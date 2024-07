Neue Behauptungen tauchen auf das Inhaftierungslager für konservative „Dissidenten“ vorbereitet werden

naturalnews.com

berichtet: In einem demnächst erscheinenden Dokumentarfilm des ehemaligen Zoll- und Grenzschutzbeamten JJ Carrell mit dem Titel „Treason“ wird behauptet, dass die US-Regierung derzeit in allen 50 Bundesstaaten ein riesiges Netz von Internierungslagern aufbaut, in denen politische Dissidenten untergebracht werden sollen, nicht jedoch illegale Einwanderer, wie offenbar behauptet wird.

Die Vertuschungsgeschichte dieser Konzentrationslager lautet, sie seien notwendig, um die Millionen illegaler Einwanderer unterzubringen und zu verarbeiten, die über die südliche Grenze strömen.

In Wirklichkeit sind diese Einrichtungen jedoch dazu gedacht, amerikanische Bürger zu internieren, wenn sie gegen die Regeln verstoßen.

„Es ist nicht für diese Illegalen“, sagt die ehemalige Bundesauftragnehmerin Christie Hutcherson von Women Fighting for America in dem Film. „Ich glaube, es ist … so ähnlich, wie es die Nazis mit den Juden gemacht haben, Konzentrationslager, Verarbeitungsanlagen. Sie werden irgendwo einen Ort brauchen, um die Dissidenten zu verarbeiten.“

Unter Obama begann der Bau von Konzentrationslagern

In einem kürzlichen Interview mit Clayton Morris von Redacted erklärte Carrell, dass Hutcherson Zugriff auf Datenbanken der Regierung habe, in denen Angebote für alle möglichen Regierungsaufträge abgegeben würden, darunter auch für den Bau dieser Internierungseinrichtungen.

„Sie sagte mir, dass es in allen 50 US-Bundesstaaten Ausschreibungen für den Bau von Haftanstalten gebe“, so Carrell. (DUMBs: Die verborgene Welt der unterirdischen Tunnel und tiefen Stützpunkte)

Zwar gibt es an der südlichen Grenze einige Einrichtungen, die offenbar für illegale Einwanderer gedacht sind, doch Carrell sagt, seine Quellen hätten ihm erzählt, dass bis zu 40.000 Betten leer seien, weil die Illegalen nicht in diesen Einrichtungen interniert, sondern aufgegriffen und sofort wieder in die Gesellschaft entlassen würden.

Hutcherson ist völlig davon überzeugt, dass die fraglichen Einrichtungen dazu dienen, in Zukunft politische Dissidenten, d. h. Patrioten, einzusperren, die sich den Diktaten der entstehenden neuen Weltordnung widersetzen .

Dazu gehört auch die Weigerung, sich gegen die jüngste „Pandemie“ „impfen“ zu lassen oder einer Miliz beizutreten.

„Ich denke, sie werden genauso aussehen wie die Einrichtungen, die wir in den FEMA-Lagern sehen, in denen die Kinder festgehalten werden“, sagte Carrell über das Erscheinungsbild der Einrichtungen, bei denen es sich größtenteils um große, weiße Zelte mit weichen Wänden handelt, die von einem bedrohlichen Stacheldrahtzaun umgeben sind.

300x250

„Das ist es, was sie bauen: Sie bauen FEMA-Lager.“

Die Ereignisse während der COVID-Pandemie haben den Machthabern gezeigt , was sie tun müssen, um den Widerstand beim nächsten Mal – und dann wird es ernst – zu unterdrücken. Die COVID-Pandemie war lediglich das Vorspiel.

„Die sind absolut für US-Bürger“, schrieb ein Kommentator über die Konzentrationslager. „Sie werden verhaftet, wenn Sie das Offensichtliche wie Wahlbetrug, COVID, Transsexualität und alle Verbrechen, die sie begehen, ansprechen.“

300x250 boxone

„Sie haben während der Obama-Jahre mit dem Bau begonnen“, schrieb ein anderer über die lange Geschichte des Kaninchenbaus. „Gebaut wurde ausschließlich nachts.“

Anderen fiel der günstige Zeitpunkt dieser Enthüllungen nur wenige Monate vor der bevorstehenden Präsidentschaftswahl 2024 auf.

„Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute nach zwei gestohlenen Wahlen nicht besonders glücklich sein werden“, schrieb einer und sagte, dass es mit Sicherheit zu sozialen Unruhen kommen würde, falls die Eliten Trump eine weitere Wahl stehlen sollte.

„Die Regierung ist sich der Konsequenzen ihres Handelns durchaus bewusst und plant derzeit für jedes mögliche Szenario einen Krieg.“

🚨 SHOCKING: America is covertly constructing large-scale detention facilities across all 50 states, but they’re not for housing illegal #immigrants. 🧐 The purpose is far more sinister. Former Customs and Border Protection supervisor @JJCarrell14 reveals the truth. pic.twitter.com/skq4z28MYY — Redacted (@TheRedactedInc) June 17, 2024

Gehen wir zurück ins Jahr 2016, als jeder Demokrat in Amerika dachte, Hillary „Hitlery“ Clinton hätte die Wahl in der Tasche. Der Medienkomplex der Fake News begann bereits, Donald J. Trump als rassistischen, frauenfeindlichen, weißen Suprematisten, Einwanderer hassenden reichen weißen Kasinotyp darzustellen, der die Demokratie zerstören und die Wirtschaft ruinieren würde.

Bernie „Commie“ Sanders wurde in den manipulierten Vorwahlen sogar um den Nominierungsprozess der Demokraten betrogen, betrogen von der Associated Press und dem DNC (Demoncrats of Nefarious Criminals). Sie haben es sogar später zugegeben.

Nachdem „The Donald“ gewonnen hatte, gaben die Demokraten Russland die Schuld. Es war in allen Nachrichten, wurde in jeder liberalen Zeitung des Landes (das sind so ziemlich alle) breitgetreten, stündlich wurde darüber von jedem medienwirksamen Nachrichtenexperten berichtet und täglich kam es aus den Mündern von Hillary, Oprah und jedem anderen gekauften und verkauften Hollywood-Star.

Vier Jahre. Vier Jahre lang ging das so. Komplette und völlige WAHLLEUGNUNG bis zum Äußersten. Die „Lib-Tards“ bekamen massive Wutanfälle, sprachen davon, das Land zu verlassen (was keiner von ihnen je tat) und erlitten spastische Nervenzusammenbrüche, die heute berüchtigt als „Trump-Derangement-Syndrom“ bekannt sind.

Niemand wurde eines Verbrechens angeklagt. Niemand musste deswegen vor Gericht. Das FBI hat NIEMAND jemals wegen dieser Wahlleugnung befragt. Niemand ging wegen „Wahlleugnung“ ins Gefängnis oder wurde auf jeden Cent seines Wertes (und noch mehr) verklagt und niemand, buchstäblich NIEMAND, saß auch nur eine einzige Minute im Gefängnis oder im Gefängnis dafür.

Vier Jahre, Leute. Vier lange Jahre haben Konservative die Beschimpfungen einfach hingenommen und sich beschwert, weil – das ist, was man tut, wenn man verliert.

Und jetzt, im Hier und Jetzt, bereiten sich die Demokraten in Amerika darauf vor, etwa eine Million Mal mehr Konservative einzusperren, als sie ohnehin schon in den Gulags von Washington D.C. schmachten, und das alles für den bevorstehenden Wahlbetrug, von dem sie WISSEN, dass er Millionen von wahlfeindlichen „Aufständischen“, „inländischen Terroristen“ und „rechtsextremen Extremisten“ hervorbringen wird.

In allen 50 US-Bundesstaaten werden derzeit Gulags für wahlverweigernde Konservative errichtet

In allen 50 US-Bundesstaaten werden derzeit Gulags für wahlfeindliche Konservative errichtet, um die „Aufständischen“ unterzubringen, nachdem Dark Brandons Team massiv betrogen hat, um erneut Präsident zu werden. Oh, Moment, wussten Sie nicht, dass es eine ganze Dokumentation darüber gibt?

About aikos2309 See all posts by aikos2309