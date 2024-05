Spezialist für die Analyse von Terroranschlägen: Energiewaffen-Angriff in Chile steht mit der Lithiumabbau in Verbindung (Video)

Teile die Wahrheit!

Ole Dammegard ist Spezialist für die Analyse von Terroranschlägen und hat den Anschlag in Chile vorhergesagt. Er sieht starke Ähnlichkeiten zwischen den jüngsten Präzisionsbränden in Chile und Maui. Von Ella Ster

Er hat zahlreiche Fälle bis ins kleinste Detail untersucht, wie zum Beispiel: 9/11, die Anschläge in Madrid, London, Paris, die Bombenanschläge in Boston, aber auch politische Attentate wie: JFK und Olof Palme.

Laut Ole sind fast alle Angriffe vorsätzlich und erfolgen nach einem vorgefertigten Drehbuch. Diese Anschläge und Attentate basieren auf einem festen Muster, einem Bauplan mit wiederkehrenden und immer erkennbaren Bestandteilen, die so alt sind wie der Weg nach Rom.

Der Einsatz von Krisenakteuren ist so ein fester Bestandteil. Darüber hinaus werden meist Handlanger (Pasies) eingesetzt, denen später die Schuld für den Mord oder Überfall zugeschrieben wird.

Beim Studium aller Zeugenaussagen, Bilder und Videomaterialien kommt jedoch immer eine ganz andere Wahrheit zum Vorschein, die zeigt, dass die offizielle Version nicht stimmen kann. Darüber hinaus ist Ole ein Mann der Details, der stundenlang Videomaterial Bild für Bild studiert, um alle möglichen Unvollkommenheiten und Inkonsistenzen im Drehbuch zu entdecken.

In einem früheren Interview sagte er einmal: „Ich gehöre zu den Nerds, die das stunden-, tage- und wochenlang recherchieren.“

Als möglichen Grund, das Land in Chile evakuieren zu wollen, sieht er darin, dass das betroffene Gebiet reich an Lithium ist. Drei Wochen vor Beginn der Brände in Viña del Mar fand eine Konferenz zum Thema nachhaltige Energie statt, bei der Lithium ein wesentlicher Rohstoff ist. („Havanna-Syndrom“: Russische Energiewaffen weltweit (Video))

Ole Dammegard wurde durch seine Analyse der Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olaf Palme bekannt und gilt heute als führender Experte für Angriffe unter falscher Flagge.

Bei seinen Analysen von Terroranschlägen legt er großen Wert auf Numerologie, Symbolik und die subtilen Botschaften, mit denen die Täter oft den nächsten Anschlag ankündigen.

Einen Monat vor Ausbruch des verheerenden Feuers sagte er voraus, dass es in Chile zu einem Angriff mit gezielten Energiewaffen (DEW) kommen würde. Er stellte die Verbindung zwischen einem Namensschild mit der Aufschrift „Santiago“, Space Force und DEW-Waffen her. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

Er vermutet, dass DEW eine Rolle bei den Präzisionsbränden im chilenischen Küstengebiet um Valparaíso gespielt hat, der Hafenstadt mit einem der wichtigsten Seehäfen am Pazifischen Ozean, die nordwestlich der Hauptstadt Santiago liegt.

Im Video unten bespricht er den Angriff mit dem ehemaligen Marinesoldaten Michael Jaco . „Ich sagte damals, wenn ich mich nicht irre, werden sie Chile mit diesen gezielten Energiewaffen angreifen .“

Michael Jaco antwortet: „Unglaublich!“ Dammegard sagt: „Nein, nicht unglaublich, aber vorhersehbar, wenn man die Vorgehensweise sieht.“

Extreme Form der Enteignung

Ein Kennzeichen eines DEW-Angriffs ist, dass einige Häuser mit Präzision vollständig zerstört werden, während andere Häuser und Bäume in der Umgebung scheinbar unberührt bleiben.

Dammegard sieht Ähnlichkeiten mit anderen Präzisionsbränden, etwa dem auf Maui. Bemerkenswert findet er auch die völlig ausgebrannten Autos. Daraus lässt sich ableiten, dass ein Teil der Bevölkerung das Katastrophengebiet nicht verlassen konnte. Er sieht in dem Anschlag eine extreme Form der Enteignung.

.

Die Brände in Chile begannen am 4. Februar 2024 in der bergigen Küstenregion Viña del Mar, bevor sie sich schnell ausbreiteten und zwei weitere Städte, Quilpué und Villa Alemana, betrafen. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei 131 und mehr als 300 Menschen werden noch immer vermisst. Von den Bränden waren 9.200 Häuser betroffen.

Die Präzisionsbrände zerstörten einige Häuser vollständig, während andere Häuser, Bäume und eine Plastikmarkise (?) unberührt blieben.

Lithium ist knapp und ein wesentlicher Rohstoff für Smart Cities

Dammegard: „Die entscheidende Frage ist: Warum haben sie Chile angegriffen?“ Jaco antwortet, dass das Gebiet über die größten Lithiumreserven der Welt verfügt.

Dammegard sieht darin ein plausibles Motiv, die Kontrolle über dieses Territorium erlangen zu wollen. Lithium ist ein teurer und knapper Rohstoff, der für Batterien notwendig ist und eine wichtige Rolle bei der Energiewende und der Herstellung von Elektroautos spielt.

„Eines der Dinge, die die Menschen mit dem Smart Grid erreichen wollen, ist, von Benzinautos, Benzinern, Dieseln usw. wegzukommen … und sie durch Elektroautos zu ersetzen.

Diese Elektroautos seien im Smart Grid rund um Smart Cities unverzichtbar, um die volle Kontrolle darüber zu erlangen, wo Menschen fahren dürfen und wo nicht,“ sagt Dammegard. „Lithium ist für diesen Plan sehr wichtig.“

Dammegard begründet damit, dass man die Gebiete, in denen es zu den Bränden kam, evakuieren will. Das gilt nicht nur für Chile, sondern auch für Paradise in Kalifornien und Maui auf Hawaii.

Geschmolzene Autoteile sind ein Hinweis darauf, dass es bei dem Brand in Viña del Mar , Chile, zu extrem hohen Temperaturen kam.

Das Vorhandensein knapper Rohstoffe kann erklären, warum Menschen ein Gebiet beschlagnahmen wollen. „In diesem Fall gehen sie sehr grausam vor, um die Leute rauszuholen.“ Ihm zufolge werden Gründe dafür genannt, warum die Bewohner nicht in das Gebiet zurückkehren können, und dann setzen sie ihre Pläne mit aller Kraft fort.

Bemerkenswert ist, dass mehr als zwei Wochen vor Ausbruch der Brände in Viña del Mar eine SDEWES- Konferenz (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) über den Aufbau kohlenstoffarmer Energiesysteme und die Rolle nachhaltiger Städte und Regionen stattfand.

Chilean wildfires at Vina Del Mar, similar to Lahaina? Conspiracy theory or Conspiracy fact? 👇🤔🤔 pic.twitter.com/ndhadj8SWk — ⚔Dennis⚔ (@clovis1931) February 10, 2024

Widersprüche zur offiziellen Erzählung

Im weiteren Gespräch mit Jaco analysiert Dammergard mehrere weitere Angriffe unter falscher Flagge und weist auf allerlei seltsame Details hin.

Seiner Meinung nach handelt es sich bei vielen Anschlägen um Filmkulissen, bei denen Dinge inszeniert wurden, um mit Hilfe der Medien Angst zu erzeugen und gewünschte Richtlinien durchzusetzen.

Manchmal gibt es echte Opfer, aber auch Krisenakteure kommen häufig zum Einsatz. Auch okkulte Symbolik, etwa das Zurücklassen von Schuhen, ist ein wiederkehrendes Phänomen.

„Ich war noch nie an einem Ort, an dem ich die offizielle Geschichte für wahr gehalten hätte. Andererseits.“ Ole Dammegard

Angriff unter falscher Flagge Der Begriff „falsche Flagge“ kommt von der Piraterie, bei der ein Piratenschiff die Flagge eines rivalisierenden Clans oder Landes hisste, um seine eigene Identität zu verschleiern. Infolgedessen wurde dieser Clan oder dieses Land für den Angriff verantwortlich gemacht. Das ist bei vielen Terroranschlägen nicht anders. Oft werden ein oder mehrere Sündenböcke dafür verantwortlich gemacht, etwa muslimische Terroristen, deren unberührte Pässe oft in den schwelenden Überresten des Feuers gefunden werden. Dabei werden laut Dammegard die meisten, wenn nicht alle Terroranschläge durch die Beteiligung des Deep State mit Regierungswissen und Hilfe der Medien verübt. Er nennt es die Global Tour on Terror , die wie eine Roadshow um die Welt reist, inklusive Requisiten und Krisenschauspielern. Die Schaffung so genannter Naturkatastrophen durch Wettermanipulation wie HAARP und gezielte Energiewaffen ist eine Form der Wetterkriegsführung, bei der das Wetter oder das Klima verantwortlich gemacht wird und die wahren Täter ebenfalls unsichtbar bleiben.

Nach einem Angriff unter falscher Flagge begibt sich Dammegard oft vor Ort, um zu sehen, wie die Situation dort ist.

„Ich war noch nie an einem Ort, an dem ich die offizielle Geschichte für wahr gehalten hätte. Andererseits.“ Durch seine scharfen Analysen erhält die breite Öffentlichkeit Einblick in das Drehbuch und die Methoden der Angriffe unter falscher Flagge durch den Deep State, die dazu geführt haben, dass er an Stärke verloren hat.

Indem er der Welt Vorhersagen über geplante Angriffe machte, gelang es ihm bereits, mehrere Angriffe zu verhindern.

Leider gilt dies nicht für die Präzisionsbrände in Chile.

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 07.05.2024