Trump-Schießerei: Der Smith-Mundt Modernization Act 2012 und inszenierte Scheinereignisse

Lass mich das mal klarstellen…..

1 – Der Schütze bei Trumps Kundgebung wurde in der Nähe der Veranstaltung dabei beobachtet, wie er sich verdächtig verhielt. Die Behörden kündigten über Funk an, ihn im Auge zu behalten, und diese Information wurde an den Secret Service weitergeleitet. – CNN

2 – Der Schütze schaffte es mit voller Gewehrausrüstung auf das Dach, als ZWEI Zeugen ihn sahen und sagten, sie hätten den Behörden davon erzählt und schätzungsweise 3–4 Minuten lang über ihn geschrien – BBC

3 – Ein Standard-Scharfschützen-Spotter-Team, das die Aufgabe hat, eine solch kritische Richtung abzudecken, wartet schätzungsweise 42 Sekunden, nachdem es den Schützen direkt angeschaut hat, was ihm erlaubt, fünf Schüsse auf Trump abzugeben – Video vom Ereignis

4 – Der Geheimdienst beschließt, dass es in Ordnung ist, Trump über einen längeren Zeitraum auf der Bühne zu lassen, wo er sich der Menge stellen und sie tatsächlich von einem aktiven Schützen getroffen werden kann – Video von der Veranstaltung

5 – Der Geheimdienst hatte nicht daran gedacht, den Höhepunkt und Vorteilsbereich gegenüber der Veranstaltung zu sichern …

JA, was ist Ihrer Meinung nach hier wirklich passiert!?

Ein anderer Nutzer schreibt auf Facebook:

Hier die Zeitlinie zum (angeblichen) Attentat, der letzten paar Tage:

– der Großneffe von Donald Trump wird aus der Haft entlassen und fliegt zurück nach Australien

– Alle rufen nach „Frieden“ ( „Friedensland“ 666)

– Orban besucht Putin im Kreml

– Orban besucht Trump auf „Mar-a-Lago“

– Elon Musk spendet für Trump (X / Twitter / E-Autos)

– Trump wird von META wieder freigeschaltet (Facebook)

– Trump lässt Blutkissen platzen und posiert anschließend wie Lenin

Fazit: Diese Szene in [ihrem] Drehbuch heißt vermutlich „Absichtlich misslungenes Attentat“

Von Joachim Bartoll

Zum ersten Mal überhaupt haben in meinem Facebook-Feed tatsächlich mehr Leute darauf hingewiesen, dass der Mordanschlag auf Trump inszeniert und gefälscht war, als Leute, die behaupteten, er sei echt gewesen.

Der Großteil meines Feeds besteht jedoch aus Leuten, die aufwachen, also aus Truther-Neulingen und natürlich auch aus einigen Truther-Veteranen, die ebenfalls Beiträge liefern. Wenn man sich Plattformen wie X ansieht, ist die überwiegende Mehrheit der Leute immer noch in der Illusion gefangen und glaubt, es sei echt gewesen, selbst nachdem sie das unerhört schlechte Schauspiel und das extrem alberne Filmmaterial gesehen haben, das in einem Filmproduktionskurs an Ihrer örtlichen Freimaurer-Highschool eine 1 bekommen würde.

Leider habe ich sogar einige erfahrene Truther erlebt, die ihre Haltung zu „inszenierten Ereignissen“ damit untermauerten, dass einige der „toten Opfer“ echt sein könnten, da es ihnen „scheißegal“ sei, ob Menschen sterben oder nicht.

Nein, so funktioniert das nicht. Und ich habe das schon oft behandelt, aber ich schätze, ich muss es noch einmal tun.

In der Vergangenheit wurden all diese inszenierten Ereignisse, nennen Sie sie, wenn Sie möchten, psychologische Operationen, von der CIA, Abteilungen des Militärs und des Geheimdienstes oder ähnlichen Organisationen – je nachdem, in welchem ​​Land Sie leben – inszeniert und als „Übungen zur nationalen Sicherheit“ bezeichnet.

Tatsächlich war mein Großvater mütterlicherseits gegen Ende des inszenierten Zweiten Weltkriegs und während der „Roten Angst“ der 70er Jahre an mehreren solchen Übungen des schwedischen Militärs beteiligt. Das ist jedoch eine andere Geschichte.

Damals fanden solche Übungen meist in kleinerem Umfang statt und umfassten meist Mitglieder von Geheimgesellschaften wie die Freimaurer und vertrauenswürdige Regierungsmitarbeiter, Menschen, die darauf konditioniert waren, Befehle zu befolgen und alles zum Wohle ihres Landes zu tun.

Als sie entdeckten, wie einfach und effektiv dies als Kontrollinstrument war, um eine falsche Realität zu schaffen, vor allem wenn sie den Menschen über ihre eigenen Medienkanäle vermittelt wurde, begannen sie, Krisenschauspieler einzusetzen.

Dabei ging man immer davon aus, dass diese Ereignisse inszeniert würden, um zu lernen, zu proben und „echte Ereignisse“ zu verhindern, und dass sie zum Wohle des Landes inszeniert und der Öffentlichkeit als real präsentiert würden, um die Massen zu warnen, vorzubereiten und zu konditionieren.

All dies führte zum Smith-Mundt Modernization Act 2012 , einem neuen Gesetz, das es der US-Regierung erlaubt, das amerikanische Volk als Staatsfeinde zu behandeln, genau wie sie einen ausländischen Feind behandeln würde, und zwar indem sie inszenierte und gefälschte Ereignisse als Filme erscheinen lässt und von den Medien zu Propaganda- und Konditionierungszwecken verwendet werden kann.

Ja, sie legalisierten inszenierte und gefälschte Schießereien, Bombenanschläge, Terroranschläge oder was auch immer sie als real darstellen möchten.

