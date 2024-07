Vollständig geimpfter Reporter und seine Frau geben bekannt das sie an Turbokrebs erkrankt sind – Ärzte schlagen Alarm, da Krebsfälle nach Einführung des Impfstoffs um 250 % in die Höhe schnellen

Der Emmy-preisgekrönte Morgenreporter von Fox 4, Matt Stewart, hat bekannt gegeben, dass bei ihm und seiner Frau Chrissy Turbokrebs diagnostiziert wurde.

Matt und Chrissy Stewart waren beide vollständig geimpft und Matt war durch seine Arbeit als Fernsehnachrichtensprecher ein prominenter Aktivist in Kansas City, der die Covid-19-mRNA-Impfstoffe in der Bevölkerung bekannt machte.

Doch drei Jahre nach einem kleinen Dickdarmkrebs-Angstzustand gab Matt bekannt, dass der Krebs mit voller Wucht zurückgekehrt sei und in seinem Körper Metastasen gebildet habe.

„Freunde, ich muss euch allen verheerende Neuigkeiten mitteilen. Mir ging es in letzter Zeit geistig nicht so gut – mir war schwindlig, mir war übel, ich sah ein bisschen doppelt“, schrieb Stewart auf Facebook.

„Am Sonntagmorgen bat ich Chrissy, mich in die Notaufnahme zu bringen. Sie machten eine Computertomographie meines Gehirns und fanden eine Masse in meinem Kleinhirn. Sie untersuchten den Rest meines Körpers und fanden kleinere Massen in meiner Lunge, im L1 meiner Wirbelsäule und in einem Lymphknoten außerhalb meines Rektums.“

Stewart fuhr fort, einen Paradefall von Turbokrebs zu beschreiben.

„Wir warten auf die Biopsie, um die genaue Krebsart zu bestimmen, obwohl sie eher zu Dickdarmkrebs tendieren. Sie glauben, dass eine mikroskopisch kleine Krebszelle meine Operation vor dreieinhalb Jahren überlebt und in meinem ganzen Körper Metastasen gebildet hat.“

Die Zahl seltener Krebsarten nimmt weltweit explosionsartig zu und sie verhalten sich auf noch nie dagewesene aggressive und unvorhersehbare Weise, so der führende Onkologe Dr. William Makis.

Er sagt, einige seiner jungen und gesunden Patienten seien „Tage oder sogar Stunden“ nach der Diagnose gestorben. (2023 waren 9 von 10 Covid-Toten dreifach geimpft! Studie belegt Krebs durch modRNA Spritzen! Nächste Pandemie wird schon vorbereitet)

Dr. Makis hat in seiner langen und erfolgreichen medizinischen Karriere 20.000 Krebspatienten diagnostiziert und sagt, er und seine Kollegen hätten so etwas noch nie gesehen .

Der weltbekannte Onkologe und Professor Angus Dalgleish, der für seine Krebs- und HIV-Forschung bekannt ist, hat die Food and Drug Administration (FDA) außerdem aufgefordert, die „grundsätzlich fehlerhaften“ Covid-mRNA-Impfungen unverzüglich zurückzurufen .

Laut Prof. Dalgleish führen die Covid-mRNA-Impfungen zu einer „unkontrollierten Produktion von Spike-Proteinen im Körper“, da die modifizierte mRNA, die N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) enthält, es der mRNA ermöglicht, „für einen unbestimmten Zeitraum“ im Körper zu verbleiben.

Emmy Award winning FOX 4 Morning Reporter Matt Stewart announces he has Cancer – His Wife has also developed Cancer – 💔

“Friends, I have some devastating news to share with all of you. I have been feeling a little off mentally lately – dizzy, nauseous, a little double vision.… pic.twitter.com/NaiVzj8qN1

