Skandal: Manipulation bei Amazon per Rezensionen von „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (Buch noch nicht erschienen!)

Unser neues Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sollte am 15. Mai 2024 erscheinen, leider gab es ein Kapazitätsproblem bei der Druckerei und Pfingsten sorgen dafür, dass das Buch frühestens am 21. Mai beim Versender angeliefert wird und somit frühestens am 22. Mai beim Endkunden, dem Leser sein kann.

Dennoch gibt es am 15. Mai bereits zwei negative und eine positive Rezension.

Was eindeutig eine Manipulation zu Gunsten und Ungunsten des Buches ist, OHNE den Inhalt zu kennen! (Antarktis: Hinter der Eiswand „Wir sind alle in Gefahr. Es ist das Böse selbst“)

Hier die Bewertungen der drei Betrüger auf Amazon:

Spitzenbewertungen aus Deutschland

Rolf E.

1,0 von 5 Sternen Große Mogelpackung!

Rezension aus Deutschland vom 15. Mai 2024

Ich hatte mir viel erhofft, aber leider geht der Autor in letzter Zeit komische Wege. Zuerst versuchte er mit seinem Buch „Die Schlammflut Hypothese“ auf den Hype aufzuspringen den Aldenbrocks „The Old World“ angestoßen hat und nun versucht er auf den Zug aufzuspringen den Max Ehrenbergs „Hinter dem Eiswall“ gestartet hat. Das Buch an sich ließt sich als wäre es mal ganz schnell zusammengeschustert worden, mit etlichen Rechtschreibfehlern, aber das schlimmste ist, das Raumschiffe und Aliens in einen Topf mit der Antarktis geworfen werden, was das ganze Thema beim Lesen ziemlich unglaubwürdig macht. Allgemein hat man das Gefühl, das Buch wäre von einem Gatekeeper geschrieben worden. Das selbe Gefühl hatte man auch bei „Die Schlammflut Hypothese“, die die Alte Welt als bloße Theorie darstellt…da merkt man einfach, dass der Autor sich nicht zu 100% mit den Themen beschäftigt und bloß auf der Welle mit reiten möchte.

Fazit: Finger weg und zu den besseren Alternativen greifen!

4 Personen fanden diese Informationen hilfreich

engelchen100676

5,0 von 5 Sternen Negative Kritik UNBERECHTIGT!

Rezension aus Deutschland vom 15. Mai 2024

Nikolas schreibt klasse. Die Kritik ist unberechtigt vor allem da das Buch erst HEUTE erschienen ist. Werde es natürlich auch lesen denn das Buch das ich gerade lese deckt sich mit Exopolitik Experte Dr Michael Salla….Salla geht übrigens noch weiter als Niklas. Genau das richtige für eine Starseed 💗Danke Nikolas

Franziska W.

1,0 von 5 Sternen Enttäuschung

Rezension aus Deutschland vom 15. Mai 2024

Das Buch ist ein billiger Abklatsch von Hinter dem Eiswall von Max Ehrenberg. Der Autor will offensichtlich was vom Kuchen abhaben und hat mal schnell die gängigen Theorien zur Antarkis aus dem Internet zusammengeschustert, so ließt es sich jedenfalls…über die vielen Rechtschreibfehler könnt ich ja noch hinwegsehen, aber das ganze Buch ist so unglaublich lieblos geschrieben, einfach eine große Enttäuschung.

Spart euch das Geld Leute…

2 Personen fanden diese Informationen hilfreich

Wir haben den Sachverhalt an Amazon kommuniziert und halten uns rechtliche Schritte offen, ob des möglichen Betruges.

Witzigerweise wird zweimal das Buch „Hinter dem Eiswall von Max Ehrenberg“ und einmal „The Old World“ erwähnt, sowie der fragwürdige Whistleblower und Möchtegern-Experte Michael Salla.

Es könnte sich um reine Marketingaktionen handeln unser Buch ungelesen zu diffamieren und Werbung für andere Bücher zu machen. Zumal Salla und „Old World“ unbewiesene Fakten präsentieren und auf der Welle von etlichen PsyOps reiten. Die wahren Gatekeeper lügen und betrügen, wie Sie oben lesen können. Pfui.

Lassen Sie sich nicht manipulieren! Es ist ein plumper Betrug! Wir gehen der Sache nach! Jemand hat ein Interesse daran, das SIE dieses Buch nicht kaufen sollen, wenn Sie es lesen, wissen Sie auch warum!

Aus dem Klapptext:

Tauchen Sie ein in die Entdeckungen und Legenden der Antarktis!

Seit Jahrhunderten regt die Antarktis unsere Phantasie an. Von den historischen ersten Entdeckern des 19. Jahrhunderts bis zu den Whistleblowern von heute sind wir immer noch fasziniert von den Wundern und Mythen, die in den eisigen Ebenen der Antarktis verborgen liegen.

Als letzte unerforschte Wildnis der Welt ist die Antarktis voller Geheimnisse, und als Land der Extreme ist sie auch hervorragend darin, ihre Geheimnisse zu bewahren. Antike Landkarten zeichnen bereits ein ungewöhnliches Bild vom Südpol.

Doch woher kannten die Erschaffer all die Details? Seltsame Anomalien auf Google Earth, wie zum Beispiel Türen, Raumschiffe und Gebäude, untermauern, dass sich dort mehr verbirgt, als wir wissen sollen.

Zahlreiche Stationen forschen im Verborgenen an bekannten und unbekannten Experimenten, deren Auswüchse hier und da ans Licht der Öffentlichkeit kommen, wie die vorliegenden Bilder und Aussagen bestätigen. Immer wieder tauchen ebenso phantastische Fotos im Internet auf, die uns eine Welt mit Hinweisen auf antike Zivilisationen und hochtechnologische Gesellschaften zeigen sollen, allerdings zeigt sich, dass in einigen Fällen eine Künstliche Intelligenz am Werk ist.

Die „Pyramiden“ in der Antarktis, Neuschwabenland, Weltraumarchen, das geheime Weltraumprogamm, die Erdallianz, die Dunkle Flotte, ein Stargate, ein Alien-Labor, die dort gefangenen „gefallenen Engel“ – kombiniert mit alten Reiseberichten von Abenteurern, die hinter der Eiswand gelebt haben – erschaffen ein Sammelsurium einer gigantischen Verschwörung, die der Menschheit vorenthalten wird und die es in diesem Buch aufzudecken gilt.

Doch woher kommen die Informationen? Wer sind die Whistleblower? Wird die Antarktis militärisch geschützt? Was hat es mit der Form der Erde auf sich? Was genau ist die Eiswand? Welche Agenda wird am Ende der Welt verfolgt?

Nichts ist wie es scheint – die Nebelbank vor der Antarktis wird jetzt gelüftet!

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erscheint am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV