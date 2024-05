Rumble wird in Russland blockiert, nachdem Zensuranfragen abgelehnt wurden, sagt der CEO

Teile die Wahrheit!

Rumble vs. Russland: Die Videoplattform wird wegen Zensurverweigerung blockiert, was Fragen über die Einhaltung der Regeln durch andere Tech-Giganten aufwirft.

Die russische Regierung hat offiziell den Zugang zur Videoplattform Rumble gesperrt, nachdem sich das Unternehmen geweigert hatte, den Zensuraufforderungen nachzukommen.

Chris Pavlovski, CEO von Rumble, bestätigte die Nachricht und betonte das Engagement der Plattform für Meinungsfreiheit und ihre Weigerung, sich Druck von außen zu beugen. (Polizeistaat Deutschland: Schülerin wegen Internet-Posts von Polizei aus dem Unterricht abgeholt – Anzeige gegen Schulleiter (Video))

“Russland hat Rumble offiziell blockiert, weil wir uns geweigert haben, ihren Zensurforderungen nachzukommen”, sagte Pavlovski.

Er wies auf den offensichtlichen Widerspruch in der Behandlung verschiedener Technologieunternehmen hin und bemerkte: “Ironischerweise ist YouTube immer noch in Russland aktiv, und jeder muss sich fragen, welche russischen Forderungen Google und YouTube erfüllen”.

Die Sperrung erfolgt inmitten zunehmender Spannungen über die Internetfreiheiten in Russland. Die Regierung hat ihre Kontrolle über Online-Inhalte verschärft und verlangt von Plattformen, Inhalte zu entfernen oder zu sperren, die sie für politisch heikel oder schädlich hält.

Das Vorgehen gegen Rumble wirft Fragen über die Aktivitäten anderer Tech-Giganten in dem Land auf, insbesondere über YouTube. Googles eigener Videodienst ist weiterhin in Betrieb, was darauf hindeutet, dass er die russischen Regulierungsanforderungen erfüllt, die Rumble abgelehnt hat.

In einem aufschlussreichen Interview mit X Spaces sprach Pavlovski über die jüngste Entscheidung Russlands, die Plattform zu sperren, was er mit der festen Haltung des Unternehmens gegen Zensurforderungen in Verbindung brachte.

Pavlovski zog Parallelen zwischen den aktuellen Ereignissen und den Herausforderungen der Vergangenheit und verwies vorwiegend auf eine ähnliche Situation in Frankreich. (Wenn sie Ihr Internet abschalten, Ihr Konto sperren, es wird nichts in den Geschäften geben, werden Sie überleben?)

“Vor zwei Jahren haben wir Frankreich verlassen, als sie uns drohten, uns auf Telco-Ebene abzuschalten, sodass wir beschlossen, das Land ganz zu verlassen”, sagte Pawlowski. Frankreich forderte Rumble auf, die russischen Nachrichtenquellen zu schließen.

Pavlovski wies auf die große Aufmerksamkeit hin, die diese Entscheidung zuvor in den Medien erhalten habe, was im krassen Gegensatz zur aktuellen Unterberichterstattung über das Rumble-Verbot in Russland stehe.

300x250

“Jede Zeitung in den Vereinigten Staaten und Kanada hat darüber berichtet, dass wir russische Nachrichtenquellen auf Rumble zulassen”, fügte er hinzu.

Pawlowski erklärte, dass Rumble wiederholt von der russischen Regierung aufgefordert worden sei, verschiedene Kanäle zu zensieren, die nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstießen.

Er zählte auf, um welche Arten von Inhalten es sich dabei handelte: “Einer der Accounts hatte mit Marihuana zu tun, ein anderer schien eine Art Verschwörungskanal zu sein? Und der andere schien ein arabischer Kanal zu sein, der politisch war…”.

Die Weigerung, diesen Forderungen nachzukommen, machte Rumble in Russland unzugänglich. Pawlowski wies auf die Folgen für andere Plattformen hin, die noch in Russland aktiv sind, und warf die Frage auf, ob sie sich an die Regeln hielten.

300x250 boxone

“Rumble war die Speerspitze, wenn es um Meinungsfreiheit ging? Was bedeutet das? Befolgen [andere Plattformen] jede einzelne Anfrage, die kommt? Oder was genau passiert? Ich denke, das ist eine wirklich wichtige Frage, die sich jeder stellen muss, denn natürlich ist Rumble nicht so groß wie YouTube.

Pawlowski erwähnte, dass sie seit etwa einem Monat vermuteten, dass Russland Rumble blockiert, aber es wurde erst diese Woche bestätigt: “Es könnte vor etwa einem Monat passiert sein, aber wir haben bestätigt, dass Russland Rumble auf eine Blockierliste gesetzt hat und wir innerhalb Russlands komplett unzugänglich sind. Komplett.”

Die Nachricht über die Blockade in Russland folgte auf Pawlowskis Aussage über die Zensurforderungen eines anderen Landes – Brasilien. Am Dienstag sprach Pawlowski vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und beschrieb den Rückzug des Unternehmens aus Brasilien aufgrund von Zensurforderungen der linksgerichteten Justiz des Landes.

Die Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Chris Smith befasste sich mit der Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten in Brasilien unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und dem Richter am Obersten Gerichtshof Alexandre de Moraes.

Die Zeugen, darunter der amerikanische Journalist Michael Shellenberger, kritisierten die repressiven Maßnahmen der brasilianischen Regierung, die die freie Meinungsäußerung unterdrücken und dazu führen, dass diejenigen, die die staatliche Zensur anprangern, krimineller Handlungen beschuldigt werden.

Der Beweis für die Zensur ist… zensiert

Es war keine gute Woche für den industriellen Zensurkomplex.

Die Maschinerie wurde über fast ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut und in Gang gesetzt, allerdings weitgehend im Geheimen. Die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte abwickelt, besteht aus heimlichen Kontakten mit Medien- und Technologieunternehmen, nachrichtendienstlichen Ausgliederungen in “Faktenprüfungs”-Organisationen, Bestechungsgeldern und verschiedenen anderen cleveren Strategien, die alle darauf abzielen, bestimmte Informationsquellen zu fördern und andere zu unterdrücken. Das Ziel war schon immer, die Erzählungen des Regimes zu fördern und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Und doch hatte sie, soweit wir das beurteilen können, die Absicht, geheim zu bleiben. Dafür gibt es einen Grund. Das systematische Bestreben der Regierung, Unternehmen des Privatsektors in ein bestimmtes Narrativ zu pressen und gleichzeitig abweichende Meinungen zu unterdrücken, widerspricht amerikanischem Recht und amerikanischer Tradition. Es verstößt auch gegen die Menschenrechte, wie sie seit der Aufklärung verstanden werden. Bis vor kurzem herrschte Konsens darüber, dass die freie Meinungsäußerung für das Funktionieren einer guten Gesellschaft unerlässlich ist.

Vor vier Jahren ahnten viele von uns, dass Zensur im Gange war, dass die Drosselung und das Verbot nicht nur ein Versehen oder das Ergebnis eifriger Mitarbeiter war, die aus der Reihe tanzten. Vor drei Jahren kamen dann die ersten Beweise. Vor zwei Jahren wurden sie zu einer Flut. Mit den Twitter-Dateien von vor einem Jahr hatten wir alle Beweise, die wir brauchten, um festzustellen, dass die Zensur systematisch, gezielt und höchst effektiv war. Aber selbst damals wussten wir nur einen Bruchteil davon.

Dank der Erkenntnisse aus Gerichtsverfahren, FOIA-Anträgen, Whistleblowern, Untersuchungen des Kongresses aufgrund der sehr knappen republikanischen Kontrolle und einiger industrieller Umwälzungen wie den Ereignissen bei Twitter werden wir mit Zehntausenden von Seiten überschüttet, die alle auf dieselbe Realität hinweisen.

Die Zensoren entwickelten auf den höchsten Kontrollebenen der Regierung die Überzeugung, dass es ihre Aufgabe sei, zu bestimmen, welche Informationen das amerikanische Volk zu sehen bekommt und welche nicht, unabhängig von der Wahrheit. Die Aktionen wurden zu echten Stammesfehden: Unsere Seite befürwortet das Verbot von Versammlungen, die Schließung von Schulen, sagt, dass der Laptop von Hunter Biden eine Fälschung ist, befürwortet Maskierung, Massenimpfungen und Briefwahl und leugnet die Bedeutung von Wahlbetrug und Impfschäden, während ihre Seite den entgegengesetzten Ansatz verfolgt.

Es handelte sich um einen Krieg um Informationen, der unter völliger Missachtung des Ersten Verfassungszusatzes geführt wurde, als gäbe es ihn gar nicht. Außerdem war die Operation nicht nur politisch. Es waren eindeutig Geheimdienste involviert, die bereits tief in der “gesamtgesellschaftlichen” Pandemiebekämpfung steckten.

“Die gesamte Gesellschaft” bedeutet alles, einschließlich der Informationen, die Sie erhalten und weitergeben dürfen.

Ein riesiger Haufen nicht gewählter Bürokraten hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Zeitalter des Internets alle Wissensströme zu verwalten, mit dem Ziel, die wichtigste Quelle für Nachrichten und Informationsaustausch in eine riesige amerikanische Version der Pravda zu verwandeln. All dies geschah direkt vor unserer Nase – und geschieht auch heute noch.

In der Tat ist die Zensur heute eine regelrechte Industrie, mit Hunderten und Tausenden von Aussteigern, Universitäten, Medienunternehmen, Regierungsbehörden und sogar jungen Menschen in der Schule, die sich zu Desinformationsspezialisten ausbilden lassen und damit in den sozialen Medien prahlen. Wir sind nur noch einen Schritt von einem Artikel der New York Times entfernt – als Folge ihres jüngsten Lobes des Tiefen Staates und auch der staatlichen Überwachung – mit einer Schlagzeile wie “Die gute Gesellschaft braucht Zensoren”.

Unglaublich, die Zensur ist inzwischen so allgegenwärtig, dass nicht einmal darüber berichtet wird. All diese Enthüllungen hätten auf der ersten Seite stehen müssen. Aber die Medien sind heute so gefangen, dass sich nur sehr wenige Medien die Mühe machen, über das ganze Problem zu berichten.

Nicht annähernd genug Beachtung findet der neue Bericht des Justizausschusses und des Unterausschusses für die Bewaffnung der Bundesregierung des US-Repräsentantenhauses (Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government).

Auf fast 1.000 Seiten inklusive Dokumentation (wobei viele Seiten absichtlich leer sind) finden wir hier eine überwältigende Menge an Beweisen für eine systematische, aggressive und tief verwurzelte Anstrengung seitens der Bundesregierung, einschließlich des Weißen Hauses von Biden und vieler Agenturen, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, um die Eingeweide des Internets und der Kultur der sozialen Medien herauszureißen und sie durch Propaganda zu ersetzen.

Zu den gut dokumentierten Fakten gehört, dass das Weiße Haus direkt in die Marketingmethoden von Amazon eingriff, um Bücher zu verbieten, die Zweifel am Covid-Impfstoff und an allen Impfstoffen aufkommen ließen. Amazon reagierte nur widerwillig, tat aber, was es konnte, um die Zensoren zufrieden zu stellen. All diese Unternehmen – Google, YouTube, Facebook, Amazon – fügten sich den Prioritäten der Biden-Administration, bis hin zu dem Punkt, dass sie algorithmische Änderungen vor ihrer Umsetzung mit dem Weißen Haus abstimmen ließen.

Als YouTube ankündigte, alle Inhalte, die der Weltgesundheitsorganisation widersprechen, zu entfernen, geschah dies auf Anweisung des Weißen Hauses.

Amazon, das wie alle anderen Verleger die volle Vertriebsfreiheit anstrebt, sah sich starkem Druck seitens der Regierung ausgesetzt.

Dies sind nur einige von Tausenden von Beweisen für die routinemäßige Einmischung der Regierung in Unternehmen der sozialen Medien, entweder direkt oder über verschiedene staatlich finanzierte Ableger, die alle dazu dienen, der amerikanischen Öffentlichkeit eine bestimmte Denkweise aufzuzwingen.

Erstaunlich ist, dass sich diese Branche in den letzten 4-8 Jahren so stark ausbreiten konnte, ohne dass es eine rechtliche Aufsicht gab und ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Es ist, als ob es so etwas wie den ersten Verfassungszusatz nicht gäbe. Es ist ein toter Buchstabe. Selbst jetzt scheint der Oberste Gerichtshof verwirrt zu sein, wenn man sich die mündlichen Argumente zu diesem Fall (Murthy gegen Missouri) ansieht.

Bei der Lektüre des gesamten Schriftverkehrs gewinnt man den Eindruck, dass die Unternehmen durch den Druck mehr als nur ein wenig verunsichert waren. Sie müssen sich ein paar Dinge gefragt haben: 1) Ist das normal? 2) Müssen wir wirklich mitmachen? 3) Was passiert mit uns, wenn wir einfach nein sagen?

Wahrscheinlich hat sich jeder Lebensmittelladen an der Ecke in einem Viertel, das von einem Verbrechersyndikat geführt wird, diese Fragen gestellt. Die beste Antwort ist, zu tun, was man kann, um sie zu vertreiben. Und genau das haben sie immer wieder getan. Nach einer Weile wird das Protokoll wahrscheinlich als normal empfunden und niemand stellt mehr die grundlegenden Fragen: Ist das richtig? Ist das Freiheit? Ist das legal? Ist das einfach der Lauf der Dinge in den USA?

Ganz gleich, wie viele hohe Beamte beteiligt waren, wie viele in den Chefetagen großer Unternehmen, wie viele Redakteure und Techniker mit den besten Referenzen mitgespielt haben, es steht außer Frage, dass es sich um einen absoluten Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung handelte, der höchstwahrscheinlich alles übertrifft, was wir in der Geschichte der USA erlebt haben.

Denken Sie daran, dass wir nur wissen, was wir wissen, und das ist durch die Macht der Maschinerie stark eingeschränkt. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Wahrheit viel schlimmer ist, als wir wissen. Und bedenken Sie auch, dass diese Zensur uns daran hindert, die ganze Geschichte der Unterdrückung Andersdenkender zu kennen, sei es in der Medizin, in der Wissenschaft, in der Politik oder in anderen Bereichen.

Es mag Millionen von Menschen in vielen Berufen geben, die gerade jetzt im Stillen leiden. Oder denken Sie an die Impfgeschädigten oder diejenigen, die Angehörige verloren haben, die gezwungen wurden, sich impfen zu lassen. Es gibt keine Schlagzeilen. Es gibt keine Untersuchungen. Es gibt fast überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit. Die meisten der Einrichtungen, von denen wir einst glaubten, dass sie solche Missstände überwachen würden, sind kompromittiert worden.

Und zu allem Überfluss geben die Zensoren immer noch nicht nach. Wenn Sie spüren, dass der Druck im Moment nachlässt, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass dies nur vorübergehend ist. Diese Industrie will das gesamte Internet, wie wir es uns einst vorstellten, vollständig abschalten. Das ist das Ziel.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das beste Mittel, um diesen Plan zu vereiteln, eine breite öffentliche Empörung. Das wird dadurch erschwert, dass die Zensur selbst zensiert wird.

Aus diesem Grund muss dieser Bericht “DER ZENSUR-INDUSTRIELLE KOMPLEX” des US-Repräsentantenhauses so lange wie möglich verbreitet werden. Es könnte sein, dass solche Berichte in Zukunft selbst zensiert werden. Es könnte auch der letzte Bericht dieser Art sein, den Sie jemals zu Gesicht bekommen, bevor der Vorhang für die Freiheit ganz fällt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com

Quellen: PublicDomain/reclaimthenet.org/brownstone.org am 15.05.2024