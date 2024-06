Massenvernichtungswaffen: Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern

Teile die Wahrheit!

Ein renommierter US-Wissenschaftler hat ausgesagt, dass die COVID-19-Impfungen „Massenvernichtungswaffen“ seien, die entwickelt wurden, um Milliarden von Menschen zu dezimieren.

Laut Dr. Francis Boyle, dem in Harvard ausgebildeten Juraprofessor, der den Biological Weapons and Antiterrorism Act von 1989 entworfen hat, sind mRNA-Injektionen „biologische Waffen und Massenvernichtungswaffen und verstoßen gegen Biological Weapons 18 USC § 175; Weapons and Firearms § 790.166 Fla. Stat. (2023).“

Der Miami Independent berichtet: Dr. Boyle hat diese eidesstattliche Erklärung in einem Fall in Florida abgegeben, bei dem es um eine Eilpetition für einen Verwaltungsbefehl geht, mit dem Gouverneur DeSantis gezwungen werden soll, die Verteilung von „COVID-19-Injektionen“, „COVID-19-Nanopartikel-Injektionen“ und „mRNA-Nanopartikel-Injektionen“ im Bundesstaat Florida zu verbieten.

Außerdem soll Generalstaatsanwältin Ashley Moody gezwungen werden, die Fläschchen zu konfiszieren.

Der ursprüngliche Eilantrag auf Erlass eines Verwaltungsbefehls wurde am 3. März 2024 beim Obersten Gerichtshof von Florida eingereicht. Am 20. März 2024 wurde er dann an das Bezirksgericht in Leon County weitergeleitet. Am 9. April 2024 wies das Bezirksgericht den Fall ab .

Der Fall liegt nun beim Berufungsgericht. Die Berufungsschrift wurde am Memorial Day, dem 27. Mai 2024, eingereicht.

In den Schriftsätzen wird behauptet, dass die Verteilung von „COVID-19-Injektionen“, „COVID-19-Nanopartikel-Injektionen“ und „mRNA-Nanopartikel-Injektionen“ gegen – biologische Waffen 18 USC § 175; Waffen und Schusswaffen § 790.166 Fla. Stat. (2023); Bundesverbrechen des Hochverrats 18 USC § 2381; Hochverrat § 876.32 Fla. Stat. (2023); Inlandsterrorismus 18 USC § 2331; Terrorismus § 775.30 Fla. Stat. (2023); Mord § 782.04 (1)(a) Fla. Stat. (2023); und Völkermord 18 USC §1091; Florida Drugs and Cosmetic Act § 499.005 (2) Fla. Stat. (2023); Betrug § 817.034 Fla Stat. (2023); Beihilfe nach der Tat § 777.03 Fla. Stat. (2023); und Florida Medical Consent Law § 766.103 Fla Stat. (2023).

Dr. Boyle gilt als einer der weltweit führenden Rechtsexperten für biologische Waffen. (Japan: „Milliarden Geimpfte werden sterben – die Verantwortlichen müssen dafür bezahlen“ (Video))

Dr. Boyles eidesstattliche Erklärung verleiht dem Fall, der bereits mit dem Verwaltungsbefehl eine enorme Menge an Beweisen enthält, enorm viel Glaubwürdigkeit.

Eidesstattliche Erklärungen, dass es sich bei den Injektionen um biologische und technologische Waffen handelt , wurden ebenfalls von der Medizinrechtsberaterin und Biotech-Analystin Karen Kingston bereitgestellt , die die Beweise recherchiert hat, die den Abschnitt „Tatsachen des Falls“ des Verwaltungsbefehls ausmachen, sowie von Ana Mihalcea, MD, PhD . Dr. Mihalceas Forschungsergebnisse sind im Verwaltungsbefehl enthalten.

Dr. Mihalcea ist eine der weltweit führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Auswirkungen selbstreplizierender Nanotechnologie auf das Blut von Injizierten sowie der Auswirkungen der Ausscheidung auf das Blut von Nichtinjizierten.

Nachfolgend finden Sie die eidesstattliche Erklärung von Dr. Boyle:

Bill-Gates-Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern

Ein Vertrauter von Bill Gates, der als Impfstoffspezialist für den Microsoft-Mitbegründer tätig war, hat die Öffentlichkeit vor einem massiven Bevölkerungsrückgang gewarnt, der die Menschheit bald auslöschen werde.

Der ehemalige Wissenschaftler und Impfexperte der Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. Geert Vanden Bossche, hat davor gewarnt, dass die Weltbevölkerung um “bis zu 30-40% in stark geimpften Ländern” zurückgehen werde.

Bossche schlug in einem Interview mit dem Impfexperten und Forscher Steve Kirsch Alarm.

Er weist auch darauf hin, dass Covid nicht mit mRNA-Injektionen bekämpft werden kann, weil es weiter mutiert.

“Die Mutationen sind nicht mehr auf das Spike-Protein beschränkt, was auf eine erhöhte Aktivität der CTLs (zytotoxische T-Zellen) hindeutet, um die Infektiosität des Virus zu reduzieren”, erklärt Bossche Kirsch.

“Und diese CTL-Aktivität ist verantwortlich für den Rückgang der T-Zellen, die eigentlich die neutralisierenden Antikörper verstärken, welche die Virulenz verhindern”.

Aus dem gleichen Grund hat Bossche schon früher davor gewarnt, mitten in einer Pandemie einen Impfstoff für die Bevölkerung einzuführen.

Er weist darauf hin, dass die Impfung großer Teile der Bevölkerung die Viren nur stärker macht, anstatt sie zu besiegen.

Bossche erläuterte, dass in entwickelten Ländern mit hoher Durchimpfungsrate die Wellen schwerer Erkrankungen zunehmen.

“Am Ende würde diese Entwicklung unweigerlich zur Entstehung einer hochvirulenten Variante führen, die in den hochgeimpften Ländern Wellen von Krankenhauseinweisungen und schweren Erkrankungen auslösen würde – natürlich immer das Gleiche, nur eben in den hochgeimpften Ländern”, betonte Bossche.

Der Experte warnte davor, dass diese hochgeimpften Länder bald eine noch nie dagewesene Zahl von Todesfällen zu beklagen hätten.

“Meiner bescheidenen Meinung nach werden wir etwas völlig Neues erleben, was das Ausmaß der Morbiditäts- und leider auch der Mortalitätswelle betrifft, die auf uns zukommt”, sagte er.

Kirsch fragte Bossche, was dieses “noch nie dagewesene” zukünftige Phänomen mit sich bringen werde.

Er antwortete, dass mehr als ein Drittel aller Menschen als direkte Folge der Einführung der Covid-mRNA-Injektion sterben werden.

“In einigen stark geimpften Populationen … würde es mich nicht überraschen, wenn wir es mit einer ernsthaften Dezimierung der Bevölkerung zu tun hätten, vielleicht bis zu 30 oder 40 Prozent in einigen Populationen”, sagte Bossche.

Martin Armstrong von Armstrong Economics prognostiziert in einem eigenen Computermodell einen “starken Bevölkerungsrückgang” ab 2032.

Es ist möglich, dass Bossches Prognose tatsächlich auf Gates Agenda beruht.

Viele glauben, Gates wolle die Weltbevölkerung massiv reduzieren und damit an die Entvölkerungspläne seines verstorbenen Vaters Bill Gates Sr. anknüpfen.

Gates Sr. war Vorstandsmitglied von Planned Parenthood, einer Organisation, die mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet wurde, die Bevölkerung zu reduzieren.

“Sein Vater [förderte die Entvölkerungspläne], indem er Planned Parenthood gründete, Frauen davon überzeugte, dass es ihr Recht sei, ihre Babys zu töten, und sie in Minderheitenvierteln unterbrachte, was einige als rassistische Agenda ansahen”, schreibt Armstrong.

“Sogar Richterin Ginsberg kommentierte, dass es bei Roe v. Wade nur um Bevölkerungsreduktion ging – nicht um Frauenrechte.”

Wie Slay News bereits berichtete, haben Kirsch und seine Organisation, die Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), Alarm über die Auswirkungen der Massenimpfkampagne auf die öffentliche Gesundheit geschlagen.

Um dies zu belegen, führte Kirsch eine Studie über ungeimpfte Amish-Gemeinden in Amerika durch.

Die Studie ergab, dass die Sterblichkeitsrate bei den Amischen 90 Mal niedriger war als im Rest Amerikas.

Der Hauptunterschied, so die Studie, liege darin, dass die Amish-Gemeinden die Richtlinien der amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) völlig ignorierten.

Amische Familien ließen sich weder impfen, noch trugen sie Mundschutz, noch gab es Abgrenzungen, soziale Distanzierung oder andere Einschränkungen.

Die isolierten Gemeinschaften konnten jedoch nicht verhindern, dass sie sich mit dem Virus ansteckten, denn etwa 90 Prozent der Amischen waren mit Covidien infiziert.

Kirsch hat im vergangenen Jahr vor dem Senat von Pennsylvania über seine Ergebnisse ausgesagt.

Kirsch sagte, die Berechnung zeige, dass die Sterblichkeitsrate bei den Amischen “neunzig Mal niedriger ist als die Sterblichkeitsrate durch Infektionen in den Vereinigten Staaten von Amerika”.

“Die Amischen sterben neunzigmal seltener an Covidien als der Rest Amerikas”, wiederholte er.

Der Grund dafür sei, dass amische Familien ihre Kinder nicht impfen ließen.

“Und weil die Amischen keine einzige Richtlinie der CDC befolgt haben, haben sie sich nicht isoliert, sie haben sich nicht maskiert, sie haben sich nicht sozial distanziert, sie haben nicht geimpft, und es gab keine Impfpflicht in der Amischen Gemeinschaft”, sagte Kirsch.

“Sie haben im Grunde jede einzelne Richtlinie der CDC ignoriert”.

…

