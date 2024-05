Joe Biden: Sorge um Geisteszustand nach erneuter Blamage des US-Präsidenten (Videos)

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Joe Biden? Zuletzt hatte der US-Präsident mit wirren Aussagen und Stolper-Auftritten die Gerüchte um eine beginnende Demenz geschürt. Bei einem seiner jüngsten Auftritte kam es nun erneut zur Blamage. Denn offenbar weiß Joe Biden nicht mehr, wann er Vizepräsident war.

Die Gerüchte um den geistigen Zustand von US-Präsident Joe Biden reißen nicht ab. Bereits während des Wahlkampfes war das fortgeschrittene Alter von Biden Thema.

Donald Trump wurde damals nicht müde, zu betonen, dass der Demokrat seiner Meinung nach nicht fit genug sei, um US-Präsident zu werden. Dabei trennen die beiden Männer gerade einmal vier Jahre.

Doch nicht nur die fortwährenden Sticheleien Trumps lassen immer wieder Zweifel an Joe Bidens geistigem Zustand aufkommen.

Joe Biden krank? Spekulationen um geistigen Zustand keimen nach wirrer Rede erneut auf

In den letzten Wochen heizte der US-Präsident etwaige Gerüchte durch wirre Wahlkampfreden sowie Stolper-Auftritte selbst immer wieder an und ließ Zweifel aufkommen, ob er tatsächlich fit genug für eine weitere Amtszeit sei.

Etliche Biden-Kritiker sind bereits seit Längerem davon überzeugt, dass der US-Präsident an Demenz erkrankt sei. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag (19. Mai) in Detroit befeuerte Joe Biden die Gerüchte nun erneut selbst. (Joe Biden: US-Präsident will Trump verspotten und wird selbst zur Zielscheibe (Video))

Wirbel um Joe Bidens Aussage – US-Präsident im Netz verspottet

Denn offenbar scheint Joe Biden nicht mehr zu wissen, wann er Vizepräsident der USA war. Bei seiner Rede erklärte der Demokrat den Anwesenden, dass es während der Pandemie, als er Vizepräsident gewesen ist, in Detroit ziemlich schlecht gelaufen sei und Barack Obama zu ihm gesagt habe: ‚Geh‘ nach Detroit und hilf, es zu reparieren.'“

Allerdings war nicht Joe Biden, sondern Mike Pence während der Corona-Pandemie Vizepräsident der USA. Joe Biden war von 2009 bis 2017 unter Barack Obama Vizepräsident.

Im Netz sorgte der jüngste Patzer den US-Präsidenten für reichlich Hohn und Spott:

Sorge um Gesundheitszustand von US-Präsident Joe Biden

Ganz unberechtigt sind die Zweifel der Amerikaner keineswegs, wenn man einen Blick in die Krankenakte von Joe Biden wirft. Laut eines früheren Berichtes der „Daily Mail“ hatte Biden in der Vergangenheit bereits zwei Gehirnaneurysmen.

Zudem wurde eine Herzerkrankung diagnostiziert, die den Muskel seines Herzens zu schnell schlagen lässt und Schwindel und Verwirrung verursacht.

Zuletzt hatte das Weiße Haus aber immer wieder beteuert, dem US-Präsidenten gehe es gesundheitlich gut.

Biden bereits am Ende? Dieser Triumph kommt Trump gelegen

Diese Zahlen dürften Donald Trump erfreuen. Einer neuen Umfrage zufolge führt der ehemalige US-Präsident in den entscheidenden US-Staaten teils deutlich vor Joe Biden. Kann Trump so die Wahl entscheiden?

Auch wenn es bis zur US-Wahl im November noch ein ganzes Stück dauert und Donald Trump bisher nicht offiziell zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde, tobt dennoch der Wahlkampf.

An einem erneuten Aufeinandertreffen von Joe Biden und Donald Trump zweifelt niemand mehr. Nachdem in einer Umfrage jüngst ein Wahlsieg Bidens prognostiziert wurde, sieht eine andere Umfrage Trump in den umkämpften Bundesstaaten vorne.

Donald Trump vor Joe Biden in aktueller Umfrage

In einer Analyse von Stack Data Strategy hatte Joe Biden zuletzt bei den Wahlmännern und- frauen die Nase vorne, was Donald Trump im Netz allerdings sofort anzuzweifeln wusste.

Eine neue Umfrage von „FiveThirtyEight“, die Berechnungen von unterschiedlichen Instituten und Universitäten in den USA vereint, kommt zu einem anderen Ergebnis, wie sie auf ihrem Account beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) jetzt erklären. Es ist ein Ergebnis, das Donald Trump wohl sehr gelegen kommen dürfte.

Wie genau es ist, bleibt unklar.

