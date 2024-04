Höchst brisant: 231 Militärtrucks der deutschen Bundeswehr in Oberösterreich gelagert (Video)

Österreich als Lagerstätte für Kriegsmaterial der deutschen Bundeswehr. Nicht nur aufgrund der gemeinsamen Geschichte höchst brisant.

Durch einen zivilen Hinweis berichtet die MFG-Partei („Menschen – Freiheit – Grundrechte“) über ausländische Militärfahrzeuge auf österreichischem Bundesgebiet.

Die Partei hat schon öfter über entsprechende Fälle berichtet. Diesmal geht es um 231 Militärtrucks die für die deutsche Bundeswehr bestimmt sein dürften, die bei einem LKW-Händler (Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich) gelagert sind.

Die MFG berichtet per Presseaussendung:

Auf dem Gelände eines LKW-Händlers in Peuerbach lagerten am 5. April nicht weniger als 231 nagelneue deutsche Militärfahrzeuge, wie LAbg. Joachim Aigner, MFG-Österreich Bundesparteiobmann, bei einem Lokalaugenschein feststellen konnte.

Es handelt sich um Trucks vom Hersteller MAN Rheinmetall. Der Typ f in der Ausstattung mit Hebekran kostet 660.000 Euro pro Stück – das ist zumindest der Preis, den jüngst Großbritannien dafür bezahlen musste. Mitten in Oberösterreich steht also Material einer fremden Militärmacht im Wert von über 150 Millionen Euro. (Russischer General warnt Europa: Kriegsgefahr hoch, Nato verlegt Raketen, A1-Totalsperre durch US-Kriegstransporter)

Sichtbar bewaffnet sind die Gerätschaften zum Glück nicht, über eine mögliche Panzerung kann ein Laie keine Auskunft geben. Mitarbeiter der Firma erklärten auf Nachfrage, dass nur der Chef wisse, woher die Trucks kommen und wohin sie geliefert werden. Sie seien eben da.

Dieser Meinung scheint man sich auch beim Verteidigungsministerium anzuschließen. Pressesprecher Oberst Bauer beantwortete die Nachfrage eines Journalisten dahingehend, dass es sich um Zivilfahrzeuge handeln würde, die das Bundesheer nichts angehen.

Selbst wenn die Fahrzeuge von deutschen Soldaten durch Österreich gelenkt und dort abgestellt werden, würde es sich nicht um einen genehmigungspflichtigen Transfer handeln.

Erst wenn die deutsche Bundeswehr die Fahrzeuge durch Anbringen einer entsprechenden Nummerntafel in Betrieb nimmt, wären es Militärfahrzeuge. Die Tarnfarbe und die deutschen Hoheitszeichen würden daran nichts ändern.

Bei dem in Peuerbach vorgefundenen Fahrzeugtyp handelt es sich um ein NATO-Standardmodell. Mit der eingebauten Krananlage können genormte Container aufgenommen oder abgestellt werden, ohne dass das Personal das Fahrzeug verlassen muss.

Die 8×8 Lastwägen können eine Last von 15 Tonnen aufnehmen und sich durch den Allradantrieb auch abseits von Straßen bewegen. Neben logistischen Aufgaben wäre es auch möglich, die Fahrzeuge zum Transport und Einsatz von Waffensystemen umzurüsten.

Es gibt genormte Module für Luftabwehr, Artillerie oder Raketen. So baut beispielsweise das britische Paladin-Raketensystem auf diesen Trucks auf – es wurde in dieser Konfiguration in die Ukraine geliefert.

Ein Einsatz in der Ukraine ist auch die große Sorge der österreichischen Bevölkerung: Werden hier Fahrzeuge zwischengelagert und auf den Kriegseinsatz in der Ukraine vorbereitet?

Wie ist das mit der immerwährenden Neutralität vereinbar, auf welche man in Österreich so stolz ist? „Ein solcher Weitertransport in ein Kriegsgebiet wie die Ukraine wäre nach meiner Ansicht klar rechtswidrig“, verweist LAbg. Joachim Aigner auf das geltende Kriegsmaterialgesetz.

„Dort findet sich auch kein Passus, dass Militärfahrzeuge angemeldet sein müssen, um als solche zu gelten.“

Aigner verspricht wie schon in der Vergangenheit, alles Mögliche zu tun, um das Rätsel der deutschen Militärfahrzeuge auf österreichischem Grund aufzuklären.

Das oft gebrachte Argument, es würde sich um in Österreich hergestellte Fahrzeuge handeln, welche ins Ausland verkauft werden, wodurch auch Arbeitsplätze gesichert werden, will er nicht vollständig gelten lassen.

„Bei unserem Lokalaugenschein am 5. April wurden gerade zwei dieser LKWs angeliefert. Einer davon hatte ein Überstellungskennzeichen aus St. Pölten, das andere aus Deutschland. Hier wird nach meiner Sicht im Ausland gefertigtes Kriegsmaterial in Österreich zwischengelagert – und niemand weiß, wohin es im Anschluss geht.“

Die MFG ist klar gegen Krieg positioniert – auch gegen den Krieg in der Ukraine. „Krieg ist immer ein Versagen der Zivilisation“, führt Aigner aus.

„So wie wir nicht wollen, dass unsere Familienväter oder Söhne im Krieg für fremde Wirtschaftsinteressen sterben müssen, wünschen wir das auch sonst niemandem auf dieser Welt. Verhandlungen müssen immer an erster Stelle stehen.“

Die MFG wird auch weiterhin für die Einhaltung der Neutralität kämpfen, ungeachtet dessen, dass sehr viele Parteien und der Medien-Mainstream gar nicht genug von Aufrüstung und Krieg bekommen können.

„Es soll einmal jemand aufzeigen, wie viele Menschenleben durch die Lieferung von Waffen schon gerettet werden konnten“, stellt Aigner in den Raum. „Das wird nicht möglich sein, denn die Lieferung von Waffen führt ausschließlich zu noch mehr Leid und Tod. Das muss aufhören!“

Aigner allgemein dazu: „Die immerwährende Neutralität steht im Verfassungsrang und es steht keiner Regierung zu, dies zu missachten!“

O-Ton der MFG zu dem Video:

In unserem neuesten Video tauchen wir in eine besorgniserregende Entdeckung ein, die besorgte Bürger und unsere Redaktion gleichermaßen auf Trab hält. An einem Transport- und Logistikstandort nahe Peuerbach in Oberösterreich sind erneut hunderte Militärfahrzeuge mit deutschen Hoheitszeichen aufgetaucht.

Diese Beobachtung wirft Fragen auf, ähnlich denen, die bereits im letzten Jahr gestellt wurden, als ähnliche Vorfälle an anderen Standorten gemeldet wurden. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um Licht ins Dunkle zu bringen und den Verbleib dieser Fahrzeuge zu verfolgen.

Trotz wiederholter Anfragen an die zuständigen Ministerien in Österreich und Deutschland haben wir, wie schon im Vorjahr, keine befriedigenden Antworten erhalten.

Diese Stille der Behörden steht im krassen Gegensatz zur Notwendigkeit von Transparenz und Aufklärung. Zusätzlich werfen wir einen kritischen Blick auf die Rolle der NATO, insbesondere im Hinblick auf den kürzlichen 70. Jahrestag ihres Bestehens. Ist die NATO heute mehr als nur ein Verteidigungsbündnis?

In einer Zeit, in der der Warschauer Pakt längst Geschichte ist, stellen wir die Frage nach der Notwendigkeit und Ausrichtung der NATO und des deutschen Militärs, vor allem im Kontext der aktuellen militärischen Unterstützungen. Begleite uns in diesem investigativen Video, während wir versuchen, die Hintergründe dieser Militärpräsenz in Österreich zu entschlüsseln und was dies für die Neutralität des Landes bedeutet.

Unsere Recherche ist tiefgehend, kritisch und unerschrocken – denn es geht um mehr als nur Fahrzeuge. Es geht um Transparenz, Verantwortung und die Grundwerte, die unsere Gesellschaften zusammenhalten.

Video:

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 13.04.2024