Das Ende der Menschheit – wie von den Weltführern geplant (Video)

Wussten Sie, dass es eine offizielle Agenda gibt, die vom Weltwirtschaftsforum stark gefördert wird, um die Menschheit durch Roboter, Cyborgs und KI zu ersetzen?

Ihr Plan ist es, die Ära der Menschheit zu beenden und eine neue Ära der Neo-Humanität einzuleiten, in der Menschen eine Mischung aus Mensch und Maschine sind und unsere Gedanken und Emotionen von KI überwacht werden.

Stoppt die Weltkontrolle , die uns fragen: „Ist das die Welt, die Sie für sich und Ihre Kinder wollen?“ haben gerade einen Kurzfilm „THE END OF HUMANITY“ veröffentlicht, mit der Absicht, der Menschheit als Warnung zu dienen, diesen schändlichen Plan zu verhindern und die Menschheit sowohl vor der Ausrottung als auch vor dieser extremen Form der Sklaverei zu retten.“

Wir haben heute den Film geteilt, der im Anschluss an diese Einführung von Stop World Control angesehen werden kann:

Die Menschheit auslöschen, um „den Planeten zu retten“

Viele von uns haben die beliebten Science-Fiction-Filme gesehen, in denen Roboter die Welt erobern und die Menschheit ausrotten. Aber wir wissen nicht, dass dies genau das ist, was die Weltführer vorbereiten.

Es ist das, was sie überall auf der Welt fördern, entwickeln, finanzieren und fordern. (33 „Eliten“, von denen Sie nicht wussten, dass sie die globale Entvölkerungsagenda vorantreiben)

Die Globalisten behaupten sogar, dass dies der einzige Weg sei, die Erde vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren. Ohne das Zeitalter der Menschheit zu verlassen und in das Zeitalter der NEO-MENSCHHEIT einzutreten, sei die Welt dem Untergang geweiht, sagen sie.(Bill Gates-Studie „sagt“ einen plötzlichen und unumkehrbaren Zusammenbruch der Weltbevölkerung voraus)

Eines ihrer Argumente ist, dass der Mensch der Verursacher des Klimawandels sei und daher durch künstliche Alternativen ersetzt werden müsse, um „den Planeten zu retten“.

Diese weltweite Reformation wird „Die Vierte Industrielle Revolution“ genannt und soll jeden Aspekt des Lebens auf der Erde vollständig digitalisieren.

Unser Film „DAS ENDE DER MENSCHHEIT“ enthüllt diese globale Agenda, die mit massiver Unterstützung der mächtigsten Organisationen weltweit kraftvoll vorangetrieben wird.

Das ist nicht nur ein Film. Das ist die Realität.

Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, erklärte während des jüngsten Weltregierungsgipfels in Dubai:

„Die Zukunft ist bereits da. Es kommt wie ein Tsunami! Diese vierte industrielle Revolution wird nicht nur alles, was wir tun, verändern, sondern auch Auswirkungen darauf haben, wer wir sind.“

Derzeit sind große Entwicklungen im Gange, um die menschliche Persönlichkeit in Roboterträger zu verpflanzen und dem Menschen künstliche Unsterblichkeit zu verleihen.

Das ist der ultimative Traum der Eliten: unsterblich zu werden.

In mehreren Teilen der Welt ersetzen Roboter bereits Krankenschwestern, Sozialarbeiter, psychologische Assistenten, Ärzte, Kassierer, Köche, Strafverfolgungsbehörden usw.

Die ersten Computerchips werden bereits in Menschen implantiert. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist Realität, während die KI die Welt im Sturm erobert und derzeit Millionen menschlicher Arbeitsplätze vernichtet.

Das Schreckliche ist, dass gerade jene sensiblen Berufe, bei denen Menschen eine menschliche Note, echtes Verständnis und emotionale Unterstützung brauchen, durch Roboter ersetzt werden.

Können Sie sich vorstellen, im Krankenhaus oder Pflegeheim von einem Roboter betreut zu werden? Genau das passiert. Die menschliche Erfahrung, die so wertvoll, schön und tief ist, wird entfernt und durch gefühllose Roboteralternativen ersetzt.

Gedanken und Emotionen in jeden einbringen

Gleichzeitig werden in jedem Land der Welt Technologien installiert, die kontinuierlich alle Gedanken, Gefühle und Träume jedes Einzelnen aufzeichnen.

Diese Technologien haben sogar die Fähigkeit, Gedanken und Emotionen in die Bevölkerung einzuschleusen. Das ist keine Verschwörungstheorie, wie der ehemalige Präsident Chiles, Sebastian Pinera, und die Young Global Leaderin des Weltwirtschaftsforums, Ida Auken, ehemalige Umweltministerin Dänemarks, öffentlich erklären.

In Europa erzählt das öffentliche „Schulfernsehen“ Kindern, wie „cool“ es ist, einen Chip im Gehirn zu haben.

Google organisiert Symposien, auf denen erklärt wird, wie Menschen mit Computern eins werden, während der CEO von Nokia sagt, dass in ein paar Jahren jeder sein Smartphone im Körper haben wird.

Das bedeutet, dass jedes Detail unseres Lebens ständig überwacht werden kann. Unterdessen veranstaltet das Weltwirtschaftsforum Konferenzen zum Thema „Gehirntransparenz“ und diskutiert, wie alle unsere intimsten, persönlichen Daten in der Cloud gespeichert und von Big Tech kontrolliert werden.

All dies steht im Einklang mit der Ankündigung des WEF, dass bis 2030 niemand mehr Privatsphäre haben wird.

Klaus Schwab sagt, wir müssen uns an eine Gesellschaft der „vollständigen Transparenz“ gewöhnen, in der alles, was wir denken, fühlen und träumen, überwacht wird.

Der Film „DAS ENDE DER MENSCHHEIT“ ist eine Warnung an die Menschheit, die diesen schändlichen Plan verhindern und die Menschheit sowohl vor der Ausrottung als auch vor dieser extremen Form der Sklaverei retten soll.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 27.04.2024