Japan: „Milliarden Geimpfte werden sterben – die Verantwortlichen müssen dafür bezahlen“ (Video)

Japan hat eine offizielle Entschuldigung an die Ungeimpften ausgesprochen und zugegeben, dass die Regierung dem Druck der internationalen Elite nachgegeben hat und während der Pandemie „totalitäre“ Taktiken der psychologischen Kriegsführung angewandt hat, um die Bürger einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

Laut japanischen Behördenvertretern ist es an der Zeit, sich auf den Abschied von geimpften Angehörigen vorzubereiten, denn schon bald werden Milliarden Menschen an den Folgen eines Verbrechens sterben, das schlimmer ist als der Holocaust, und die Welt wird nie wieder dieselbe sein.

Während die Flut an Todesfällen unter den Geimpften immer schneller wird und das japanische Volk weiterhin gegen die Elite rebelliert, kommt die Wahrheit ans Licht und die Schurken hinter der Plandemie können sich nirgendwo mehr verstecken.

Während der Covid-Pandemie ordneten sich Regierungen auf der ganzen Welt unter Druck und brachten ihre Bürger dazu, ihre Freiheiten aufzugeben und drakonische Anordnungen zu befolgen, darunter eine unwissenschaftliche Maskenpflicht und experimentelle mRNA-Gentherapietechniken.

Erinnern Sie sich an die Behauptung des Weißen Hauses, dass die Ungeimpften einen Winter voller schwerer Erkrankungen und Todesfälle erleiden würden?

Dieser Moment wird in die Geschichtsbücher eingehen als der Moment, in dem der illegitime US-Präsident den Bürgern sagte, sie sollten glücklich sein, während ihnen ihre lebensverkürzende Dosis Gift injiziert wurde.

Es waren nicht nur die USA. Wie wäre es mit der eindringlichen Warnung der vom WEF gekaperten britischen Regierung, dass ungeimpfte Familienmitglieder wie die Fliegen sterben würden? (Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos))

Es gab keine Saison schwerer Erkrankungen und Todesfälle für die Ungeimpften. Man findet keinen Ungeimpften, der seine Entscheidung bereut. Gleichzeitig ist das Internet voll von geimpften Menschen, die verzweifelt nach Heilmitteln für ihre vielfältigen Gesundheitsprobleme suchen.

Unglücklicherweise für diejenigen, die Leuten wie Biden, Johnson und „dem mächtigsten Arzt der Welt“ Bill Gates geglaubt haben, ist plötzlich die Saison des Turbokrebses, der Herzinfarkte, Schlaganfälle, Gesichtslähmungen und des Sterbens angebrochen.

Die Geimpften sterben wie die Fliegen und aus irgendeinem Grund darf niemand darüber reden.

Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Mainstream-Medien mit den Dollars der Pharmaindustrie über Wasser gehalten werden?

Die westlichen Mainstream-Medien sind der Pharmaindustrie völlig verpflichtet, doch in Japan ist das anders, und dort erhebt sich das Volk gegen die Tyrannen, die die Plandemie über die Massen gebracht haben.

Diese Revolution schreitet schnell voran und jeder Tag bringt unglaubliche neue Ergebnisse, die beweisen, dass die Elite für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Letzte Woche gingen Millionen und Abermillionen japanische Bürger auf die Straße , um gegen die Verbrechen zu protestieren, die von globalistischen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und dem Weltwirtschaftsforum während der Pandemie begangen wurden.

In einer Rede bei den Protesten entschuldigte sich der ehemalige japanische Innenminister Kazuhiro Haraguchi eindringlich und emotional für die große Zahl der Todesopfer, die derzeit auf die Einführung des tödlichen mRNA-Impfstoffs zurückzuführen seien.

Mit tiefer Aufrichtigkeit sprach Haraguchi sein Beileid aus und übernahm die Verantwortung für die Versäumnisse der Regierung, die den Massen die Impfung aufgezwungen hatte.

„Ich entschuldige mich bei Ihnen allen. So viele sind gestorben, und das hätte nicht passieren dürfen “, sagte er.

Haraguchi erklärte anschließend, warum die Regierung, der er angehörte, Ivermectin verboten hatte, ein von Dr. Satoshi Omura entwickeltes Medikament, das bei der Bekämpfung der Pandemie eine bedeutende Rolle hätte spielen können.

Wie Haraguchi erläuterte, hätten wirtschaftliche Interessen Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit.

Haraguchi erzählte dann eine sehr persönliche Geschichte über seine eigenen Erfahrungen mit der Impfung. Nach der Impfung entwickelte er eine aggressive Form von Krebs und verlor seine Augenbrauen und Haare.

Dieser erschütternd ehrliche Bericht über seinen Kampf gegen den Turbokrebs, der mit erheblichen körperlichen Veränderungen wie Haarausfall einherging, berührte das Publikum.

Schließlich haben viele von ihnen Angehörige, die das gleiche Schicksal erlitten haben.

Japans führender Onkologe hat die Mainstream-Medien und die Pharmaindustrie im Westen scharf dafür kritisiert, das Ausmaß der medizinischen Krise, die derzeit die Welt erfasst, zu vertuschen.

Der emeritierte Prof. Dr. Masanori Fukushima wurde von der japanischen Regierung beauftragt, zu untersuchen, warum die Zahl der Todesfälle nach der Einführung der dritten „Auffrischungsimpfung“ von Pfizer im Jahr 2021 um gewaltige 400 % anstieg.

„Die Übersterblichkeit war etwa viermal so hoch wie in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2021“, heißt es in einem Bericht auf Exposé-news.com.

Aber warten Sie: Wo ist das Jahr 2020 in dieser Mischung ? Wir freuen uns, dass Sie fragen, denn es stellt sich heraus, dass das Jahr 2020, vor der Einführung der sogenannten „Impfstoffe“, im Vergleich zu allen neun Jahren zuvor die geringste Zahl an Übersterblichkeiten verzeichnete.

Mit anderen Worten: 2020, das Jahr der Plandemie – und zugleich das einzige Jahr der Plandemie ohne Impfungen – verzeichnete die geringste Zahl an Übersterblichkeiten in Japans jüngster Geschichte. Die Übersterblichkeit begann dort erst zu steigen, nachdem Donald Trump Ende 2020 zu Beginn des Jahres 2021 die Impfungen freigegeben hatte.

„Die logische Analyse und Ockhams Rasiermesser zeigen, dass das mRNA-Experiment mit einem erheblichen Verlust an Menschenleben verbunden ist“, schrieb Joel Smalley über das Phänomen, dessen Zeuge wir jetzt werden.

Hätte es nie Covid-„Impfstoffe“ gegeben, hätten Millionen von Leben vor dem plötzlichen Tod GERETTET werden können

Wie uns erzählt wird, neigen die Japaner dazu, den Anweisungen ihrer Regierung in der Regel sehr folgsam zu sein. Als dort Covid-Impfungen eingeführt und vorangetrieben wurden, haben die meisten Japaner keine Sekunde gezögert, sich daran zu halten.

Infolgedessen war die Mehrheit der Japaner deutlich schneller „vollständig geimpft“ als in anderen Ländern – und das Land gehörte auch zu den Ländern mit der höchsten Sterberate weltweit, da die Zahl plötzlicher Todesfälle überdurchschnittlich hoch war.

„… unmittelbar nach der Covid-‚Epidemie‘ im Jahr 2020 verzeichnete Japan hinsichtlich der Sterblichkeit die bedeutendste Periode mit saisonalem Defizit seit zehn Jahren, nachdem es keinerlei Übersterblichkeit gegeben hatte“, berichtete The Exposé .

„Und dennoch haben sie im Gefolge des Massenexperiments mit mRNA (das sie vor einem Virus/einer Krankheit schützen sollte, vor der sie keinen Schutz brauchten) seitdem höhere saisonale Überschüsse und geringere saisonale Defizite erlebt.“

Kurz gesagt war 2020 ein großartiges Jahr für Japan, das die niedrigste „Super-Übersterblichkeit“ seit einem Jahrzehnt verzeichnete. Im Jahr 2021, als die Operation Warp Speed ​​in vollem Gange war, begann die „Super-Übersterblichkeit“ wieder auf den üblichen Bereich zu steigen. Bis 2022, dem Jahr des „Boosters“, hatte sich die Übersterblichkeit in Japan vervierfacht.

Wie jemand auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten immer noch behaupten kann, diese Injektionen würden „Leben retten“, ist einfach unfassbar. Die Fakten zeigen völlig klar , dass nicht „Covid“ Menschen tötet, sondern die Spritzen .

„Vor der ‚Impf‘-Kampagne lag die durchschnittliche saisonale Defizitsterblichkeit bei knapp über 45.000“, enthüllte The Exposé . „Im Jahr 2022 waren es nur noch 17.000, wobei sowohl 2021 als auch 2022 die einzigen beiden Jahre seit 2011 waren, deren Basiswerte über dem unteren Ende des Trendbereichs lagen.“

„Beim ‚Nettodefizit‘ gab es im Jahr 2022 erneut einen deutlichen Anstieg über das normale Niveau, und zwar etwa viermal so viel wie in den letzten Jahren, nachdem 2020 (das Jahr der Covid-‚Epidemie‘) entgegen dem jüngsten Trend deutlich niedriger ausfiel.“

„Nach einem Jahr unterdurchschnittlicher Sterblichkeit, gemessen sowohl an der saisonalen Überzahl als auch am Ausgangswert während der angeblichen Epidemie, erlebt Japan nun die höchste Sterblichkeitsrate der jüngeren Zeit.“

Die Ergebnisse von Fukushima waren schlüssig: mRNA hat das Immunsystem zerstört und eine Büchse der Pandora voller Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativer Erkrankungen, Krebs und Infektionen geöffnet.

Der Professor hat eine eindringliche Warnung an den Westen: Hören Sie nicht auf die Mainstream-Medien und die Pharmaindustrie, denn diese betreiben keine Wissenschaft, sondern ein eugenisches Experiment und haben sich als Volksfeinde erwiesen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.06.2024