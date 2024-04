Gesundheit: Wussten Sie, dass der Mensch einen dritten Satz Zähne hat?

Teile die Wahrheit!

Die meisten Menschen werden mit 20 Milchzähnen und 32 bleibenden Zähnen geboren. Aber etwa 1 % der Menschen haben eine sogenannte Hyperdontie, d. h. sie haben zusätzliche Zähne, die als überzählige Zähne bezeichnet werden.

Bei diesen überzähligen Zähnen kann es sich um Milchzähne oder bleibende Zähne handeln, und es können ein oder mehrere davon vorhanden sein. Laut Katsu Takahashi, Leiter der Abteilung für Zahnheilkunde und Oralchirurgie am Medical Research Institute Kitano Hospital in Osaka, Japan, führt jedoch etwa einer von drei Fällen von Hyperdontie zum Wachstum eines dritten Gebisses.

Interessant ist, dass Takahashi und seine Kollegen glauben, dass alle Menschen einst die Fähigkeit besaßen, ein drittes Gebiss wachsen zu lassen, diese Fähigkeit aber im Laufe der Zeit verloren ging. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die „Knospen“ für ein drittes Gebiss noch existieren könnten.

Pionierarbeit für ein zahnregenerierendes Medikament

Haie und bestimmte Reptilien haben eine einzigartige Fähigkeit: Ihre Zähne regenerieren sich während ihres gesamten Lebens kontinuierlich, manchmal sogar alle zwei Wochen. Könnten auch Menschen diese Regenerationskraft nutzen, um neue Zähne wachsen zu lassen, wenn sie verloren gegangen sind? Takahashi und sein Team glauben fest daran und entwickeln derzeit ein Medikament, mit dem sie versuchen, dies zu verwirklichen.

Ihre bahnbrechende Arbeit, die 2021 veröffentlicht wurde, enthüllte ein Protein, das vom Uterus-Sensibilisierungs-Gen-1 (USAG-1-Gen) produziert wird und das Zahnwachstum bei Mäusen behindert.

Durch den Einsatz eines neutralisierenden Antikörpermedikaments zur Blockierung von USAG-1 wuchsen den Mäusen erfolgreich neue Zähne. Jetzt konzentriert sich das Team darauf, diese Erkenntnisse in ein Medikament für den Menschen zu übersetzen, das Anodontie – das völlige Fehlen von Zähnen – bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren behandeln soll.

Die klinischen Versuche sollen im Juli 2024 beginnen, und das Produkt könnte bis 2030 in die Zahnarztpraxen gelangen. Takahashi sagte der Mainichi:

„Die Idee, neue Zähne wachsen zu lassen, ist der Traum eines jeden Zahnarztes. Ich habe daran gearbeitet, seit ich ein Doktorand war. Ich war zuversichtlich, dass ich es schaffen würde … Auf jeden Fall hoffen wir auf eine Zeit, in der die Zahnwachstumsmedizin eine dritte Wahl neben Zahnersatz und Implantaten ist.“

Existiert beim Menschen ein dritter Satz von Zähnen?

In einer 2023 in der Zeitschrift Regenerative Therapy veröffentlichten Übersichtsarbeit gingen Takahashi und Kollegen ausführlich auf die Fortschritte bei der Zahnregeneration ein. Sie schrieben: „Die Behandlung mit Anti-USAG-1-Antikörpern bei Mäusen ist wirksam bei der Zahnregeneration und kann ein Durchbruch bei der Behandlung von Zahnanomalien beim Menschen sein.“ (Fluoridexperte tritt am ersten Tag eines bahnbrechenden Prozesses an)

Sie fuhren fort:

„Angesichts der Tatsache, dass etwa 0,1 % der Bevölkerung an einer kongenitalen Zahn-Agenesie und 10 % der Kinder weltweit an partiellem Zahnverlust leiden, wird eine frühzeitige Diagnose die Ergebnisse und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Das Verständnis der Rolle der pathogenen USAG-1-Varianten, ihrer interagierenden Genpartner und ihrer Proteinfunktionen wird zur Entwicklung wichtiger Biomarker beitragen.

Fortschritte bei der Sequenzierung der nächsten Generation, der Massenspektrometrie und der Bildgebungstechnologien werden bei der Entwicklung von begleitenden und prädiktiven Biomarkern helfen, um Patienten zu identifizieren, die von einer Zahnregeneration profitieren werden.“

Beim Menschen hängt das Potenzial für die Zahnregeneration von dem ab, was Experten wie Takahashi als „drittes Gebiss“ bezeichnen, ein zusätzliches Gebiss, von dem man annimmt, dass es beim Menschen natürlich vorkommt.

„Zusätzlich zum bleibenden Gebiss kann beim Menschen ein ‚drittes Gebiss‘ mit einem oder mehreren Zähnen auftreten. In einigen Fällen wird angenommen, dass sich dieses dritte Gebiss als Teilgebiss nach dem bleibenden Gebiss entwickelt“, erklären sie. „Beim Menschen wurde eine rudimentäre epitheliale Form des dritten Gebisses identifiziert … Der Nachweis des dritten Gebisses in der frühen Kindheit erleichtert die Visualisierung und Charakterisierung von Hyperdontie im Mund von Säuglingen und einigen Föten.“

Neben Studien an Mäusen experimentierten die Forscher auch mit Frettchen und fanden heraus, dass die Verwendung von Antikörpern, die auf USAG-1 abzielen, zu einer Zahnregeneration führte, die dem Konzept eines dritten Gebisses ähnelt. „Dieses Ergebnis ist ermutigend, wenn man bedenkt, dass Frettchen ähnliche Zahnmuster wie Menschen haben“, heißt es in der Zeitschrift Regenerative Therapy.

Obwohl weitere Tests zur Sicherheit und Wirksamkeit unerlässlich sind, bleibt das Team optimistisch, was das Potenzial dieser Behandlung zur Stimulierung des Zahnwachstums beim Menschen angeht.

„Im Vergleich zu Zahnimplantaten und Prothesen ist die Behandlung mit Antikörpern kostengünstiger und nutzt ein natürlich vorhandenes drittes Gebiss beim Menschen in einem bestimmten Alter. Die Behandlung mit Anti-USAG-1-Antikörpern bei Mäusen ist wirksam für die Zahnregeneration und kann ein Durchbruch bei der Behandlung von Zahnanomalien beim Menschen sein.“

Weisheitszähne verstehen: Entschlüsselung der Rolle der „dritten Molaren“

Die Weisheitszähne, oft auch als „dritte Backenzähne“ bezeichnet, sind keine eigenständigen Zähne, sondern die letzten Zähne, die im Erwachsenenalter durchbrechen. Man geht davon aus, dass diese Backenzähne, die in der Regel zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr auftreten, bei unseren Vorfahren, die größere Kiefer und mehr Zähne hatten, einen bestimmten Zweck erfüllt haben könnten.

Da sich die menschlichen Kiefer jedoch kleiner entwickelt haben, brechen die Weisheitszähne manchmal nicht vollständig durch das Zahnfleisch durch. Wenn sie doch durchbrechen, können sie Probleme verursachen, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Mundgesundheitsspezialisten raten in der Regel dazu, Weisheitszähne zu entfernen, wenn sie in einem ungünstigen Winkel wachsen, Beschwerden verursachen, Karies verursachen oder auf benachbarte Zähne einwirken, was zu Entzündungen führt.

Trotz dieser Empfehlungen entscheiden sich viele Eltern dafür, die Weisheitszähne ihrer Teenager präventiv ziehen zu lassen, selbst wenn keine offensichtlichen Probleme vorliegen. Statistiken zufolge werden jährlich bei etwa 5 Millionen Menschen Weisheitszähne entfernt, wobei viele dieser Eingriffe möglicherweise unnötig sind. Ein Cochrane-Review aus dem Jahr 2005 ergab außerdem, dass eine erhebliche Anzahl von Weisheitszahnentfernungen vermieden werden könnte.

In der Übersichtsarbeit wurde hervorgehoben, wie wichtig eine umsichtige Entscheidungsfindung auf der Grundlage spezifischer Indikatoren für die Extraktion ist, wodurch die Notwendigkeit chirurgischer Eingriffe um 60 % oder mehr reduziert werden könnte. Außerdem schlugen die Autoren vor, dass eine engmaschige Überwachung asymptomatischer Weisheitszähne ein sinnvoller Ansatz sein könnte. In einem späteren Cochrane-Review aus dem Jahr 2020 wurde die anhaltende Debatte über die Entfernung asymptomatischer und krankheitsfreier Weisheitszähne erneut aufgegriffen:

„Durchgebrochene Weisheitszähne können zu Schwellungen und Geschwüren des Zahnfleischs um die Weisheitszähne herum, zu Schäden an den Wurzeln der zweiten Backenzähne, zu Karies in den zweiten Backenzähnen, zu Zahnfleisch- und Knochenerkrankungen um die zweiten Backenzähne herum und zur Entwicklung von Zysten oder Tumoren führen.

Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass die Entfernung von Weisheitszähnen angebracht ist, wenn Anzeichen oder Symptome einer mit den Weisheitszähnen zusammenhängenden Erkrankung vorliegen, aber es besteht weniger Einigkeit darüber, wie asymptomatische, krankheitsfreie impaktierte Weisheitszähne behandelt werden sollten.“

Die Verbindung zwischen der Mundgesundheit und der Gesundheit Ihres Körpers

Das von den Forschern getestete Medikament soll zunächst das Nachwachsen von Zähnen bei Patienten mit Anodontie fördern, aber sein Erfolg könnte den Weg für breitere Anwendungen ebnen, einschließlich der Behandlung von Zahnverlust. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass eine Verschlechterung der Mundgesundheit nicht nur Auswirkungen auf die Zähne, sondern auch auf das allgemeine Wohlbefinden hat.

Ohne vorbeugende Mundhygiene können Sie eine Gingivitis entwickeln, eine entzündliche Erkrankung, die durch die Ansammlung von Plaque oder Bakterien auf den Zähnen ausgelöst wird. Eines der Symptome der Gingivitis ist rotes, blutendes Zahnfleisch. Unbehandelt kann die Gingivitis zu Parodontitis fortschreiten, einer schweren Infektion, die zum Zahnverlust führen kann.

Darüber hinaus hat die Zahngesundheit einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit des Gehirns, wie Studien belegen, die einen Zusammenhang zwischen Zahnfleischerkrankungen und Hippocampus-Atrophie, dem Schrumpfen einer Gehirnregion, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht wird, herstellen. In einer Studie mit 172 Personen im Alter von 55 Jahren und älter wurden sowohl Zahnfleischerkrankungen als auch die Anzahl der Zähne mit Veränderungen der Gehirnstruktur in Verbindung gebracht. Teilnehmer mit leichter Zahnfleischerkrankung und weniger Zähnen wiesen eine beschleunigte Schrumpfung im linken Hippocampus auf.

In dieser Kohorte fanden die Forscher heraus, dass Menschen mit einem Zahn weniger eine stärkere Schrumpfung des Gehirns erlebten, die fast einem Jahr Gehirnalterung entsprach.

Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von 13 Studien ergab ein deutlich erhöhtes Risiko für Alzheimer und leichte kognitive Beeinträchtigungen bei Personen mit Parodontitis im Vergleich zu Personen ohne Parodontitis. Besonders ausgeprägt war dieses Risiko bei Personen mit schwerer Parodontalerkrankung. Über den kognitiven Verfall hinaus wurde die Parodontitis mit verschiedenen systemischen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter:

Diabetes

Herzkrankheit

Erkrankungen der Atemwege

Ungünstige Schwangerschaftsausgänge

Krebs

Erkrankungen des Nervensystems

Warnzeichen für Mundgesundheitsprobleme erkennen

Fast die Hälfte der Erwachsenen im Alter von 30 Jahren oder älter – etwa 46 % – weisen Anzeichen einer Zahnfleischerkrankung auf, und etwa 9 % haben eine schwere Zahnfleischerkrankung. Das Tückische daran ist jedoch, dass sich viele Menschen ihrer Erkrankung nicht bewusst sind, da Zahnfleischerkrankungen oft „still“ bleiben und keine Anzeichen oder Symptome zeigen, bis sie ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben.

In der frühen Phase der Gingivitis bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen, bei der Verwendung von Zahnseide oder beim Verzehr harter Speisen blutet. Außerdem kann Ihr Zahnfleisch rot oder geschwollen erscheinen. Wenn die Krankheit fortschreitet, kann sich Ihr Zahnfleisch zurückbilden, so dass Ihre Zähne länger aussehen. Es kann auch zu lockeren Zähnen, wunden Stellen im Mund, schlechtem Atem und Eiter zwischen Zahnfleisch und Zähnen kommen.

Anders als bei der Anodontie, einer seltenen genetischen Störung, die zu Zahnverlust führt, kann der Verlust von Zähnen im späteren Leben oft durch proaktive Mundgesundheitsmaßnahmen verhindert werden. Eine konsequente Mundhygiene wie regelmäßiges Zähneputzen, die Verwendung von Zahnseide und Zungenschaber in Verbindung mit routinemäßigen Reinigungen durch einen quecksilberfreien biologischen Zahnarzt spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung gesunder Zähne und gesunden Zahnfleisches.

Eine Lebensweise, die eine Ernährung mit frischen, vollwertigen Lebensmitteln in den Vordergrund stellt, ist ebenfalls entscheidend für einen natürlich sauberen Mund und eine gute Mundgesundheit. Eine weitere vorteilhafte Methode ist das Ölziehen, bei dem man eine kleine Menge Öl, z. B. Kokosöl, etwa 20 Minuten lang im Mund herumspült, bevor man es in den Müll spuckt.

In Kombination mit regelmäßigem Zähneputzen und der Verwendung von Zahnseide kann das Ölziehen dazu beitragen, Zahnfleischentzündungen und Plaque sowie die Anzahl der Bakterienkolonien im Speichel zu verringern. Um gute Ergebnisse zu erzielen, ist nur eine kleine Menge Öl erforderlich – 1 Esslöffel für Erwachsene und 1 Teelöffel für Kinder.

Kokosnussöl, das für seine antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften bekannt ist, eignet sich besonders gut für das Ölziehen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kokosnussöl bei der Verringerung von Plaque, Gingivawert, Zahnfleischbluten und Gingivitis ebenso wirksam ist wie chemische Mundspülungen (Chlorhexidin), was die potenziellen Vorteile für die Mundgesundheit unterstreicht.

Das Konzept, ein drittes Gebiss wachsen zu lassen, ist zwar vielversprechend, doch sind die potenziellen Nebenwirkungen des Einsatzes von Medikamenten zur Erreichung dieses Ziels ungewiss. Im Moment kann man mit einem aufmerksamen Umgang mit der eigenen Mundgesundheit dafür sorgen, dass die Zähne in jeder Lebensphase fest an ihrem Platz bleiben – wo sie hingehören.

Quellen: PublicDomain/articles.mercola.com am 06.04.2024