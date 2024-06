China übt Krieg gegen Taiwan, und die westliche Welt nimmt die Bedrohung immer noch nicht ernst

China hat Ende Mai eine riesige Militärübungen mit dem Codenamen „Joint Sword-2024A“ gestartet, die einen Krieg gegen Taiwan simulieren sollen. Chinesische Kampfjets führen Scheinluftangriffe gegen „hochrangige militärische Ziele“ durch, und chinesische Kriegsschiffe üben für eine zukünftige Wirtschaftsblockade. Von Michael Snyder

Die meisten Amerikaner scheinen sich dessen nicht bewusst zu sein, aber sobald China gegen Taiwan in den Krieg zieht, werden wir uns sofort im Kriegszustand mit China befinden. Der Zufluss von Konsumgütern aus China wird vollständig versiegen, wir werden keinen Zugang mehr zu den hochentwickelten Computerchips aus Taiwan haben, von denen wir so abhängig sind, und die Wirtschaft wird zusammenbrechen.

Unser aller Leben wird in dem Moment, in dem der Krieg mit China beginnt, völlig auf den Kopf gestellt, und dieser Tag könnte viel näher sein, als die meisten Leute denken.

Am Donnerstag „umzingelten die Chinesen Taiwan mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen“, als das Joint Sword-2024A begann …

China umzingelte am Donnerstag Taiwan im Rahmen von Kriegsspielen mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen und drohte, auf der selbstregierten Insel werde das Blut der „Unabhängigkeitskräfte“ fließen.

Die zweitägigen Übungen sind Teil einer sich verschärfenden Einschüchterungskampagne Chinas, in deren Rahmen das Land in den vergangenen Jahren eine Reihe groß angelegter Militärübungen rund um Taiwan durchgeführt hat.

Taiwans neuer Präsident Lai Ching-te wurde Anfang dieser Woche vereidigt und die chinesische Regierung ist überhaupt kein Fan von ihm.

Und es ist sicherlich kein Zufall, dass diese Militärübungen kurz nach seinem Amtsantritt stattfinden.

Dabei handelt es sich um die größten Militärübungen, die wir in der Region bisher erlebt haben, und CNN berichtet , dass „Dutzende chinesischer Kampfjets mit scharfer Munition“ daran beteiligt sind …

Im Rahmen der Übungen führten Dutzende chinesische Kampfjets mit scharfer Munition an der Seite von Zerstörern, Fregatten und Raketenschnellbooten Scheinangriffe auf „hochrangige militärische Ziele“ des „Feindes“ durch, berichtete der chinesische Staatssender CCTV.

Die Übungen, die am frühen Donnerstag begannen und Taiwan einkreisen werden, stellen für den neugewählten Lai Ching-te eine erste echte Bewährungsprobe dar, während er versucht, die Beziehungen zu dem mächtigen autoritären Nachbarn der Insel zu steuern.

Die gute Nachricht ist, dass diese Militärübungen nur 48 Stunden dauern werden. (Zeichen der Zeit: Krieg, Hungersnot, Seuchen und Naturkatastrophen)

Doch die Chinesen bereiten sich offensichtlich auf den Tag vor, an dem Krieg ausbricht.

Die Beziehungen zwischen der chinesischen Regierung und Taiwan haben einen kritischen Punkt erreicht und ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, sie wieder in Ordnung zu bringen.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Militärübungen richtete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, eine düstere Warnung an diejenigen, die auf die Unabhängigkeit Taiwans drängen …

Anschließend äußerte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, eine Warnung, die in einer Sprache verfasst war, die sonst eher von chinesischen Propagandakanälen verwendet wird.

„Taiwans Unabhängigkeitskräfte werden mit gebrochenen Köpfen und blutüberströmten Köpfen zurückbleiben, nachdem sie mit dem großen … Trend einer vollständigen Vereinigung Chinas kollidiert sind“, sagte Wang Reportern.

Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein chinesischer Beamter solch eine aufrührerische Bemerkung macht.

Normalerweise sind die Chinesen deutlich zurückhaltender.

Als die Übungen begannen, ging das taiwanesische Militär in Alarmbereitschaft und potenzielle chinesische Militärziele wurden aktiv verfolgt …

Das taiwanesische Verteidigungsministerium verurteilte die Übungen mit der Begründung, dass es Truppen in Gebiete rund um die Insel entsandt habe, dass seine Luftabwehr und landgestützten Raketentruppen Ziele verfolgten und dass es zuversichtlich sei, sein Territorium schützen zu können.

„Die Durchführung von Militärübungen aus diesem Anlass trägt nicht nur nicht zum Frieden und zur Stabilität in der Taiwanstraße bei, sie unterstreicht auch (Chinas) militaristische Mentalität“, sagte das Ministerium.

Das taiwanesische Präsidentenbüro drückte sein Bedauern darüber aus, dass China mit seinen „einseitigen militärischen Provokationen“ die demokratischen Freiheiten der Insel sowie den Frieden und die Stabilität in der Region bedrohe, sagte jedoch, die Menschen könnten sicher sein, dass Taiwan für seine Sicherheit sorgen könne.

Wenn es endlich so weit ist, denke ich, dass Chinas erste Maßnahme gegen Taiwan eine Wirtschaftsblockade sein wird.

Dies würde nicht nur die taiwanesische Wirtschaft ersticken, sondern auch die Hauptinsel von den vorgelagerten Inseln, die sie kontrolliert, abschneiden.

Daher halte ich es für wahrscheinlich, dass die Chinesen zunächst versuchen werden, einige der kleineren Inseln zu besetzen, bevor sie Taiwan selbst besetzen.

Interessanterweise simulieren die Militärübungen, die China derzeit durchführt, Aktionen gegen einige dieser vorgelagerten Inseln …

Su Tzu-yun, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Taiwans wichtigstem militärischen Thinktank, dem Institute for National Defence and Security Research, sagte, dass die Übungen zwar nur zwei Tage dauern würden, im Vergleich zu früheren Übungen aber einen größeren Umfang hätten, da sie auch die vorgelagerten Inseln Taiwans einbezogen hätten.

Damit solle Chinas Fähigkeit zur Kontrolle der Meere demonstriert und die Einmischung ausländischer Kräfte verhindert werden, fügte er hinzu.

„Die politischen Signale sind hier stärker als die militärischen“, fügte er hinzu.

Es gab große Bedenken darüber, was es bedeuten würde, wenn China die Kontrolle über die Chip-Produktionsanlagen in Taiwan erlangen würde, da der gesamte Globus in hohem Maße von den hochentwickelten Chips abhängig ist, die Taiwan produziert …

Zwei der weltweit bedeutendsten Chiphersteller können im Falle einer Invasion Taiwans durch China per Fernzugriff einen „Kill Switch“ an ihren modernsten Chipherstellungsmaschinen umlegen, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das niederländische Unternehmen ASML – gemessen am Marktwert Europas größtes Technologieunternehmen – beliefert Chiphersteller mit hochentwickelten Maschinen. Dazu gehört auch das taiwanesische Unternehmen TSMC, das einigen Schätzungen zufolge 90 % der weltweit modernsten Prozessorchips herstellt.

Okay, sie können also einen „Kill-Schalter“ umlegen, der verhindert, dass China an diese Chips kommt.

Aber sobald China Taiwan kontrolliert, verlieren auch wir den Zugang zu diesen Chips.

Und ohne diese Chips bricht die gesamte Weltwirtschaft zusammen.

Deshalb sollten wir versuchen, ein solches Szenario wenn möglich zu vermeiden.

Unglücklicherweise richten Joe Biden und sein All-Star-Team von Kriegstreibern völliges Chaos an.

Biden wollte sich nicht dazu äußern, wie die USA Taiwan vor dem Militär Pekings verteidigen würden, sagte aber, er schließe eine Entsendung von Bodentruppen nicht „aus“.

RT berichtet: Die Insel war im chinesischen Bürgerkrieg der 40er Jahre der letzte Zufluchtsort nationalistischer Kräfte, und die kommunistische Regierung auf dem Festland hat ihre Gegner auf der internationalen Bühne nach und nach an den Rand gedrängt. Washington versorgte Taiwan weiterhin mit Waffen und Handelsmöglichkeiten, obwohl es formal anerkannte, dass Peking ein einziges chinesisches Land vertritt. Anders als frühere US-Präsidenten ist Biden vom Prinzip der strategischen Zweideutigkeit abgewichen, nach dem die Amerikaner sich weigern, öffentlich zu erklären, wie weit sie bei ihrer Unterstützung für Taipeh gehen würden. Der Präsident hat wiederholt angekündigt, militärisch einzugreifen, falls China versuchen sollte, die Insel mit Gewalt einzunehmen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem TIME-Magazin wurde Biden gefragt, wie genau das US-Militär im Falle eines bewaffneten Konflikts in Taiwan vorgehen würde. „Das hängt von den Umständen ab“, antwortete der Präsident. „Wir stellen weiterhin Kapazitäten bereit … Und wir haben uns mit unseren Verbündeten in der Region beraten.“ Er bekräftigte, dass er den Einsatz von US-Militärgewalt vor Ort nicht ausschließe , aber auch andere Optionen in Betracht ziehe, die er jedoch nicht öffentlich diskutieren wolle. Er sagte: „Sie würden mich dann mit gutem Grund kritisieren, wenn ich es Ihnen sagen würde.“ Hochrangige Vertreter des US-Militärs und -Geheimdienstes haben behauptet, Peking bereite möglicherweise eine militärische Besetzung Taiwans vor. Im Laufe der Jahre wurden für eine solche Operation mehrere Fristen genannt.

Wir nähern uns immer mehr einem Krieg mit China, und die Biden-Regierung treibt die Wut der Chinesen immer weiter in die Höhe.

Natürlich ist ein Krieg mit China ein Schlüsselstück des apokalyptischen Puzzles , vor dem ich schon lange warne.

Die Chinesen wissen, dass ein solcher Krieg bevorsteht, und sie bereiten sich aktiv darauf vor.

Hier in den USA gehen die meisten Menschen einfach davon aus, dass alles irgendwie gut gehen wird.

Wenn den meisten Amerikanern endlich klar wird, wie ernst die Bedrohung ist, werden wir leider bereits im Krieg sein und es wird kein Zurück mehr geben.

…

