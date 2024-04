Die 60-Dollar-Bibel von Trump und Greenwood: Das Antichrist-Enthüllungs-Skript

Teile die Wahrheit!

Während die Ankündigung an diesem Dienstag, dem 26. März, erfolgte und die Geschichte am 27. März in mehreren großen Nachrichtensendern verbreitet wurde, brachte CNN sie am 28. März erneut zur Sprache, sodass diese Geschichte mindestens zwei Tage lang in den Schlagzeilen stand. Von Joachim Bartoll

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trump an diesem Dienstag, dem 26. März, die Partnerschaft mit dem Country-Sänger Lee Greenwood bekannt gegeben hat, der vor allem für sein Lied „God Bless the USA“ bekannt ist.

Das Paar Freimaurer verkauft eine maßgeschneiderte Version der Bibel für 59,99 US-Dollar, also einfach 60 US-Dollar, mit dem Namen „God Bless the USA Bible“, die bereits 2021 von Greenwood angekündigt wurde, dann aber auf der Strecke blieb, nachdem die Veröffentlichung ins Stocken geraten war.

Wie Sie wissen sollten, ist Trump ein Freimaurer, eine jesuitische Marionette des Vatikans und der Elitefamilien. Als solcher verehrt er Saturn, die schwarze Sonne, das umgekehrte Licht, wie bei Satan, wie bei Luzifer, wie im Antichristen. (Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an)

In diesem Sinne handelt es sich um ein satanisches Spottritual, und da es Wahljahr ist, ist es auch Teil des Wahlskripts, bei dem Trump höchstwahrscheinlich gewinnen und als Siebter König zurückkehren wird, als Teil der Eliten, die das Buch der Offenbarung nachspielen und letztendlich Obama als der Antichrist zurückbringen.(Inszenierte Weltbühne: Putin sicherte sich mit vorgeschriebenen 87 % der Stimmen die fünfte Amtszeit als Präsident)

Bei der Bibel handelt es sich natürlich um die King-James-Version, die zugegebenermaßen von den Freimaurern übersetzt und herausgegeben wurde.

Die Medien nennen es die „patriotische 60- Dollar- Bibel“ und wir nähern uns der 60. alle vier Jahre stattfindenden Präsidentschaftswahl.(Numerologie: Tag von Skull & Bones: Inszenierter Angriff in Moskau und Krebsdiagnose bei Kate Middleton (Video))

Da sie natürlich alles sowohl durch Zahlen als auch durch die Verwendung von Gematria kodieren, was einfach eine Sprache anhand von Zahlen ist, passt 60 natürlich sehr gut zu Donald Trump, da sein Name in der wichtigsten Chiffre gleich 60 ist , und das Gleiche gilt für viele Dinge, die er beteiligt hat, da alles, was die Puppen tun, durch die Zahlen vorgegeben wird.

Donald Trump = 60

MAGA-Bewegung = 60

2024-Präsident = 60

Patriotisch = 60

Anklage = 60

Siebenundvierzigster = 60 (der nächste Präsident wird der 47. sein)

Und 60 passt auch zum Thema einer Bibel.

Heilig = 60

Beten = 60

Befehl = 60

Auch hier basiert es auf der „King James Holy Bible“ und Trump sagt, dass es nichts mit seiner „politischen Kampagne“ zu tun hat, die allein durch die Erwähnung darauf aufmerksam macht.

Natürlich erfolgte die Ankündigung am 26. März, genau 80 Tage vor seinem Geburtstag am 14. Juni. Und es wurde am 27. März in den Nachrichten bekannt gegeben, 80 Tage bis zu Trumps Geburtstag.

Auch hier geht es um das Buch der Offenbarung, das das Biest, den Antichristen, zurückbringt, der wahrscheinlich Obama sein wird.

King James Holy Bible = 80

Politische Kampagne = 80

Obama als der Antichrist = 80

Societas Iesu = 80 (Die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als der Jesuitenorden)

Der Antichrist = 80

Der böse Geist = 80

Synagoge des Satans = 80

Das Biest = 80

Baphomet = 80

Beelzebub = 80

Satan = 80

Donald John Trump Sr = 80

Siebter König Trump = 80

Ruhe vor dem Sturm = 80

Man könnte auch sagen, dass die Ankündigung 81 Tage vor Trumps Geburtstag erfolgte und Lee Greenwood derzeit 81 Jahre alt ist.

Präsident Trump = 81, 81, 81

Ruhe vor dem Sturm = 81

Barack Obama Antichrist = 81

Beachten Sie, dass FOX News und andere Medienkanäle „God Bless the USA“ in Anführungszeichen setzen, was bedeutet, dass es sich um einen Code handelt – und er passt perfekt zum Drehbuch.

Gott segne die USA = 49

Donald J. Trump = 49

Washington = 49

Satanisches Ritual = 49

Offenbarung = 49

Antichrist = 49

Da es sich um ein äußerst satanisches Ritual handelt, ist die satanische Chiffre von Interesse, und die Ankündigung der „60-Dollar-Bibel“ erfolgte 286 Tage nach Trumps letztem Geburtstag.

60 $ Bibel = 286

Und eine „60 Dollar Bible“ passt zum Drehbuch.

Sechzig-Dollar-Bibel = 189

Barack Obama Antichrist = 189

Sechzig-Dollar-Bibel = 72

Der Fall Amerikas = 72

Präsident Biden = 72

Präsident Trump = 72

(Der 26. März war ebenfalls eine Zeitspanne von 7 Monaten und 2 Tagen, wie in 72 , vor Greenwoods bevorstehendem Geburtstag am 27. Oktober)

Sechzig-Dollar-Bibel = 99

Ruhe vor dem Sturm = 99

Antichrist Obama = 99

Der angegebene Preis beträgt 59,99 $, wie in der „59,99 $-Bibel“, und der 26. März enthielt eine Numerologie mit 53 Datumsangaben.

26.03.24 = 3 + 26 + 24 = 53

59,99 $ Bibel = 53

Siebter König = 53

Und warum brachte CNN dies zwei Tage später, am 28. März, noch einmal zur Sprache? Denn der 28. März war genau 78 Tage vor Trumps Geburtstag am 14. Juni.

Siebter König Trump = 78

Donald John Trump Sr = 78

Saturnanbetung = 78

Untergang Amerikas = 78

Wie oben, also unten = 78

Und der 28. März war der 88. Tag des Jahres, die Nummer von Trump.

Trump = 88

Biest = 88

Obama ist der Antichrist = 88

Und auch der Name ihrer Bibel passt perfekt zum Drehbuch. Denken Sie daran, die Ankündigung erfolgte am 26. März, also am 26. März oder 326 .

Gott segne die USA-Bibel = 326

Obama ist der Antichrist = 326

Gott segne die USA Bibel = 70

Teufelsanbetung = 70

Gott segne die USA Bibel = 187

Heiliges Römisches Reich = 187 (wie in der katholischen Kirche, der Jesuitenorden)

Bruderschaft des Todes = 187 (auch bekannt als Orden 322, Schädel- und Knochen-Freimaurerei)

Und denken Sie daran, am 26. März drehte sich alles um den inszenierten Abriss der Baltimore Key Bridge und der Nummer 128 . (Jesuiten- und Freimaurerritual: Die kontrollierte Abriss-Psy-Op der Baltimore Key Bridge (Videos))

Lee Greenwood = 128

Obama ist der Antichrist = 128

Barack Obama ist Satan = 128

Außerdem sei dies „die einzige von Präsident Trump befürwortete Bibel“, zitiert der Herausgeber.

Die einzige von Präsident Trump befürwortete Bibel = 177, 201

Der Jesuitenorden = 177, 201

Obwohl die Datumsnumerologie und die Schlüsselwörter noch viel mehr zu bieten haben, ist meine Zeit für heute Morgen abgelaufen. Dies ist jedoch mehr als genug, um noch einmal zu zeigen, wie äußerst skriptgesteuert alles ist, was die Schauspieler auf der Weltbühne tun und woran sie teilnehmen.

Alles ist vorgeplant und wird anhand der Zahlen durchgeführt.

Außerdem sollte klar sein, dass sich der alte Ausdruck „Ruhe vor dem Sturm“ tatsächlich auf Trumps Comeback als Siebter König, als 47. Präsident bezieht, der dann den Sturm, die Rückkehr des Antichristen, die Rückkehr Obamas einläuten wird.

Zumindest laut ihrem Drehbuch und ihrer Nachstellung der Offenbarung. Es wird wieder ein interessantes Jahr.

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 02.04.2024