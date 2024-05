Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus – massive Proteste gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne

Japan hat wegen des explosionsartigen Anstiegs von Krebserkrankungen durch mRNA-Impfstoffe den nationalen Notstand ausgerufen.

Laut einer offiziellen japanischen Studie ist seit der Einführung der mRNA-Impfstoffe im Zeitraum 2020-2022 ein „statistisch signifikanter“ Anstieg aggressiver Formen von Turbo-Krebs im Land zu verzeichnen.

Dazu gehören Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs. (Vogelgrippe, Zensur und 100-Tage-Impfungen: 7 Vorhersagen für „Die nächste Pandemie“)

Infowars.com berichtet: Die Zusammenfassung der Studie erklärt die Motivation für die Studie, die mit der Beobachtung beginnt, dass nach dem ersten Jahr der Pandemie ein signifikanter Anstieg der Krebstodesfälle beobachtet wurde.

Im ersten Jahr der Pandemie (2020) wurde keine signifikante Übersterblichkeit beobachtet. Nach der Massenimpfung mit der ersten und zweiten Impfdosis im Jahr 2021 wurden jedoch einige überhöhte Krebssterblichkeitsraten beobachtet, und nach der Massenimpfung mit der dritten Dosis im Jahr 2022 wurde eine signifikante überhöhte Sterblichkeitsrate für alle Krebsarten und einige spezifische Krebsarten (einschließlich Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Lippen-/Oral-/Rachenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs) beobachtet, heißt es in der Zusammenfassung.

„Die AMR [alterskorrigierte Mortalitätsraten] für die vier Krebsarten mit den meisten Todesfällen (Lungen-, Darm-, Magen- und Leberkrebs) zeigten bis zum ersten Pandemiejahr 2020 einen rückläufigen Trend, der sich jedoch in den Jahren 2021 und 2022 verlangsamte.“

Dr. Peter McCullough Sounds the Alarm on COVID Vaccine-Induced “Turbo Cancer” “The COVID vaccines have at least three mechanisms by which they could start a cancer, or they could promote an existing cancer.” 1.) The messenger RNA from COVID-19 injections could severely… pic.twitter.com/KLxhin53Hm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 16, 2024

Professor Angus Dalgleish, ein renommierter Krebsspezialist im Vereinigten Königreich, warnte im Jahr 2022, dass die Impfung Krebserkrankungen „anzukurbeln“ und Patienten aus der Remission zu reißen scheine, darunter auch seine eigenen Patienten.

Ende desselben Jahres schrieb er einen offenen Brief an das British Medical Journal, in dem er dazu aufrief, das Massenimpfprogramm zu stoppen und die schwerwiegenden negativen Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe zu berücksichtigen.

Der Zusammenhang mit Blutgerinnseln, Herzmuskelentzündung, Herzinfarkt und Schlaganfall ist inzwischen allgemein anerkannt, ebenso der Zusammenhang mit Myelitis und Neuropathie…“.

„Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, alle Impfprogramme zu stoppen. Als praktizierender Onkologe erlebe ich, wie Menschen mit einer stabilen Krankheit rasch fortschreiten, nachdem sie zu einer Auffrischungsimpfung gezwungen wurden, in der Regel, damit sie reisen können.

Sogar in meinem persönlichen Umfeld erlebe ich nach den Auffrischungsimpfungen eine B-Zellen-Erkrankung. Sie beschreiben, dass sie sich einige Tage bis Wochen nach der Auffrischungsimpfung deutlich unwohl fühlen – einer entwickelt Leukämie, zwei Arbeitskollegen Non-Hodgkin-Lymphome und ein alter Freund, der sich seit der Auffrischungsimpfung wie ein Long Covid fühlt und bei dem nach starken Knochenschmerzen multiple Metastasen einer seltenen B-Zellen-Krankheit diagnostiziert wurden.“

Letzte Woche begrüßte Professor Dalgleish die neue japanische Studie in einem Beitrag für die britische Zeitschrift The Conservative Woman.

„Die Ergebnisse sind erstaunlich“, schreibt er.

„Sie zeigen, dass es im Jahr 2020, als die erste und zweite Covid-Welle auftraten, ein Defizit bei allen Krebsarten gab. Im Jahr 2021 gab es einen Überschuss von 2,2 Prozent bei den Todesfällen und einen Anstieg von 1,1 Prozent bei den Krebserkrankungen. Im Jahr 2022 gab es jedoch eine Übersterblichkeit von 9,6 Prozent und einen Krebsüberschuss von 2,1 Prozent.

Dieses Papier wurde fertiggestellt und veröffentlicht, bevor die Zahlen für 2023 veröffentlicht wurden, die mit ziemlicher Sicherheit noch schlechter ausfallen werden. Zu beachten ist, dass es sich hier um die Mortalität, also die durch Krebs verursachten Todesfälle, und nicht um die Krebsinzidenz handelt.”

Quelle: Japan Declares Emergency Over ‘Explosion of mRNA Cancers’

Massive Proteste in Japan gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne

Zehntausende Menschen demonstrierten am 13. April 2024 in Japan gegen die Weltgesundheitsorganisation und die Machtergreifung der WHO und ihrer Oligarchen-Hintermänner durch die vorgeschlagenen Verträge und Vertragsänderungen.

Der Tag wird in die Annalen der modernen japanischen Geschichte eingehen, als Zehntausende von Bürgern im ganzen Land zu einer Reihe von Pandemie-Kundgebungen zusammenkamen. Die Proteste konzentrierten sich auf den weit verbreiteten Widerstand gegen den Pandemievertrag und die Schaffung einer totalitäre Überwachungsgesellschaft.

Von den belebten Straßen von Ikebukuro bis zu den Versammlungen im Higashi-Ikebukuro Central Park spricht das schiere Ausmaß der Beteiligung Bände, wie Aussie17 berichtet.

Die Organisatoren strebten eine monumentale Beteiligung von 100.000 Demonstranten an, um Antworten auf wichtige Fragen zu fordern, wie etwa den starken Anstieg der überzähligen Todesfälle und die mangelnde Transparenz bei den Nebenwirkungen von Impfungen.

Die Proteste richteten sich nicht nur gegen mögliche Zwangsimpfungen gegen alle möglichen erfundenen Krankheiten, sondern auch gegen die vermeintliche Übervorteilung der Gesundheitsbehörden und ihre Verbindungen zur globalen Pharmaindustrie.

Die Demonstranten kritisierten das Fehlen von Erklärungen für den drastischen Anstieg der überzähligen Todesfälle und forderten Rechenschaftspflicht und Klarheit über die durch Impfungen verursachten Todesfälle.

Hochkarätige Redner, darunter wie berichtet Professor Masayasu Inoue und der Forscher für moderne Geschichte Chikatsu Hayashi, hielten im Vorfeld der Demonstration überzeugende Reden, in denen sie die besorgniserregende Dynamik zwischen den globalen Gesundheitsbehörden und den pharmazeutischen Agenden offenlegten.

Professor Inoue wies auf den besorgniserregenden Trend hin, dass unsere Gesundheit zu einer Waffe wird, die er als „einen dritten Weltkrieg, der mit Informationen geführt wird“ bezeichnete.

Er forderte die Öffentlichkeit auf, sich gegen die Einführung genetischer Impfstoffe in ihren Körper zu wehren und wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Finanzierung der WHO von Pharmariesen und privaten Interessen wie der Bill Gates Foundation stammt. Dies folgt auf die Botschaft Japans an die Welt, die Prof. Inoue vor einigen Tagen verkündet hat.

Die Rede des Forschers für moderne Geschichte, Prof. Chikatsu Hayashi, war ein Aufruf zum Widerstand gegen die herannahenden Schatten des globalen Totalitarismus, wobei er die proaktive Haltung dagegen symbolisch als „Stoppen der dritten Atombombe mit unseren Händen“ bezeichnete.

Seine ergreifende Rede warf ein Schlaglicht auf eine nationale Bewegung, die sich nicht nur gegen den Pandemievertrag richtet, sondern auch gegen die zugrunde liegenden Strukturen, die Japans Souveränität und das Wohlergehen seiner Bürger bedrohen.

Weitere Videos sind auf X/Twitter unter dem Hashtag #WHO脱退せよ (Rückzug aus der WHO) zu finden.

Video:

Japan will selbstreplizierende srRNA-Impfung für Verwendung ab Herbst zulassen

Der emeritierte Prof. Masayasu Inoue der Osaka University Medical School warnt dringend vor der nächsten Generation genetisch modifzierter modRNA-Präparate, die schon ab diesem Herbst und Winter für Impfkampagnen freigegeben werden sollen. „Die Pandemie wurde von der WHO als falscher Vorwand benutzt, um alle Menschen auf der Welt zu impfen.“

Er sagt, die betrügerische Anwendung der „experimentellen Gentherapie an gesunden Menschen“ sei nicht nur eine „extreme Verletzung der Menschenrechte„, sondern „das Ergebnis war die Verursachung einer schrecklichen medikamenteninduzierten Schädigung, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat“, so der emeritierte Professor.

Wir sehen hier wieder, dass es sich vor allem bereits im Ruhestand befindliche Wissenschaftler leisten können, für Pharma und WHO unangenehme Fakten zu veröffentlichen. Sie brauchen sich nicht mehr um ihre Karriere und die Finanzierung ihres Instituts zu sorgen. Sie sind nur mehr ihrer Wissenschaft und der Wahrheit verpflichtet.

In Japan ist auch Bill Gates mit der Finanzierung von Aktivitäten dabei. Im Jahr 2023 wurden rund 26,5 Millionen verteilt, wobei als Empfänger das Nagasaki University Institute of Tropical Medicine, der Global Health Innovative Technology Fund und der Asian Development Bank Institute genannt werden.

Transkript der Erklärung von Prof. emer. Masayasu Inoue:

„Mein Fachgebiet ist die molekulare Pathologie und Medizin. Die Pandemie wurde von der WHO als falscher Vorwand benutzt, um alle Menschen auf der Welt impfen zu lassen. Es wurde ein Plan ausgearbeitet, um die Zeit für die Entwicklung von Impfstoffen, die normalerweise mehr als zehn Jahre dauert, auf weniger als ein Jahr zu verkürzen. Operation Warp-Speed.

Diese Operation diente dazu, das falsche Konzept der genetischen Impfstoffe zu vertuschen. Unter dem Vorwand, Zeit zu sparen, wurde eine äußerst gefährliche Methode gewählt. Es handelt sich um die intramuskuläre Injektion von viralen Genen zur Erzeugung von toxischen Spike-Proteinen direkt in menschliches Gewebe, um das Immunsystem zu stimulieren.

Da es sich hierbei um eine völlig neue und falsch konzipierte Methode handelt, die in der Geschichte der Menschheit noch nie angewandt wurde, ist es für die meisten Ärzte unmöglich, eine für informierte Einwilligung ausreichende Aufklärung zu ermöglichen. Aufgrund der unverantwortlichen Kampagnen der Regierung und der Medien zur Förderung der Impfstoffe sind jedoch leider 80 % der Japaner geimpft worden. Bislang wurden sieben Impfungen durchgeführt. Das ist die höchste und schlimmste Zahl in der Welt. Und das Ergebnis war das Auftreten der schrecklichen medikamenteninduzierten Verletzungen, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.

Ich glaube, dass die betrügerische Anwendung der experimentellen Gentherapie an gesunden Menschen, insbesondere an gesunden Kindern, eine extreme Verletzung der Menschenrechte darstellt.

Keizo Takemi, der japanische Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales, hat jedoch darauf bestanden, dass es keine ernsthaften Bedenken wegen der durch genetische Impfstoffe verursachten Schäden gibt. Und ohne aus der gegenwärtigen Situation der geschädigten Patienten zu lernen, plant man den Bau eines neuen Impfstoffproduktionssystems zur Vorbereitung auf die nächste Pandemie.

Dies ist eine unhaltbare verrückte Situation. Die japanische Regierung ist die erste in der Welt, die einen neuen Impfstofftyp, den so genannten selbstreplizierenden Replikon-Impfstoff, zugelassen hat und plant, ihn in diesem Herbst und Winter zu liefern.

Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie stellt umfangreiche Subventionen für dieses Projekt bereit. Und die Fabriken zur Herstellung neuer Impfstoffe werden in Japan eine nach der anderen gebaut. Ich habe diese Fabriken direkt besucht.

Darüber hinaus wirbt die japanische Regierung derzeit bei Pharmaunternehmen, die sich der Herausforderung stellen, Impfstoffe zu entwickeln, um sich auf die nächste Pandemie durch die auf der diesjährigen Davos-Konferenz vorgeschlagene Krankheit X vorzubereiten, um Finanzierung von groß angelegten klinischen Versuchen im Wert von 900 Millionen Dollar.

Es wird spekuliert, dass die Aktivitäten der japanischen Regierung Teil der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) ist. Die 100-Tage-Mission der CEPI zielt darauf ab, die Zeit auf ein Drittel der Operation Warp Speed zu verkürzen. Es wird nämlich versucht, den Geschäftszyklus von Impfstoffen zu verkürzen, indem ein Impfstoff in Hunderten von Tagen entwickelt wird, was nur möglich ist, wenn man die Menschenrechtsperspektive außer Acht lässt.

Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und des so genannten Pandemievertrags, die auf der 77. Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr verabschiedet werden sollen, versuchen, solchen unwissenschaftlichen und gefährlichen verrückten Plänen Rationalität und rechtliche Verbindlichkeit zu verleihen.

Wenn das so weitergeht, besteht ein hohes Risiko, dass in Japan hergestellte Impfstoffe unter dem Vorwand falschen Vertrauens exportiert werden. Sollte Japan zu einem Impfstoffhersteller werden, würde dies den künftigen Generationen irreparablen Schaden zufügen. Deshalb MUSS das Vorgehen der japanischen Regierung durch internationale Zusammenarbeit gestoppt werden.

Obwohl ich bereits vor drei Jahren begonnen habe, Vorträge zu halten, um die japanische Bevölkerung über die Gefahren von Impfstoffen aufzuklären, ist es immer noch schwierig, durch die Schallmauer der Mainstream-Medien zu dringen.

Wenn wir auf YouTube die Wahrheit über Impfstoffe sagen, wird sie innerhalb eines Tages gelöscht. Die Realität ist, dass wir fast jeden Tag mit Zensur und Unterdrückung konfrontiert sind. Deshalb setzte ich meine Hoffnung auf die Veröffentlichung eines Buches mit der letzten Fassung der Rede und veröffentlichte das Buch mit dem Titel „Withdraw from the WHO“.

Es ist schwierig, diese Bewegung zu stoppen, denn es ist jetzt politisch hoffnungslos, die Situation der japanischen Regierung zu ändern. Die Botschaft, die ich der Welt vermitteln möchte, ist, dass man, wenn die Krankheit X in der Zukunft auftritt, niemals dem in Japan hergestellten Impfstoff vertrauen sollte, der in kurzer Zeit entwickelt wurde, um die Menschenrechte in Fällen von Kontaminationen zu schützen, die nationale Grenzen überschreiten.

Japanese Professor Delivers Stunning Message Everyone Needs to Hear “The pandemic was used as a false pretext by the WHO to drive vaccinations of all peoples in the world.” He says the fraudulent use of “experimental gene therapy to healthy people” was not only an “extreme… pic.twitter.com/IE4dAHYOg0 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 11, 2024

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 08.05.2024