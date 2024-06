„Eine alte Ära ist fast vorbei und eine neue Ära bricht an“: Ein neuer Zyklus in einer neuen Welt (Video)

Teile die Wahrheit!

Kung-Fu-Meister Shi Heng Yi sieht es weltweit geschehen: den Übergang von einer alten zu einer neuen Ära. „Menschen, die sich nicht an die kommenden Veränderungen anpassen können, nicht wollen oder vielleicht auch nicht wollen, das ist einfach so: Sie bleiben in der alten Welt, die bald untergeht.“

Ihm zufolge beginnt ein neuer Zyklus in einer neuen Welt. Von Ella Ster

Shi Heng Yi ist das Oberhaupt des Shaolin-Tempels in Europa. In den 36 Jahren, in denen er die chinesische Kampfkunst Kung Fu beherrscht, hat sie ihm auch Selbsterkenntnis vermittelt und ihn gelehrt, Meister seiner Charaktereigenschaften zu sein.

Dabei geht es vor allem um die inneren Werte, die man für sich selbst schätzt. Kampfkunst ist nur eine Möglichkeit, dies zu erreichen, aber er kann nur aus seiner eigenen Erfahrung als Kung-Fu-Meister sprechen.

Er glaubt, dass wir alle in der Lage sind, unseren Körper und Geist zu stärken. Das gibt Ihnen einen tieferen Einblick in das, was Sie im Wesentlichen sind. Wenn er nun die Welt um sich herum betrachtet, kommt er zu dem Schluss: „Es ist leicht, unzufrieden zu sein, leicht Angst zu bekommen, leicht die Hoffnung zu verlieren, die Perspektive zu verlieren oder sich zu verlaufen.“

Aus diesem Grund möchte er eine Botschaft an die Welt senden. „Die Botschaft ist ganz klar: Wir befinden uns derzeit in einem Lebenszyklus, in dem jeder, der es überhaupt wahrnimmt, das Gefühl hat, dass sich etwas verändert.“

„Manche Menschen sind möglicherweise nicht bereit, sich an die Veränderungen anzupassen. Manche Menschen sind nicht stark genug, um sich an die Veränderungen anzupassen.

Manche Menschen wissen möglicherweise nicht, wie sie es in die Praxis umsetzen sollen, um mit der Veränderung Schritt zu halten. Ich bin der Meinung, dass die Zeit kommen wird – und die wird nicht mehr lange dauern –, in der eine natürliche Trennung stattfinden wird.“

„Diejenigen, die die Zeichen lesen können, die mitmachen können, was passiert. In der Lage sein, sich an die Veränderungen anzupassen, die unsere Welt mit sich bringt; Sie werden in eine neue Welt gehen.

Sie werden in ein anderes Gebiet, einen anderen Zyklus gehen als dort, wo wir uns jetzt als Menschen auf der Erde befinden. Den anderen Menschen, die nicht bereit, nicht in der Lage oder nicht in der Lage sind, sich an die kommenden Veränderungen anzupassen, geht es einfach so:

Sie bleiben in der alten Welt, die bald untergeht. Das ist die Botschaft. Darum geht es hier.“

Inspiration findet Shi Heng Yi beispielsweise in den alten buddhistischen Schriften, die sich mit Mitgefühl befassen.

„Die Kraft ist die gleiche. Zum Beispiel, wie man das Feuer in sich selbst entfacht, indem man seinen Atemrhythmus erhöht, seine Fähigkeit zur Regulierung steigert, diese Botschaften sind die gleichen, die Energie ist verfügbar.

Der große Unterschied liegt jedoch im vorhandenen Fundament und in der Art und Weise, wie das Feuer genutzt wird. Wenn die Grundlagen nicht auf Tugenden und Werten basieren, wird sich dieselbe Kraft, dieselbe Energie in eine dunkle Richtung bewegen.

Es geht dann in eine destruktive Richtung. Die Macht ist dieselbe, aber die Werte und Prinzipien sind unterschiedlich.“

Deshalb sei es seiner Meinung nach wichtig, Tugenden zu haben.

„Man braucht einen Leitfaden, der idealerweise auf Mitgefühl basiert. Das ist der ‚Schalter‘ für alles“, sagt Shi Heng Yi. „Entweder man hat Mitgefühl oder man ist ein eigenständiges Individuum. Ein getrennt lebender Mensch hat ein hochentwickeltes Gefühl für Ego und Egoismus.

Und Egozentrik verursacht Probleme in dieser Welt. Das Zugehörigkeitsgefühl bereitet keine Probleme, der Egoismus ist das Problem.“

In der neuen Ära und der neuen Welt werden Werte wie Solidarität und Mitgefühl im Mittelpunkt stehen.

Die Tugenden der Shaolin

Die 📿 Tugenden von Shaolin 📿 sind für jeden ernsthaften Praktizierenden der Shaolin-Künste unverzichtbar. Leben Sie nach der Tugend und meistern Sie sich selbst!

1

Demut kann nur entstehen, wenn man bereit ist, seinen Stolz zu kontrollieren und zu üben, ihn zu überwinden. Die Befriedigung der eigenen Wünsche darf nicht über alles andere gestellt werden.

2

Achtsamkeit ist die Grundlage aller Beziehungen zu Menschen, Tieren und allen Lebewesen. Dazu gehört auch der Respekt vor sich selbst. Sie ist das Fundament, auf dem die Shaolin-Gemeinschaft aufbaut.

3

Gerechtigkeit ist eine Lebenseinstellung. Was richtig ist, sollten Sie tun, und was falsch ist, sollten Sie unterlassen. Es wird erwartet, dass Sie die Verantwortung für Ihre eigenen Handlungen übernehmen.

4

Vertrauen beinhaltet Vertrauenswürdigkeit gegenüber anderen und auch die Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen. Jeder Praktizierende der Shaolin-Künste sollte eine Persönlichkeit entwickeln, der man vorbehaltlos vertrauen kann.

5

Loyalität ist vielleicht die wichtigste aller Handlungs- und Verhaltenstugenden. Loyalität ist die Grundlage von Vertrauen und jeder Beziehung. Wer sie nicht besitzt oder nicht entwickeln kann, wird nicht weiterkommen.

6

Um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und uns intensiv mit den Künsten zu beschäftigen, ist ein starker Wille erforderlich. Ein eiserner Wille kann von Vorteil sein, darf jedoch nicht zum Nachteil anderer Wesen eingesetzt werden.

7

Ausdauer bedeutet, unablässig zu üben und zu trainieren. Dies gilt sowohl für die körperliche als auch für die geistige Entwicklung innerhalb der Shaolin-Künste. Es drückt sich durch die kontinuierliche Bemühung aus, an sich selbst zu arbeiten.

8

Durch Beharrlichkeit können wir Fehler erkennen und korrigieren. Beharrlichkeit lässt einen Shaolin-Praktizierenden nie müde werden, sich zu verbessern, und drückt sich in der Fähigkeit aus, Schwierigkeiten zu ertragen.

9

Geduld ermöglicht es uns, weiterzumachen, auch wenn wir den Sinn der Übung nicht verstehen oder ein Ziel unerreichbar und unerreichbar scheint. Sie drückt sich in Selbstdisziplin und Ruhe aus.

10

Mut ist notwendig, um die Shaolin-Künste zu erlernen und in schwierigen Situationen richtig zu handeln. Er ermöglicht es uns, einen Geisteszustand zu erreichen, der auf Selbstvertrauen basiert, um unsere Angst oder Furcht zu überwinden.

Shi Heng Yi ist ein moderner Shaolin-Kung-Fu-Meister, der für sein Fachwissen und seine Lehrtätigkeit in traditionellen chinesischen Kampfkünsten und den damit verbundenen Philosophien bekannt ist.

Er ist ein Schüler des Shaolin-Tempels in der 35. Generation und fungiert als Cheftrainer und spiritueller Leiter des Shaolin-Tempels Europa mit Sitz in Deutschland.

Der Schwerpunkt des Instituts liegt auf der Vermittlung der traditionellen Shaolin-Kultur, einschließlich Kampfkunst, Meditation und Lebensphilosophie. Er genießt internationale Anerkennung und hat es geschafft, durch Workshops, Seminare und Online-Inhalte, in denen er sein Wissen teilt, ein breites Publikum zu erreichen.

…

am 07.06.2024