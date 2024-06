1917 sagte Rudolf Steiner einen „experimentellen Impfstoff“ voraus, der die menschliche Seele zerstören würde

Teile die Wahrheit!

Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns gerade in einem spirituellen Krieg befinden, sind Sie nicht allein.

Im Jahr 1917 sagte der österreichische Philosoph Rudolf Steiner voraus, dass in der Zukunft ein „experimenteller Impfstoff“ auf die Menschheit losgelassen würde, der letztlich die menschliche Seele zerstören würde.

Steiner war Philosoph, Pädagoge und Spiritualist und veröffentlichte im Laufe seiner Karriere mehrere preisgekrönte Bücher und Aufsätze zur Wissenschaft der Spiritualität. Er betrachtete den menschlichen Körper als ein spirituelles Gefäß, das offen für die Besiedlung durch andere Wesenheiten ist.

Nexusnewsfeed.com berichtet: Sich dieser Kräfte bewusst zu sein, bedeutete, ihren negativen Einfluss abwehren zu können. Sich ihrer nicht bewusst zu sein, hieß, ein Blatt in ihrem Wind zu sein, und spirituelle Kultivierung war der Schlüssel zur Entwicklung einer bewussten Wahrnehmung dieser Kräfte.

„Die Geister der Finsternis sind jetzt unter uns. Wir müssen auf der Hut sein, damit wir erkennen, was geschieht, wenn wir ihnen begegnen, und eine genaue Vorstellung davon bekommen, wo sie zu finden sind. Das Gefährlichste, was Sie in der unmittelbaren Zukunft tun können, wird sein, sich unbewusst den Einflüssen hinzugeben, die definitiv vorhanden sind.“ ~ Rudolf Steiner

Wenn Menschen ihre natürliche menschliche Neigung zu spirituellem Wachstum ausleben, befreien sie sich von Angst und Sorge und entwickeln effektiv eine Art Immunität gegen den Einfluss negativer Wesenheiten. Andernfalls zieht unsere Schwingung feindliche Geister an und wir unterliegen unbewusst ihrem Einfluss.

„Es gibt Wesen in den geistigen Welten, für die Angst und Furcht, die von Menschen ausgehen, eine willkommene Nahrung darstellen. Wenn Menschen keine Angst und Furcht haben, dann verhungern diese Wesen …

Wenn Angst und Furcht von Menschen ausgehen und sie in Panik ausbrechen, dann finden diese Wesen eine willkommene Nahrung und werden immer mächtiger. Diese Wesen sind der Menschheit gegenüber feindlich gesinnt.“

Alles, was sich von negativen Gefühlen nährt, von Angst, Furcht und Aberglauben, Verzweiflung oder Zweifel, sind in Wirklichkeit feindliche Kräfte in übersinnlichen Welten, die grausame Angriffe auf die Menschen starten, während sie genährt werden. (Massenvernichtungswaffen: Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern)

Deshalb ist es vor allem notwendig, dass der Mensch, der in die geistige Welt eintritt, Angst, Hilflosigkeitsgefühle, Verzweiflung und Angst überwindet.

Aber das sind gerade die Gefühle, die zur zeitgenössischen Kultur und zum Materialismus gehören; weil sie die Menschen von der geistigen Welt entfremden, sind sie besonders geeignet, in den Menschen Hoffnungslosigkeit und Angst vor dem Unbekannten hervorzurufen und so die oben erwähnten feindlichen Kräfte gegen sie aufzurufen.“ ~Rudolf Steiner

Angesichts der tiefgreifenden globalen Angst, Sorge und Panik vor der gegenwärtigen Pandemie offenbaren viele ihre eigenen seelischen Krankheiten und fügen sich in jedes empfohlene Verhalten oder jede Intervention, die diese Emotionen lindern könnte. Damit einher geht der Druck, 7 Milliarden gesunde Menschen zu impfen.

Vor fast 100 Jahren warnte Steiner in einer Reihe von 14 Aufsätzen, die unter dem Titel Der Untergang der Geister der Finsternis veröffentlicht wurden , künftige Generationen vor einer möglichen Maßnahme der Massenkontrolle, die den Visionen von Orwell und Huxley sehr ähnlich war.

Steiner sah eine Zukunft voraus, in der Impfstoffe uns unsere spirituelle Natur rauben könnten.

Zunächst einige Hintergrundinformationen:

„In diesen vierzehn Vorträgen, die er Ende 1917 nach vier Jahren Krieg in Europa hielt, spricht Steiner über die komplexen spirituellen Kräfte hinter dem Ersten Weltkrieg, die Versuche der Menschheit, theoretisch perfekte Gesellschaftsordnungen aufzubauen, und die vielen Spaltungen und Brüche, die auf der Erde bis in unsere Zeit andauern würden. Die Menschheit im Allgemeinen war sich der Tatsache nicht bewusst, dass gefallene Geister, die aus den spirituellen Welten vertrieben wurden, auf der Erde intensiv aktiv geworden waren. Dies manifestierte sich hauptsächlich im menschlichen Denken und in der Wahrnehmung der umgebenden Welt.“ [ Quelle ]

Der Fall in einen derart zerstörerischen Schlaf würde durch ein Zeitalter des Materialismus und der Zentralisierung der Macht gekennzeichnet sein, in dem der Einfluss der „Geister der Finsternis“ die Menschen dazu inspirieren würde, neue Technologien und neue Mittel der Unterdrückung zu entwickeln. Steiner kommentiert:

„Ich habe euch gesagt, dass die Geister der Finsternis ihre menschlichen Wirte, in denen sie wohnen werden, dazu inspirieren werden, einen Impfstoff zu finden, der alle Neigungen zur Spiritualität aus den Seelen der Menschen vertreibt, wenn sie noch sehr jung sind, und das wird auf Umwegen über den lebenden Körper geschehen.

Heute werden Körper gegen dies und jenes geimpft; in Zukunft werden Kinder mit einer Substanz geimpft, die sicherlich hergestellt werden kann, und das wird sie immun machen, so dass sie keine dummen Neigungen entwickeln, die mit dem spirituellen Leben verbunden sind – ‚dumm‘ hier natürlich in den Augen der Materialisten …

„… es wird endlich ein Weg gefunden werden, Körper zu impfen, so dass diese Körper die Neigung zu spirituellen Ideen nicht entwickeln lassen und die Menschen ihr ganzes Leben lang nur an die physische Welt glauben, die sie mit den Sinnen wahrnehmen.

Aus Impulsen, die die Ärzteschaft aus Anmaßung gewonnen hat – oh, ich bitte um Entschuldigung, aus der Schwindsucht [Tuberkulose], die sie selbst erlitten hat –, werden die Menschen jetzt gegen die Schwindsucht geimpft, und auf die gleiche Weise werden sie gegen jede Neigung zur Spiritualität geimpft.

Dies soll Ihnen nur ein besonders anschauliches Beispiel von vielem geben, was in naher und fernerer Zukunft auf diesem Gebiet kommen wird – mit dem Ziel, Verwirrung in die Impulse zu bringen, die nach dem Sieg der [michaelischen] Lichtgeister [im Jahre 1879] zur Erde herabströmen wollen.“ ~Rudolf Steiner

Steiner sprach hier nur über Impfstoffe.

Sein Kommentar berücksichtigt nicht die kombinierten Auswirkungen der unzähligen Einflüsse auf die menschliche Spiritualität, die in unserer heutigen Welt herrschen und die alle für sich genommen gegen spirituelle Verbindungen wirken.

Anthroposophisch erweiterte Medizin

Anthroposophische Ärzte sind nicht generell gegen Impfungen. Sie sind aber für die Respektierung der individuellen Impfentscheidung. Dazu gehört natürlich auch, sich differenziert mit dem Thema auseinanderzusetzen und Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Auch Fragen nach den langfristigen Auswirkungen einer Impfung sollten in Ruhe gestellt werden können – und zwar im jeweiligen Einzelfall. Eine Impfung im Kindesalter stellt immer einen Eingriff in das sich entwickelnde Immunsystem dar.

Leider fehlen Untersuchungen über langfristige Impfauswirkungen und die Nachhaltigkeit von Impfprogrammen weiterhin fast vollständig. Als schwierig gilt die Studienlage auch, weil die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien über die Impfstoffsicherheit von Impfstoffherstellern (mit-)finanziert ist, sodass es kaum unabhängiges Studienmaterial gibt.

Rudolf Steiner hat Impfungen als problematisch angesehen, zugleich aber vor jeglichem diesbezüglichen Fanatismus ausdrücklich gewarnt. Bezüglich der Pockenimpfung sagte er beispielsweise:

„Sehen Sie, wenn man jemand impft, und man hat den Betreffenden als Anthroposophen und erzieht ihn anthroposophisch, so schadet es nichts. Es schadet nur denjenigen, die mit vorzugsweise materialistischen Gedanken heranwachsen. Da wird das Impfen zu einer Art ahrimanischer Kraft; der Mensch kann sich nicht mehr erheben aus einem gewissen materialistischen Fühlen. Und das ist doch eigentlich das Bedenkliche an der Pockenimpfung, daß die Menschen geradezu mit einem Phantom durchkleidet werden.

Der Mensch hat ein Phantom, das ihn verhindert, die seelischen Entitäten so weit loszukriegen vom physischen Organismus wie im normalen Bewußtsein. Er wird konstitutionell materialistisch, er kann sich nicht mehr erheben zum Geistigen. Das ist das Bedenkliche bei der Impfung. Natürlich handelt es sich darum, daß da die Statistik immer ins Feld geführt wird. Es ist die Frage, ob eben gerade in diesen Dingen auf die Statistik so viel Wert gelegt werden muß. Bei der Pockenimpfung handelt es sich sehr stark um etwas Psychisches.

Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß da der Glaube, daß die Impfung hilft, eine unberechenbar große Rolle spielt. Wenn man diesen Glauben durch etwas anderes ersetzen würde, wenn man naturgemäß erziehen würde die Menschen, so daß sie beeindruckbar wären durch etwas anderes als dadurch, daß man sie impft, etwa dadurch, daß man die Menschen wiederum an den Geist näher heranbrächte, so wäre es durchaus möglich, daß man gegen das unbewußte Hereindringen: hier ist Pockenepidemie! – durch vollständiges Bewußtsein davon: hier ist ein Geistiges, wenn auch ein unberechtigtes Geistiges, gegen das ich mich aufrechthalten muß! – ebenso gut wirken würde, wie man überhaupt den Menschen stark machen müßte gegen solche Einflüsse.

Wenn die Verhältnisse so liegen, wie zum Beispiel in unserer Gegend, wo die Einwirkung durch die Erziehung und so weiter sehr schwierig ist, wie soll man sich da verhalten?

Da muß man eben impfen. Es bleibt nichts anderes übrig. Denn das fanatische Sichstellen gegen diese Dinge ist dasjenige, was ich, nicht aus medizinischen, aber aus allgemein anthroposophischen Gründen, ganz und gar nicht empfehlen würde. Die fanatische Stellungnahme gegen diese Dinge ist nicht das, was wir anstreben, sondern wir wollen durch Einsicht die Dinge im Großen anders machen.

Ich habe das immer, wenn ich mit Ärzten befreundet war, als etwas zu Bekämpfendes angesehen, zum Beispiel bei Dr. Asch, der absolut nicht geimpft hat. Ich habe das immer bekämpft. Denn wenn er nicht impft, so impft eben ein anderer. Es ist ein völliges Unding, so im einzelnen fanatisch vorzugehen.“ (Lit.: GA 314, S. 287f)

Dass Rudolf Steiner kein fanatischer Impfgegner war und sich aus gegebenem Anlass gemeinsam mit seiner Gattin Marie Steiner auch selbst gegen die Pocken impfen lies, wird aus folgender Anekdote deutlich, die von seiner lanjährigen Stenographin Hedda Hummel überliefert wurde:

„In Berlin waren an einer Ecke die Pocken ausgebrochen. Soviel ich mich erinnere, wurden in den Schulen und Kinderhorten die Kinder geimpft. Dr. Steiner ordnete an, dass auch die Kinder in unserem Kinderhort geimpft würden und auch die Menschen, die im Kinderhort aus- und eingingen. Dr. Steiner selbst ließ sich auch impfen, auch Frau Dr. Steiner und auch wir alle oder fast alle, die im Hause aus- und eingingen. Dr. Steiner bekam selbst einen schlimmen Arm, die Pocken schlugen an, wie man sagt. Es ging damals der Witz rund, Dr. Steiner mache die Frauenbewegung mit – die darin bestand, dass wir alle, meistens Frauen, eben oft den kranken Arm gerieben haben.“ (Lit.: Vögele, S. 43)

Einen beträchtlichen Unterschied macht es aus, ob der Impfstoff vom Menschen oder aus Tieren gewonnen wird. Was direkt vom Menschen herübergeimpft wird, wirkt nur auf den physischen Leib, während tierische Impfstoffe auch in den Ätherleib eingreifen.

„Dasjenige, was vom Menschen etwa direkt hinübergeimpft wird auf den anderen Menschen, das hat nur eine Bedeutung für die physische Organisation des Menschen. Es kommt lediglich bei dem eine bloß physische Wirkung in Betracht, was von einem Menschen auf den anderen hinübergeimpft wird. Das ist sehr interessant. Denn wenn zum Beispiel von einem Menschen zu dem anderen Blut hinübergebracht wird, so hat man bloß mit dem zu rechnen, was Blut auf den Organismus als physische Wirkung hervorbringen kann.

Das war besonders gut zu studieren in der Zeit, als der Übergang gemacht worden ist von der Pockenimpfung mit menschlicher Flüssigkeit zu der Kuhpockenimpfung, wo man direkt verfolgen konnte, wie die Wirkung vom physischen Leib bei dem früheren vom Menschen genommenen Impfstoff sozusagen hinauf rückte, dadurch daß man den tierischen Impfstoff verwendete, in den ätherischen Leib.“ (Lit.: GA 319, S. 228f)

Ansteckungsgefahr und psychische Faktoren

„Rudolf Steiner hat auch darauf hingewiesen, dass die Ansteckungsgefahr sehr wesentlich von seelischen Faktoren, namentlich von der Angst vor Ansteckung, abhängt, was heute durch die interdisziplinären Forschungsgebiete der Psychoneuroimmunologie und Psychoneuroendokrinologie bestätigt wird. Es hat sich dabei auch gezeigt, dass Botenstoffe des Nervensystems auf das Immunsystem und Botenstoffe des Immunsystems auf das Nervensystem wirken. Schnittstellen dieser biologisch-mentalen Regelkreise sind das Gehirn mit der Hirnanhangdrüse, die Nebennieren und die Leukozyten (Immunzellen).

Psychische, neurologische und hormonelle Faktoren und ihre komplexe Wechselwirkung sind für die Immunabwehr entscheidend. Aus anthroposophischer Sicht müssen neben dem physischen Leib auch die höheren Wesensglieder des Menschen, deren Tätigkeit sich in den physischen Organen widerspiegelt, mit einbezogen werden. Das Drüsensystem ist der unmittelbarste physische Ausdruck des Ätherleibs, der eigentliche Träger der Lebens und damit auch der Heilkräfte ist. Im Nervensystem wirkt am stärksten der Astralleib.

Das Ich, die einzigartige Individualität des Menschen, bildet den Mittelpunkt der Seele, wobei sich diese wiederum in drei unterschiedliche seelische Wesensglieder, die durch die, allerdings weitgehend unbewusste Tätigkeit des Ich ausgebildet werden. Die Empfindungsseele, das in gewissem Sinn niederste seelische Wesensglied, entsteht, indem das Ich mehr oder weniger unbewusst den Astralleib umwandelt.

Durch die Arbeit des Ich am Ätherleib bildet sich die Verstandes- oder Gemütsseele und durch die – natürlich nur sehr zarte – Umwandlung des physischen Leibes entfaltet sich die Bewusstseinsseele. Je mehr der Mensch durch Selbsterziehung an diesen seelischen Wesensgliedern arbeitet, desto wirksamer werden auch die Selbstheilungskräfte, die das Immunsystem stärken.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 12.06.2024