Bilderberg 2024 oder wie die Elite Politik, Technologie, die Pharmaindustrie und die Medien unterwandert

Eines der Angebote des Unternehmens ist Palantir Gotham, ein Produkt, das KI für das dystopische Konzept der „prädiktiven Polizeiarbeit“ nutzt (ja, wie im Film Minority Report ).

Angesichts der Tatsache, dass die Kriminalität in Großstädten auf der ganzen Welt tatsächlich zunimmt (manche sagen, das sei Absicht), kann man sich jedoch fragen: Wofür wird diese Technologie eigentlich eingesetzt?

Korruption in der Pharmaindustrie

Wenn wir eines aus COVID-19 gelernt haben, dann, dass große Pharmaunternehmen einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf nationale Regierungen ausüben. Länder auf der ganzen Welt zwangen ihre Bürger, sich von diesen ausgewählten Pharmaunternehmen impfen zu lassen, unter Androhung von Arbeitsplatzverlusten und völliger Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Einige Länder entwickelten sogar „Impfpässe“ – die größte Fantasie der großen Pharmaunternehmen.

Einige der wichtigsten Akteure dieses unheiligen Systems waren beim Bilderberg 2024 anwesend, darunter der Leiter des EU-Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten und natürlich der CEO von Pfizer.

Die Medien nennen ihn gerne „Dr.“ Albert Bourla, was den Eindruck erweckt, als sei er ein Arzt. Aber das ist er nicht. Er war früher Tierarzt. Das könnte erklären, warum er seine Kunden wie Vieh behandelt.

Wenn Sie denken, ich übertreibe, hier ist ein kurzes Video, in dem er sich über Pillen mit Mikrochips freut.

Video:

Bourla sagte:

„Die FDA hat die erste ‚elektronische Pille‘ zugelassen, wenn ich sie so nennen darf. Im Grunde handelt es sich dabei um einen biologischen Chip in der Tablette. Sobald Sie die Tablette einnehmen und sie sich in Ihrem Magen auflöst, sendet sie ein Signal, dass Sie die Tablette eingenommen haben. Stellen Sie sich also die Anwendungsmöglichkeiten vor, die Compliance. Die Versicherungsgesellschaften wüssten, dass die Patienten die Medikamente einnehmen, die sie einnehmen sollten. Es ist faszinierend, was auf diesem Gebiet passiert.“

„Stellen Sie sich die Gehorsamkeit vor.“ Das Vieh gehorcht. Die Menschen entscheiden aus freiem Willen.

Zwei Jahre nach dieser WEF-Diskussion tauchte COVID auf und Regierungen auf der ganzen Welt versuchten, die „Einhaltung“ des Pfizer-Impfstoffs zu erzwingen. Es ist fast so, als ob sie diese Dinge hinter verschlossenen Türen aushecken. Bei geheimen Treffen.

Infiltrieren Sie die Medien

Das Hauptziel dieser Site ist es, die totale Unterwanderung der Massenmedien durch die globale Elite aufzuzeigen. Von Unterhaltung bis „Journalismus“ müssen nahezu alle Medien, die die Massen erreichen, den Agenden der Elite entsprechen. Aus diesem Grund sind bei den Bilderberg-Treffen immer einflussreiche Persönlichkeiten aller Medienformen vertreten.

An dem diesjährigen Treffen nahm auch Gerhard Zeiler teil, der Präsident von Warner Bros. Discovery International – einem Medienkonzern, dem Marken wie Adult Swim, Boomerang, Cartoon Network, Discovery Channel, TLC, TBS, TNT und Warner TV gehören.

Natürlich kann die Musikindustrie nicht ignoriert werden. Aus diesem Grund war Daniel EK, der CEO von Spotify, beim Bilderberg-Treffen anwesend. Wurde ihm gesagt, wie seine nahezu monopolistische Musikvertriebsplattform gestaltet werden muss, um den Zielen der Elite zu dienen? Wird sie nur zur Förderung elitefreundlicher Künstler genutzt?

Auch der Bereich „Journalismus“ (ich setze Anführungszeichen, weil diese Leute ihren Beruf verraten haben) ist für die Bilderberger wichtig. Vertreter von Nachrichtenmagazinen aus aller Welt waren zu der Veranstaltung eingeladen, darunter Bret Stephens von der New York Times .

Zanny Minton Beddoes, Chefredakteurin von The Economist, war bei Bilderberg 2024 anwesend. John Micklethwait, der frühere Chefredakteur der Publikation, war ebenfalls dort.

Wie in früheren Artikeln auf dieser Website zu sehen ist, veröffentlicht The Economist regelmäßig bizarre Jahresendtitel, die auf unheimliche Weise Ereignisse vorhersagen, die kurz darauf eintreten. Kommt dieser seltsame Trend daher, dass sie in Informationen auf Bilderberg-Ebene eingeweiht sind?

Ein weiterer Mediengast der Bilderberg-Konferenz war Fareed Zakaria, Moderator von Fareed Zakaria GPS auf CNN. Er ist außerdem Kolumnist der Washington Post und Newsweek und regelmäßiger Gast des Weltwirtschaftsforums.

Möchten Sie sehen, welche Folgen es hat, wenn ein „Journalist“ mit der Weltelite verkehrt?

Bei Bilderberg 2024 drehte sich alles um das Geschäft der Kriegsführung. The Economist (siehe oben) bezeichnete die Ukraine einst als „KI-Kriegslabor“ und beschrieb sie als „Testgelände für Unternehmen wie Anduril und Palantir“. Beide Unternehmen wurden oben erwähnt, da sie ebenfalls zu Bilderberg eingeladen wurden.

Alex Karp, der CEO von Palantir, sagte einmal:

„Es gibt Dinge, die wir auf dem Schlachtfeld tun können, die uns im Inland nicht möglich wären.“

Die israelischen Streitkräfte nutzen die Palantir-Technologie derzeit in Palästina „zur Unterstützung kriegsbezogener Missionen“. Diese Zusammenarbeit bringt dem Unternehmen große Gewinne, wie Karp begeistert erklärte: „Unsere Produkte erfreuen sich großer Nachfrage.“

Ein weiterer Ehrengast bei Bilderberg ist Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google.

Was hat er also jetzt vor? Krieg. Laut Forbes Magazine war Schmidt so „inspiriert vom Einsatz von Drohnen in der Ukraine auf dem Schlachtfeld“, dass er das letzte Jahr damit verbracht hat, „an einem geheimen militärischen Drohnenprojekt zu arbeiten“. Schmidt sagte auch, dass die Ukraine „anhaltende finanzielle und technische Unterstützung von Kiews Verbündeten“ benötige. Ja, er drängt die Regierungen, den Krieg zu finanzieren, weil dieses Steuergeld in seine Taschen fließen würde.

Passenderweise ist auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei der Bilderberg-Konferenz 2024 anwesend. Alle wichtigen Akteure dieses Krieges sind bei diesem Treffen anwesend. Es handelt sich wirklich um ein von der Elite gesponsertes KI-Labor.

Zu den weiteren Gästen der Bilderberg-Konferenz zählen Jen Easterly, Direktorin der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency der Vereinigten Staaten, Tarun Chhabra, leitender Direktor für Technologie und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, und Richard H. Phillips, Direktor des Nationalen Geheimdienstes der Vereinigten Staaten.

Was machen diese Regierungsvertreter, die sich mit sensiblen Themen befassen, überhaupt bei diesem Treffen? Arbeiten sie für das amerikanische Volk … oder für die globale Elite?

„Führungskräfte“ heranbilden

Ganz oben auf der alphabetischen Liste der Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz steht ein merkwürdiger Name: Stacey Abrams. Die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, ist: Was macht sie überhaupt dort?

2018 verlor sie die Gouverneurswahlen in Georgia gegen den Republikaner Brian Kemp, weigerte sich jedoch, ihre Niederlage einzugestehen. Vier Jahre später verlor sie erneut gegen Kemp, und zwar mit einem viel größeren Abstand.

Obwohl Abrams von den Wählern abgelehnt wurde, wird sie von den Medien und dem politischen Establishment weiterhin künstlich unterstützt. 2019 war sie die erste und einzige Person, die kein Amt innehatte, die jemals die Antwort auf die Rede zur Lage der Nation hielt. 2021 wurde sie für ihre „gewaltfreie Kampagne zur Mobilisierung der Wähler“ für den Friedensnobelpreis nominiert. Wirklich?

Dieses Jahr nahm sie als CEO von Sage Works Production am Bilderberg-Treffen teil – einer Medienproduktionsfirma, die bislang noch nichts produziert hat.

Mit anderen Worten: Sie wird von der globalen Elite aufgebaut. Wofür genau? Ich glaube, das wurde bei Bilderberg 2024 besprochen.

Eine Untersuchung der Bilderberg-Treffen zeigt, dass moderne Demokratien nicht dem Willen des Volkes folgen, sondern dem Willen der Elite. Wenn Demokratien nicht gefährdet sind, warum sind dann so viele Staatschefs bei diesen Treffen anwesend (z. B. Mark Rutte, der niederländische Ministerpräsident)? Und warum sind so viele wichtige Regierungsvertreter anwesend (z. B. Marco Buschmann, der deutsche Justizminister)? Sollten sie nicht dem Volk dienen? Denn es scheint, als würden sie tatsächlich der Elite dienen.

Und warum konspirieren diese gewählten Amtsträger überhaupt mit den Chefs der großen Pharmakonzerne? Und mit den Technologieunternehmen, die vom Krieg profitieren? Warum diskutieren sie mit Journalisten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Globalismus zu propagieren, während sie jene meiden, die abweichende Meinungen äußern?

Die Bilderberg-Treffen sind der einzige Beweis, der nötig ist, um zu verstehen, dass „Verschwörungstheorien“ überhaupt keine „Theorien“ sind. Es sind verifizierte Fakten. Wer das nicht sieht, hat wahrscheinlich zu viel Fareed Zakharias Loblieder auf die Elite auf CNN gesehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 03.07.2024