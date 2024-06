Vatikan-Insider sagte, dass etwas Dunkles vor sich geht und dass der Vatikan nicht möchte, dass Sie davon erfahren

Teile die Wahrheit!

Im Herzen Roms, hinter seinen majestätischen Mauern und unter der Fassade der Heiligkeit, liegt ein Reich voller Intrigen, Dunkelheit und Geheimnisse.

Dieser Insider des Vatikans, dessen Stimme lange unterdrückt wurde, hat schockierende Wahrheiten enthüllt, die der Vatikan verzweifelt vor der Welt verbergen möchte. Heute begeben wir uns auf eine Reise, um die rätselhaften Geheimnisse aufzudecken, die in den heiligen Hallen der Vatikanstadt verborgen sind.

Der Vatikan, Symbol des Katholizismus und Leuchtfeuer des Glaubens für Millionen, war schon immer eine Quelle der Faszination und Neugier.

Doch unter seiner frommen Fassade verbirgt sich ein Labyrinth von Geheimnissen, die jahrhundertelang im Dunkeln lagen. Wir werden tief in die verbotenen Wahrheiten eintauchen und die verborgenen Realitäten enthüllen, die der Vatikan eifrig vor neugierigen Blicken bewahrt hat.

Der Schleier des Mysteriums des Vatikans: Seit Jahrhunderten ist die Vatikanstadt ein Symbol religiöser Macht und zieht Millionen von Pilgern und Touristen an.

Ihre Erhabenheit ist unbestreitbar, aber die Wahrheit hinter ihrer makellosen Fassade ist viel komplexer. Während wir uns durch diese Enthüllung bewegen, werden Sie entdecken, dass der Vatikan mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick sieht. (Aufgedeckt: Die wahre Geschichte der Geheimnisse des Vatikans – eintauchen in die Mysterien der Archive)

Das dunkle Geflüster: Unser Insider im Vatikan, der alles riskiert hat, um diese Geheimnisse zu enthüllen, behauptet, dass hinter verschlossenen Türen etwas Unheimliches passiert. Gerüchte über Korruption, Machtkämpfe und verborgene Absichten hallen durch die heiligen Hallen. Es ist Zeit, den Vorhang zu lüften und die dunkelsten Geheimnisse des Vatikans aufzudecken.

Das verbotene Archiv: Tief in den Archiven des Vatikans liegt eine Schatzkammer verbotenen Wissens, Dokumente, die den Lauf der Geschichte verändern könnten. Diese vor der Öffentlichkeit verborgenen Archive enthalten Manuskripte und Aufzeichnungen aus Jahrhunderten und enthüllen Geheimnisse, die der Vatikan unbedingt unterdrücken möchte.

Mysteriöse Verschwinden: Je tiefer wir in dieses Rätsel eintauchen, desto mehr Geschichten tauchen auf, in denen Menschen auftauchen, die es wagten, die Autorität des Vatikans herauszufordern und auf mysteriöse Weise verschwanden. Was geschah mit diesen tapferen Seelen, die versuchten, die Wahrheit aufzudecken? Das Schweigen des Vatikans zu diesen Angelegenheiten spricht Bände.

Die zwielichtigen Gestalten: Unser Insider zeichnet ein erschreckendes Bild zwielichtiger Gestalten, die in den Korridoren des Vatikans lauern. Diese einflussreichen Personen verfügen über enorme Macht und Einfluss und manipulieren die Entscheidungen des Vatikans aus dem Verborgenen. Wer sind diese Strippenzieher, die die Fäden des Heiligen Stuhls ziehen?

Ein Netz der Täuschung: Der Vatikan mag als Leuchtturm der Moral erscheinen, aber unsere Untersuchung deckt ein Netz der Täuschung auf, das über seine heiligen Mauern hinausreicht. Von Finanzskandalen bis hin zu Missbrauchsvertuschungsvorwürfen ist der Ruf des Vatikans durch eine Geschichte fragwürdiger Handlungen getrübt.

300x250

Die unheiligen Allianzen des Vatikans: Unser Vatikan-Insider deutet auf unheilige Allianzen hin, die der Vatikan im Laufe der Jahre geschlossen hat. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter diesen geheimen Partnerschaften und wie haben sie die Politik und das Handeln des Vatikans geprägt? Es ist an der Zeit, diese zweifelhaften Verbindungen ans Licht zu bringen.

Eine unterdrückte Wahrheit: Der Vatikan hat große Anstrengungen unternommen, um die Stimmen der Opposition zu unterdrücken und zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die Enthüllung unseres Insiders ist ein Beweis dafür, wie weit der Vatikan geht, um seine Geheimnisse zu schützen. Aber die Wahrheit kann nicht für immer verborgen bleiben.

Vatikanisches Pädophilen-Netzwerk geschlossen, Gold an US-Finanzministerium zurückgeführt

Eine internationale Militärtruppe hat 650 Flugzeugladungen Gold und Bargeld aus dem Vatikan an das US-Finanzministerium repatriiert, so Dr. Charlie Ward, dessen Team das Gold und die Wertsachen sicherte.

300x250 boxone

„Das Militär verhaftete außerdem 13 Familien dämonischer Abstammung, Mafiabosse, den Papst und 350 Mitarbeiter des Vatikans. Dann räumten sie mit 650 Flugzeugen Bargeld, Gold und Wertgegenstände aus dem Vatikan und flogen sie nach Fort Knox und an andere Standorte des US-Finanzministeriums“, fuhr Ward fort.

„Als Präsident Trump sagte: ‚Zuerst schneiden sie der Schlange den Kopf ab‘, meinte er die 13 Familien aus dämonischem Blut, die die globale Welt des Deep State regiert haben“, sagte Ward.

Als Folge davon wurden über 6.000 Konten bei der Vatikanbank geschlossen, die zur Erpressung führender Politiker missbraucht wurden. Die Vatikanbank verlor ihren Status als Geldwäschezentrum für die globalen Netzwerke des Satanischen Kinderopferkults des Neunten Zirkels, die in den Bereichen Menschenhandel, Pädophilie, Waffen- und Drogenschmuggel tätig sind.

Ward behauptete, dass Italien im März 2020 das erste Land war, das wegen des CV-19-Virus in den Lockdown ging . Gleichzeitig war es auch das erste Land, in das das globale Militär eindrang, um Gold für den bevorstehenden globalen Währungsneustart zu sichern, bei dem 209 Länder ihre Währungen nach Gold und physischen Vermögenswerten bewerteten.

Seit 1913 hat das globale Finanzsystem der von der Kabale kontrollierten Federal Reserve US-Steuergelder an die Queens Bank of London, die Vatikanbank und weiter an Zentralbanken auf der ganzen Welt geleitet.

Dieses System wurde bereits mit der Inbetriebnahme eines transparenten globalen Finanzsystems auf Basis von Quantencomputern der BRICS-Allianz (Brasilien, Russland, Indien, China und Südamerika) im September 2020 eingestellt.

Ward berichtete:

„Wer sind die drei GROSSEN SPIELER? Saudi-Arabien … Israel … und dann der Vatikan. Trump tauchte im Vatikan auf und überreicht Papst Franziskus einen riesigen Ordner mit den Worten: ‚Ja, lassen Sie sich Zeit, schauen Sie sich das an. Ziehen Sie am besten Ihre roten Schuhe an. Ich gehe hier nicht weg, bis Sie ein paar Dokumente für mich unterschrieben haben.‘

„Am nächsten Tag kapitulierte der Vatikan vor Donald Trump. Was musste der Vatikan nun tun, um zuzustimmen? Die Fed wird von einer bestimmten Gruppe innerhalb der katholischen Kirche kontrolliert … Die Jesuiten sind die wahre MAFIA, meine Freunde“, behauptete Ward.

„Alles geschieht jetzt, aber die Informationen werden erst im März 2025 herauskommen. Hüten Sie sich vor den Iden des März – dann werden wir den Fall der Kabale in den Mainstream-Medien erleben“, sagte Ward.

„Wenn eine Person Premierminister, Präsident, Zentralbankchef usw. wurde, wurde sie von den Behörden der Vatikanbank besucht“, so die P2-Freimaurer, die die Informationen an einen Insider weitergaben.

„Der neue Weltführer erhielt als Willkommensgeschenk in einen exklusiven Club zwischen 100 Millionen und über einer Milliarde US-Dollar, verbunden mit der Drohung, er würde getötet, wenn er sich weigerte zu kooperieren.“

Es kamen weitere Enthüllungen über das Ausmaß anderer vatikanischer Verbrechen ans Licht, insbesondere in Kanada – seit Jahrhunderten ein Brennpunkt vatikanischer Gräueltaten.

Der Vatikan hat Anfragen zur Ausgrabung von Massengräbern für Kinder abgelehnt, in denen vermutlich die verstümmelten Leichen von über 50.000 Kindern liegen, die aus der anglikanischen United Church of Canada, hauptsächlich jedoch aus 80 katholischen Internaten in ganz Kanada, verschwunden sind.

Eine kurz bevorstehende globale Neuausrichtung der Währungsunion hat den Geldwäscheaktivitäten der Vatikanbank und ihres Neunten Zirkels bereits ein Ende gesetzt, da sie die Kriminellen von den Dienstleistungen verschiedener Mafias in ihren internationalen Ringen des Kindersexhandels sowie des Waffen- und Drogenhandels abgeschnitten hat.

„Durch die Schließung der 6.000 Konten (des Weltmarktführers) haben wir den gesamten Vatikan lahmgelegt und die katholische Kirche zu einem schrittweisen Programm gezwungen, bei dem sie nur noch elektronische Spenden (Kirchenkollekten) akzeptiert, um den internationalen Gesetzen zur Geldwäsche zu entsprechen. Dies entkoppelt den Vatikan von der italienischen Mafia“, behauptete ein Insider.

Fazit: Am Ende dieser Reise ins Herz der Vatikanstadt müssen wir uns der unangenehmen Realität stellen, dass es Geheimnisse gibt, die der Vatikan vor Ihnen verbergen möchte.

Die mutige Enthüllung unseres Vatikan-Insiders hat eine Welt voller Dunkelheit und Intrigen aufgedeckt, die das Bild der Frömmigkeit, das der Vatikan vermittelt, in Frage stellt.

In einer Welt, in der Transparenz und Rechenschaftspflicht mehr denn je geschätzt werden, ist es an der Zeit, Antworten zu verlangen und die Wahrheit zu suchen. Die Geheimnisse des Vatikans mögen vorerst verborgen bleiben, aber das Licht des Wissens kann selbst die dunkelsten Schatten durchdringen.

Die Geheimnisse des Vatikans werden irgendwann enthüllt werden, und die Welt wird die Wahrheit erfahren, die viel zu lange verborgen war.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 24.06.2024