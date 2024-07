Krypto-Experten bleiben optimistisch: Neues Bitcoin-Allzeithoch trotz jüngster Kursverluste erwartet

Teile die Wahrheit!

Kryptowährungen hatten es in den vergangenen Wochen schwer. Der Bitcoin ist nach seinem neuen Allzeithoch im März wieder deutlich abgerutscht. Experten zeigen sich dennoch optimistisch für das digitale Gold.

Bitcoin unter Druck

Seit der Bitcoin im März 2024 bei über 73.000 US-Dollar sein neues Allzeithoch markierte, tut sich die größte Kryptowährung schwer. Inzwischen ist der Kurs für das digitale Gold wieder deutlich abgefallen.

Im Mai fiel der Kurs unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Zuletzt kostete der Bitcoin rund 57.870,99 US-Dollar (Stand: 11.07.2024). Grund für die derzeitige Kursschwäche des Bitcoins sind jedoch mehrere Faktoren.

Ein Bitcoin kostete zuletzt rund 63.482,12 Dollar und damit deutlich mehr als am späten Sonntagabend. Der Kurs der ältesten und weltweit wichtigsten Digitalwährung war bereits am Sonntag nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November wiedergewählt werden will, deutlich gestiegen. Vor den Schüssen auf Trump hatte ein Bitcoin noch deutlich weniger als 60.000 Dollar gekostet.

Experten begründeten den Kursanstieg nach dem Attentat auf Trump damit, dass der Ex-Präsident positiv zu Digitalwährungen eingestellt ist und die Chancen auf eine Wiederwahl nach dem Attentat gestiegen sind.

So setzte beispielsweise die Unsicherheit über die konkreten Folgen der angekündigten Rückzahlungen an Gläubiger der vor zehn Jahren insolvent gegangenen Kryptobörse Mt.Gox die Kryptowährung unter Druck.

Doch auch die schwächelnde Entwicklung der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum zeige, dass die Krypto-Community in jüngster Vergangenheit eher vorsichtig agiere. (Bitcoin-Halving: Die nächste Evolutionsstufe im Krypto-Ökosystem)

Experten bleiben optimistisch

Krypto-Experten zeigen sich jedoch trotz der Unsicherheiten sowie der derzeit fallenden Kurse weiterhin optimistisch für die digitale Währung. Wie aus dem BTC-ECHO Insider Report hervorgeht, haben Experten ihre sehr optimistische Grundhaltung aus dem vorherigen Quartal leicht revidiert.

Für die Erhebung der Daten hat BTC-ECHO im Juni 2024 eine Umfrage unter 50 Experten durchgeführt. Die im Bericht enthaltenen Aussagen spiegeln die persönlichen Meinungen der befragten Experten wider. So ist der Krypto-Experten-Index von 84 im zweiten Quartal auf nun 80 gesunken.

Dieser leichte Rückgang sei angesichts der turbulenten letzten Wochen am Krypto-Markt jedoch gut verständlich. Trotz der teils erheblichen Korrekturen, insbesondere bei Altcoins und Memecoins, zeige der Indexwert eine bemerkenswerte Stabilität und deute auf ein weiterhin positives Sentiment unter den Insidern hin.

So erwarte die Mehrheit mittelfristig eine positive Entwicklung. Für die kommenden 30 Tage werde mit einer Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt gerechnet (66 Prozent).

Für die kommenden sechs Monate rechnen 85 Prozent der Experten jedoch mit Kurssteigerungen. ETF-Experte Jan Altman von der ETC Group erklärt hierzu: „Die Erwartung mittelfristig steigender Kurse basiert auf der Situation im konventionellen Finanzmarkt: Weiterhin hohe Liquidität, Geldpolitik der Zentralbank weiterhin nicht antizyklisch, hohe Preise für alle Aktienklassen (besonders Wachstumsaktien)“.

Viele Insider sehen zudem die bevorstehenden US-Wahlen und die Situation rund um die Spot-ETFs in den USA als weitere positive Faktoren. Darüber hinaus schreibt Albert Quehenberger, CEO von AQ Forensics, dass „eine zunehmende Beteiligung institutioneller Investoren den Markt positiv beeinflussen wird“.

Und auch ein neues Allzeithoch werde in den Raum gestellt.

Die Zuversicht aus dem vorherigen Quartal wurde durch die Kursrückgänge bei Bitcoin zwar etwas gedämpft. Derzeit erwarten jedoch immerhin noch 78 Prozent ein neues BTC-Allzeithoch innerhalb der nächsten 12 Monate. Dieser Wert sei zwar immer noch ausgesprochen optimistisch, jedoch deutlich niedriger als im vorherigen Quartal, als noch extrem zuversichtliche 93 Prozent diese Erwartung hatten.