Die dunkle Seite von Weihnachten

Ohne die Feierlichkeiten, den Pomp und die Fröhlichkeit, die Weihnachten begleiteten, wäre die konstantinische Version des Christentums ausgestorben.

Weihnachten steht vor der Tür und weckt viele Sehnsüchte, Erwartungen und Erinnerungen. Für manche ist der Dezember jedoch der trostloseste Monat des Jahres. Viele Erwachsene fürchten sich vor Weihnachten, selbst nachdem sie als Kinder die Freuden des Festes erlebt haben. Weihnachten gibt ihnen das Gefühl, unzulänglich, ungewollt und wertlos zu sein.

Am 25. Dezember sind sie besonders von dem Gefühl ergriffen, dass die Reise des Lebens weitergegangen ist und sie auf einer Insel unausweichlicher Hilflosigkeit zurückgelassen haben.

Diese dunkle Seite von Weihnachten kann auf ein komplexes Zusammenspiel gesellschaftlicher Erwartungen, finanzieller Zwänge, angespannter Beziehungen und kultureller Faktoren zurückgeführt werden.

Während Psychologen den „Weihnachtsblues“ häufig auf die saisonal abhängige Depression (SAD) zurückführen, untersucht dieser Kommentar die tieferen spirituellen Gründe, warum Weihnachten eine Reihe negativer Emotionen und Reaktionen hervorrufen kann.

Ursprünge von Weihnachten

Es ist eine bekannte, unbestreitbare Tatsache, dass die frühen Christen kein Weihnachten feierten. Es fehlte im frühchristlichen Kalender völlig. Einer der frühen Kirchenväter, Origenes von Alexandria (ca. 185 – ca. 253 n. Chr.), hatte in Bezug auf die Geburt Christi die berühmte Bemerkung gemacht, dass nur Sünder, nicht aber Heilige Geburtstage feierten.

Geburtstage wurden oft mit heidnischen Bräuchen und Praktiken in Verbindung gebracht, insbesondere im biblischen Ägypten und Babylon. So war der einzige Geburtstag, der im Alten Testament erwähnt wurde, der Geburtstag des Pharaos (Genesis 40:20), und er wurde nicht besonders positiv dargestellt. Diese Verbindung könnte zu einer kulturellen Abneigung gegen Geburtstagsfeiern unter den Gläubigen vom Alten bis zum Neuen Bund geführt haben.

Als die Evangelien und Briefe niedergeschrieben wurden, gab es offenbar keine Feier von Christi Geburtstag – obwohl alle Christen des ersten Jahrhunderts den bemerkenswerten Tag der Geburt Christi kannten . Dieses Datum hat sich heute in das kollektive Bewusstsein als Symbol für Tragödie, Schrecken und Niedertracht eingeprägt. (Wurden während der Restaurierung von Notre-Dame neue Freimaurersymbole hinzugefügt?)

Satan ist ein Meister der teuflischen Fälschung und hat möglicherweise reuelose Menschen dazu verleitet, ein fiktives Datum voller heidnischer Traditionen als Jahrestag der Geburt Christi auszuwählen.

Auch die ersten Christen bestanden überwiegend aus alten jüdischen Konvertiten. Ihrer Weltanschauung zufolge galten die Taten und das Vermächtnis eines Menschen, insbesondere zum Zeitpunkt des Todes, als bedeutsamer als der Tag der Geburt. Prediger 7:1 spiegelt diese Perspektive wider: „Ein guter Name ist besser als gutes Parfüm und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt.“

Die Evangelien bekräftigen diese Notwendigkeit eines „guten Endes“ im Gleichnis von den zwei Söhnen (Matthäus 21:28-32) und in zahlreichen Versen. Entscheidungen, die an den entscheidenden Kreuzungspunkten der Ewigkeit getroffen werden, haben weitaus mehr Gewicht als die Umstände der Geburt oder die verschlungenen Wege, die man durch das Labyrinth des Lebens nimmt. (Hebräer 12:1–2; Offenbarung 2:10).

Wie also entstand Weihnachten? Viele von uns kennen die gängige Erklärung. Erst ab 336 n. Chr. wurde es offiziell gefeiert, nachdem Kaiser Konstantin per Dekret das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reiches erklärt hatte.

Der 25. Dezember war ursprünglich der Tag des Dies Natalis Solis Invicti- Festes – der Feier der Wiedergeburt des Sonnengottes Sol Invictus oder der „unbesiegten Sonne“. Er wurde zu einem politisch opportunistischen Feiertag umfunktioniert , um die neue Staatsreligion zu stützen.

Im Zuge dieses Prozesses entstand die organisierte Kirchengemeinde. Von Menschen geschaffene Hierarchien begannen, die Eingebungen des Heiligen Geistes und die Leitplanken der Heiligen Schrift zu verdrängen. Die Heilige Schrift selbst wurde zum alleinigen Monopol einer neuen Priesterklasse und blieb den Massen verwehrt. Die organisierte Religion und ihre zahlreichen Traditionen bestimmten fortan die staatlich sanktionierten Dogmen und zerstörten gleichzeitig den einfachen Glauben. Ist es da ein Wunder, dass die sogenannte Universalkirche oder katholische Kirche die westliche Welt bald ins dunkle Zeitalter stürzte, das von intensivem Aberglauben und unbiblischer Grausamkeit geprägt war?

War die Weihnachtsfeier ein Symptom dieses spirituellen Niedergangs? Ich behaupte, dass die konstantinische Version des Christentums ohne die Feierlichkeiten, den Pomp und die Fröhlichkeit, die Weihnachten begleiteten, ausgestorben wäre. Daher war es für die organisierte Kirche zwingend notwendig, die neu etablierte Weihnachtstradition zu fördern und gleichzeitig den Massen die Heilsschriften vorzuenthalten. Nur Satan selbst hätte einen Plan von solch teuflischem Feingefühl aushecken können!

Das Wort „Weihnachten“ stammt von dem alten Begriff „Christusmesse“ (im Altenglischen „Crīstesmæsse“) und wurde erstmals 1038 in England erwähnt. Es war eine Zeit wilder Feierlichkeiten, Ausschweifungen und sogar gewalttätiger Todesfälle. Das könnte der Grund sein, warum Fußball (oder Soccer, wie er in den Vereinigten Staaten genannt wird) im Vergleich zu allen anderen Sportereignissen einen überproportional hohen Anteil religiös-fanatischer und gewalttätiger Fans aufweist. Die Norm wurde an mittelalterlichen Weihnachtsfesten etabliert! Es war eine Verhöhnung dessen, was Weihnachten eigentlich bedeuten sollte.

Wenn Sie sich fragen, warum die moderne Kirche, mit wenigen Ausnahmen, allgemein vor den dämonischen Covid-19-Lockdowns und Impfvorschriften kapituliert hat, brauchen Sie nur auf die spirituelle Unzucht zu schauen, die mit Konstantins sogenannten Reformen begann. Zwei oder drei Jahre, nachdem der globale Betrug unwiderlegbar aufgedeckt wurde, dürfte es immer noch schwierig sein, einen Pastor oder Evangelisten zu finden, der diesen schändlichen Versuch des Massenmords öffentlich und sichtbar verurteilt hat. (Wenn Sie eine solche Person kennen, nennen Sie sie im Kommentarfeld und fügen Sie einen entsprechenden Link ein.)

Eher zufällig wurde Covid-19 genau vor fünf Weihnachtszeiten auf die Welt losgelassen!

Die gefälschten Bäume

Wie lässt sich der spirituelle Rückschritt erklären, der wohl mit den Weihnachtsfesten von einst begann? Ein Theologe kann viele Ursachen anführen, aber ich neige dazu, die Metapher des biblischen Baumes zu verwenden. Christus, dessen Geburt angeblich am 25. Dezember gefeiert wird, hatte erklärt, dass ein „guter Baum gute Früchte trägt“, während sein schlechtes Gegenstück ebenso unchristliche Früchte hervorbringt ( Matthäus 7:17-23 ). ​​Außerdem wurde das Himmelreich mit einem Senfkorn verglichen.

Es ist das kleinste aller Samenkorn, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als alle Gartenpflanzen und wird zu einem Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und in seinen Zweigen Nester bauen. ( Matthäus 13:31-32 )

Dies ist nicht die Art von Baum, die ein mächtiges Reich und eine unterwürfige Kirche bevorzugen. Gottesfurcht hatte schon immer bescheidene Ursprünge und die Geschichte von Christi Geburt in einer Krippe – das wahre Weihnachten – ist ein Beweis für dieses zeitlose Prinzip.

Die protestantische Reformation sollte unbiblische Bräuche innerhalb der organisierten Christenheit beseitigen, doch ihre Führer waren entweder machtlos oder nicht gewillt, ein Jahrtausend heidnischer Traditionen, die mit dem 25. Dezember in Verbindung standen, auszurotten. So beliebt war Weihnachten. Eine neue Reihe von Bäumen, die mit diesen Traditionen in Verbindung standen, war unwiderruflich zum Symbol für Weihnachten geworden.

Das immergrüne Weihnachtslied „ O Tannenbaum “ war ursprünglich ein trauriges germanisches Volkslied, das sich um einen untreuen Liebhaber drehte. Erst im 18. Jahrhundert wurde es oberflächlich christianisiert – gemäß dem von Konstantin geschaffenen Präzedenzfall. Heute kennen die meisten von uns das Lied unter seiner englischen Variante „O‘ Christmas Tree“. Aber wenn man den Text studiert , wird man feststellen, dass hier die Tanne und nicht Christus gefeiert wurde. Das Alte Testament hatte ausdrücklich jegliche Art der Anbetung von Bäumen verboten.

Die Protagonisten der protestantischen Reformation versuchten tatsächlich, den Kurs zu korrigieren, indem sie zahlreiche bibelbasierte Weihnachtslieder schufen, wie z. B. „ Hark! The Herald Angels Sing“ von Charles Wesley. Allerdings ist die Familie Wesley, wie auch der Methodismus im Besonderen und der Protestantismus im Allgemeinen, historisch mit der Freimaurerei verbunden . Diese Verbindung besteht bis heute. Mit einer solchen Abstammung ist eine Rückkehr zum ursprünglichen Glauben des ersten Jahrhunderts nahezu unmöglich.

Es gibt noch andere Bäume , die mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden, wobei der Julbaum einer der auffälligeren ist. Der archaische Name für Weihnachten ist tatsächlich Yuletide. Das altnordische Julfest, das seine Wurzeln in heidnischen Mittwintertraditionen hat, war ein 12-tägiges Fest zu Ehren der nordischen Götter und Geister, bei dem es Festessen, Opferrituale, Trinken und das Verbrennen des Julscheits gab. Es markierte die Wiedergeburt der Sonne und die Hoffnung auf Wohlstand im kommenden Jahr.

Daher kommt auch die Tradition der 12 Weihnachtstage, die mit dem berühmten Weihnachtslied gefeiert werden , das keinerlei biblische Themen hat. (Ich gebe gerne zu, dass das Lied eine Flut nostalgischer Träumereien hervorruft.) Die Ursprünge von Yuletide und den 12 Weihnachtstagen sind jedoch wirklich furchteinflößend. Laut Britttanica :

Manche behaupten, dass das ursprüngliche Fest (Yuletide) eine Art nordischer Tag der Toten war, bei dem der Gott Odin eine Hauptrolle spielte. Einer seiner vielen Namen war Jolnir, und zu seinen vielen Aufgaben gehörte es, als Gott der Toten zu fungieren. (Klammer hinzugefügt)

Der „Geist der Weihnacht“

Während ich diesen Artikel schrieb, hatte ich ChatGPT gebeten, den „Geist von Weihnachten“ kurz und bündig zu definieren, und die Antwort war goldrichtig.

