US-Präsident senil? Biden auf G7-Gipfel erneut völlig orientierungslos „Er ist nicht mehr derselbe Mensch“ (Videos)

Biden erneut völlig orientierungslos!

Beim G7-Gipfel musste die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den sichtlich verlegenen US-Präsidenten zurück zu den anderen zu eskortieren. Ihm entging sogar eine Fallschirmspringer-Stunt-Einlage.

Irre Biden-Story: “Kannibalen haben meinen Onkel gefressen”

Und zwar handelt es sich dabei um einen US-Air-Force-Leutnant, mit einem literarisch klingenden Namen: Ambrose Finnegan (zur Erinnerung: James Joyce: „Finnegans wake“). Dieser wurde im Mai 1944 als vermisst gemeldet, nach dem Absturz seines leichten Bombers ins Meer.

Diesbezüglich machte der jetzigen US-Präsident Biden eine schaurig-stolze familiäre Anspielung:

“Er wurde in einer Gegend erschossen, in der es damals viele Kannibalen gab.“

– so Biden zu Reportern vor seinem „Air Force One“-Jumbo-Jet in Scranton, Pennsylvania. (Joe Biden: Sorge um Geisteszustand nach erneuter Blamage des US-Präsidenten (Videos))

Die Geschichte muss Biden wohl schon länger inspiriert haben:

Nur wenige Stunden später, bei einem Treffen mit Gewerkschafts-Mitgliedern von richtig harten Männern, nämlich der „United Steelworkers“ in Pittsburgh, hausierte Biden mit derselben Abenteuer-Geschichte, die jenen das Blut in den Adern gefrieren lassen sollte:

“In Neu-Guinea erschossen”

“Er wurde in Neuguinea erschossen und seine Leiche wurde nie gefunden…“

Mittlerweile dürfte die Rieseninsel als Synonym für übelste Menschenfresserei beinahe jedem Zeitgenossen bekannt sein.

Und weil die Leich des armen Onkels nie gefunden wurde, gab Biden eine düstere logische Anspielung:

…weil es in diesem Teil Neuguineas viele Kannibalen gab.“

– so der der 81-jährige Demokraten-Stammes-Anführer.

Reines Phantasie-Gespinst

Allerdings müssen mit Joe doch dessen Phantasien durchgegangen sein:

Denn laut Angaben der „Prisoner of War and Missing Persons Agency“ (POW-MIA) des Pentagon soll Finnegan jedoch weder erschossen worden sein, ja wäre sogar nicht einmal auf einer Aufklärungsmission gewesen, wie Biden behauptete.

Die True story klingt weniger dramatisch:

Der leichte Bomber „A-20 Havoc“ befand sich nämlich nur im “Kurierdienst” von der Insel Los Negros aus, als seine Triebwerke in geringer Höhe ausfielen – so die offiziellen nüchteren Darstellung des Vorfalls. Weswegen das Flugzeug vor der Nordküste Neuguineas ins Meer stürzte. Immerhin konnten sich zwei der drei Besatzungsmitglieder nicht mehr aus dem sinkenden Wrack befreien, welches auch nie gefunden wurde.

Und der einzige Überlebende wurde von einem vorbeifahrenden Boot gerettet.

Bidens Verleumdungs-„Fake News“ gegen Donald Trump

In seiner Wahlkampfrede in Pittsburgh erzählte Biden auch noch eine ganz andere Geschichte über seinen Todfeind Donald Trump:

Dieser hätte nämlich – so Biden – angeblich das Andenken an gefallene, in Frankreich begrabene amerikanische Soldaten, geschändet, indem er sie als “Trottel und Verlierer” bezeichnet habe.

Die abenteuerliche Geschichte war erstmals im September 2020 in der Zeitschrift „The Atlantic“ erschienen und bezog sich auf Ereignisse im November 2018, dem hundertsten Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg. Trump wies die Anschuldigung umgehend zurück, nämlich als…

…”eine weitere fiktive Fake News, die von ekelhaften und eifersüchtigen Menschen geschrieben wurde, in einem unverschämten Versuch, die Wahl 2020 zu beeinflussen.“

Und tatsächlich: Innerhalb weniger Tage widerlegten aufgetauchte Dokumente die „Atlantic“-Behauptung. Was aber die die Demokraten nicht davon abhielt, sie immer wieder aufs Neue aufzukochen.

Soros-Fakten-Checker ignorieren

Interessant entlarven aber auch: Die berühmten Soros-Faktencheck-Organisationen, ignorierten diese Fake News konstant.

Wait – MORE Biden Family Members Eaten By Cannibals?!

