Tag des Jahres, die Zahl des Kernenergie-Schwindels. Im Jahr 2023, am 9. März, inszenierten sie einen gefälschten „80-Raketen“-Angriff auf die Ukraine und erwähnten Stromausfälle in Kernkraftwerken, wodurch angeblich 15 % von Kiew ohne Strom blieben.

Am 9. März 2022 verbot Biden den Import von Öl aus Russland wegen „Putins Kriegsmaschinerie“ und der Gefahr eines „Atomkriegs“, und es gab Gerüchte über einen „atomaren Super-GAU“. Und so geht es weiter, immer nach Zahlen. Spezifische Themen zu bestimmten Terminen.

Hiroshima wurde am 6. August, wie am 8.6. oder 68, mit Brandbomben bombardiert , bei denen es sich angeblich um eine „Atombombe“ gehandelt haben soll .

Dies ist sehr relevant, da CNN diesen Atombomben-Schwindel in seinem Artikel erwähnt. Und im Jahr 1943, am 9. März, dem 68. Tag des Jahres, musste die Stadt Hanford, Washington, evakuiert werden, um den ersten Kernenergiestandort in den USA zu errichten. Die Zahl 68 ist eng mit der Kernenergie und den Atomwaffen verbunden Falschmeldung.

Kernenergie = 68

Kernwaffe = 68

Kernwaffen = 68

Da 2024 ein Schaltjahr ist, ist der 9. März nun der 69. Tag des Jahres und CNN bringt eine alte Geschichte über Wladimir Putin aus dem Jahr 2022 zur Sprache.

Wladimir Putin = 69, 69

Natürlich ereigneten sich die beiden angeblichen „Atombomben“, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, am 6. bzw. 9. August, wie auch am 69. August. Daher werden sowohl 68 als auch 69 in der Atomwaffenpropaganda verwendet.

Und was die Fokussierung auf Atomwaffen in den Schlagzeilen am 9. März betrifft, wie etwa bei der „Atombombe“, so kann der 9. März einfach als 3/9 geschrieben werden, etwa 39 , und in Gematria, unter Verwendung der wichtigen englischen Reduktions-Chiffre, als Summe von „Atombombe“ ist 39 .

9. März = 3/9 = 39

Atombombe = 39, 39

Krieg = 39

Natürlich können wir auch „9. März“ sagen, wie 9/3, wie in 93 , was die einfache Summe von „Atombombe“ in der englischen Chiffre ist.

9. März = 9/3 = 93

Atombombe = 93

Und zurück zum Jesuitensender CNN, der am 9. März, genau 154 Tage nach Putins Geburtstag am 7. Oktober, Wladimir Putin und die Propaganda eines „ Atomkrieges “ ansprach , es ist alles in Zahlen verborgen.

Atomkrieg = 154

Die Geschichte über die Vorbereitungen für einen „Atomangriff“ Putins entstand 22 Wochen und einen Tag nach Putins Geburtstag, also 221 .

Nuklearer Angriff = 221

Natürlich wurde diese Geschichte genau 212 Tage vor Putins nächstem Geburtstag veröffentlicht, und wenn man über die gefälschte Atombombe spricht, denkt man an Robert Oppenheimer, der angebliche „Vater der Atombombe“, der kürzlich in einem grausamen Film zu sehen war.

J. Robert Oppenheimer = 212

Auch hier machen sie es so. Immer anhand der Zahlen, immer verbunden mit den Daten und Schlüsselwörtern – alles, um die Illusion auf der Weltbühne aufrechtzuerhalten und die Massen in einem blinden, verdummten Schlaf zu halten; Er folgt ihm wie eine Schafherde und hat Angst vor dem großen bösen Wolf, als was auch immer er sich tarnen mag, sei es Putin, Xi Jinping, Covid-19 oder die Atombombe.

Kontrolle durch Angst. Und deshalb feierten einige verdummte Schweden die Mitgliedschaft Schwedens in der NATO , ein weiteres illusionäres Instrument der Konditionierung.

Denken Sie immer daran, dass alle großen Länder der Welt von denselben Leuten regiert werden, den Elitefamilien und ihrem Jesuitenorden.

Alle Regierungen sind lediglich Marionetten, die alle zusammenarbeiten, um die Illusion eines „Weltgeschehens“ aufrechtzuerhalten, das ihren Zielen und Plänen zugute kommt. Alles ist ein Drehbuch, alles ist inszeniert, alles ist gefälscht.

Nachtrag der Pravda TV Redaktion:

Kennen Sie das Buch „Hiroshima revidiert – Die Beweise für Napalm und Senfgas anstatt Strahlung“ von Michael Palmer und Franklin Stahl?

Dieses Buch unternimmt eine neue und eingehende Untersuchung der wissenschaftlichen und medizinischen Daten zu den Bombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki.

Es bestätigt das frühere Ergebnis, dass in beiden Städten keine Atombomben detoniert wurden. Darüber hinaus analysiert es im Detail, wie die medizinischen und physikalischen Effekte vorgetäuscht wurden. Es schlussfolgert, dass die “Strahlenkrankheit”‘ durch Senfgas verursacht wurde, dessen strahlenähnliche biologische Wirkungen damals schon bekannt waren.

Die “Blitzverbrennungen”‘, welche bei vielen Opfern beschrieben wurden, waren in ihrem Erscheinungsbild nicht von Napalm-Verbrennungen zu unterscheiden. Der radioaktive Fallout kam allem Anschein nach durch das Versprühen von Reaktormüll zustande. Das abschließende Kapitel des Buches diskutiert die wahrscheinlichen Motive für die Vortäuschung der Atombomben.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 14.03.2024