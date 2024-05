Bill Gates enthüllt Plan, mit 2 Dollar mRNA-Impfstoffen „gegen jede Krankheit“ an der Menschheit zu „experimentieren“

Der globalisierte Milliardär Bill Gates hat seinen Plan vorgestellt, der ganzen Welt mehrere Dosen mRNA zu injizieren, und geschworen, mit mRNA „für jede Krankheit zu experimentieren , für die es keinen Impfstoff gibt“.

„Wir müssen einfach experimentieren. Es gibt viele Lipid-Nanopartikel und einige davon sind selbstorganisierend“, sagte Gates, der erklärte, dass die Technologie spottbillig sei und für „Philanthropen“ wie ihn eine phänomenale Kapitalrendite bedeute .

„Wir werden in der Lage sein, weltweit Fabriken zu bauen, die Impfstoffe für zwei Dollar produzieren können, und zwar mit noch kürzeren Wartezeiten, als wir sie hier während dieser Pandemie einhalten mussten.“

Unterdessen wettet Bill Gates darauf, dass Turbokrebserkrankungen bald weltweit explosionsartig ansteigen werden, und investiert über seine Stiftung Millionen von Dollar in ein französisches Biotechnologieunternehmen, das daran arbeitet, das Immunsystem von Krebspatienten wiederherzustellen.

Im Dezember setzte Pfizer 43 Milliarden Dollar darauf , dass Turbokrebs sich zum profitabelsten Bereich der medizinischen Behandlung entwickeln würde, und schockierte die medizinische Welt mit der Übernahme von Seagen, einem kleinen Pharmaunternehmen, das Krebs behandelt und derzeit lediglich 2 Milliarden Dollar pro Jahr erwirtschaftet.

Nun ist Gates, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Katastrophen „vorhergesagt“ hat, dem Beispiel von Pfizer gefolgt und hat Millionen in einen „experimentellen Krebsversuch“ investiert , der darauf abzielt, „das Immunsystem wieder aufzubauen“.

Die Gates-Stiftung, die Milliarden in Covid-19-Impfstoffe investiert hat, investiert nun mit einem Teil ihrer Gewinne fünf Millionen Dollar in Smart Immune, ein französisches Biotech-Start-up. (Gates Insider gibt zu, dass die Elite plant, MILLIARDEN mittels Vogelgrippe-Impfstoff einzuschläfern (Videos))

Smart Immune wird die Mittel der Gates-Stiftung nutzen, um eine experimentelle, frühe Testphase der Technologie an Krebspatienten durchzuführen. Ziel ist es, deren Immunsystem nach der Chemotherapie wieder aufzubauen.(Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

Smart Immune erhielt außerdem einen Zuschuss von 17,5 Millionen US-Dollar sowie eine Kapitalbeteiligung vom Europäischen Innovationsrat.

CEO Karine Rossignol sagte gegenüber der Financial Times, dass Smart Immune nun auf weitere Investitionen von Interessenten hoffe, um seine Forschung voranzutreiben.

„Unsere Arbeit zur Wiederbelebung des Immunsystems von Patienten ist für die globale Gesundheit besonders spannend, da dieses Konzept über die Onkologie hinaus auch bei Infektionskrankheiten wie HIV Anwendung findet“, sagte sie.

300x250

Was passiert also hier?

Zunächst muss anerkannt werden, dass Gates (und Pfizer) für die COVID-19-mRNA-Impfstoffe verantwortlich sind, die Turbokrebs in einem in der Weltgeschichte noch nie dagewesenen Ausmaß verursachen.

Es ist kein Zufall, dass sowohl Pfizer als auch Gates Milliarden von Dollar darauf verwetten, dass die Zahl der Turbokrebserkrankungen in den kommenden Jahren weltweit weiterhin exponentiell ansteigen wird.

300x250 boxone

Gates im TED-Talk: Viren und Krankheiten suchen und rasch dagegen impfen

Diese TED-Talks sind sehr informativ. Es ist immer gut zu wissen, welche Zukunftspläne Bill Gates für uns hat. Am 3. April 2015 erzählte er über seine Pläne zur Militarisierung des Gesundheitswesen, wie hier berichtet.

Die folgende Reaktion auf Covid war weitaus schädlicher als jeder Nutzen der Reaktion. Der hier vorgestellte „GERM“- Plan sollte Sie in Angst und Schrecken versetzen. Sie werden nach Viren jagen und dann in Panik reagieren. Menschen, die ihr Leben damit verbringen, auf neue Viren zu warten, übertreiben gerne deren Auswirkungen.

In diesem TED-Talk schlägt Gates das Global Epidemic Response and Mobilization GERM-Team vor, das sich aus Menschen aus der ganzen Welt zusammensetzt, die über ein breites Spektrum an Fachwissen verfügen: Epidemiologie, Genetik, Datensysteme, Diplomatie, schnelle Reaktion, Logistik, Computermodellierung, Kommunikation und mehr.

Wenn sie nicht aktiv vor Ort arbeiten, sind die meisten von ihnen in den Gesundheitsbehörden der einzelnen Länder zu Hause, einige aber auch in den Regionalbüros der WHO und am Hauptsitz in Genf.

Durch Investitionen in die Überwachung von Krankheiten, in Forschung und Entwicklung sowie in verbesserte Gesundheitssysteme können wir nach Ansicht von Gates „eine Welt schaffen, in der jeder die Chance hat, ein gesundes und produktives Leben zu führen, ein Leben frei von der Angst vor der nächsten Pandemie“.

So steht es in den Gates-Notes:

So würde eine GERM-Reaktion funktionieren: Die Seuchenüberwachungsexperten des Teams würden nach möglichen Ausbrüchen Ausschau halten. Sobald ein Ausbruch entdeckt wird, sollte GERM in der Lage sein, einen Ausbruch zu erklären und mit den nationalen Regierungen und der Weltbank zusammenzuarbeiten, um sehr schnell Geld für die Reaktion aufzubringen.

Experten für Produktentwicklung würden Regierungen und Unternehmen bei der Auswahl der dringendsten Medikamente und Impfstoffe beraten. Leute, die sich mit Computermodellierung auskennen, würden die Arbeit von Modellierern auf der ganzen Welt koordinieren.

Und das Team würde bei der Ausarbeitung und Koordinierung von Maßnahmen helfen, z. B. bei der Frage, wie und wann Grenzschließungen durchgeführt und die Verwendung von Masken empfohlen werden sollten.

Doch die Reaktion von GERM auf einen aktiven Ausbruch ist nur ein Teil der Arbeit.

Die wichtigste Aufgabe des Teams ist die Unterstützung bei der Durchführung von Übungen zur Reaktion auf einen Ausbruch, bei denen getestet wird, ob die Welt auf den nächsten großen Ausbruch vorbereitet ist. Militärs führen regelmäßig Kriegsspiele durch, um ihre Bereitschaft zu testen – wir sollten das Gleiche mit Krankheitsbedrohungen tun.

In den meisten Ländern können diese Übungen von den lokalen Verantwortlichen für öffentliche Gesundheit und Militär durchgeführt werden, wobei GERM als Berater und Prüfer fungiert. In einigen einkommensschwachen Ländern sollte die Welt in den Aufbau dieser Kapazitäten investieren und bei Bedarf Ressourcen zur Verfügung stellen.

Das GERM-Team wäre auch für die Entwicklung einer Checkliste für die Pandemievorsorge zuständig, ähnlich derjenigen, die Flugzeugpiloten vor jedem Start befolgen und die viele Chirurgen heute während einer Operation verwenden. Eine Checkliste klingt nach einem so offensichtlichen Instrument, aber nur sehr wenige Orte hatten einen solchen Plan, als COVID ausbrach.

Eine von GERM entwickelte Checkliste könnte überall eingesetzt werden und dazu beitragen, dass die Regierungen mit einer effizienten und wirksamen Reaktion vorbereitet sind.

GERM wird aber nicht nur dazu beitragen, Pandemien zu stoppen. Die Gruppe wird die allgemeine Gesundheit auf der ganzen Welt verbessern, insbesondere in den ärmsten Ländern.

Neu auftretende Krankheiten werden immer oberste Priorität haben, aber wenn es keine aktive Pandemiebedrohung gibt, wird das Team seine Fähigkeiten durch Hilfe bei tödlichen Krankheiten wie Polio und Malaria aufrechterhalten.

Am 18. März 2015 rief der Oligarch öffentlich zu einem ehrgeizigen neuen Projekt auf: der Schaffung einer globalen, militarisierten, supranationalen Behörde, die in der Lage ist, entschieden auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu reagieren.

Bill Gates’ Artikel “The Next Epidemic – Lessons from Ebola”, der im renommierten New England Journal of Medicine (NEJM) erschien, war ein “globaler Aufruf zum Handeln”, der auf maximale Wirkung ausgelegt war.

Ein Meinungsbeitrag von Gates in der New York Times, der zeitgleich mit dem NEJM-Artikel erschien, löste eine Flut von Medienberichten aus, die die Argumente des Multimilliardärs unkritisch abfeierten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/tkp.at am 28.05.2024