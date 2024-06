Jesuiten- und Freimaurerritual: China behaupten, auf der Rückseite des Mondes gelandet zu sein

Teile die Wahrheit!

Den von den Jesuiten kontrollierten Medien zufolge ist Chinas Mondlandesonde Chang’e-6 am Sonntagmorgen um Pekinger Zeit (in den USA ist es noch Samstag) erfolgreich auf der Rückseite des Mondes gelandet. Von Joachim Bartoll

Sie behaupten, dies sei ein wichtiger Schritt für die ehrgeizige Mission, die die Bestrebungen des Landes, Astronauten auf den Mond zu schicken, voranbringen könne.

Nun, wie jeder mit überdurchschnittlicher Intelligenz weiß, hat noch nie jemand den Mond besucht, geschweige denn betreten. Es ist eine dieser extrem kindischen Lügengeschichten, die die Weltraumlüge am Leben erhalten und enorme Geldsummen in geheime „Black Book“-Operationen fließen lassen.

Wer sich mit Geschichte auskennt, weiß, dass der Jesuitenorden der katholischen Kirche bereits im 17. Jahrhundert während der Ming-Dynastie in China eingedrungen war, als Matteo Ricci den Konfuzianismus umgestaltete.

Ende des 17. Jahrhunderts schickte Ludwig XIV. von Bourbon sechs Jesuiten nach China, darunter Joachim Bouvet, der die intellektuelle Bewegung anführte, die als „Figuristische Bewegung“ bekannt ist.

Er und die anderen fünf Jesuiten arbeiteten eng mit dem chinesischen Kaiser zusammen und beeinflussten langsam die chinesische Regierung, den Wünschen des Jesuitenordens, der katholischen Kirche und der Elitefamilien nachzukommen.

Bis 1839 hatten das Britische Empire und der Jesuitenorden durch die Opiumkriege die vollständige Kontrolle über China übernommen – und seitdem sind sie einfach eine weitere Figur auf der Weltbühne, die von denselben Leuten kontrolliert wird, wie es heute in über 112 Ländern der Fall ist. (Fake Mondlandung: Die wahre Geschichte eines Filmemachers, der auf die Abschussliste der CIA geriet (Video))

Die Sonde heißt Chang’e-6. „E“ ist der fünfte Buchstabe, also 5-6, wie die jesuitischste Zahl 56 , die zufälligerweise der Reduktionswert der „Chang’e-6-Sonde“ ist.

Wie Sie wissen, sind alle falschen „Astronauten“ (Sporttaucher) und Schlüsselpersonen in der falschen Weltraumindustrie Freimaurer.

Chang’e-6-Sonde = 56

Freimaurer = 56

Freimaurerische Rituale = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Peking = 56

Obwohl die computergesteuerte und völlig gefälschte Landung angeblich am frühen Sonntagmorgen chinesischer/Pekinger Zeit stattgefunden haben soll, war es in Nordamerika immer noch der 1. Juni, als die Medien die vorgefertigte Geschichte berichteten.

Der 1. Juni ist der 153. Tag des Jahres im Schaltjahr 2024.

Beachten Sie auch, dass es zwar in China SONNEN-Tag war, da sie ihren falschen Sonnengott Saturn anbeten, es in Nordamerika jedoch immer noch SATURN-Tag war. Ein doppelter Schlag für den Saturn-Kult.

Jesuitenorden = 153

Die erste inszenierte und gefälschte Mondlandung wurde am 20. Juli 1969 durchgeführt und der Welt präsentiert, ebenfalls ein Sonntagstag und der 201. Tag des Jesuitenjahres. Diese gefälschte Mondlandung fand 54 Jahre später statt.

Jesuitenorden = 54

Freimaurerritus = 54

Freimaurer = 54

Das bedeutet auch, dass es am 20. Juli dieses Jahres 55 Jahre her sein wird, dass die USA ihre Mondlandung vorgetäuscht haben. Und was diese gefälschte chinesische Mission betrifft, so soll sie 53 Tage dauern.

Mondlandung = 55, 53

Sie behaupten, die Landung habe um 6:23 Uhr Pekinger Zeit, in der 23. Minute der Stunde, stattgefunden .

die 23. Minute der Stunde

Mond = 23

Jesuiten = 23

Maurer = 23

Freimaurer = 23

Wenn die analoge Uhr 6:23 anzeigt, beträgt der Winkel zwischen den Zeigern der Uhr 53,5 Grad, was entweder auf 53 oder 54 Grad aufgerundet werden kann , wie die beiden oben entschlüsselten Zahlen, wie bei der Mondlandung und dem Jesuitenorden.

Der 1. Juni ist numerologisch mit 51 Tagen gekennzeichnet und man sagt, die Sonde sei um „6:23 Uhr“ auf dem „Mond“ gelandet.

01.06.2024 = 6 + 1 + 20 + 24 = 51

Mond = 51

6:23 Uhr = 51

So ein süßes Script.

Die vorherige Scheinmission war Chang’e-5 und das imaginäre Landedatum dieser computergesteuerten Sonde war der 1. Dezember 2020. Die letzte Scheinlandung am 1. Juni erfolgte genau 42 Monate später. 42 ist die Zahl ihres Sonnengottes Saturn und der Jesuiten.

Denken Sie daran, der 1. Juni war SATURN-Tag und in China war es SONNEN-Tag.

Saturn = 42

Jesuiten = 42

Sie sagen, dass die Sonde im Aitken-Becken gelandet sei.

Aitken Basin = 42

Freimaurer = 42

Moon Hoax = 42

Und in China erfolgte die Landung am 2. Juni (Pekinger Zeit) und damit am 201. Tag des Amtsantritts von Xi Jinping als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (15. November).

Der Jesuitenorden = 201

Saturnanbetung = 201

Der Freimaurerorden = 201

Außerdem trat Jinping am 13. März 2013 sein Amt als 7. Präsident Chinas an. Die vorgetäuschte Landung am 2. Juni Pekinger Zeit erfolgte 80 Tage nach seiner jährlichen Feier als Präsident. Oder, wenn man bis zum 1. Juni zählt und das Enddatum mit einbezieht, war es sein 80. Jahrestag als Präsident. 80 ist die Zahl Satans und auch die des „Sonnengottes“, wie Saturn.

Natürlich ist es auch die Zahl der Societas Iesu, der Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden.

Sonnengott = 80

Das Biest = 80

Baphomet = 80

Beelzebub = 80

Satan = 80

Societas Iesu = 80 (Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden)

Also haben wir wieder eine erfundene Geschichte, die als Jesuiten- und Freimaurerritual auf der Weltbühne aufgeführt wird. Leichtgläubige Weltraumgläubige werden glauben, dass es sie gibt und dass wir immer noch auf einer kleinen Kugel leben, die durch den imaginären Weltraum wirbelt.

Und die Eliten lachen darüber, dass die Erde ein geschlossenes System ist, in dem uns viel Land und Ressourcen vorenthalten wurden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

PublicDomain/bartoll.se/ am 08.06.2024