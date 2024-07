Verursachen Covid-Injektionen Hirnschäden? Aus diesem Grund wird den „Impfstoffen“ Graphenoxid zugesetzt (Videos)

Diese Technologie, die in jeder größeren Stadt der Welt installiert wird, ist in Wirklichkeit mit Massenüberwachungssystemen verbunden, die von einem ausgedehnten Überwachungsnetzwerk mit KI-Technologie gesteuert werden.

Noch beunruhigender ist die Möglichkeit, Drohnentechnologie zu nutzen, um Menschen mit Graphenoxid im Blut effektiv mit 5G/6G-Impulsen zu versorgen. Laut Professor Gorter könnte dies genutzt werden, um Menschen zu bestrafen, die nicht gehorchen, und ihnen sogar einen Schock zu verabreichen, der stark genug ist, um ihr Herz anzuhalten. Diese Informationen wurden unter Verschluss gehalten, weil die Menschen nicht wissen oder verstehen sollten, was vor sich geht.

Grippeimpfstoff hat nie funktioniert, Regierungen haben die Menschen belogen und die Covid-Injektionen sind tödlich gefährlich

Sucharit Bhakdi, ehemaliger Professor für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie, behauptet, dass Grippeimpfstoffe nie wirksam waren und dass Regierungen und Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit darüber belogen haben.

