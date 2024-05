“Der Zusammenbruch der Dollar-Hegemonie könnte zum Dritten Weltkrieg führen”

ADA: Herr Cook, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie uns ein wenig von Ihrer kostbaren Zeit zur Verfügung stellen. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, da Sie eine so lange Karriere in der US-Regierung hinter sich haben, wo Sie in den 70er und 80er Jahren im Wesentlichen (bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege) als politischer Analyst tätig waren.

Danach arbeiteten Sie für die NASA und beendeten Ihre Karriere 2007 als Projektmanager im US-Finanzministerium. Jetzt sind Sie im Ruhestand und schreiben vor allem über die Währungsreform. Was hat Sie dazu veranlasst, über dieses Thema zu schreiben?

RCC: Ich begann mich 1979-1980 mit Währungsreformen zu befassen, als ich für das Weiße Haus von Carter im Büro für Verbraucherangelegenheiten arbeitete.

Ich hatte die Ideen des britischen Ingenieurs C.H. Douglas entdeckt, der die chronische Kluft zwischen BIP und Nationaleinkommen in den entwickelten Volkswirtschaften erklärte, was bedeutete, dass die Gesellschaft nie genug Geld hatte, um das zu kaufen, was ihre Volkswirtschaften produzieren konnten. Einige sehr bekannte Persönlichkeiten wie Winston Churchill und Henry Ford waren sich dessen ebenfalls bewusst.

Das System der keynesianischen Wirtschaft wurde entwickelt, um das Problem durch staatliche Kreditaufnahme zu lösen. Doch das einzige, was damit erreicht wurde, war, dass die Schulden gemacht wurden, die schließlich zurückgezahlt werden mussten, meist durch Krieg oder Hyperinflation.

Als ich ein Jahrzehnt später für das US-Finanzministerium arbeitete, konnte ich mich eingehend mit der Geschichte des amerikanischen Geldsystems befassen. Ich erfuhr, dass das Bankensystem existierte, um die Lücke im BIP-Einkommen zu schließen, dass aber die Schulden, die es dabei machte, zu massiven Gewinnen für die Banken, aber zum Ruin für die Nation insgesamt führten.

Ich erfuhr auch, dass die einzige erfolgreiche Alternative die Ausgabe von Greenbacks durch die Regierung während des Bürgerkriegs gewesen war. Ich kam dann in Kontakt mit Stephen Zarlenga, der das American Monetary Institute gegründet hatte und sich mit denselben Problemen beschäftigte. Gemeinsam schrieben wir den American Monetary Act, der zum NEED Act des Kongressabgeordneten Dennis Kucinich wurde, der 2011 in den Kongress eingebracht, aber noch nicht verabschiedet wurde. (Der 3. Weltkrieg – NATO gegen Russland)

Damit würde eine moderne Version des Greenback-Geldes geschaffen. So führte eines zum anderen, und ich schreibe immer noch über diese Dinge. Mein neuestes Werk ist mein neues Buch Our Country, Then and Now, das demnächst bei Clarity Press erscheinen wird.

ADA: In Ihrem Buch “We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform” (Wir halten diese Wahrheiten fest: Die Hoffnung auf eine Währungsreform) (Tendril Press, 2009) haben Sie ein ganzes Kapitel über Moral und Wirtschaft.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Themen und glauben Sie immer noch, dass dies die “Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts ist”?

RCC: In unserer Unabhängigkeitserklärung heißt es, dass jeder Mensch ein Recht auf “Leben, Freiheit und das Streben nach Glück” hat. Natürlich gehen mit diesen Rechten auch Pflichten einher.(Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Eine davon ist, dass wir mit Freundlichkeit und Mitgefühl handeln und die Rechte anderer akzeptieren. In unserem räuberischen Finanzsystem ist dies nicht der Fall. Das System basiert darauf, Menschen in Schulden zu stürzen. Auf diese Weise wird in der Wirtschaft Geld erzeugt. Aber das ist falsch.

Natürlich sind wir alle dafür verantwortlich, zu arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das System sollte dafür sorgen, dass die Menschen so viel verdienen, dass sie anständig und respektabel leben und für die Zukunft sparen können. Natürlich wird die Arbeit der einen die geringeren finanziellen Beiträge der anderen unterstützen, aber das ist Teil des Lebens.

Wenn Menschen mit ihren Arbeitsmöglichkeiten unzufrieden sind, sollte es ihnen freistehen, sich anderweitig umzusehen oder ihre Fähigkeiten zu verbessern, um mehr zu verdienen. All dies erfordert jedoch ein Geldsystem, das die individuelle Freiheit und Initiative unterstützt. Ein solches System haben wir heute nicht.

Was wir haben, ist eine Schuldensklaverei, in der sich die 1 % wie Banditen bereichern und die 99 % ums Überleben kämpfen. Ein solches System fördert auch Kriminalität und Krieg, wo Menschen und Nationen meinen, ihren Nachbarn bestehlen zu müssen, um über die Runden zu kommen.

ADA: Wenn wir uns das derzeitige Wirtschaftsklima und die täglichen Nachrichten ansehen, ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung deutlich zu spüren. Ich denke dabei natürlich an die Inflation, die uns wirklich zu schaffen macht. In einigen Teilen der Welt hat sich der Preisanstieg zwar verlangsamt, aber er ist immer noch beträchtlich. Wie ist es dazu gekommen? Ist es nur Putins Schuld oder hat auch die unkonventionelle Geldpolitik der Zentralbanken nach der Krise von 2008 eine Rolle gespielt?

RCC: Wir befinden uns in einem Krieg, in dem der Westen das ukrainische Regime mit Waffen im Wert von Milliarden Dollar versorgt. Und Russland ist dabei, diesen Krieg zu gewinnen.

Der Westen hat sich auch von der billigen russischen Energie abgeschnitten, um die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen. Das hat nicht funktioniert.

Die Energiepreise schießen also in die Höhe. Dann begannen die Federal Reserve und andere westliche Banken aus Gründen, die niemand versteht, die Zinssätze zu erhöhen, was jeden Kauf von Konsumgütern teurer machte. Ich missbillige es nicht, dass die Regierung den Bürgern während der Pandemie Stipendien gezahlt hat. Die Menschen müssen leben. Aber das war nicht die Ursache für die jetzige Krise. Die Ursache ist das Bankensystem.

ADA: Wie Sie richtig erwähnt haben, steigen auch die Zinssätze in die Höhe, und viele fragen sich jetzt, ob sie sich ihre Hypothek noch leisten können, während angehende Erstwohnungsbesitzer den Kauf in der Hoffnung auf ein besseres Angebot in der Zukunft aufschieben. Ich bin sogar auf ein Unternehmen namens “SimpleClosure” gestoßen, das in weniger als 24 Stunden 1,5 Mio. Dollar für die Schließung von Unternehmen (insbesondere von Start-ups) aufbringt. Ich meine, das scheint das perfekte Rezept für einen systemischen Zusammenbruch zu sein, oder?

RCC: Es gab in der Geschichte schon früher Zeiten, in denen die Federal Reserve die Zinssätze anhob und die Wirtschaft zusammenbrach. Das war der Auslöser für die Große Depression im Jahr 1929.

Die Fed löste die Rezession von 1979 aus, als sie die Zinssätze auf über 20 Prozent anhob. In den 1980er und 1990er Jahren gab es regelmäßige Zinserhöhungen, die die Volkswirtschaften ganzer Länder in Lateinamerika und Asien zum Einsturz brachten. Nach den Null-Prozent-Zinssätzen, die die Federal Reserve während der Großen Rezession 2008-2009 eingeführt hat, passiert das jetzt wieder.

Die Federal Reserve behauptet immer, dass sie die Zinssätze anhebt, um die Inflation zu bekämpfen”. Aber es gibt ein ebenso stichhaltiges Argument, dass höhere Zinssätze die Inflation verursachen, weil sie jeden Geschäftsvorgang verteuern. Tatsache ist, dass die Federal Reserve ein schwarzes Loch ist. Niemand außer den Bankern selbst weiß, was sie tun oder warum.

Gegenwärtig machen Banken wie JP Morgan Chase Rekordgewinne, während sich die Wirtschaft auf eine Rezession zubewegt und gewöhnliche Menschen sich zunehmend keine Lebensmittel, Wohnungen, Bildung oder Verkehrsmittel mehr leisten können.

Die US-Bundesregierung ist inzwischen mit 33,1 Billionen Dollar verschuldet. Die staatlichen und lokalen Regierungen sind mit 3,17 Billionen Dollar verschuldet. Die Verschuldung des privaten Sektors beträgt über 30 Billionen Dollar. Dies gilt nur für die USA. Das bedeutet, dass jeder Einzelne im Durchschnitt 211.000 Dollar Schulden hat.

Nach Angaben der Federal Reserve lag das durchschnittliche Nettovermögen amerikanischer Familien im Jahr 2019 bei 746.820 Dollar, der Medianwert bei 121.760 Dollar. Daraus lässt sich schließen, dass eine große Mehrheit der amerikanischen Familien buchstäblich nichts besitzt. In den meisten anderen Ländern ist das nicht anders.

Und da die US-Notenbank die Zinssätze anhebt, hauptsächlich um Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und den Dollar zu stützen, wächst die Verschuldung ständig, selbst wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden.

ADA: In Ihrem jüngsten aufschlussreichen Artikel mit dem Titel “Steht der Dritte Weltkrieg bevor?” (Teil I und Teil II) sagen Sie über den Ukraine-Krieg, dass “jeder, der einen klaren Verstand hat, sich der Gefahr bewusst ist, dass der Konflikt zu einem Flächenbrand eskalieren könnte, der groß und zerstörerisch genug ist, um sich zu einem Dritten Weltkrieg auszuweiten”.

Sie geben auch eine detaillierte Analyse des militärisch-industriellen Komplexes in den USA, in dem Dutzende von Millionen Menschen beschäftigt sind. Glauben Sie, dass die militärische Produktion der einzige Bereich ist, in dem der “Sättigungspunkt” auf unbestimmte Zeit verschoben werden kann, solange die “Gegner” oder “Feinde” gleichermaßen in der Lage sind, schnellere und bessere Waffen zu entwickeln?

RCC: Das Problem sind hier die Worte “Gegner” und “Feinde”. Wer sagt das? Ich persönlich habe keine “Gegner” oder “Feinde”. Das sind Schlagworte, die von Regierungen benutzt werden, um Menschen dazu zu bringen, andere Menschen zu töten und sich selbst töten zu lassen. Warum eigentlich? Damit die Bonzen Geld machen können.

Das war lange Zeit so, aber es muss nicht mehr so sein. Wir haben heute das Wissen und das Verständnis, um Kriege zu beenden. Natürlich wird es immer Wettbewerb geben, und einige Leute werden immer noch versuchen, ihre Konkurrenten zu betrügen. Wir brauchen also immer noch ein System der Rechtsdurchsetzung. Aber wir müssen uns nicht gegenseitig umbringen, damit die Reichen noch reicher werden können.

ADA: Das bringt mich zu dem entscheidenden Thema der globalen Hegemonie des Dollars. Wir wissen, dass dies der US-Regierung die Macht gibt, lähmende Sanktionen zu verhängen und andere Formen der finanziellen Kriegsführung gegen ihre Gegner zu führen. Diese Hegemonie des Dollars wird jedoch zunehmend angefochten, und die chinesisch-russische Agenda der Opposition gegen die amerikanische Währung hat sich mit dem Ukraine-Konflikt verschärft.

Mehrere historische Verbündete der Vereinigten Staaten (Saudi-Arabien, Israel usw.) oder Brasilien haben ihren Wunsch bekräftigt, den Dollar schrittweise abzuschaffen. Glauben Sie, dass dieses geo-monetäre Tauziehen und die jüngste Goldakkumulation der Zentralbanken zu einem Dritten Weltkrieg und mittel- bis langfristig zu einem anderen internationalen Währungssystem führen könnten als dem, das wir seit 1944 und dem Abkommen von Bretton Woods kennen?

RCC: Ja, es scheint klar zu sein, dass der Zusammenbruch der Dollar-Hegemonie zum Dritten Weltkrieg führen könnte, wenn die USA aus Verzweiflung beschließen, einfach das Schachbrett umzuwerfen, da sie nun Gefahr laufen, schachmatt gesetzt zu werden. Die USA steuerten bereits um 1970 aufgrund der riesigen Haushalts- und Handelsdefizite infolge des Vietnamkriegs auf den Bankrott zu.

Also hob die Nixon-Regierung, ebenfalls aus Verzweiflung, die Goldbindung auf, während die Banken- und Ölkartelle die Ölpreise um das Vierfache erhöhten. Dies geschah durch die US-amerikanische und britische Finanzklasse, nicht durch die arabischen Ölproduzenten. In Wirklichkeit handelte es sich um einen gigantischen Diebstahl der internationalen Ressourcen durch diese Kartelle. Seitdem ist die Welt nicht mehr dieselbe, denn das reale BIP und die Einkommen sind seither überhaupt nicht mehr gewachsen.

Das Bretton-Woods-Abkommen war also eigentlich schon am Ende. Offensichtlich brauchen wir ein neues Bretton Woods, eines, das die Parität zwischen allen nationalen Währungen anerkennt. Das ist es, was die BRICS anstreben, auch wenn der Westen bankrott geht.

ADA: Wie Sie bereits wissen und in Ihrem Buch erwähnt haben, ist der Zins im islamischen Paradigma streng verboten. Aber als Muslim weiß ich auch, dass der Koran Zinsen und Krieg ausdrücklich miteinander in Verbindung bringt (Kap. 2: V. 280). Ich wollte nur Ihre Meinung als Verteidigungsanalytiker oder Wirtschaftswissenschaftler zur Rolle der Schulden in dieser ganzen globalen Kriegsführung, die wir nun schon seit Jahrzehnten erleben, hören.

RCC: Die Ansicht der islamischen Nationen über Kreditvergabe und Zinsen ist absolut richtig. Im Westen ist das Regime des Wuchers auf der Grundlage von Zinseszinsen eine kriminelle Psychopathie. Was wirklich geschah, war, dass die Geldverleiher im späten 19. Jahrhundert allmählich die US-Wirtschaft übernahmen, und zwar genau so, wie die Bank of England die britische Wirtschaft nach ihrer Gründung im Jahr 1694 übernommen hatte.

Die Briten wurden durch die Ausplünderung Indiens, Chinas und Südafrikas reich, aber die Gewinne gingen an die Bankiers in der Londoner City, die die gesamte britische herrschende Klasse verschuldeten. Das britische Imperium und das heutige amerikanische Imperium wurden beide auf Schulden gegründet, die von Banken gemacht wurden. Globale Kriege, einschließlich des Stellvertreterkriegs des Westens gegen Russland in der Ukraine, sind Ausdruck dieses finanziellen Imperativs.

Es ist kein Zufall, dass der US-Hedgefonds BlackRock dabei ist, die Vermögenswerte in der Ukraine aufzukaufen, nachdem die Ukraine durch den Krieg entvölkert worden ist. Genau das wollten sie auch mit Russland machen, als sie Russland 2022 zum Einmarsch in die Ukraine verleiteten und dann Sanktionen verhängten. Russland sollte zusammenbrechen, aber das ist nicht geschehen.

ADA: Letztlich ist der Dialog mit anderen Nationen und Gemeinschaften unerlässlich. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, dass Nationen und Staatsoberhäupter ihre eigenen nationalen Interessen in den Vordergrund stellen und gleichzeitig überlegen, was das Beste für die Welt als Ganzes ist?

RCC: Ist eine multipolare Welt möglich? Nur wenn die Menschen des Westens durch ihre eigenen Regierungen die verfassungswidrige Macht der Banken zurücknehmen.

Das US-Bankensystem, das auf den Federal Reserve Act von 1913 und darüber hinaus zurückgeht, ist in Wirklichkeit ein andauernder Aufstand gegen die US-Verfassung. Es ist die Verfassung, die dem Kongress und nicht den Banken die Befugnis gibt, das Geldsystem der Nation zu schaffen und zu überwachen. In Russland und China sind die Zentralbanken der Regierung unterstellt. In den USA ist die Federal Reserve nur den reichsten 1 % unterstellt. Genau das muss sich ändern.

Solange das nicht der Fall ist, kann es keinen Frieden auf der Welt geben. Natürlich brauchen wir auch eine spirituelle Erneuerung. Meine Inspiration war der deutsche spirituelle Meister Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken – 1876-1943). Seine Bücher sind jetzt in englischer Übersetzung bei Kober.com erhältlich.

Ich möchte all Ihren Lesern dringend empfehlen, einen Blick darauf zu werfen. Eine Sache, über die er schreibt, ist die Notwendigkeit für Menschen und Nationen, innerhalb ihrer Möglichkeiten zu leben.

…

Richard C. Cook ist ein pensionierter Analyst der US-Regierung, der für die US Civil Service Commission, die Food and Drug Administration, das Weiße Haus von Jimmy Carter, die NASA und das US-Finanzministerium gearbeitet hat. Während seiner Zeit bei der NASA wurde er zum Zeitpunkt der Challenger-Katastrophe im Januar 1986 zum Whistleblower, indem er das frühere Wissen der NASA über die Probleme aufdeckte, die zur Zerstörung des Shuttles und zum Tod der siebenköpfigen Besatzung führten.

Im Finanzministerium entwickelte und unterrichtete er Schulungskurse über das amerikanische Währungssystem. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2007 veröffentlichte er mehrere Bücher und zahlreiche Artikel zu politischen Themen, darunter “We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform” )Wir halten diese Wahrheiten fest: Die Hoffnung auf eine Währungsreform).

In jüngster Zeit hat er Artikel über die Gefahren des Dritten Weltkriegs und die dringende Notwendigkeit veröffentlicht, den Verbrechen der internationalen Finanzwelt, die die Welt in den Untergang treiben, entgegenzutreten. In Kürze wird er ein neues Buch mit dem Titel “Our Country, Then and Now” (Unser Land, damals und heute) bei Clarity Press veröffentlichen.

Der folgende Text ist die Abschrift eines Interviews mit Richard C. Cook, das von Ahmed Danyal Arif, Redakteur der Wirtschaftsabteilung der Zeitschrift The Review of Religions, geführt wurde.

Quellen: PublicDomain/reviewofreligions.org am 23.05.2024