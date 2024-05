Sonne als Sternentor: Medium spricht über den Aufstieg und die schwarze Sonne (Video)

Teile die Wahrheit!

2010 ist der US Weltraumagentur NASA eine sensationelle Aufnahme gelungen, die zeigt, wie ein planetengroßes Objekt von der Sonne ausgestoßen wird.

Nassim Haramein vom „Hawaii Institute for Unified Physics“ glaubt, dass die Sonne ein riesiges Sternentor für intergalaktische Reisen ist. Was es mit der Theorie auf sich hat und welche Rolle die Sonne bei unserem Aufstieg hat, darüber klärt ein neues Video des bekannten Mediums Kerry K. auf. Von Frank Schwede

Ein Jahr nach der Veröffentlichung der spektakulären Aufnahmen des NASA-SOHO-Satelliten sagte der Physiker Nassim Haramein vom „Hawaii Institute for Unified Physics“ im Rahmen eines Vortrags, dass in einer Pyramide der Maya in Mexiko ein Artefakt entdeckt wurde, das zeigt, wie dreieckige Gegenstände, möglicherweise Raumschiffe, in die Sonne ein- und wieder auftauchen.

Die Sonne spielte für die Maya eine Rolle. Sie assoziierten die Götter nicht nur mit der Sonne, sondern sie glaubten, dass diese aus der Sonne kamen, sprich, dass die Götter die Sonne für interstellare Reisen nutzten.

Tun das außerirdische Zivilisationen möglicherweise noch heute? Wenn wir davon ausgehen, dass es sich bei dem Objekt auf den Aufnahmen der NASA tatsächlich um einen physischen Körper handelt, der aus der Sonne austritt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass an der Theorie tatsächlich etwas dran sein könnte, auch wenn sich das selbst Wissenschaftler aufgrund der enorm hohen Temperaturen, die auf der Sonne herrschen, nur sehr schwer vorstellen können.

Immerhin sprechen wir hier von fünftausend Grad Celsius und mehr.

Auch das bekante Medium Kerry K. hat sich in einem ihrer neuen Videos mit dem Thema beschäftigt. Auch sie glaubt an die Sternentor-Theorie und sagt:

„Die Sonne ist ein Sternentor, durch das intergalaktische Reisen möglich sind. Und sie ist ein Knotenpunkt, eine Relaisstation für das Gottes Quellenbewusstsein. Die Sonne ist kein gewöhnliches Sternentor, sie ist eine der größten Umschlagplätze in der gesamten Galaxie.

(Screenshot aus dem Vortrag von Nassim Haramein)

Und sie tut das, was ein Sternentor tut. Sie flutet und leuchtet das kosmische Licht von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, fast wie ein Wasserfall. Ihr könnte euch die Sonne wie einen Hahn vorstellen, aus dem das kosmische Bewusstsein in uns strömt. Von Sternentor zu Sternentor. Das ist ein kosmischer Dialog.“

Das Medium geht sogar noch einen Schritt weiter und verrät, dass auch unser Herz ein Sternentor ist, durch das Gottes Quellenbewusstsein von der Sonne in unser Herz fließt. (Medium: „Wir haben eine neue energetische Basislinie!“ (Video))

Kerry K. erklärt, wie das funktioniert:

„Du bestehst aus einem Chakrasystem. Was du da draußen siehst, wird in deinem Inneren wiederholt. Die innere Welt und die äußere Welt sind so ziemlich die gleiche Sache. Sie sind komplett miteinander verbunden.(Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Und natürlich triggert die Sonne den Aufstieg, Wir sollten also sehr achtsam auf die Lichtcodierungen sein, die von der Sonne kommen, wie wir mit ihnen interagieren und wie sie uns katalysieren.“

Ohne Sonne kein Aufstieg

Kerry K. sagt, dass ohne die Sonne unser Aufstieg und der Aufstieg der Erde, bei dem es im Wesentlichen darum geht, die falsche Matrix zurück in die organische Schablone zu bringen, nicht möglich wäre, weil nämlich der Impuls dazu von der Sonne ausgeht. Kerry K.:

„Egal, ob der große Lichtausbruch, der auch als Aufstieg bekannt ist, heute passiert oder erst morgen, in zehn Jahren oder sogar erst in zwanzig Jahren – wenn das passiert, dann gibt es eine radikale Umstrukturierung des menschlichen Körpers und er verändert sich vom dicht carbonbasierten Gefährt zu seiner Lichtkörperform.

Nein, das ist kein Tod, sondern eine Metamorphose, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Zumindest nicht in der bekannten Geschichte oder auch im antiken Gedächtnis. Wir haben so etwas noch nie gesehen.

Wir haben Geschichten gehört vom Aufstieg einer Person hier, oder von vielleicht einer Person dort, wir aber streben nach einem planetaren Massenaufstieg. Das bedeutet, dass wir radikale Veränderungen des Bewusstseins durchlaufen werden.

Während das Licht der Sonne in unsere Nähe kommt, schaltet es das Wachstum in uns an. Nun begegnen wir dem Licht und beginnen den Prozess der Dekonstruktion der falschen Matrix von innen heraus.“

Kerry K. sagt, dass es beim Aufstieg eine gewaltige Sonneneruption geben wird, einen mächtigen CME, der so groß ist, dass nahezu die gesamte koronale Masse der Sonne ausgestoßen wird. Alles was übrig bleibt, ist eine schwarze Scheibe. Kerry K.:

„Das ist so, weil die Sonne selbst ein schwarzes Loch ist. Das ist genau das, was Nassim Haramein sagt“.

Der Physiker Nassim Haramein geht von der Theorie aus, dass Schwarze Löcher den Kern vieler Primärsysteme organisierter Materie bilden. Von Atomen über Galaxien bis hin zum Universum selbst.

Und er sagt, dass Schwarze Löcher auch im Kern von Sternen zu finden sind, sodass Sterne, wie unsere Sonne, im Wesentlichen Schwarze Löcher sind.

Bereits der britische Physiker Stephen Hawking hielt diese Theorie für denkbar. Laut Hawking müsste es im gesamten Universum unzählige Schwarze Löcher geben. Der Physiker nahm an, dass bei der Entstehung neuer Sterne eines oder mehrere dieser Löcher in die Sterne hineingerieten, sodass die Sterne ein Schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben.

Altes Wissen ist verlorengegangen

Nicht nur die Maya, auch viele andere Hochkulturen der Antike verfügten über ein Wissen, das über Jahrtausende verloren gegangen ist und in unserer heutigen Welt nicht mehr verfügbar ist.

Lediglich Fragmente in Form von Artefakten sind davon noch übrig geblieben. Doch damit können Forscher nur wenig anfangen, weil ihnen das nötige Hintergrundwissen fehlt.

Das heißt, die Artefakte können sie genauso wenig verstehen und interpretieren, wie ein Hund, dem wir eine Zeitung unter der Nase halten. Kerry K. ist jedenfalls davon überzeugt, dass antike Hochkulturen genau wussten, welche Bedeutung die Sonne einmal für die Erde hatte, und zwar bevor die falsche Matrix installiert wurde.

Kerry K.:

„Unsere Sonne war ein zentraler Transitpunkt. Wenn du von einer Galaxie in eine andere reisen wolltest, von einem Planeten zu einem anderen, oder von einer Dimension in eine andere, dann musstest du durch unsere Sonne gehen.

Unsere Sonne war, bevor wir Teil der falschen Matrix wurden, genau das. Unser Planet hatte viele Besucher, wir waren Gastgeber. Es kamen so viele verschiedene Sternenwesen und Rassen zu uns. Das Besondere daran ist, unsere Sonne hält bestimmte Lichtcodierungen für uns bereit. Das ist das, was ein Sternentor ausmacht.

Ein Sternentor ist mit bestimmten Frequenzen programmiert, die das Reisen von der Sonne zu alternativen Orten erlauben.“

Werden auch wir von der Erde irgendwann einmal über die Sonne andere Planeten, oder vielleicht sogar andere Universen besuchen können. Kerry K. sagt, dass wir bereits in den Startlöchern stehen, um uns wieder mit dem ursprünglichen organischen Universum zu verbinden. Kerry K.:

„Die Sonne überträgt die Lichtcodierungen von dem organischen Universum in unsere Körper. Sie flutet uns mit der Verbindung. Wir haben also Zugang zu vielen verschiedenen Frequenzen von der Sonne.

Wenn wir die Natur der Sonne verstehen, dass sie im Zentrum ein Schwarzes Loch ist, dann verstehen wir auch die Natur unserer Chakren. Das Herzchakra ist nämlich ein Sternentor, das sich direkt mit dem Herzverstand Gottes verbindet.“

Doch das Herzchakra ist nicht das einzige Sternentor in uns, verrät Kerry K.:

„Eure Zirbeldrüse ist auch ein wichtiges Sternentor in eurem Körper. Jedes Chakra in eurem Körper beinhaltet ein Mini-Sternentor.

Aber die großen Knotenpunkte in eurem Körper sind das Herz und die Zirbeldrüse. Und wenn diese beiden Sternentore, das Herz und die Zirbeldrüse, aktiviert sind, dann gebären sie ein multidimensionales Sternentor. Euer Körper ist eine Mysterium, ein wunderschönes kosmisches Gefährt.“

Abschließend sagt Kerry K.: „Je mehr wir über die Sonne als Sternentor herausfinden, desto mehr erfahren wir über unsere eigene Natur und das organische Universum, von dem wir ein Teil.“

Video:

Die Sonne ist ein Sternentor, und wenn wir ein Sternentor sehen, sehen wir ein schwarzes Loch. Der Aufstieg wird durch die Sonne ausgelöst, und die Sonne beginnt, sich auf die Übermittlung des großen Sonnenblitzes vorzubereiten.

Das kann jederzeit geschehen, aber es wird noch zu unseren Lebzeiten sein.

Je mehr wir über die Sonne als Sternentor herausfinden, desto mehr erfahren wir über unsere eigene wahre Natur und das organische Universum, von dem wir ein Teil sind.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.05.2024