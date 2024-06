Der Endkampf hat begonnen: Gefährliche Eskalation – droht ein Atomkrieg? (Video)

Die Welt steht am Rande des 3. Weltkriegs. Nachdem der Versuch des Westens gescheitert ist, Russland mithilfe der Ukraine in die Knie zu zwingen, arbeitet die NATO nun offenbar fieberhaft an eine Invasion Russlands.

Wie Russlands Antwort ausfallen könnte und wie sich die Dinge aus Sicht der geistigen Welt in den kommenden Monaten entwickeln, erläutert Krisenrat-Gründer Peter Denk im Gespräch mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis. Von Frank Schwede

Stündlich wächst die Gefahr eines 3. Weltkriegs. Der Westen baut seine militärische Präsenz entlang der russischen Grenze weiter aus, nach Einschätzung russischer Beobachter offenbar mit dem Ziel eine Invasion Russlands.

In einem Gespräch mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis betont Krisenrat-Gründer Peter Denk, dass sich bereits NATO-Truppen in der Ukraine befänden, die mittlerweile die Koordination übernommen hätten. Denk:

„Was der Westen möchte, ist relativ klar. Er möchte Russland zu einem Schlag provozieren, den man nutzen kann. Am liebsten wäre dem Westen ein russischer Atompilz. Dann nämlich muss man gegen Russland vorgehen und den 3. Weltkrieg ausrufen.“

Denk sagt, dass es in den USA eine Gruppe von Leuten gibt, die Russland und Europa bewusst aufeinanderhetzen, und zwar nach demselben Muster, wie sie es schon in den zwei vorherigen Weltkriegen gemacht haben, mit dem Ziel, die eurasische Zusammenarbeit, insbesondere die zwischen Deutschland und Russland, zu unterbinden. (Dramatische Wende: Transformation geht rasend schnell voran (Video))

Denk:

„Wenn Europa und Asien zusammenarbeiten, haben die Angelsachsen keine Chance, also gilt es das zu verhindern. Das ist die Doktrin der Angelsachsen.“

Westliche Politiker behaupten in ihren öffentlichen Reden, dass es dem Westen in der Ukraine in erster Linie um den Erhalt von Demokratie und Freiheit geht. In Wahrheit aber steckt mehr dahinter.

Kürzlich erklärte US-Senator Lindsey Graham in einem Gespräch mit CBS, dass es sich die USA nicht leisten könnten, Russland den Krieg mit der Ukraine gewinnen zu lassen, weil das den Verlust des direkten Zugangs zu enormen Bodenschätzen bedeuten würde.

Weiter behauptete Graham, wenn Moskau den Krieg tatsächlich gewinne, werde es sich die Reichtümer der Ukraine aneignen und mit China teilen. Deshalb schlug der Senator vor, dass diese Goldminen besser von den USA und ihren Verbündeten beansprucht werden sollten.

3. Weltkrieg zur Ablenkung?

Geht es hier tatsächlich nur um rein geopolitische Interessen? Peter Denk vermutet, dass noch einen anderen Grund gibt, die der Krisenrat-Gründer in den Machenschaften der westlichen Politik vermutet.

Tatsache ist, dass immer mehr dunkle Geheimnisse der Elite an die Öffentlichkeit gelangen, vor allem der Corona-Politik. Auch wenn weite Teile der Bevölkerung davon noch nichts wissen, oder nicht wissen wollen.

Die Katze ist jedenfalls aus dem Sack. Denk:

„Deshalb brauchen die jetzt unbedingt die maximale Ablenkung. Der 3. Weltkrieg wäre ideal. Wenn die Leute jetzt Panik bekommen, dass der 3. Weltkrieg ausbricht, wäre die ganze Spritzengeschichte natürlich erstmal in den Hintergrund gedrängt, weil dann hat man ja sehr konkrete aktuelle Gefahren.

Ich habe so das Gefühl, man versucht das mit dem 3. Weltkrieg genauso zu machen, wie mit der Pandemie. Man erklärt etwas in den Medien. Dann wird es ein neues Bergamo geben. So etwas brauchen die natürlich, die brauchen Fernsehbilder, die die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Und da gibt es natürlich nichts besseres, als einen Atompilz.

Der Atompilz hat den großen Vorteil, dass er Strahlung erzeugt und er ist, genau wie Viren, nicht sichtbar. Eine Gefahr, die irgendwie rumwabert,. Deshalb hätten die unglaublich gerne, dass die Russen eine Atombombe zünden.

Ich glaube aber, das wissen auch die Russen. Und den Gefallen werden sie ihnen wahrscheinlich nicht tun.“

Denk vermutet, dass es irgendwann wegen der Corona-Verbrechen weltweit zu Strafverfahren kommen wird, wenn jetzt nichts Gravierendes auf der Weltbühne passiert, weil durch die weltweite Aufklärung immer mehr Menschen verstehen werden, dass sie betrogen wurden.

Was nach Ansicht von Peter Denk ganz sicher passieren wird, ist, dass es in absehbarer Zeit eine Reaktion aus Russland geben wird. Das deutet sich an und das ist auch die Information, die von der geistigen Welt kommt. Denk:

„Egon Fischer hat schon lange die Vision, dass über Deutschland Raketen von Ost nach West fliegen. Die gute Nachricht für Deutschland ist, die Vision hat er mehrfach gehabt, die flogen immer höher, momentan sieht es so aus, dass Frankreich und Großbritannien die Ziele sind, die ja momentan die heftigsten europäischen Kriegstreiber gegen Russland sind.“ (Eindrücke aus der geistigen Welt: Was ist wahr und was nicht – Marschflugkörper über dem Brandenburger Tor)

Anfangs war das eine kleine einstellige Prozentzahl, dann lag die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent, dann waren es 50 Prozent und der letzte Stand vom Egon Fischer sind 80 Prozent.

Die Vision kann aber auch symbolisch sein. Das muss nicht exakt so sein. Das ist bei Visionen im medialen Bereich immer einzukalkulieren. Aber irgendetwas wird Russland tun.“

Weitere massive Provokationen geplant

Peter Denk glaubt, dass laut Aussage von Egon Fischer im Juli oder August der 3. Weltkrieg vorgespielt wir, weil es sich nach Worten von Peter Denk nur um eine Simulation handeln wird, eine 3. Weltkriegs-Show, wie es der Krisenrat-Gründer formuliert:

„Der geneigte Massenmediengläubige wird glauben, der 3. Weltkrieg hat begonnen. Die Aussage aus der geistigen Welt hat sich aber nicht verändert. Im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus wird es keinen 3. Weltkrieg geben. Aber die Medien werden natürlich so tun, als wäre es so.“

Es wird laut Einschätzung von Peter Denk keinen großen Atomkrieg geben, weil der auch von höheren Mächten nicht zugelassen wird. Das aber ist genau das Problem für die Hintergrundmächte, die dieses Szenario brauchen, weshalb sie alles tun werden, die angespannte Situation weiter zu eskalieren.

Denk:

„Was man momentan aus Ungarn hört, dürfte die NATO eine weitere ganz massive Provokation planen. Vermutlich wird jetzt nach der Ankündigung, dass die Ukraine westliche Waffen für Angriffe auf Russland verwenden darf, irgendwann auch eine entsprechende Aktion folgen.

Irgendetwas wird passieren, wo vermutlich dann Russland nicht mehr anders kann, als zu reagieren, die Russen sehen natürlich ganz genau, was der Westen alles veranstaltet.“

Die einzige Chance, die Ukraine zu retten, ist laut Denk, mit NATO-Truppen in das Land einzumarschieren, was Frankreich bereits plant. Klar ist bei diesem Szenario, dass die NATO dann gegen Russland kämpft. Denk:

„Auch das wird vermutlich ein Grund sein, warum Putin versucht, den Sack zuzumachen. Ob es tatsächlich noch dazu kommt, bleibt die spannende Frage, weil man das den Menschen im Westen nicht so leicht verkaufen kann.

Das wird wahrscheinlich der letzte Sargnagel sein am westlichen politischen System. Spannend ist, dass viele Menschen vom Thema 3. Weltkrieg nichts wissen wollen. Die wollen lieber in den Urlaub fahren oder Fußball schauen. Umso geschockter werden sie sein, wenn es auf einmal heißt, der 3. Weltkrieg steht vor der Tür.

Ich denke, einige werden total in Panik verfallen, viele andere werden sich dann vielleicht die Frage stellen, ist das wirklich bloß der böse Russe gewesen, wogegen der Westen den Krieg vorbereitet. Klar ist, unsere Politik bereitet uns auf einen Krieg vor.“

Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass sich westliche Politiker in der Zwickmühle befinden. Einerseits ist ihr Plan, Russland wirtschaftlich auszuhungern und zu ruinieren nicht aufgegangen, andererseits werden dem Westen die finanziellen Ressourcen, mit denen sie die Ukraine künstlich am Leben erhalten, bald ausgehen.

Das Spiel kann also nicht ewig so weitergehen.

Deshalb muss etwas passieren. Ein Showdown, nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Doch nach Lage der Dinge wird die Reaktion aus Moskau darüber entscheiden, wie es weitergeht und ob es tatsächlich zu einem nuklearen Schlagabtausch kommt.

Denk:

„Das Problem ist, wenn Russland nicht nuklear antwortet, sondern nur konventionell, dann erwartet man zwar, das Angst in der Bevölkerung hochkocht, aber wenn der Krieg nicht ins eigene Land kommt, dann geht die Angst auch schnell wieder weg.

Und spätestens dann werden einige aufwachen und die Frage stellen, wer der eigentliche Schuldige ist. Das kann sich dann ganz schnell gegen diese Herrschaften wenden. Weil dann nämlich schnell klar werden würde, dass es dem Westen nie um Frieden ging, sondern nur darum, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Die Beweise sind ja alle da, genau wie bei Corona.“

Wenn dieser hinterhältige Plan öffentlich wird, kippt nach Einschätzung von Peter Denk die gesamte öffentliche Meinung. Das würde heißen, dass den Regierungen der westlichen Länder die öffentliche Meinung für einen Krieg fehlen würde.

Und ohne die geht es laut Denk nicht, was die Kriegsbefürworter aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht davon abhalten wird, einen Krieg zu inszenieren, so Denk:

„Wenn hier der 3. Weltkrieg ausgerufen wird, ist das ein Gamechanger, der die Dinge verändern wird, weil das dazu führen wird, dass die Menschen, die noch nicht aufgewacht sind, aus dem Schlaf gerissen werden.

Es muss jetzt ein Ereignis passieren, was den Leuten zeigt, vergiss deine alte Welt. Es wird ein Showkrieg sein, ein Krieg der Medien, wie bei Corona.“

