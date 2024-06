Die Simpsons und ihr goldenes Händchen für die Vorhersage der Zukunft (Video)

Teile die Wahrheit!

In 27 Staffeln und einem Film lieferten die Simpsons einige teils skurrile und seltsame Vorhersagen über die Zukunft. Vom 11. September bis zu Donald Trumps Präsidentschaft sind viele Vorhersagen eingetreten.

Sogar Covid wurde 27 Jahre zuvor vorhergesagt. Ist das Zufall, oder wird die Zukunft in Form eine Simulation tatsächlich vorausgeplant? Schauen wir mal, was die Simpsons für die Zukunft auf dem Schirm haben. Von Frank Schwede

Interessant und faszinierend ist, dass die Macher der Simpsons Szenen eingebaut haben, die das wirkliche Leben in der Zukunft, auf geradezu gruselige Weise zeigen, dass man sehr oft nicht mehr von einem Zufall sprechen kann.

Obwohl die Macher immer wieder beteuert haben, es sei reiner Zufall und in keiner Weise beabsichtigt sei, sprechen aufmerksame Zuschauer, Fans und Kritiker gerne von geheimen Wissen.

Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf zehn interessante Simpsons-Vorhersagen, die möglicherweise im kommenden Jahr oder später, eintreten könnten.

In dem Film „Gelb regiert die Welt“ aus dem Jahr 2007 kippt Homer den Unrat seines Hausschweins in den See. In Springfield kommt es zu einer Umweltkatastrophe, woraufhin der Präsident die schmutzigste Stadt Amerikas unter einer riesigen Glocke versiegeln lässt, also unter Quarantäne stellt. (Unglaublich: Astrologische Prophezeiungen (Video))

Obwohl ein wenig unrealistisch, könnte der Film trotzdem eine Warnung sein. In jüngster Zeit mehren sich die Gerüchte, dass schon bald das Vogelgrippe-Virus vom Tier auf den Menschen überspringen könnte, möglicherweise auch durch Tierexkremente.

Andererseits könnte es auch durch giftige Industriabfälle, die in Flüsse abgeleitet werden, um aufwendige Entsorgungskosten zu sparen, zu einer Umweltkatastrophe kommen.

In der Folge „Future-Drama“ aus dem Jahr 2005 erfand Professor Frank eine Maschine, die es Bart und Lisa ermöglicht, in die Zukunft zu blicken, wodurch das Leben der Simpsons natürlich völlig auf den Kopf gestellt wird.

Im Jahr 2013 haben sich Marge und Homer getrennt, nachdem er die Ersparnisse der Familie für ein Unterwasserhaus verprasst hat. Außerdem ist Homer im Besitz eines sogenannten Hovercars, ein Schwebe-Auto, in dem er in einer Szene gemeinsam mit Bart durch einen Quantum-Tunnel gleitet.

Das einzige derzeit bekannte Unterwasserhaus ist das Hotel „Villa Mukara“ auf den Malediven, das 2018 in Betrieb ging und seinen Gästen eine spektakuläre Aussicht auf die exotische Unterwasserwelt des Indischen Ozeans bietet. Eine Nacht unter Wasser kostet rund 50.000 US Dollar, das sind umgerechnet 42.000 Euro.

Auch Homers Schwebeauto könnte schon im nächsten Jahr Wirklichkeit werden. In China testen Forscher der Southwest Jiaotong University ein spezielles Magnetsystem.

Dazu wurde eine Schnellstraße auf 30 Kilometer Länge mit einer Stromschiene präpariert, die darüberfahrende Fahrzeuge mit Permanentmagneten im Fahrzeugboden rund 3,5 Meter über der Fahrbahn schweben lässt.

Lisa Simpson und die Marsmission

Hauptgesprächsthema der letzten Jahre ist die Kolonisierung des Mars. Zahlreiche Menschen sind bereit, dauerhaft auf dem Mars zu leben, um den roten Planeten in eine menschliche Kolonie umzuwandeln.

In Staffel 27, Folge 16, „Die Marge-laner“ aus dem Jahr 2016 meldet sich Lisa Simpson für eine Marsmission, um zehn Jahr später in einem Raumschiff für immer auf den Roten Planeten umzuziehen.

Das Konzept hinter der Expedition von „Exploration Incorporated“ besteht darin, den Roten Planeten noch vor 2026 zu kolonisieren. Auch wenn der Start fehlschlägt, schaffen es Lisa und Marge immerhin im Jahr 2051 zum Mars zu reisen, doch schlägt Lisa stattdessen vor, lieber zur Venus fliegen zu wollen.

Tatsächlich könnte der erste bemannte Flug zum Mars schon bald Wirklichkeit werden. Schon vor Jahren hat der Milliardär und geschäftstüchtige Unternehmer Elon Musk erklärt. 2024 die erste bemannte Marsmission starten zu wollen. Dass dies noch in diesem Jahr geschehen wird, ist unwahrscheinlich, möglicherweise aber im kommenden Jahr.

In der 12. Staffel geht es in Folge 14, „Die sensationelle Popgruppe“, um das Thema Gedankenkontrolle. Smash gründet zusammen mit Bart, Milhouse, Ralph und Nelson eine neue Popgruppe namens „Party Posse“.

Lisa fällt schnell auf, dass die Jungs mit ihrem Song „Drop the Bomb“ Werbung für die Marine machen. Eines Tages cancelt die Regierung das Musikprojekt, worauf Smash durchdreht und einen Angriff mit einem Flugzeugträger auf das Redaktionsgebäude der Zeitschrift „Mad“ durchführt.

Versteckte Botschaften in der Musik sind längst kein Mythos mehr. Musik beeinflusst unbewusst unser Verhalten. Versteckte Botschaften sind auf eine Weise ausgelegt, die es ihnen möglich macht, sich durch die Grenzen der normalen Wahrnehmung zu bewegen.

Das heißt, wir können sie nicht bewusst wahrnehmen, sondern empfangen sie, ohne dies zu bemerken. Viele Fans der Simpsons behaupten, dass diese Episode eine gruseligsten war, die für echte Gänsehaut gesorgt hat.

Essen bald nur noch virtuell?

In der 598. Folgen, „Die virtuelle Familie“ geht es um virtuelle Realität. Eine High-Tech-Brille ermöglicht es Burns, eine virtuelle Familie zu gründen und sich gleichzeitig über VR-Brille und Magensonde in virtueller Form zu ernähren.

Virtuelle Brillen sind längst zur Realität geworden. Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Möglichkeiten über eine VR-Brille in die virtuelle Welt einzutauchen.

Der Reiseveranstalter Royal Caribbean bietet seinen Kreuzfahrtgästen bereits ein VR-Speiseerlebnis an. Mit jedem Bissen werden Restaurantbesucher virtuell in eine andere Umgebung versetzt. Aber vielleicht ernähren wir uns in ein paar Jahren schon nur noch virtuell.

Bereits im Jahr 2000 konnte man in der Episode „Barts Blick in die Zukunft“ eine erwachsen gewordenen Lisa Simpson sehen, die 2030 ihren Sieg als erste weibliche Präsidentin feiert. Übernommen hat sie ihr Amt von Präsident Donald Trump, wie in der Szene ab Sekunde 33 zu hören ist.

Lisa sagt zu ihrem Wahlkampfteam: „Wie sie wissen, hat uns Präsident Trump leere Kassen hinterlassen.“ Wird Donald Trump also die kommende Wahl im Herbst ein zweites Mal gewinnen, um anschließend von einer Präsidentin, möglicherweise seine Tochter Ivanka, abgelöst zu werden?

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, besonders was unsere Kommunikation betrifft. In der Episode „Bart to the Future“ bekommt der Skater-Junge in einem virtuellen Brief in Form eines Hologramms, den ihn ein Briefträger an die Haustür bringt, Einblick in sein zukünftiges Leben.

Virtuelle Briefe sind zwar noch nicht möglich, allerdings entwickelt sich auch die Hologramm-Technologie im Bereich der Kommunikation ständig weiter. Ein gutes Beispiel ist die Hologramm-Telefonie. Dabei können Nutzer über eine VR-Brille ein dreidimensionales Abbild ihres Gesprächspartners sehen.

In der Episode „Wege zum Ruhm“ aus dem Jahr 2015 nimmt Lisa mit einem solarbetriebenen Auto an einem Wettrennen teil, doch dann setzt sich der „Duff-Zeppelin“ vor die Sonne, sodass ihr Auto wenige Zentimeter vor der Ziellinie stehen bleibt.

Wie man unschwer erkennen kann, geht es hier um grüne Energie, die gerade in aller Munde ist und nicht jedem passt, vor allem nicht den Herstellern von Verbrennermotoren. Immer mehr Unternehmen wenden sich gerade weltweit gegen die grüne Politik. Vielleicht sogar schon bald schon mit Sabotage.

In der Folge „Der unheimliche Vergnügungspark“ machen die Simpsons einen Ausflug ins „Itchy-&-Scratchy“-Land, dem berühmten Horror-Vergnügungspark. Plötzlich geschieht Unglaubliches. Die Roboter des Vergnügungsparks greifen die Besucher an.

Panik bricht aus. Dann kommt den Simpsons die rettende Idee, wie sie die Roboter ausschalten können. Durch das Blitzlicht ihrer Kameras. Die Simpsons werden die Helden des Vergnügungsparks.

Roboter im Polizeialltag, die gegen die Bevölkerung eingesetzt werden können, sind in vielen Ländern bereits Alltag. Der Vater der künstlichen Intelligenz, Jürgen Schmidt, glaubt, dass KI-Superintelligenz ein rasantes technologisches Wachstum auslösen wird und gravierende Veränderungen in der Zivilisation in nur 30 Jahren hervorbringen wird.

Anlässlich der ersten 100 Tage im Amt von Donald Trump veröffentlichten die Macher der Serie 2017 einen Clip, in dem Marge und Homer Simpson daheim vor dem Fernseher sitzen und zugucken, wie Trumps Tochter Ivanka Richterin Ruth Bader Ginsburg im Obersten Gerichtshof ersetzt und nebenbei Werbung für ihre Robe und ihren Schmuck macht.

Am Ende des Clips taucht ein Button auf, auf dem steht „Ivanka 2028“. Sollten die Macher der Simpsons auch diesmal recht behalten? Immerhin lagen die Macher der Serie in punkto Wahlen immer goldrichtig.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 24.06.2024