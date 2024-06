Eindrücke aus der geistigen Welt: Es wird härter, direkter, schmutziger und hinterlistiger

Teile die Wahrheit!

Guten Tag,

die Energien werden immer dynamischer und es kommen immer wieder neue Energien auf die Erde. Zugleich wird alles chaotischer und unberechenbarer.

Bevor ich einen kurzer energetischen Rundumblick mache, zuerst die letzten energetischen Änderungen.

Die Rüttelenergie

Vor zirka zwei Wochen spürte ich plötzlich eine neue Energie, die sich sehr leicht und ätherisch anfühlte. Es war, wie wenn ich im ruhigen Meer vom Wasser getragen werden und ich spürte ab und an eine ganz kleine, leichte, sanfte Welle. Mit der Zeit begannen die energetischen Körper mit dieser Energie in Resonanz zu gehen und ich spürte dann, wie sich die sanften Wellen langsam durch meine Energiekörper bewegten. Es fühlte sich phantastisch an. Ich wurde ruhig und innerlich leer.

Aber dann kamen plötzlich Gedanken kamen auf. Alles, was ich nicht erledigt habe, kreiste plötzlich im Kopf. Das kam mir sehr komisch vor. Zuerst was es ruhig und still und dann kamen plötzlich unendlich viele Gedanken daher. Normalerweise, wenn es in mir still wird, tauchen keine Gedanken auf. Da musst irgendetwas passiert sein, was ich nicht kenne.

Also habe ich die Kollegen gefragt. Die meinten, dass diese Energie die Hauptursache für das psychische und energetische Rüttelbrett ist. Darum werde ich diese Energie im weiteren „Rüttelenergie“ nennen. Die Rüttelenergie bewirkt, dass die Gedanken und Emotionen insbesondere die alten „Muster“ aufgelockert werden und an die Oberfläche kommen.

Zuerst betrifft es nur das mentale System, später dann das emotionale System und zuletzt auch den Körper. Diese leichte sanfte Welle, die ich spürte, ist nur der Vorbote. Mit der Zeit wird die leichte sanfte Welle zu einer Sturzflut werden. Durch diese Rüttelenergie wird alles Alte und Nicht-erledigte nach oben gespült werden.

Die Prozesse haben sich beschleunigt

Vor ein paar Tagen haben mich die Kollegen informiert, dass sich zahlreiche Prozesse beschleunigt haben und daher schon in diesem Jahr 2024 Ereignisse eintreten werden, die sich eigentlich erst 2025 manifestieren sollten. Sie meinten dann noch, dass daher auch das 2024 letztlich etwas ruppiger wird als zu Jahresanfang vermutet wurde.

Die energetische Situation Englands

Die energetische Lage Englands

Das Energiefeld über Teile Englands wird immer dunkler. Von London nach Westen (es betrifft vorwiegend die Counties und Unitary Authorities Berkshire, Surrey, Hampshire, North Somerset, Bath and North East Somerset, Wiltshire) sehe ich einen fast schwarzen energetischen Streifen, in dem ab und an sehr kurz rote Feuerbälle auftauchen.

Wenn über einer Region oder einem Staat ein schwarzes Energiefeld auftaucht, ist das ein bedrohliches Omen. Oft bedeutet es, dass diese Gegend bereits energetisch tot ist oder energetisch kurz vor dem Exodus ist. Ich habe die Meinung der Kollegen dazu eingeholt. Die meinten: Diese Region ist noch nicht energetisch tot und könnte noch gerettet werden. Aber für die Rettung bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.

Das erste offizielle Porträt von König Charles III

Zum düsteren energetischen Bild passt auch das erste offizielle Portrait von König Charles III. In dem Bild ist König Charles III auf einem rötlichen, manche meinen blutrotem Hintergrund dargestellt. Die Kronenzeitung betitelt den betreffenden Artikel mit: „BLUTROTES BILD Sogar Charles schreckt sich vor seinem Porträt“

In der New York Times heißt es dazu: A Shock of Red for a Royal Portrait

A new portrait of King Charles III is bathed in symbolism.

Ein Schock in Rot für ein königliches Porträt

Ein neues Porträt von König Karl III. ist in Symbolik getaucht.

In der New York Times werden dann einige auf dem Instagram-Kanals der königlichen Familie veröffentlichten Kommentar wiedergegeben:

Für mich vermittelt es die Botschaft, dass die Monarchie in Flammen aufgeht oder der König in der Hölle schmort“, schrieb ein Kommentator unter den Instagram-Post der Königsfamilie, als das Porträt enthüllt wurde. … „Es sieht aus, als würde er in Blut baden“, schrieb ein anderer. Jemand anderes sprach von „kolonialem Blutvergießen“. Es gab Vergleiche mit dem Teufel.

Ich habe die Kollegen um ihre Meinung zu dem Portrait gefragt. Die Antwort war kurz und bündig: Eine gut gelungene symbolische Darstellung für das, was König Charles III erwartet. (Eindrücke aus der geistigen Welt: Was ist wahr und was nicht – Marschflugkörper über dem Brandenburger Tor)

Die Zukunft König Charles III

Am Samstag, den 13. April 2024, habe ich bei einem Kongress in Lanzenkirchen teilgenommen und ein paar Ausblicke auf 2025 gegeben.

In meinem Vortrag erwähnte ich, dass mir die geistige Welt im Februar 2024 mitgeteilt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass König Charles III 2025 noch erleben wird, sehr gering ist.

Die Wasserfrau hat im Februar 2024 eine sehr seltsame Info zu König Charles III erhalten, in der es sinngemäß hieß: “Wenn sie gnädig sind, darf König Charles davor gehen.” Wer “sie “ sind und worauf sich das “davor” bezieht, wurde ihr nicht erklärt.

Gestern, der 27. Mai 2024, saß ich nachmittags mit einer Tasse Kaffee auf der Veranda, als plötzlich das rote Portrait von König Charles III auftauchte. Es war in Flammen gehüllt. Nun, der Symbolismus ist eindeutig. Die Tage König Charles III sind gezählt, er wird 2025 nicht mehr erleben. Scheinbar waren “sie” gnädig und er muss das “Danach” nicht mehr miterleben.

Deutschland, Österreich und Schweiz

In das Energiefeld Deutschlands und Österreichs ist etwas Bewegung gekommen. Die beiden Energiefelder rotieren nun ganz langsam und es scheint sich jeweils ein sehr großer Energiewirbel zu bilden. Interessant ist, dass ich durch die Energiefelder diese komische „Rüttelenergie“ durchwehen sehe. Wenn diese Tendenzen in den nächsten Monaten anhalten, wird es ab Herbst und nächstes Jahr in den beiden Ländern sehr dynamisch werden. In der deutschsprachigen Schweiz hat sich das Energiefeld noch nicht geändert. Nur das Energiefeld über Zürich hat sich etwas verdunkelt. Eine tödliche Tür wurde geöffnet

Der slowakische Ministerpräsident Fico wurde am 15. Mai 2024 bei einem Attentat schwer verletzt. Laut den letzten Meldungen ist er jetzt außer Lebensgefahr.

Als ich von dem Attentat erfuhr, erinnerte ich mich, dass meine geistigen Kollegen zu Beginn des Sonnenjahrs 2024, das vom 21. März 2024 bis 21. März 2025 dauert, meinten: In diesem Sonnenjahr wird sich vieles direkter und härter manifestieren. Sie meinten damit, dass sich Energien und Energiefelder direkter und härter auf die 3D Ebene auswirken und die betreffenden Manifestationen eindeutiger und heftiger werden.

Ich fragte daher die Kollegen, ob das Attentat irgendwie mit der Vorhersage in Zusammenhang steht. Die Kollegen meinten dann: „Mit dem Attentat wurde eine tödliche Tür geöffnet. Weitere Vorfälle werden sich ereignen.“

In der Folge erklärten mir die Kollegen: Es gab von einer bestimmten Gruppe gegenüber dem Ministerpräsidenten Fico sehr destruktive Energien. Diese haben sich beim Attentat manifestiert. Auch wenn der Kreis der Personen, Organisationen oder sonstigen Kollektiven nicht direkt auf der 3D Ebene mit dem Attentat zu tun haben, sie haben aber massiv zum Aufbau des extrem destruktiven Energiefeldes beitragen und sind damit aus geistiger und energetischer Sicht Mitwirkende. Alle Mitwirkende werden die Folgen ihres Wirkens ernten. Mit dem Attentat wurde aus energetischer Sicht ein Anker gesetzt, der die Manifestation ähnlicher Ereignisse erleichtert.

In der Nacht von Samstag auf den Sonntag, 19. Mai 2024 gab es laut Medienberichten in Kongo einen Putschversuch. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben etwa zwanzig Soldaten versucht, die Residenz des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers zu stürmen. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem mehrere Personen getötet wurde. Unter den Toten ist laut Medienberichte auch der mutmaßlicher Anführer der Putschisten, Christian Malanga, ein in den USA lebender Angehöriger der kongolesischen Diaspora.

Am Sonntag, 19. Mai 2024 ist der Helikopter, mit dem iranische Staatspräsident Raisi unterwegs war, abgestürzt. Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian war auch in dem Helikopter. Bei der „harten“ Landung kam der iranische Staatspräsident und der Außenminister ums Leben.

Dann gab es in den letzten Tagen und Wochen noch einige andere seltsame Ereignisse. So hat sich der tschechische Präsident Petr Pavel bei einem Motorradunfall leicht verletzt und ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der georgische Ministerpräsident Kobachidse hat auf X (ehemals Twitter) bekanntgegeben, dass ein EU Kommissar ihm in einem Telefonat drohte, dass er unter Umständen das gleiche erleben wird wie der slowakische Ministerpräsident Fico, wenn in Georgien das „Ausländer-Agentengesetz“ beschlossen wird. Klaus Schwab, der Gründer und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat angekündigt, dass er Zurücktreten wird.

Es kam mir komisch vor, dass in kurzer Zeit einige ähnliche Ereignisse stattfanden. Dann erinnerte ich mich, dass meinen geistigen Kollegen angekündigt haben, dass 2024 zahlreiche wichtige Personen (aus Politik, Wirtschaft und Kunst und Kultur) „abhanden“ kommen werden. Mit Abhanden-Kommen war gemeint, dass die Person entweder seine Funktion/Rolle aufgibt oder stirbt. Daher befragte ich meine geistigen Kollegen nochmals zu den Themen „2024 wird es direkter und härter“ und „eine tödliche Tür wurde geöffnet“.

Außerdem wollte ich noch wissen, ob es einen Zusammenhang zur Anmerkung des geistigen Wesens (dem General – siehe mein letzter Beitrag), das ich über den Ukrainekonflikt befragte, dass die Auseinandersetzungen schmutziger und hinterlistiger werden wird. Es folgte ein längeres Gespräch mit den geistigen Kollegen, dessen Inhalt ich in verkürzter Form wiedergebe.

Es wird härter, direkter, schmutziger und hinterlistiger und die Auswirkungen des energetischen und psychischen Rüttelbrettes

Auf die Erde strömen immer intensivere und speziellere Energien ein. Dadurch manifestieren sich energetische Felder immer rascher und direkter. Zugleich werden immer mehr Menschen energetisch und psychisch durchgeschüttelt. Dies bewirkt, dass immer mehr Menschen in psychisch bedenkliche Zustände kommen und sich unvernünftig verhalten und teilweise früher und stärker ausrasten als bisher. Dies hat wiederum zur Folge, dass immer mehr Konflikte immer schneller und stärker eskalieren.

Die Konflikte können in jedem Lebensbereich stattfinden: in der Politik, in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Bereich aber auch im persönlichen Bereich und in einer Beziehung. Die Konflikte können auf verschiedenste Art und Weise ausgetragen werden. Sie können zu einem offenen Streit, zu einem Gerichtsprozess, zu Sanktionen aber auch zu verdeckten, geheimen und schmutzigen Aktionen führen.

Da bei heftigeren und größeren Konflikten oft auch sehr starke destruktive Energiefelder geschaffen werden, kann es auch passieren, dass sich ein destruktives Energiefeld auf der 3D Ebene manifestiert, ohne dass der „Täter“ direkt auf der 3D Ebene aktiv oder involviert wird. In diesem Fall kann eine beliebige Person, die in einem entsprechenden energetischen und psychischen Zustand ist, mit dem destruktiven Energiefeld in Resonanz und in Aktion gehen und so zum „Manifestationswerkzeug“ werden.

Eine tödliche Tür wurde geöffnet

Durch das Attentat auf Fico wurde leider eine Art Beispiel oder aus energetischer Sicht ein sehr destruktiver Kanal oder „Lösungsweg“ geschaffen. Man kann sich das so verstellen: Ein Mann muss sich einen Weg durch einen Dschungel bahnen. Er schlägt sich mit einem Buschmesser einen Weg durch den Dschungel frei.

Andere Menschen, die auch durch den Dschungel müssen, entdecken den Weg und benutzen ihn. Der Attentäter von Fico ist aus energetischer Sicht ein Wegbereiter für eine sehr destruktive Art und Weise, wie man einen Konflikt lösen kann. Durch das Attentat fällt es einigen Menschen aus energetischer und psychologischer Sicht künftig leichter, ähnliches zu tun. Daher muss man leider damit rechnen, dass die Fälle von sehr destruktiven Ereignissen tendenziell zunehmen werden.

Der persönliche Wirkungskreis

Wie angekündigt, beginne ich heute mit einer Beitragsserie zum Thema „persönlicher Wirkungskreis“. In den letzten zwei Wochen habe ich versucht, das Thema, das sehr umfangreich und komplex ist, so zu strukturieren, dass ich es in den Beiträgen verständlich wiedergeben kann. Dabei stellte ich wieder einmal fest, dass es für viele Phänomene und Dynamiken keine passenden Begriffe gibt und die Gefahr besteht, dass man meine Ausführungen nicht versteht. Ich dachte mir, am Besten ist es, wenn ich ein paar einfache Übungen einbaue, damit jeder, der wissen will, was ich meine, es einfach ausprobieren kann.

Wenn man seinen persönlichen Wirkungskreis bewusst gestalten will, muss man bestimmte energetische und psychische Phänomene und Prozesse kennen und deren Wirkungsweise verstehen. Nun lernen wir aber nirgends, wie man Energien wahrnehmen kann und wie diese wirken.

Um das persönliche Wirkungsfeld bewusst gestalten zu können, muss man aber zumindest ansatzweise Energien wahrnehmen können. Meine Erfahrung ist, dass fast jeder sehr schnell irgendwie Energien wahrnehmen und spüren kann. Wenn man das persönliche Wirkungsfeld gestalten will, muss man bis zu einem gewissen Grad die Energien des eigenen Systems erkennen und wahrnehmen können.

Das heißt, man muss sich selbst zuwenden und nach „innen“ schauen. Das sind wir aber nicht gewöhnt. Die meisten Menschen sind „außenorientiert“ und sind sich nicht gewahr, wie das Umfeld und die Umgebung auf sie selbst einwirkt. Wenn man das persönliche Wirkungsfeld bewusst gestalten will, braucht man daher eine differenzierte Wahrnehmung, damit man erkennen kann,

in welchem Zustand man sich innerlich befindet,

was von außen auf einen einwirkt und was dies in einem selbst auslöst

was man innerlich selbst tun muss, damit bestimmte Phänomene eintreten

welche Auswirkungen es hat, wenn man innerlich bestimmte Dinge macht.

Ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist, dass man der eigenen Wahrnehmung vertraut.

Die Außenorientierung

Wenn man den persönlichen Wirkungskreis bewusst gestalten will, muss man mit sich selbst beschäftigen und nach innen schauen. Nun lernen wir aber dies nicht und unsere gegenwärtige Kultur und Gesellschaft fördert die Außenorientierung.

Ein wichtiges energetisches Gesetz ist, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Wenn man außenorientiert ist, gibt man automatisch Energien nach außen ab. Gleichzeitig prasseln aber auch eine Unmenge von Energien auf uns ein. Nun ist es nicht so einfach, die Energien, die man an die Außenwelt abgibt und die man von der Außenwelt bekommt, wahrzunehmen. Aber man kann dies erlernen, im weiteren Sinne muss man seine Wahrnehmung schulen. Dabei ist das Spüren von zentraler Bedeutung.

Wenn man seine Wahrnehmung schult, hat dies aber Auswirkungen auf einen selbst. Man spürt dann Dinge, die man bisher nicht gespürt hat und in der gegenwärtigen Zeit gibt es sehr viele Dinge, die sich gar nicht gut anfühlen.

Die Psychologin und Psychotherapeutin Brigitte Fuchs hat vor ein kurzem einen Beitrag mit dem Titel „Die Feinde des Spürens“ veröffentlicht. In dem Beitrag schreibt sie unter anderem:

Eine ungeschulte Selbstwahrnehmung erschwert das Spüren….

Je weniger wir aber nach innen blicken,

umso weniger nehmen wir wahr,

was in uns vor sich geht.

Doch damit nicht genug! Achten wir wenig oder nicht auf unser Empfinden, schwächt dies unsere Selbstwahrnehmung. Richtet sich unsere Aufmerksamkeit nicht auf unser Empfinden, nehmen wir – langfristig betrachtet – unsere Empfindungen nicht nur weniger, sondern auch weniger differenziert wahr.

Nutzen wir unsere spürende Wahrnehmung nicht in einem ausreichenden Maße, wird diese auch nicht geschult und im schlimmsten Fall verkümmert sie.

Leider scheint es derzeit für viele Menschen keinen sonderlichen Wert zu haben, sich zu spüren.

Die Bedeutung der Außenorientierung

Unter Außenorientierung verstehe ich hier, dass die eigene Wahrnehmung auf das Außen fixiert ist UND man sich selbst dabei nicht wahrnimmt, sich insbesondere nicht spürt.

Die Außenorientierung ist so bedeutsam, weil jeder von der Außenwelt viele Signale und Energien empfängt und dabei nicht bemerkt, was diese Signale und Energien in ihm bewirken. Das öffnet Tür und Tor für viele Arten der Manipulation.

Wie du energetisch gehackt werden kannst

Da wir uns bei der Außenorientierung nicht spüren, kann man uns dabei sehr leicht energetisch manipulieren. Ich möchte zwei Beispiele bringen, wie ich energetisch gehackt und manipuliert wurde.

Die Youtube-Falle

Ich habe mehrmals erlebt, wie ich bei einem “normalen” Youtube-Video (es waren esoterische und spirituelle Videos) energetisch gehackt wurde. Als ich die Videos öffnete, spürte ich, dass das Video komische Energien verbreitet. Nach kurzer Zeit merkte ich, wie sich mein Chakra beim Solar Plexus ungewöhnlich veränderte, dann wurde mir sogar körperlich schlecht.

Ich ging der Sache nach und stellte fest, dass ich energetisch gehackt wurde. Wie so häufig war der Inhalt des Videos sogar gut, aber das Video wurde von einer Gruppe von Wesen als Energiekanal benutzt, um den Zuseher zu manipulieren. Einige meiner medialen Bekannten, die sich gut spüren, haben mir mitgeteilt, dass sie die Videos von vielen Youtubern nicht mehr ansehen können, weil ihnen dabei schlecht wird.

Vor ein paar Jahren konnten diese Bekannten teilweise aber noch Videos dieser Person ansehen. Ich vermute, dass meine Bekannten in der Zwischenzeit feinfühliger wurden und sich zugleich auch die energetische Intensität der Videos ziemlich verstärkt hat. Beides zusammen führt anscheinend dazu, dass meine Bekannten nun viele Videos nicht mehr ansehen können.

Ein faszinierendes Gespräch

Man kann aber auch in einen ganz normalen Gespräch vom Gegenüber gehackt werden. Das kommt nicht so oft vor, aber ab und an kann auch das passieren. Nach meiner Erfahrung und meinem Spüren wird man dabei üblicherweise im Kopf oder im Solar Plexus gehackt.

Viel häufiger jedoch ist, dass die energetische Austrahlung des anderen eine negative Auswirkung auf einen hat. Das Gegenüber kann dabei sehr nett und freundlich sein und das Gespräch faszinierend. Trotzdem kann die Wirkung auf einen sehr unangenehm werden. Ich habe oft erlebt, dass ich im Verlaufe eines Gesprächs plötzlich leichte Kopfschmerzen oder einen unangenehmen Druck im Solarplexus bekommen habe. Auch einige Bekannte haben mir mehrmals von solchen Phänomenen erzählt.

Kann man sich schützen?

Ich wurde oft gefragt, ob man sich gegen energetische Hackerangriffe und gegen die Auswirkungen von “Manipulatoren” schützen kann. Ich werde auf das Thema in einem weiteren Beitrag im Detail eingehen. Hier nur ganz kurz ein paar Hinweise: Theoretisch ja, praktisch nein. Was man jedoch machen kann, ist, dass man die Auswirkungen gering hält und den Schaden begrenzt.

Das erfordert “nur”, dass man energetisch stark und präsent bist. Die oft in Betracht gezogene Schutzvariante, dass man sich ein energetisches Schutzschild oder eine energetische Ritterrüstung schafft, ist keine Dauerlösung. In kritischen Phasen, wenn man bemerkt hat, dass jemand einen hacken will oder die Ausstrahlung des anderen unangenehm ist, dann kann man das für eine kurze Zeit machen, aber auf Dauer ist der Schaden, der durch das ständige Tragen einer energetischen “Schutzausrüstung” entsteht größer als der Nutzen.

Die Bedeutung des Spürens

Aus meiner Erfahrung heraus ist das Sich-selbst-Spüren das wichtigste Element, wenn man seinen eigenen Wirkungskreis bewusst gestalten will.

Unter Spüren meine ich nicht nur das emotionale oder körperliche Spüren, sondern auch das Spüren mit den Hellsinnen, also das hellfühlige Spüren, auch das Hellwissen etc.

Je weniger man sich spürt, desto größer ist die Gefahr, dass man manipuliert und gehackt wird, ohne dass man es bemerkt. Wenn man sich nicht oder nur wenig spürt, steigt zugleich auch die Gefahr, dass man die energetischen Auswirkungen von eigenen Aktionen nicht mitbekommt.

Da wir üblicherweise sehr außenorientiert sind, muss man sich zuerst wieder angewöhnen, dass man sich selbst wahrnimmt und sich selbst spürt.

Man muss also lernen, wie man zwischen Außen- und Innenorientierung umschaltet und sich an das Umschalten gewöhnen.

Wer das ausprobieren möchte, eine sehr einfache Übung:

Fokussiere dich auf ein Objekt im außen, zum Beispiel auf ein Obst, eine Pflanze oder einen Baum. Anfangs lieber nicht auf einen Menschen. Betrachte den äußeren Gegenstand eine Weile. Dann lege eine Hand auf irgend einem Körperteil. Du kannst die Hand auf den Oberschenkel legen oder auf die Brust. Beobachte einfach, was das mit dir nun macht. Spürst du etwas? Wenn ja, wo und wie? Tauchen irgendwelche Gefühle oder Gedanken auf? Achte auf diese Dinge nicht, sondern nimm die Phänomene einfach nur wahr.

Wenn man diese Übung öfters macht, kann dies einiges bewirken. Man sollte daher darauf achten, was in einem ausgelöst wird und unter Umständen diese Übung nicht so oft machen oder mit der Übung etwas pausieren. Nach einiger Zeit kann man dann diese Übung wieder ausprobieren.

Das “Sich-spüren-Üben” wirkt natürlich in der Natur besonders gut. Wenn man im Wald oder an einem Gewässer einfach still ist und inne hält und einfach nur spürt, was gerade in einem vor sich geht und was da gerade ausgelöst wird, trainiert man nicht nur seine innerer Wahrnehmungsfähigkeit, sondern man tankt auch energetisch auf.

Bis zum nächsten Beitrag wünsche ich allen alles Gute

Beste Grüße

Egon Fischer

Egon Fischer