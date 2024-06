WEF fordert „kontrollierte Zerstörung“ des globalen Nahrungsmittelsystems – Australien schreibt „Lebensmittelrationen“ vor

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) forderte eine „kontrollierte Zerstörung“ des globalen Nahrungsmittelsystems als Teil einer umfassenden „Neuerfindung“ der Art und Weise, wie die Menschen Nahrungsmittel konsumieren.

, der am Donnerstag auf der WEF-Website veröffentlicht wurde, erklärte das WEF, dass der Konsum von Fleisch und traditionelle Formen der Landwirtschaft

In einem beunruhigenden

In dem Artikel mit dem Titel „ Die Zukunft ernähren: Warum Erneuerung und Neuerfindung der Schlüssel zur Rettung unseres Nahrungsmittelsystems sind “, schlägt Juliana Weltman Glezer, Fellow des WEF-Projekts „New Frontiers of Nutrition“, Alarm hinsichtlich der Treibhausgasemissionen, die durch die Lebensmittelproduktion verursacht werden, und warnt vor einem Anstieg des Nahrungsmittelbedarfs um 60 %, wenn die Weltbevölkerung die Marke von 10 Milliarden Menschen erreicht.

„Viele unserer Methoden zum Anbau, zur Herstellung und zum Konsum von Nahrungsmitteln verursachen eine doppelte Krise der Gesundheit von Mensch und Umwelt, und diese Komplexität wird sich nur noch verschärfen“, warnte Glezer.

„Die Lebensmittelwende zielt darauf ab, die Art und Weise, wie die Gesellschaft Lebensmittel produziert, verteilt, konsumiert und entsorgt, neu zu gestalten – ein Wandel, der sich auf die gegenseitige Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Umwelt auswirken wird“, heißt es in dem Artikel weiter.

Dailywire.com berichtet: Der Artikel verglich dann eine Überholung des Nahrungsmittelsystems mit dem globalen Übergang zu erneuerbarer Energie, wie etwa Solar- und Windenergie und Elektrofahrzeugen. (Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise wie in Offenbarung 6:6 vorbereitet?)

„Die Lebensmittelwende beinhaltet eine ähnlich umfassende Transformation mit zwei verschiedenen Phasen der Veränderung: Erneuerung und Neuerfindung“, schrieb Glezer.“ (System vor dem Absturz: Sie benötigen Nahrung für 2 Jahre)

Während die Erneuerung schrittweise Verbesserungen entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette bewirkt, zielt die Neuerfindung auf systemische Veränderungen ab: die umfassende Neuausrichtung der Lebensmittelproduktion auf eine Weise, die die zugrunde liegenden Strukturen der modernen Lebensmittelindustrie verändert.“

In dem Artikel schlägt der Autor einen Zwei-Stufen-Plan zur Umgestaltung der globalen Nahrungsmittelversorgung vor: „Rezepte und Verpackungen erneuern“ und „Das System neu erfinden“.

Der erste Schritt fordert die „sofortige Reduzierung schädlicherer Zutaten und Bestandteile in unseren Nahrungsmitteln, darunter übermäßige Mengen an Salz, Zucker, Fett und Zusatzstoffen“. Glezer schreibt, die Welt könne „nachteilige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit abmildern“, indem sie die Ernährung umgestalte.

„Eine Erneuerung könnte auch bedeuten, einem bestehenden Produkt Probiotika hinzuzufügen, um die Gesundheit des Mikrobioms zu verbessern“, heißt es in dem Artikel weiter.

Im zweiten Schritt, der „Neuerfindung des Systems“, lobt der WEF-Autor Unternehmen wie Nestlé, die „tierfreies Proteinpulver“ entwickelt haben.

Nestlé sagte 2022, dass sein „tierfreies“ Produkt durch Fermentation hergestellt werde und „identisch mit dem Molkenprotein in Kuhmilch“ sei.

„Und sie sind nicht allein“, schreibt der Autor. „Laut GFI haben 158 Unternehmen öffentlich angekündigt, dass sie sich im Jahr 2023 vor allem auf die Fermentation für alternative Proteine ​​konzentrieren werden, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr.“

Der Artikel schlägt außerdem vor, dass KI eingesetzt werden könnte, um Menschen bei der Zusammenstellung von Diäten zu helfen, die „auf die genetische Veranlagung, den Lebensstil und die Gesundheitsziele einer Person abgestimmt“ seien, und um „die allgemeinen Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion und -entsorgung“ zu verringern.

„Die Lebensmittelwende ist ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, der mutiges Handeln in allen Sektoren, Branchen und Disziplinen erfordert.

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz für die Transformation, aber es ist entscheidend, dass die Lebensmittelindustrie ihren Innovationsansatz neu ausbalanciert und deutlich mehr in Neuerfindung investiert“, so Glezer abschließend. „Indem wir Strategien priorisieren, die Neuerfindungen und Erneuerungen vorantreiben, können wir einen Kurs hin zu einem widerstandsfähigeren, gerechteren und nachhaltigeren Lebensmittelsystem für kommende Generationen einschlagen.“

Australien schreibt „Lebensmittelrationen“ vor

Lebensmittelrationierungen und Lockdowns sind in Australien angekommen, während die WEF-Marionettenregierung den Grundstein legt, um die Massen in den Hungertod zu stürzen, und die Australier zahlen den Preis dafür, dass sie der Regierung erlauben, ihre Waffen kampflos zu konfiszieren.

Die Elite hat davor gewarnt, dass eine globale Nahrungsmittelkrise auf der Tagesordnung steht, und Australien hat sich zum Testgelände der Neuen Weltordnung entwickelt, auf dem autoritäre Taktiken nach chinesischem Vorbild an der gefangenen Bevölkerung getestet werden, bevor sie auf den Rest der Welt ausgeweitet werden.

Wird Australien den Sadismus der globalen Elite ertragen, einschließlich Hungerrationen, obligatorischer Impfungen und einer vergifteten Wasserversorgung, oder werden sie klug werden, sich erheben, die Tyrannen verbannen und ihre Freiheit zurückfordern?

Lebensmittelverbote und Lebensmittelrationierungen haben in Australien begonnen, während die Marionettenregierung weiterhin die Politik des Weltwirtschaftsforums einführt, um ihren globalistischen Oberherren zu gefallen.

Unter Berufung auf die sogenannte Vogelgrippe als Ausrede hat der australische Bundesstaat Victoria die Abriegelung von Farmen angeordnet, Millionen von Hühnern gekeult und den Verbrauchern den Kauf gesunder, alltäglicher Produkte, einschließlich Eier, verboten.

Laut der Regierung sind ultraverarbeitete Lebensmittel in Ordnung, aber natürliche Produkte und hochwertige Proteinquellen wie Eier und Fleisch müssen vermieden werden.

Aber es kommt noch schlimmer für die Menschen in Australien. Die tyrannische Regierung ist auch für eine Wasserkrise verantwortlich, die die Öffentlichkeit in einen Schockzustand versetzt hat.

Krebserregende Chemikalien in der Wasserversorgung? Man könnte fast schwören, dass die Elite will, dass wir alle massenhaft vor unserer Zeit sterben.

In der Zwischenzeit legt die Regierung den Grundstein für ein Verbot von Bargeld und den Übergang zu einem vollständig digitalen CBDC-System mit digitaler ID, was bedeutet, dass die Elite jede Transaktion von jedem in der Gesellschaft kontrollieren kann.

Es scheint, dass Australien viel zu viel Vertrauen in seine WEF-nahe Regierung gesetzt hat. Aber glauben Sie nicht, dass diese Dinge in den USA nicht passieren könnten. Tatsächlich wird die Lebensmittelversorgung in den USA angegriffen und die Krise steht kurz davor, zuzuschlagen.

Nahrung ist die Grundlage einer zivilisierten Gesellschaft. Aber wenn das Essen ausgeht, sind alle Wetten verloren.

Wir leben in wirklich beispiellosen Zeiten. Die meisten von uns in der westlichen Welt haben ihr ganzes Leben in einem Zustand von „mehr als genug“ gelebt, weil die Nahrungsmittelproduktion in unseren Ländern nie ein Problem war.

Aber jetzt ändern sich die Dinge.

Die globale Elite warnte, dass eine große Nahrungsmittelkrise das „nächste 9/11“ sein wird und die Lebensmittelproduktion von allen Seiten von einem „perfekten Sturm“ künstlicher Probleme getroffen wird.

Im Folgenden finden Sie 5 Gründe, warum die Lebensmittelversorgung in den Vereinigten Staaten weiter schrumpfen wird…

Wir alle wissen, dass die Elite entschlossen ist, normale Menschen davon abzuhalten, rotes Fleisch zu essen. Sind Sie bereit, weniger Rindfleisch zu essen? Die schlimmste Dürre in der westlichen Hälfte der USA „seit 1.200 Jahren“ zwingt unzählige Viehzüchter, die Größe ihrer Herden zu reduzieren, da gewarnt wird, dass „die Rindfleischproduktion bis 2025 voraussichtlich um 7 % zurückgehen wird“. Die außergewöhnliche Dürre im Westen hat auch enorme Auswirkungen auf die Winterweizenernte. Es war 8 Prozent kleiner als im letzten Jahr, und das bedeutet, dass es im Laufe des Jahres weniger Brot und Pizza geben wird. Dank extrem unnatürlicher und bizarrer Wetterbedingungen lag die Frühjahrspflanzung in vielen Teilen des Mittleren Westens weit hinter dem Zeitplan zurück, und wenn die Pflanzen nicht rechtzeitig gepflanzt werden, bedeutet dies geringere Erträge, wenn die Erntezeit endlich kommt. Mehr als 37 Millionen Hühner und Truthähne wurden in den USA während der neuen Vogelgrippe-Panik ausgerottet, die zufällig genau zu dem Zeitpunkt eintraf, als Bill Gates seinem neuen Vogelgrippe-Impfstoff den letzten Schliff gab. Das bedeutet weniger Hühnerfleisch, weniger Putenfleisch und weniger Eier für uns alle. Schon jetzt hat der Preis für Eier ein absolut verrücktes Niveau erreicht und es wird nur noch schlimmer werden. In Florida verursacht eine Krankheit, die als „Citrus Greening“ bekannt ist, immense Schäden. Tatsächlich haben wir gerade die schlechteste Orangenernte in Florida seit 70 Jahren erlebt.

Jeder der Faktoren, die ich gerade aufgelistet habe, ist eine Krise.

Zusammen stellen sie eine äußerst ernste Bedrohung dar.

Wir werden in diesem Jahr viel weniger Nahrungsmittel produzieren als erwartet, und das zu einer Zeit, in der der gesamte Globus mit einer „globalen Hungersnot“ von beispiellosem Ausmaß und Ausmaß konfrontiert ist.

Sara Menker, die CEO von Gro Intelligence, warnte kürzlich den UN-Sicherheitsrat, dass die weltweiten Lebensmittelvorräte schnell schwinden.

„Es ist wichtig zu beachten, dass die niedrigsten Getreidelagerbestände, die die Welt je gesehen hat, jetzt auftreten, während der Zugang zu Düngemitteln stark eingeschränkt ist“, sagt Menker.

Das sollte Sie bis ins Mark erschaudern, denn es wird in den kommenden Monaten nicht genug Nahrung geben, um alle zu ernähren.

Die Vorbereitungen für die falsche Flagge und die Machtergreifung der Elite sind im Gange, und wenn Sie aufgepasst haben, können Sie überall Beweise für die Täuschung sehen.

Anfang des Jahres fand in Brüssel eine Kriegs- oder Bereitschaftsübung statt, bei der zufällig eine Nahrungsmittelknappheit in Europa für 2024 bis 2025 vorgesehen war, die eine große weltweite Hungersnot auslöst.

Jeder, der in den frühen Tagen der Covid-Plandemie aufgepasst hat, wird verstehen, dass Kriegsspiele und Bereitschaftsübungen Generalproben für die bevorstehenden falschen Flaggen und dystopischen Pläne der Elite für die Menschheit sind.

Erinnern Sie sich an „Event 201„, eine Bereitschaftsübung zu einer Coronavirus-Pandemie, die im Oktober 2019 unter dem wachsamen Auge des Weltwirtschaftsforums und der Bill and Melinda Gates Foundation durchgeführt wurde und an der die üblichen Verdächtigen wie die Weltgesundheitsorganisation, Chinas CDC und Anthony Fauci beteiligt waren?

Die Elite wurde wieder einmal auf frischer Tat ertappt, und dieses Mal prahlt Gates, dass Hunger ein Problem ist, das als Waffe eingesetzt werden kann.

…

