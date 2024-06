2024 wird das entscheidende Jahr: „Apokalypse-Versicherung“ – auf was bereiten Sie sich vor?

Teile die Wahrheit!

Die Leiter führender KI-Unternehmen wie Google DeepMind, Microsoft AI, Anthropic und Mistral AI sind Teil einer Elitegruppe aus mehr als 130 politischen Führern, Staatsoberhäuptern und den größten Unternehmen der Welt, die sich zu einem regulären Treffen des Bilderberg-Freimaurerclubs versammelt haben.

Beim Bilderberg-Treffen im vergangenen Jahr war die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Auch dieses Jahr drehten sich die Diskussionen um den aktuellen Stand der KI-Technologien und die ethischen und sicherheitsrelevanten Bedenken hinsichtlich ihrer Nutzung.

An der Konferenz nahmen Technologiemanager und einflussreiche Persönlichkeiten teil, darunter Citigroup-CEO Jane Fraser, der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, Pfizer-CEO Albert Bourla, Shell-CEO Wael Sawan sowie der bekannte Investor und Milliardär Peter Thiel.

Die Einbeziehung von KI-Spezialisten in die Bilderberg-Treffen, deren Diskussionen geheim gehalten werden, ist ein bemerkenswertes Ereignis. Es zeigt, dass die führenden Politiker der Welt das Potenzial der KI-Technologien erkennen, die Zukunft der Menschheit zu verändern (Offenbarung 13:15-18).

Wie bei allen bisherigen Bilderberg-Treffen und im Gegensatz zu Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum unterliegen die Diskussionen und erzielten Vereinbarungen strenger Vertraulichkeit. Den Teilnehmern ist es gemäß den festgelegten Regeln des Clubs nicht gestattet, den Inhalt der Diskussionen oder die Identität der Vortragenden preiszugeben.

Sie sind gemäß der Chatham-House- Regel zur Geheimhaltung verpflichtet , die die Offenlegung der Identität eines Sprechers oder des Ursprungs einer während des Treffens erwähnten Idee untersagt.

Die Organisatoren sind davon überzeugt, dass ein geschlossenes Format eine offenere und ehrlichere Diskussion über die dringendsten Probleme unserer Zeit ermöglicht. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse der Beratungen der Clubmitglieder zum Thema KI veröffentlicht werden.

Es ist interessant festzustellen, dass Kriegsführung ein Diskussionsthema auf der Bilderberg-Agenda 2024 ist. (Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise wie in Offenbarung 6:6 vorbereitet?)

Über Künstliche Intelligenz und transhumanistische Themen im Zusammenhang mit den „sich entwickelnden Aspekten der Biologie“ sowie wirtschaftliche Fragen hinaus ist bemerkenswert, dass viele weitere Themen mit der Eskalation globaler Konflikte in Zusammenhang stehen.

Diese scheinen sich in Richtung offener Kriege zwischen nuklear bewaffneten Supermächten in verschiedenen Regionen zu entwickeln – wie etwa zwischen den USA/der NATO und Russland in der Ukraine, Konflikten im Nahen Osten und Spannungen im Fernen Osten, die China-Taiwan und möglicherweise die koreanische Halbinsel betreffen.

Das Konzept der „KI-Sicherheit“ könnte mit einer umfassenderen Agenda verknüpft sein, die darauf abzielt, die Anonymität im Internet zu beseitigen und alle Nutzer zu zwingen, eine digitale Identität anzunehmen. Dies könnte den Prozess der Identifizierung und möglichen Zensur oder Bestrafung derjenigen vereinfachen, die sich den vorherrschenden Narrativen widersetzen.

Die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt werden von Nationen weltweit aufmerksam verfolgt. Manche betrachten ihn als zentrales Schlachtfeld für eine Konfrontation, die sich zu einer größeren, möglicherweise nuklearen Konfrontation entwickeln könnte.

In den jüngsten Nachrichten ist bemerkenswert, dass europäische Staats- und Regierungschefs und die Vereinigten Staaten der Ukraine gestattet haben, ihre Waffen einzusetzen, um Russland erneut in Erstaunen zu versetzen. Wie üblich erkennen wir die zugrunde liegenden Implikationen.

„Apokalypse-Versicherung“

Angesichts der aktuellen Schlagzeilen und der Nachrichtenflut zu globalen Konflikten sollte man nicht vergessen, dass sich einige Milliardäre Bunker gebaut haben. Zuckerberg beispielsweise hat in einen Bunker auf Hawaii investiert , der angeblich 300 Millionen Dollar gekostet hat.

Ein weiterer amerikanischer Milliardär, Frank Vandersloot, der Gründer von Melaleuca, hat neben seinem eine Residenz gebaut. Larry Ellison, der Gründer der Oracle Corporation, besitzt inzwischen die gesamte hawaiianische Insel Lanai. Er hat sich außerdem einen großen Bunker zugelegt.

Unter ihresgleichen werden solche Bauten anders bezeichnet – als „Versicherung gegen die Apokalypse“.

Dieser Trend hat schon lange begonnen. Peter Thiel, ein Vertrauter von Musk, kaufte bereits 2010 Land in Neuseeland. Sein Unternehmen verarbeitet Informationen für das Pentagon und amerikanische Geheimdienste.

Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn, erwähnte, dass in bestimmten Kreisen das Bekunden von Interesse am Erwerb eines Hauses in Neuseeland als subtiles Signal an andere dient und ein Verständnis andeutet, das keiner weiteren Erklärung bedarf.

Hier ist ein weiteres beredtes Zitat:

„Ich versuche, weniger darüber nachzudenken. Aber ich habe Waffen, Gold, Kaliumjodid, Antibiotika, Batterien, Wasser, Gasmasken der israelischen Armee und ein großes Stück Land in Big Sur vorbereitet, wohin ich fliehen könnte, falls etwas passieren sollte.“

Der Autor ist Sam Altman, der Leiter von OpenAI, das hinter der Entwicklung von ChatGPT steht.

Dante Vicino, der Leiter von Vivos, einem Unternehmen, das riesige Unterkünfte für 10.000 Menschen baut, erwähnte, dass die Nachfrage von US-Milliardären nach der Epidemie um 2000 % gestiegen sei. Ein Platz in einem solchen Bunker kostet zwischen 35.000 und 55.000 Dollar.

Namhafte reiche Privatpersonen, darunter Jeff Bezos von Amazon, der Hedgefonds-Titan Ken Griffin, Ivanka Trump und der Investor Carl Icahn, haben allesamt Immobilien auf der Indian Creek Island in Florida erworben, die als „Bunker der Milliardäre“ bekannt ist und passenderweise nach den unterirdischen Bunkern unter jedem Wohnhaus benannt ist.

Zu einem Zitat aus Douglas Rushkoffs neuem Buch „Survival of the Richest“:

„Der Anfang war unschuldig und ziemlich vorhersehbar. Bitcoin oder Ethereum?

Virtuelle Realität oder Augmented Reality?

Wer wird zuerst einen Quantencomputer bauen – China oder Google? Nach und nach kamen sie zu einem Thema, das ihnen wirklich Sorgen bereitete.

Neuseeland oder Alaska? Welche Region wird von der drohenden Klimakrise am wenigsten betroffen sein?

Weiter – schlimmer. Was ist gefährlicher, die globale Erwärmung oder biologische Waffen? Wie lange sollte man sich auf ein autonomes Überleben ohne äußere Hilfe vorbereiten?

Braucht der Bunker eine eigene Luftquelle? Wie wahrscheinlich ist eine Grundwasserverschmutzung?

Am Ende sagte der Geschäftsführer der Maklerfirma, er habe seinen eigenen Bunker fast fertiggestellt, und fragte mich: „Wie kann ich die Wachen nach dem Vorfall zum Gehorsam zwingen?“

Unserer Ansicht nach ist keines dieser Nachrichtenereignisse ein Zufall.

Warum sind die Menschen vom Reiz des postapokalyptischen Genres fasziniert und warten sehnsüchtig auf seine Umsetzung?

Das postapokalyptische Genre spielt nach einem katastrophalen Ereignis, das die menschliche Zivilisation dezimiert und nur einen Bruchteil der Menschheit übrig lässt. Diese Überlebenden stehen im Mittelpunkt der Erzählung, obwohl sich einige Geschichten faszinierenderweise auf Mutanten oder Roboter konzentrieren. Normalerweise spielen Menschen eine wichtige Rolle.

Der Reiz postapokalyptischer Erzählungen kann auf eine Reihe psychologischer und sozialer Faktoren zurückzuführen sein. Diese Geschichten ermöglichen es uns, das Konzept des Überlebens unter extremen Umständen zu erkunden, uns unseren Ängsten in einer sicheren Umgebung zu stellen und ein Gefühl von Nervenkitzel und Abenteuer zu erleben.

Sie spiegeln auch unsere tiefsten Ängste wider und können als Metapher für persönliche oder gesellschaftliche Herausforderungen dienen. Darüber hinaus kann die Idee eines Neustarts oder Neuanfangs nach einer Apokalypse ansprechend sein und eine Leinwand für die Erkundung neuer Möglichkeiten und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes bieten.

Postapokalyptische Szenarien können sehr unterschiedlich sein. In der Serie „Terminator“ kommt es zu einer nuklearen Apokalypse, bei der Skynet die meisten Großstädte auslöscht.

Diese Art von Apokalypse ist weit verbreitet und ähnelt globalen Kriegen, in denen Nationen so lange kämpfen, bis völlige Verwüstung herrscht. In anderen Fällen sind Apokalypsen auf aggressive außerirdische Invasionen oder mysteriöse Epidemien zurückzuführen. In einigen Erzählungen geht es um rätselhafte Naturphänomene, die ungeklärt bleiben, aber dennoch Teil der neuen Weltordnung werden. Ein weiteres beliebtes Thema ist die Zombie-Apokalypse.

Die Faszination für mögliche Katastrophen, die die Menschheit auslöschen könnten, inspiriert seit langem Schriftsteller und Filmemacher. Diese apokalyptischen Themen vermischen sich oft und schaffen komplexe Erzählungen.

So ist es beispielsweise durchaus plausibel, einen Zombieausbruch mit einem Atomkrieg zu kombinieren. Aber die grundlegende Frage bleibt: Was zieht uns so fesselnd an das postapokalyptische Thema?

Wir beginnen mit den einfachen und scheinbar oberflächlichen Gründen und arbeiten uns dann zu den komplexeren, tiefgründigeren und philosophischeren vor. Der erste Grund scheint die Situation selbst zu sein – eine Reihe externer Indikatoren, die sofort auf ein postapokalyptisches Szenario hinweisen.

Das hat einen unbestreitbaren Reiz. Diese Landschaften haben einen gewissen Zauber. Die Überreste einer vergangenen Zivilisation, die jetzt mit Sand bedeckt oder von üppigem Grün umgeben sind.

Es ist die eigentümliche, rätselhafte Energie unzähliger Gegenstände, die einst eine große Bedeutung hatten, jemandem gehörten und nun für immer an ihrem Platz festsitzen, verwittert durch Wind, Regen, Frost, radioaktive Trümmer, kleine Lebewesen und mehr.

Als Kinder haben wir uns dazu hingezogen gefühlt, ein verlassenes Haus zu erkunden oder auf einer Baustelle Fangen zu spielen. Erinnern Sie sich an diese Zeiten? Manche finden solche Aktivitäten immer noch unwiderstehlich spannend.

Der erste Grund ist die verführerische, unvergleichliche Atmosphäre, ob in Sandwüsten, verkohlten Wäldern oder grünen Gegenden. Schneebedeckte Ruinen oder sonnenbeschienene Fassaden verlassener Gebäude ziehen uns unerklärlicherweise an.

Vielleicht ist es ein Überbleibsel des Lebens in dicht besiedelten Städten, wo täglich Menschenmassen geschäftig umherschwirren, einander ignorieren und ein monotones, gleichgültiges Summen erzeugen. Die Leere und Einsamkeit solcher Orte bieten die Möglichkeit, mit sich allein zu sein.

Der zweite Grund scheint im Vergleich zum Reiz des Settings selbst eher pragmatisch zu sein. Die postapokalyptische Welt ist eine hervorragende Kulisse, um in die bedeutendsten Charaktere einzutauchen – die Menschen.

Es ist eine Art universelle Freiheit, in der jeder Überlebende, jeder Protagonist oder eine gewöhnliche Figur die Freiheit hat, zu handeln, wie sie möchte. Der Autor zoomt dann auf eine Einzelperson und untersucht, wie sie sich in einer Welt ohne Grenzen, Regeln oder sogar buchstäbliche Begrenzungen verhalten würde.

Die postapokalyptischen Helden haben oft die Freiheit, nach Belieben durch die Welt zu streifen. Ob sie mutierten Bestien zum Opfer fallen, von rasenden Räubern erschlagen werden oder anderen Unglücken begegnen, das sind bloße Details.

Es ist nicht überraschend, dass in jedem Buch, von der Ritterromanze bis zur futuristischen Cyberpunk-Geschichte, die Hauptfiguren Menschen sind. Je lebendiger sie dargestellt werden, je mehr Leidenschaft, Emotion und Logik in ihren Taten steckt, desto ansprechender wirken sie. Selbst wenn es in einem Buch um sprechende Krokodile geht, sind diese Krokodile dennoch mit menschlichen Zügen ausgestattet, die wir wiedererkennen.

Die Postapokalypse verkörpert den verbotenen Traum von absoluter Freiheit und wirft Fragen darüber auf, wer sie kontrollieren wird und was in der Menschheit dominieren wird: niedere Instinkte oder edle Ideale? Darüber hinaus beinhaltet die Postapokalypse natürlich einen Abenteuergeist. Der Reiz der vollständigen Befreiung von gesellschaftlichen Regeln, Normen und Dogmen ist ein überzeugender Aspekt, der uns zu diesem Genre hinzieht.

Ein weiterer einfacher Grund, der dritte auf dieser Liste, ist, dass die Postapokalypse, ob in Comics, Filmen, Videospielen oder Büchern dargestellt, ein sicheres und dennoch spannendes Abenteuer bietet.

Ich werde auf diesen Punkt nicht zu sehr eingehen, da er ziemlich offensichtlich ist. Werke aller Genres, von Fantasy bis Cyberpunk, bieten eine Reise voller intensiver Emotionen, offener Gedanken und Selbstreflexion, die wir bequem von unserem Lieblingssofa oder -sessel aus genießen können – vorausgesetzt natürlich, das Werk ist gut gemacht und wirklich fesselnd.

Der wichtigste Grund für unsere Faszination für dieses Genre ist unsere Angst vor der Zukunft. Genauer gesagt, es ist die Angst vor dieser noch unbestimmten Zukunft.

Die Zukunft bleibt ungewiss. Die meisten Menschen verfügen jedoch über analytisches Denkvermögen und können auf Grundlage der verfügbaren Daten komplexe oder einfache Vorhersagen treffen. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Menschheit häufig ins Wanken gerät und in militärische Konflikte und von Menschen verursachte Katastrophen stürzt.

Diese Ereignisse schüren die Angst vor der Zukunft und rufen Fragen darüber hervor, was vor uns liegt, was der morgige Tag bringen könnte und welche Unbekannten auftauchen könnten. Diese Angst regt die Vorstellungskraft an und beschwört zunehmend düstere Visionen einer trostlosen, postapokalyptischen Zukunft herauf.

Der Aufstieg des postapokalyptischen Genres in Film und Literatur nach den beiden Weltkriegen ist nicht überraschend. Obwohl einige Werke aus der Zeit vor diesen Ereignissen stammen, ist allgemein anerkannt, dass das Genre in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts florierte und zu einem festen Bestandteil der modernen Kultur in Literatur, Film, Kunst und beliebten Videospielen wurde.

Die verheerenden Auswirkungen dieser Kriege haben die Geschichte unauslöschlich verändert und dafür gesorgt, dass die Welt nie mehr dieselbe sein wird. Die Angst vor der Zukunft ähnelt einer dunklen Höhle oder einer mysteriösen Tür am Ende eines Korridors in einem verlassenen Gebäude.

Trotz der Beklommenheit besteht eine angeborene Neugier, hinter die Tür zu blicken, die Höhle zu betreten, herauszufinden, was sich darin verbirgt, und vielleicht auch der Angst selbst gegenüberzutreten und sie zu überwinden.

Als Menschen halten wir an der Hoffnung fest, dass für uns nicht alles verloren ist. Wir glauben, dass die Postapokalypse trotz ihrer Schrecken immer zur Entstehung von etwas Neuem führen wird. Was liegt hinter der Tür? Es wird unzählige spannende Geschichten von Helden geben, sowohl mutige als auch weniger mutige.

Diese Geschichten veranschaulichen den ständigen Konflikt zwischen dem Niedrigen und dem Erhabenen in uns und bestätigen, dass das Leben weitergeht. Es scheint mir, dass dies einer der grundlegenden Gründe ist, warum das postapokalyptische Genre uns als Endkonsumenten dieses Kulturprodukts fesselt.

