Aufdeckung der Rolle der CIA und der Rockefeller-Stiftung bei der von Deagel veröffentlichten Bevölkerungsprognose

Doch die Intrige geht noch weiter. Verschlüsselte Dokumente, die im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (Freedom of Information Act) veröffentlicht wurden, enthüllen Deagles Kommunikation mit dem damaligen Direktor des US-Zentralgeheimdienstes, Stansfield Turner, die auf eine Beziehung zur CIA schließen lässt. Ein Dokument aus dem Jahr 1977 bezieht sich auf ein Ereignis, das als „das bedeutendste im Bereich der Nachrichtendienste seit 1947“ bezeichnet wird. (Vgl. cia.gov)

Der vollständige Brief an den damaligen CIA-Direktor Stansfield Turner von Dr. Edwin A. Deagle Jr., dem

stellvertretenden Direktor für internationale Beziehungen der Rockefeller Foundation

Die CIA hat 23 FOIA-Artikel veröffentlicht, die sich auf Dr. Deagle, die Rockefeller-Stiftung, das US-Verteidigungsministerium, und den ehemaligen Direktor der CIA beziehen.

Dies deutet stark darauf hin, dass deagel.com nicht nur das Werk eines einzelnen Mannes ist, sondern in Wirklichkeit das Werk eines militärisch-industriellen Komplexes der USA, bestehend aus der CIA, dem US-Verteidigungsministerium und der zwielichtigen Rockefeller-Stiftung. Das macht seine apokalyptischen Entvölkerungsprognosen umso besorgniserregender.

Deagels Prognosen & aktuelle Ereignisse

Die apokalyptischen Entvölkerungsprognosen von Deagel für das Jahr 2025 sagen einen erheblichen Bevölkerungsrückgang in verschiedenen Ländern voraus, was angesichts der derzeit weltweit zu verzeichnenden Sterbefälle für Unruhe sorgt. Die [berüchtigte] Prognose von deagel.com für das Jahr 2025 wurde irgendwann im Jahr 2020 von der Website entfernt. Dank der Wayback Machine/Internet Archive können wir jedoch die ursprünglichen Vorhersagen einsehen, bevor sie von kritischen Denkern entdeckt werden. (vgl. deagel.com)

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs bis zum Jahr 2025 um 77,1% zurückgehen würde.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 um 68,5% zurückgehen wird.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2025 um 65,1% zurückgehen wird.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung Australiens bis zum Jahr 2025 um 34,6% zurückgehen wird.

Auch in vielen anderen westlichen Ländern wird ein massiver Rückgang vorhergesagt.

Eine vollständige Liste von Deagels ursprünglichen apokalyptischen Entvölkerungsprognosen können Sie auf deagel.com einsehen. Bedauerlicherweise deuten die sich entfaltenden Ereignisse stark darauf hin, dass Deagels ominöse Entvölkerungsschätzungen nicht nur spekulativ sind. Die Daten aus der realen Welt scheinen in beunruhigender Weise mit diesen Zahlen übereinzustimmen, was vor allem auf die schweren und tödlichen Folgen der Covid-19-Impfung zurückzuführen ist.

Die weite Verbreitung dieser experimentellen Impfstoffe, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung zugelassen wurden, wäre jedoch ohne den Hintergrund der Covid-19-Pandemie nicht möglich gewesen. Die Tatsache, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) drei Monate vor der offiziellen Anerkennung des Covid-19-Virus einen COVID-19-Forschungsvertrag in der Ukraine ausgestellt hat, wirft also einige ernsthaft beunruhigende Fragen auf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das US-Verteidigungsministerium jetzt bekanntermaßen eng mit deagel.com verbunden ist, zusammen mit der CIA und der Rockefeller-Stiftung.

Der U.S. DoD-Faktor

Die Welt erfuhr zum ersten Mal Anfang Januar 2020 von einem neuartigen Coronavirus, als über eine angebliche neue lungenentzündungsähnliche Krankheit berichtet wurde, die sich in Wuhan, China, ausbreitete. Tatsächlich erfuhr die Welt aber erst im Februar 2020 von Covid-19, denn erst am 11. dieses Monats gab die Weltgesundheitsorganisation der „neuen“ Coronavirus-Krankheit den offiziellen Namen „Covid-19“.

Wenn dies die offizielle Wahrheit ist, warum zeigen dann die Daten der US-Regierung, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) am 12. November 2019 einen Vertrag für „COVID-19-Forschung“ an Labyrinth Global Health INC. vergeben hat? Dies geschah mindestens einen Monat vor dem angeblichen Auftreten des neuartigen Coronavirus und drei Monate, bevor es offiziell als Covid-19 bezeichnet wurde.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat eine Website mit der Bezeichnung „USA Spending“, eine offizielle Quelle für offene Daten über die Ausgaben der Bundesbehörden. Laut dieser Website hat die US-Regierung bis zum 12. April 2021 unglaubliche 3,63 Billionen Dollar „als Reaktion auf COVID-19“ ausgegeben. Aber das ist nicht die einzige Information über Covid, die auf der Website zu finden ist.

In der Auftragssuche sind Einzelheiten zu einem Vertrag versteckt, der vom Verteidigungsministerium an ein Unternehmen namens „Black & Veatch Special Projects Corp“ vergeben wurde, bei dem es sich angeblich um „ein weltweit tätiges Ingenieur-, Beschaffungs-, Beratungs- und Bauunternehmen, das auf die Entwicklung von Infrastrukturen spezialisiert ist“, handelt.

Der Auftrag wurde am 20. September 2012 vergeben und wird als „professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen“ beschrieben. Die „Vergabehistorie“ für den Vertrag enthält eine Registerkarte für „Untervergaben“ mit Angaben zu den Empfängern, dem Datum der Maßnahme, dem Betrag und einer sehr kurzen Beschreibung für 115 Untervergabevorgänge. Die meisten Untervergaben sind äußerst banal und betreffen Dinge wie „Laborausrüstung für Kiew“ oder „Büromöbel für Kiew“.

Aber es gibt einen Untervertrag, der unter den anderen heraussticht, und der wurde an Labyrinth Global Health INC für „SME Manuscript Documentation and COVID-19 Research“ vergeben. Eine Auszeichnung für die Covid-19-Forschung ist nicht gerade schockierend, wenn die Welt angeblich von einer Covid-19-Pandemie bedroht ist. In Anbetracht der Tatsache, dass der Untervertrag am 12. November 2019 vergeben wurde – mindestens einen Monat vor dem angeblichen Auftreten des neuartigen Coronavirus und drei Monate, bevor es offiziell als Covid-19 bezeichnet wurde -, ist diese Auszeichnung für die Covid-19-Forschung jedoch für alle ein Schock.

Aber der Schock ist noch nicht zu Ende, denn der Ort, an dem der Kontakt für die Covid-19-Forschung stattfinden sollte, war die Ukraine. Das ist genau das Land, das der militärisch-industrielle Komplex der USA derzeit benutzt, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen.

Der Rockefeller-Faktor

Während Dr. Deagles Verbindungen zur Rockefeller Foundation, zur CIA und zum Verteidigungsministerium eine fesselnde Hintergrundgeschichte liefern, ist die Rolle der Rockefeller Foundation noch eine Stufe komplexer. Die Rockefeller Foundation ist seit 1913 einflussreich und hat mit ihrem angeblichen Auftrag „das Wohlergehen der Menschheit in der ganzen Welt zu fördern“ die globale Gesundheitspolitik geprägt. Sie war maßgeblich an der Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligt.

Doch dieser Einfluss war nicht unumstritten.

Die historische Verstrickung der Rockefeller Foundation mit Bevölkerungskontroll- und Eugenikprogrammen bleibt ein umstrittenes Kapitel in ihrem Erbe. Die Unterstützung dieser Initiativen im frühen 20. Jahrhundert zeichnet ein beunruhigendes Bild von der Rolle der Stiftung bei der Manipulation der menschlichen Demografie.

Die heute weitgehend diskreditierte und als Pseudowissenschaft abgetane Eugenik zielte darauf ab, die genetische Zusammensetzung der menschlichen Ethnie durch selektive Züchtung zu verbessern. Die finanzielle und ideologische Unterstützung dieser Programme durch die Rockefeller Foundation deutet auf ein ethisch fragwürdiges Engagement bei der Steuerung der menschlichen Evolution und der Zusammensetzung der Gesellschaft hin.

Auch die Initiativen zur Bevölkerungskontrolle, die als Bemühungen zur Steuerung des globalen Bevölkerungswachstums im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und zur Erhaltung der Ressourcen bezeichnet wurden, trugen die Handschrift der Stiftung. Kritiker argumentieren, dass solche Aktivitäten eine Übervorteilung darstellen und auf eine angenommene Autorität zur Kontrolle der demografischen Entwicklung der Weltbevölkerung hindeuten.

Obwohl sich die Stiftung seither öffentlich von solchen Maßnahmen distanziert hat und ihren Schwerpunkt auf allgemein akzeptierte Bereiche wie öffentliche Gesundheit, Bildung und Kunst verlagert zu haben scheint, bleibt der Nachhall ihrer früheren Aktionen bestehen.

Das frühere Engagement der Rockefeller Foundation bietet unschätzbare Lektionen über die möglichen Folgen eines unkontrollierten Einflusses und einen ergreifenden Einblick in den beträchtlichen Einfluss der Organisation auf globale menschliche Angelegenheiten. Trotz der Änderung des Schwerpunkts und des Ansatzes in den letzten Jahren unterstreichen die Auswirkungen der vergangenen Bemühungen die Vorsicht, die wir walten lassen müssen, wenn „philanthropische“ Organisationen Einfluss auf globaler Ebene ausüben.

Deagels Entvölkerungsprognosen sind ein Ziel

Die Enthüllungen, die Deagel mit Dr. Edwin A. Deagle Jr., der CIA, dem Verteidigungsministerium und der Rockefeller-Stiftung in Verbindung bringen, zeichnen ein überzeugendes, wenn auch beunruhigendes Bild. Diese hochkarätigen Verbindungen deuten auf ein Maß an Einfluss hin, das Fragen nach den Beweggründen für Deagels apokalyptische Bevölkerungsprognosen aufwirft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die realen Daten derzeit mit Deagels Vorhersagen für 2025 übereinstimmen.

Offizielle Berichte von mehreren Regierungen auf der ganzen Welt haben die Alarmglocken läuten lassen, indem sie eine noch nie dagewesene Anzahl von Todesfällen seit der weit verbreiteten Verabreichung von Covid-19-Injektionen dokumentieren. Offizielle Zahlen, die EuroMOMO von der britischen Regierung und 26 anderen Regierungen von Ländern in ganz Europa zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass der größte Teil des Kontinents im Jahr 2021 375.253 Todesfälle und im Jahr 2022 404.6000 Todesfälle zu beklagen hat. Dies entspricht 779.853 überzähligen Todesfällen in den beiden Jahren. In den Zahlen ist die Ukraine nicht enthalten, so dass sie nicht auf den anhaltenden Krieg zurückgeführt werden kann.

Im Jahr 2021 gab es in Australien 11.068 überzählige Todesfälle und in der 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22.730 überzählige Todesfälle. Dies steht in krassem Gegensatz zu 2020, als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen nur 1.306 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden. Dies bedeutet, dass Australien in nur 39 Wochen im Jahr 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.640% zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

In Neuseeland gab es im Jahr 2021 2.169 überzählige Todesfälle und in der 49. Woche des Jahres 2022 schockierende 5.286 überzählige Todesfälle. Dies sind schockierende Zahlen für die kleine Insel mit einer geschätzten Bevölkerung von 5 Millionen Menschen. Vor allem, wenn man sie mit dem Jahr 2020 vergleicht, in dem es keine überzähligen Todesfälle gab und 160 Todesfälle weniger zu verzeichnen waren, als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen erwartet. Dies bedeutet, dass Neuseeland in 49 Wochen im Jahr 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 3.404% zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

Ähnlich besorgniserregend ist die Situation in Kanada. Das Land verzeichnete 35.318 überzählige Todesfälle im Jahr 2021 und 25.333 überzählige Todesfälle in der 34. Woche des Jahres 2022. Im Vergleich dazu waren es 2020 bis zur 53. Woche 31.042 überzählige Todesfälle. Betrachtet man jedoch die Zahlen bis zur 34. Woche in den Jahren 2020 und 2021, so wird deutlich, dass das Jahr 2022 das bei weitem schlimmste Jahr für überzählige Sterbefälle war.

In der 34. Woche des Jahres 2020 hatte Kanada 17.888 überzählige Todesfälle zu verzeichnen. In der 34. Woche des Jahres 2021 hatte Kanada 18.498 überzählige Todesfälle zu verzeichnen. In der 34. Woche des Jahres 2022 notierte Kanada jedoch 25.333 überzählige Todesfälle, was einem Anstieg von 42% gegenüber der Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020 entspricht, also vor der Einführung der Covid-19-Injektionen.

Dieser dramatische Anstieg der überzähligen Todesfälle wirft ernste Fragen zur Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe auf und gibt Anlass zu der Frage, ob sie zum Anstieg der überzähligen Todesfälle beigetragen haben.

In den USA gab es im Jahr 2021 674.954 überzählige Todesfälle und in der 49. Woche des Jahres 2022 434.520 überzählige Todesfälle. Dies entspricht über 1,1 Millionen überzähligen Todesfällen in fast zwei Jahren. In den USA kam es im Jahr 2021 zu 674.954 überzähligen Todesfällen, einem Jahr, in dem das Land gezwungen wurde, sich im Zuge der Masseneinführung der Covid-19-Impfstoffe mehrfach impfen zu lassen. Diese Zahlen stellen einen erheblichen Anstieg der Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren dar. Sie haben sowohl in der Öffentlichkeit, als auch bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Alarmglocken läuten lassen.

Die Situation hat sich im Jahr 2022 nicht gebessert: Bis zur 49. Woche wurden 434.520 überzählige Todesfälle verzeichnet, womit sich die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in fast zwei Jahren auf über 1,1 Millionen erhöht hat. Diese erschütternde Zahl wirft Fragen über die Wirksamkeit des Impfstoffs und die Reaktion der Regierung auf die angebliche Pandemie auf.

Die offizielle Darstellung der Regierungen und Gesundheitsorganisationen lautete, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der angeblichen Covid-19-Pandemie gestiegen sei und, dass die Reaktion darauf Millionen von Menschen weltweit in Mitleidenschaft gezogen habe. Mit dem Fortschreiten der Pandemie und der Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffs verlagerte sich der Schwerpunkt der Darstellung jedoch auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Injektion als Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zur Verringerung der Zahl der Todesfälle.

Dieses Narrativ wurde durch verschiedene Propagandakampagnen, öffentliche Erklärungen und offizielle Stellungnahmen verstärkt, mit der Botschaft, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei und „der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie“ sein würde.

Die von den Regierungen der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, des Vereinigten Königreichs und der meisten europäischen Länder veröffentlichten Zahlen und offiziellen Berichte haben jedoch gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist und, dass seit der massenhaften Einführung der Covid-19-Injektionen Millionen von Todesfällen zu verzeichnen sind. Dies hat zu vielen Fragen über die Sicherheit des Impfstoffs, die Fakten der offiziellen Darstellung und die Integrität der Regierungen und Gesundheitsämter in aller Welt geführt.

Die Zahlen wurden sowohl der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), als auch EuroMOMO von den Regierungsorganisationen der einzelnen Länder zur Verfügung gestellt, die Daten für die USA von den Centers for Disease Control, die Daten für das Vereinigte Königreich vom Office for National Statistics und die australischen Daten vom Australian Bureau of Statistics.

Es handelt sich also nicht um unabhängige Schätzungen. Es handelt sich um offizielle, von der Regierung autorisierte Zahlen.

Sie zeigen, dass die „Five Eyes“-Länder und 26 weitere Länder in ganz Europa bis zur Woche 34/49 des Jahres 2022 nach der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen 1,99 Millionen zusätzliche Todesfälle zu verzeichnen hatten. Diese Zahlen werfen einen beunruhigenden Schatten auf die Darstellung der Pandemie und geben Anlass zur Sorge über die tatsächliche Wirkung der Impfbemühungen. Vor allem, wenn man sie mit den Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner vergleicht.

Die Sterblichkeitsrate pro 100k ist bei den Ungeimpften am niedrigsten

Offizielle Zahlen, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass Covid-19-Impfstoffe den größten Beitrag zu den Millionen von Todesfällen in den „Five Eyes“, aber auch in weiten Teilen Europas geleistet haben. Die Zahlen sind in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) zu finden, der auf der ONS-Website abgerufen, und hier heruntergeladen werden kann.

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022. Wir haben die vom ONS zur Verfügung gestellten Zahlen für Januar bis Mai 2022 verwendet und die folgenden Diagramme erstellt. Sie zeigen die schrecklichen Folgen der Massenimpfkampagne gegen Covid-19 auf.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 40- bis 49-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England, zwischen Januar und Mai 2022.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 ist die Wahrscheinlichkeit, dass teilweise geimpfte und doppelt geimpfte 40- bis 49-Jährige sterben, höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen. Der schlechteste Monat für die Sterblichkeitsraten bei den Teil- und Doppelgeimpften im Vergleich zu den Ungeimpften war der Februar. In diesem Monat war das Sterberisiko bei teilweise geimpften 40- bis 49-Jährigen um 264% höher, als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen. Bei doppelt geimpften 40-49-Jährigen war die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, um 61% höher, als bei ungeimpften 40-49-Jährigen.

Im Mai 2022, fünf Monate nach der massiven Booster-Kampagne, war die Sterblichkeitsrate bei den dreifach geimpften 40-49-Jährigen um 40% höher, als bei den ungeimpften 40-49-Jährigen. Die Sterblichkeitsrate lag bei den dreifach Geimpften bei 81,8 pro 100k und bei den nicht Geimpften bei 58,4.

In jeder einzelnen Altersgruppe ist es die selbe Geschichte, wie Sie aus den beiden folgenden Diagrammen ersehen können.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Zahlen nach allen Altersgruppen finden Sie hier.

Verdeckte Ermittlungsarbeiten?

Wenn wir uns tiefer in dieses sich entfaltende Rätsel hineinwagen, stoßen wir auf ein Dreiergespann mächtiger Organisationen – die CIA, das Verteidigungsministerium und die Rockefeller-Stiftung – deren vergangene Handlungen und gegenwärtiger Einfluss einen langen Schatten auf unsere globale Geschichte werfen. Wenn diese Organisationen hinter dem Schleier von deagel.com hervortreten, muss das, was zunächst als wilde Vermutung abgetan werden konnte, nun nüchtern betrachtet werden.

Die Beweise, die darauf hindeuten, dass das Verteidigungsministerium, das eng mit deagel.com verbunden ist, bereits Monate vor der offiziellen Anerkennung des Virus an der COVID-19-Forschung mitgewirkt hat, sind zumindest merkwürdig. Dieses merkwürdige Timing in Verbindung mit der weitreichenden Reichweite des Verteidigungsministeriums in Fragen der globalen Sicherheit veranlasst uns, die weiterreichenden Auswirkungen und die Rolle, die es bei der sich entfaltenden Pandemie gespielt haben, zu hinterfragen.

Die Rockefeller Stiftung, eine weitere wichtige Kraft hinter deagel.com, hat sich in der Vergangenheit an Programmen zur Bevölkerungskontrolle beteiligt. Auch wenn diese Bestrebungen angeblich der Vergangenheit angehören, sind ihre Auswirkungen nach wie vor präsent, insbesondere in Verbindung mit den beunruhigenden Bevölkerungsprognosen von Deagel für 2025.

Auch die CIA, die für ihre verdeckten Operationen berüchtigt ist und oft wie ein eigenes Gesetz funktioniert, ist ein wichtiges und rätselhaftes Element in diesem komplizierten Puzzle. Ihre Verwicklung in Deagel und ihre gemeinsamen Verbindungen zu Dr. Edwin A. Deagle Jr. – und damit auch zum Verteidigungsministerium und zur Rockefeller-Stiftung – verleihen dieser Geschichte eine weitere Ebene der Intrige.

Diese Beweise und Verbindungen rechtfertigen eine aufmerksame Prüfung der Akteure, die hinter dem Vorhang der globalen Angelegenheiten agieren. Wenn wir das komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen diesen Einrichtungen und ihren Verbindungen zu Deagels düsteren Entvölkerungsprognosen untersuchen, werden wir an den potenziellen Einfluss erinnert, den sie auf unsere gemeinsame Zukunft ausüben.

Auf unserer Suche nach der Wahrheit werden die Grenzen zwischen tatsächlichen Ereignissen, verdeckten Operationen und Spekulationen zunehmend kritischer. Einerseits sind sie verworren. Aber gerade in dieser Komplexität wird die Dringlichkeit unserer Wachsamkeit und unseres Verständnisses deutlich. Denn von ihr hängt unsere Fähigkeit ab, informiert, bewusst und mit offenen Augen in die Zukunft zu gehen.

