Die Welt des Fernwahrnehmung und der Geheimdienste

Teile die Wahrheit!

Es ist ein nicht enden wollendes Wunderland der Seltsamkeiten, das man vorfindet, wenn man beginnt, die Wahrheit über diese merkwürdige Realität, die wir Leben nennen, zu erforschen.

Von New Mexico bis New York, über die CIA und sogar Jeffery Epsteins Zorro Ranch und Michael Jacksons „Freunde“ wie Uri Geller und die Chaosmaschine Chabad Lubavitch, Rabbi Shmuley Boteach – die Welt, die wir zu kennen glauben, ist nicht so, wie man uns glauben gemacht hat.

Sie ist nicht einmal annähernd so.

Werfen wir also einen Blick auf die Edgewood Arsenal Research Facility in Maryland. Eine Einrichtung, die offen zugibt, „geheime Forschung am Menschen“ zu betreiben. (Vgl. Wikipedia)

Sie fragen sich vielleicht, warum ich Uri Geller erwähnt habe? Nun, wir werden auf diesen geheimnisvollen Mann zurückkommen, von dem viele glauben, dass er ein Geheimdienstagent ist. Aber im Moment möchte ich nur seine Verbindung zu Edgewood durch einen medizinischen und parapsychologischen Forscher namens Andrija Puharich erwähnen.

Andrija Puharich

Andrija Puharich wurde in Chicago, Illnois, geboren. Sein Vater war aus dem damaligen Österreich-Ungarn ausgewandert. Andrija Puharich erwarb 1943 einen Bachelor-Abschluss in Philosophie und Vormedizin an der Northwestern University und promovierte dann 1947 an der Northwestern University School of Medicine. Es ist unglaublich, wie viel von dieser Agenda auf das Jahr 1947 zurückgeht!

Andrija Puharich

Von 1953 bis 1955 diente er als Hauptmann im Army Medical Corps; in dieser Funktion war er Chef des Ambulanzdienstes, U.S. Army Dispensary, Army Chemical Center, Edgewood Arsenal, Maryland.[1] Zu dieser Zeit legte er bereits Arbeiten über den möglichen militärischen Nutzen paranormaler Phänomene vor.[3]

Zu dieser Zeit besuchte Andrija sowohl Edgewood als auch eine andere berühmte Einrichtung der Verschwörungsforschung, Fort Detrick, in der zwischen 1943 und 1969 das US-Programm für biologische Waffen durchgeführt wurde. (Vgl. Politico)

Fort Detrick ist umgeben von Berichten über angebliche Menschenversuche zum Zweck der Gedankenkontrolle. Nur 50 Meilen von Washington DC entfernt in Maryland gelegen, befindet sich diese Einrichtung im Herzen des Spielplatzes der römisch-babylonischen Kulte, die auch heute noch aus dem Schatten heraus die Welt für ihre Herren des Schwarzen Adels regieren. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

300x250

Nur sehr wenige Menschen wissen, dass Washington DC ursprünglich Rome MaryLand hieß und sogar einem Mann namens Francis Pope gehörte! Ich scherze nicht.

Der Grund dafür ist einfach, dass der Kult von Babylon der Kult der Bruderschaft der Schlange ist, der bis ins alte Ägypten und wahrscheinlich noch weiter bis zum Goldenen Zeitalter des Saturn zurückreicht. Dieser Kult ist nie verschwunden, und seine Symbole und Gebäude (Freimaurerei) sind offensichtlich, wenn man die Sieben Hügel von Rom mit den Sieben Hügeln von Washington DC (Rom Maryland) und dem Vatikan vergleicht, ebenso wie die dem Kult gehörende Bank of England in der City of London.

Sie alle repräsentieren die Sekte, versteckt in einer ebenen Umgebung. Nur offensichtlich für diejenigen, die Augen haben zu sehen.

Das Lincoln-Denkmal – Der Kult von Babylon

300x250 boxone

Die Bank of England im Besitz des schwarzen Adels – Baby(London)

Doch zurück zu Andrija Puharich und dem Edgewood Arsenal Research Centre.

In den frühen 1950er Jahren verkehrte Andrija Puharich mit verschiedenen hochrangigen Beamten des Pentagon, der CIA und des Marinegeheimdienstes. In den 1990er Jahren nahm er an Experimenten in Mexiko teil, bei denen halluzinogene Drogen wie die Chatino-Rituale eingesetzt wurden. Diese und andere Experimente führten zur Veröffentlichung seines Buches The Sacred Mushroom and Beyond Telepathy (Der heilige Pilz und jenseits der Telepathie).

Denken Sie daran, dass Geheimdienste immer Geheimdienste sind, so dass diese Experimente wahrscheinlich von Geheimdiensten gefördert wurden. Nur um später von denselben Geheimdiensten diskreditiert zu werden. So funktioniert es.

Andrijas Forschungen in diesen paranormalen und parapsychologischen Bereichen setzten sich in den 1970er Jahren fort. 1971 lernte er den israelischen Hellseher Uri Geller kennen und bestätigte ihn als echten Hellseher. Ich habe mich persönlich mit Produzenten in der UFO-Gemeinschaft getroffen, die in irgendeiner Funktion mit Uri zusammenarbeiten, so dass ich weiß, dass er stark mit der UFO-Gemeinschaft und der „Enthüllungs“-Geschichte verbunden ist. Dies lässt mich vermuten, dass ein Teil der Struktur der UFO-Gemeinschaft in der Tat vom Geheimdienst geleitet wird.

Wir können dies an der jüngsten „sanften Enthüllung“ von David Grusch bei den Anhörungen im US-Kongress sehen, die auf dem Kapitolshügel stattfanden, der natürlich nach dem Kapitolshügel in Rom benannt ist. Auch hier können wir sehen, dass dies alles Teil der alten Schlangenbruderschaft und des babylonischen Kultes ist.

Ein bekannter Verschwörungsforscher erzählte mir, dass er Uri Geller einmal in seinem Haus in Großbritannien getroffen hat. Als sie Uris Haus betraten, war es voll von großen Kristallen und Steinen, die in Klassenkoffern aufbewahrt wurden und von denen Uri behauptete, sie hätten einzigartige Kräfte. Der Autor beschrieb Uri auch als jemanden, der einem nicht in die Augen schaut, wenn er mit einem spricht.

Einmal Geheimdienst immer Geheimdienst?

Andrija schrieb dann eine unterstützende Biografie über Uri Geller, ein Thema, das er zusammen mit Itzhak „Ben“ Bentov, einem israelisch-amerikanischen Wissenschaftler, der in der israelischen Verteidigungsarmee diente, untersucht haben soll. Bentov trat der IDF nur einen Monat vor der israelischen Staatsgründung 1948 bei (1947/48 sind die entscheidenden Jahre für den Kult) und diente in deren Wissenschaftskorps.

Was geschah also in der Edgewood Arsenal Research Facility? Und wie hängt das alles nicht nur mit Gedankenkontrolle zusammen, sondern vielleicht auch mit Atomwaffen, Portalen und Okkultisten wie Jack Parsons, L. Ron Hubbard und Aleister Crowley?

Edgewood Arsenal und darüber hinaus

Edgewood wurde als das Zentrum der US-amerikanischen (Sekten-)Forschung im Bereich der chemischen Kriegsführung bezeichnet. Es liegt nur 90 Meilen von Washington DC entfernt und befindet sich damit immer noch innerhalb des Spielplatzes der Sekte in Rom, Maryland. Orte und Linien spielen eine wichtige Rolle in den Glaubenssystemen dieser Okkultisten.

Unten sehen Sie das Bild von Moloch, der Eule (Bohemian Grove), das in das Stadtbild von Washington DC und das Kapitolgebäude eingeplant wurde. Auch hier ist Moloch eine weitere Darstellung von Baal, der wiederum eine Darstellung von Saturn und der Kreischeule ist.

Lassen Sie mich kurz darauf hinweisen, dass an den höheren Rängen dieser Geheimdienste nicht nur Satanisten wie Crowley (britischer Geheimdienst) und Vitor Rothschild (Cambridge five) beteiligt sind, sondern auch Schwarzmagier, die diese Experimente nutzen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Dabei handelt es sich nicht einfach nur um Experimente, sondern es steckt immer eine uralte Methode in ihrem Wahnsinn.

Sie versuchen, mit Wesen aus der unteren 4. Dimension in Kontakt zu treten, manche nennen sie Dämonen, manche nennen sie Djin, andere nennen sie Archonten. Dies sind die wahren Meister des globalen Todeskultes von Saturn.

Einige der bekannteren Experimente, die diese dunklen Okkultisten durchführten, waren solche wie die Verabreichung von LSD an eine Katze, um zu versuchen, die Katze vor der Maus zu verängstigen. So albern das auch klingt, stellen Sie sich vor, Sie könnten diesen Angstschalter im Menschen kontrollieren.

Die Wissenschaftler in Edgewood haben offensichtlich versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass das, was sie taten, dem Wohle des amerikanischen Volkes diente. So testeten sie beispielsweise Nervenkampfstoffe an Affen, um herauszufinden, wo die tödliche Dosis liegt. Berichten zufolge setzt Elon Musk heute Affen schrecklichen Torturen aus, um an seinem Neuralink-Hirnchip herumzuspielen.

Und wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, dass Elon Musk bis zum Hals im Satanismus und Okkultismus steckt, dann werfen Sie einen Blick auf das folgende Bild. Anfang Mai 2024 auf X gepostet, zeigt Elon stolz sein Tesla-Logo in der Mitte eines umgekehrten Pentagramms. Das Bild wurde in einem bestimmten Winkel aufgenommen, um das umgekehrte Pentagramm mit den Worten „Don’t Mess With“ um den Rand herum zu zeigen. Was er damit sagen will, ist „Don’t Mess With Satan“.

In der nachstehenden Dokumentation wird behauptet, dass die Versuche am Menschen dazu dienten, „niedrig dosierte chemische Kampfstoffe“ an Schutzkleidung, Arzneimitteln und Impfstoffen zu testen… ja, an Impfstoffen.

An diesen Menschenversuchen nahmen über 7.000 Menschen teil. Der Hälfte wurde etwas verabreicht, das sie als Psychochemikalien bezeichneten, was in Wirklichkeit bewusstseinsverändernde Drogen waren. Diese Soldaten wurden nie darüber informiert, welche Medikamente ihnen verabreicht wurden oder welche Wirkung sie haben würden.

Insgesamt wurden in Edgewood über 700 Soldaten und 900 Zivilisten mit der bewusstseinsverändernden und manchmal auch bewusstseinsverändernden Droge LCD getestet. Diese Art von Experimenten führte dazu, dass der CIA-Mitarbeiter Frank Olsen in New York aus dem Fenster seines Hotels „sprang“ und beim Aufprall starb. Oder wurde er vielleicht gestoßen?

Dies sind die Arten von Militäreinrichtungen, an denen Andrija Puharich beteiligt war, als er Uri Geller aus Israel herüberholte, um zu versuchen, seine natürlichen psychischen Fähigkeiten zu verstehen.

Nur um das klarzustellen: Ich sage nicht, dass übersinnliche Fähigkeiten nicht existieren, ich glaube, dass sie existieren, und es kann gut sein, dass Uri in diesem Bereich außergewöhnlich begabt ist. Aber der eigentliche Grund, warum er hierher geholt wurde, wird beim Weiterlesen deutlich werden.

Der Geller-Effekt

Uri Geller ist vor allem für das Verbiegen von Löffeln bekannt, aber hinter diesem magischen Mann aus Israel, der offen zugibt, tief in Geheimdienste verstrickt zu sein, steckt noch viel mehr.

Es gibt Leute wie James Randi, die behaupten, Uri Geller zu entlarven, was ja schön und gut ist, aber selbst wenn Herr Randi nicht an übersinnliche Fähigkeiten glaubt, so tun es die Geheimdienste auf jeden Fall.

Das Video unten behauptet, dass James Randi Uri Geller „zerstört“ hat. Ich würde sagen, alles, was es tut, ist weiter das Wasser trüben. Wenn Sie für Geheimdienste arbeiten würden, würden Sie dann nicht den Entlarver liefern wollen, damit die Öffentlichkeit glaubt, dass das alles nur ein Haufen Schwachsinn ist und Sie sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können?

Beim Profi-Wrestling stellt man den Protagonisten den Antagonisten zur Seite, um den Verlauf des Geschehens zu kontrollieren. Könnte es sein, dass die Randi-gegen-Geller-Geschichte einfach ein kontrollierter Weg war, um das Theater hier drüben am Laufen zu halten, als Taschenspielertrick, während die eigentliche Arbeit in den militärischen Forschungszentren der Geheimdienste weiterging.

Ein einfacher Taschenspielertrick.

In einem Video weiter unten in diesem Artikel stellt Uri klar, dass der Uri, der Löffel verbiegt und Uhren anhält, eine Theaterfigur war. Seine wirkliche Arbeit fand im Verborgenen statt, seine „dunkle Seite“ arbeitete im globalen Geheimdienst.

Erinnern Sie sich daran, dass Randi ein Bühnenmagier von Beruf war.

Ich bin der Ansicht, dass das Verbiegen von Löffeln, das Anhalten von Uhren und das ganze Theater nur eine Ablenkung von der wirklichen Arbeit war, an der Uri Geller und vielleicht sogar James Randi wirklich beteiligt waren. Die Experimente der Geheimdienste, an denen Okkultisten wie Aleister Crowley, Jack Parsons und L. Ron Hubbard maßgeblich beteiligt waren.

Denken Sie daran, dass Uri Geller von Andrija Puharich in die USA gebracht wurde, der offen mit israelischen und US-amerikanischen (denselben) Geheimdiensten zusammenarbeitete, so dass alles, was Uri sagt, in diesem Kontext gesehen werden muss.

Nur einen Tag vor den Anschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers (Jachin- und Boaz-Solomons-Tempel) war Uri mit Michael Jackson in New York, der am Abend zuvor ein Wiedervereinigungskonzert mit seinen beiden Söhnen gegeben hatte. Es wird auch angenommen, dass Michael an diesem Morgen ein Treffen in einem der Türme haben sollte, aber „verschlief“.

Ich setze das in Anführungszeichen, denn auf dem Cover von Blood On The Dance Floor, das 1997 veröffentlicht wurde, scheint Michael gewusst zu haben, dass etwas mit den Türmen passieren würde, aber vielleicht war er nicht eingeweiht, wann. Michael wird sogar als Tänzer auf einem freimaurerischen Tanzboden abgebildet. Die Freimaurer sind vom Tempel Salomons besessen, so dass die Zwillingstürme als die Zwillingssäulen vor allen freimaurerischen Gebäuden Sinn machen würden.

Der Fall der Türme – Freimaurerischer Bodenbelag

Uri behauptete, dass am 11.9. Hunderte von „Remote Viewern aktiviert wurden„, weil „Amerika schnell Informationen brauchte„. Vielleicht hätte er einfach mit Michael Jackson frühstücken oder einen Blick auf die Symbolik der römischen Ziffern von 911 werfen sollen, die das Siegel des Saturn und das Tor des Apollo symbolisieren. Es wurde alles weit im Voraus geplant, um in einen satanischen Zeitplan zu passen.

Apollo war als „böser Gott“ bekannt, der sich dem Bösen verschrieben hatte, das heißt, er verkaufte seine Seele an Satan. Er wandte sich gegen seinen Vater Zeus, der seinen eigenen Vater Cronus (Saturn/Satan) tötete, der seine eigenen Kinder aß, bis Zeus versteckt wurde und schließlich zurückkehrte, um seine Geschwister zu befreien und seinen Vater Cronus zu töten. Cronus ist ein anderer Name für Saturn, ähnlich wie Moloch oder Baal. Von hier stammen die satanischen Opferrituale.

Von hier stammt die Opferung von kleinen Kindern, das Durchschreiten des Feuers. Dasselbe Ritual wird in Bohemian Grove von führenden politischen Persönlichkeiten vor einem riesigen Molochstaat „gespielt“. Denken Sie daran, dass der Moloch in den Straßenplan des Capitol Hill eingebettet ist.

Könnte das Tor des Apollo ein Portal in eine andere Dimension sein?

Tatsache ist, dass die Schlangenbruderschaft/der babylonische Todeskult wusste, dass 9/11 passieren würde, weil sie es geschehen ließen. Am Morgen des 11.9. frühstückte Klaus Schwab auf dem Weltwirtschaftsforum mit einem Chabad-Lubawitsch-Rabbiner namens Rabbi Schneier in einer New Yorker Synagoge. Die Chabad-Leute sind auch davon besessen, einen neuen Salomonstempel auf dem Tempelberg für ihren Messias zu bauen.

Die Fortsetzung des Artikels ist im kostenpflichtigen Originalartikel auf Englisch nachzulesen:

Quelle: Richard Willett

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 16.05.2024